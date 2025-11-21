1 день

Cулакский каньон и бархан Сары-кум

Утром из Махачкалы отправляемся по маршруту (прилетать лучше за день до тура или до 09:00).

Едем в удивительное место — пещера Нокъо.

Это искусственно созданная сеть пещер в скале. Здесь мы выпьем самый необычный кофе и прогуляемся по подвесному мосту на высоте 60 м над рекой Сулак.

Обед проведем в самом крупном форелевом хозяйстве, где нас угостят вкуснейшей рыбой на мангале.

Следующим пунктом нашего путешествия станет посёлок Дубки, где расположена самая живописная смотровая площадка на глубочайший каньон Европы — Сулакский. По глубине он превосходит знаменитый Гранд-каньон в Сша. С выступа, нависшего над каньоном, видна бирюзовая река Сулак. Далее ещё одна смотровая на Сулакский каньон и закрытую территорию самой крупной Гэс Северного Кавказа — Чиркейская. Это первая и одновременно самая высокая плотина арочного типа. Кроме того, она имеет двоякую кривизну, т. е. изогнута и по вертикали, и по горизонтали.

Отправляемся на берег крупнейшего на Северном Кавказе Чиркейского водохранилища и с ветерком прокатимся по морю в горах на катере, заплывая в ущелья и любуясь небольшими пещерами.

Затем по живописной дороге отправимся в сторону самого длинного в России Гимринского автодорожного туннеля. Он обеспечил транспортную связь между девятью районами. За ним начинается нагорная часть Дагестана. По пути мы увидим суровую оборонительное сооружение — Гимринская башня, которая была построена для обороны села Гимры. Считается, башня является свидетельницей гибели Гази-Магомеда — первого имама Дагестана.

Далее наша поездка пройдёт вдоль 20-километрового берега Ирганайского водохранилища. Его изумрудная водная гладь зажата между каменных стен и изрезана многочисленными бухтами. Оно по праву считается одним из самых красивых мест Дагестана. И конечная точка первого дня в селе серебряников Малый Гоцатль. Там мы и проведём спокойный вечер за вкусным домашним ужином.

