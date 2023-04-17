Отправьтесь в индивидуальное путешествие по Сулакскому каньону! Насладитесь живописными пейзажами каньона и головокружительными видами со смотровых площадок Миатлинской и Чиркейской ГЭС, посетите форелевое хозяйство и получите свою дозу адреналина во время катания на катере.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон
- Смотровая площадка у Чиркейской ГЭС
- Смотровая площадка с видом на Сулакский каньон
- Смотровая площадка с видом на Миатлинскую арочную плотину
- Причал в ущелье каньона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Во время активного и увлекательного джип-тура по Сулакскому каньону вы посетите целых три смотровых площадки с самыми живописными и головокружительными видами.
- Также мы прокатимся по каньону на катерах. По желанию заедем в ресторан при форелевом хозяйстве (где мы заранее забронируем столик и еду для вас). И, конечно, спустимся в ущелье каньона — к самому причалу, дорога к которому знаменита своими красивыми пейзажами.
Важно знать:Обязательно свяжитесь со мной по указанному номеру, чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на катере по каньону
- Транспорт (4-местный джип)
- Что не входит
- Обед не включен в стоимость. По желанию мы можем заехать в ресторан при форелевом хозяйстве (где для вас будет забронирован столик)
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Обязательно свяжитесь со мной по указанному номеру
- Чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании