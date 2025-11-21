Описание тура
Во время тура мы:
поднимемся на высоту 1500 метров, чтобы оказаться У подножия ханской крепости одно из древнейших аварских поселений аул-призрак Гамсутль;
распахнём Ворота чудес. Именно так называют Карадахскую теснину тёмное ущелье длиной около 400 м, а шириной всего от 2 до 5 м;
спустимся под землю, чтобы увидеть природную загадку Салтинский водопад;
посетим Страну башен аул Гоор, где попробуем покорить неприступный оборонительный комплекс;
ощутим мощь одного из самых глубоких в мире каньонов Сулакского, который впечатлил даже Льва Толстого;
очаруемся неземной красотой и головокружительными видами с вершины плато Матлас;
увидим конец Вселенной. Такое впечатление складывается, когда Хунзахское плато обрывается ущельем, в которое срываются потоки реки Тобот, образуя водопад;
станем гостями столицы аварского ханства высокогорного посёлка Хунзах;
Программа тура по дням
Cулакский каньон и бархан Сары-кум
Утром из Махачкалы отправляемся по маршруту (прилетать лучше за день до тура или до 09:00).
Едем в удивительное место — пещера Нокъо.
Это искусственно созданная сеть пещер в скале. Здесь мы выпьем самый необычный кофе и прогуляемся по подвесному мосту на высоте 60 м над рекой Сулак.
Обед проведем в самом крупном форелевом хозяйстве, где нас угостят вкуснейшей рыбой на мангале.
Следующим пунктом нашего путешествия станет посёлок Дубки, где расположена самая живописная смотровая площадка на глубочайший каньон Европы — Сулакский. По глубине он превосходит знаменитый Гранд-каньон в Сша. С выступа, нависшего над каньоном, видна бирюзовая река Сулак. Далее ещё одна смотровая на Сулакский каньон и закрытую территорию самой крупной Гэс Северного Кавказа — Чиркейская. Это первая и одновременно самая высокая плотина арочного типа. Кроме того, она имеет двоякую кривизну, т. е. изогнута и по вертикали, и по горизонтали.
Отправляемся на берег крупнейшего на Северном Кавказе Чиркейского водохранилища и с ветерком прокатимся по морю в горах на катере, заплывая в ущелья и любуясь небольшими пещерами.
Затем по живописной дороге отправимся в сторону самого длинного в России Гимринского автодорожного туннеля. Он обеспечил транспортную связь между девятью районами. За ним начинается нагорная часть Дагестана. По пути мы увидим суровую оборонительное сооружение — Гимринская башня, которая была построена для обороны села Гимры. Считается, башня является свидетельницей гибели Гази-Магомеда — первого имама Дагестана.
Далее наша поездка пройдёт вдоль 20-километрового берега Ирганайского водохранилища. Его изумрудная водная гладь зажата между каменных стен и изрезана многочисленными бухтами. Оно по праву считается одним из самых красивых мест Дагестана. И конечная точка первого дня в селе серебряников Малый Гоцатль. Там мы и проведём спокойный вечер за вкусным домашним ужином.
Аул Старый Гоор и и Карадахская теснина
По традиции начинаем день со вкусного завтрака.
Выезжаем к Карадахской теснине. Войдя через Ворота чудес, мы попадаем в ущелье шириной всего 5 м, а в некоторых местах до 2 м и высотой около 150 м. Кажется, что каменные стены теснины вот-вот сомкнутся, а нависающие высоко над головой валуны сорвутся со своих мест. В солнечную погоду в ущелье пробиваются лучи, что придаёт ещё большую загадочность.
(!) Отметим, что не всегда есть возможность посетить данную локацию. Это зависит от погодных условий. Даже после небольшого дождя уровень воды в реке внутри теснины резко поднимается на 3-4 м, сила потока увеличивается в несколько раз и несёт по ущелью огромные валуны. Жизнь и здоровье наших гостей нам дороже, чем несколько красивых фотографий. А после едем в Гоор — один из самых живописных аулов Дагестана.
Сначала останавливаемся в Новом Гооре на обед в госятх у дагестанской семьи, а а потом поднимаемся в Старый Гоор.
Когда-то здесь был неприступный оборонительный комплекс из семи башен, а в комплекс вела лишь едва заметная дорога. Три башни и по сей день горделиво стоят на вершине и всматриваются вдаль. Расположение башен на вершине горы на краю отвесной пропасти захватывает дух даже у самого искушённого туриста. Именно здесь раскинулся дагестанский Язык Тролля. С него открывается фантастический вид на всегда заснеженные вершины кавказского хребта, а внизу расстилается долина реки Аварское Койсу.
Далее мчим покорят горную реку на рафтинге.
Завершаем этот день ужином в гостевом доме.
Аварское ханство
Третий день и снова вкусный завтрак.
Затем отправляемся на высоту более 2000 над уровнем моря на территорию бывшего Аварского ханства, где ныне расположен административный центр — село Хунзах.
Согласно исследованиям учёных, Хунзах — одно из древнейших поселений Кавказа и насчитывает почти две с половиной тысячи лет.
С раскинувшегося до горизонта Хунзахского плато в Цолотлинский каньон спадает река Тобот, образуя 100-метровый водопад.
Неподалеку от водопада возвышается фортификационное сооружение девятнадцатого столетия — Хунзахская крепость.
Промчимся по этим местам на квадроцикле.
Конечно, не забудем вкусно пообедать.
Затем отправимся на живописное плато Матлас. Со смотровой площадки открываются завораживающий вид на ущелье и ярусный Ханский водопад. Чуть в стороне находится небольшая древняя мечеть и мемориальный комплекс Льву Толстому и Хаджи-Мурату.
Скажите, вы в детстве мечтали найти тайных ход в другой мир? Если да, то в этот день детская мечта сбудется! Мы окунёмся в фантастическую атмосферу, зайдя в с виду неприметную теснину. Несколько сводчатых скалистых залов образуют замкнутую систему Каменной чаши. Её пещеры соединены узкими проходами. Кстати, один из них носит название Проход грешников. В нашем туре расскажем почему.
Уникальность Каменной чаши состоит в том, что после сильных дождей всё пространство меж скал заполняется водой.
Наше трёхдневное путешествие подходит к концу и мы возвращаемся в аэропорт Махачкалы. Если кто-то из гостей остаётся, то мы с радостью довезём до Махачкалы или Каспийска.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Что включено
- Увлекательное сопровождение
- Комфортабельное проживание
- Национальная кухня (завтраки, обеды, ужины)
- Ароматный чай/кофе со вкусом горного воздуха
- Экскурсии и входные билеты
- Катер
- Сапы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Удобную одежду (закрытую) и обувь (желательно треккинговую).
И, конечно, не забудьте хорошее настроение.
Пожелания к путешественнику
Заинтересованные увидеть прекрасные места Дагестана.
Путешествовать по региону нужно с уважением к местным традициям, вере и культуре!
В Дагестане действует дресс-код: просьба не надевать короткие юбки, шорты выше колен, майки, одежду с разрезами!
Девушкам не рекомендуется курить в общественных местах!
P.S. И, пожалуйста, будьте готовы, что Дагестан украдет Ваше сердце! Потом не говорите, что мы не предупреждали.