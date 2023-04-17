Джип-тур по Сулакскому каньону

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Отправьтесь в индивидуальное путешествие по Сулакскому каньону! Насладитесь живописными пейзажами каньона и головокружительными видами со смотровых площадок Миатлинской и Чиркейской ГЭС, посетите форелевое хозяйство и получите свою дозу адреналина во время катания на катере.
Джип-тур по Сулакскому каньону
Джип-тур по Сулакскому каньону
Джип-тур по Сулакскому каньону
Джип-тур по Сулакскому каньону
Джип-тур по Сулакскому каньону
Джип-тур по Сулакскому каньону
Джип-тур по Сулакскому каньону
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Сулакский каньон
  • Смотровая площадка у Чиркейской ГЭС
  • Смотровая площадка с видом на Сулакский каньон
  • Смотровая площадка с видом на Миатлинскую арочную плотину
  • Причал в ущелье каньона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Во время активного и увлекательного джип-тура по Сулакскому каньону вы посетите целых три смотровых площадки с самыми живописными и головокружительными видами.
  • Также мы прокатимся по каньону на катерах. По желанию заедем в ресторан при форелевом хозяйстве (где мы заранее забронируем столик и еду для вас). И, конечно, спустимся в ущелье каньона — к самому причалу, дорога к которому знаменита своими красивыми пейзажами.

Важно знать:

Обязательно свяжитесь со мной по указанному номеру, чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на катере по каньону
  • Транспорт (4-местный джип)
Что не входит
  • Обед не включен в стоимость. По желанию мы можем заехать в ресторан при форелевом хозяйстве (где для вас будет забронирован столик)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Обязательно свяжитесь со мной по указанному номеру
  • Чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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