Мои заказы

Тур-знакомство с Дагестаном (всё включено)

Во время тура мы поднимемся на высоту 1500 метров
Тур-знакомство с Дагестаном (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур-знакомство с Дагестаном (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур-знакомство с Дагестаном (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Во время тура мы:

  • поднимемся на высоту 1500 метров, чтобы оказаться У подножия ханской крепости одно из древнейших аварских поселений аул-призрак Гамсутль;

  • распахнём Ворота чудес. Именно так называют Карадахскую теснину тёмное ущелье длиной около 400 м, а шириной всего от 2 до 5 м;

  • спустимся под землю, чтобы увидеть природную загадку Салтинский водопад;

  • посетим Страну башен аул Гоор, где попробуем покорить неприступный оборонительный комплекс;

  • ощутим мощь одного из самых глубоких в мире каньонов Сулакского, который впечатлил даже Льва Толстого;

  • очаруемся неземной красотой и головокружительными видами с вершины плато Матлас;

  • увидим конец Вселенной. Такое впечатление складывается, когда Хунзахское плато обрывается ущельем, в которое срываются потоки реки Тобот, образуя водопад;

  • станем гостями столицы аварского ханства высокогорного посёлка Хунзах;

Программа тура по дням

1 день

Cулакский каньон и бархан Сары-кум

Утром из Махачкалы отправляемся по маршруту (прилетать лучше за день до тура или до 09:00).

Едем в удивительное место — пещера Нокъо.

Это искусственно созданная сеть пещер в скале. Здесь мы выпьем самый необычный кофе и прогуляемся по подвесному мосту на высоте 60 м над рекой Сулак.

Обед проведем в самом крупном форелевом хозяйстве, где нас угостят вкуснейшей рыбой на мангале.

Следующим пунктом нашего путешествия станет посёлок Дубки, где расположена самая живописная смотровая площадка на глубочайший каньон Европы — Сулакский. По глубине он превосходит знаменитый Гранд-каньон в Сша. С выступа, нависшего над каньоном, видна бирюзовая река Сулак. Далее ещё одна смотровая на Сулакский каньон и закрытую территорию самой крупной Гэс Северного Кавказа — Чиркейская. Это первая и одновременно самая высокая плотина арочного типа. Кроме того, она имеет двоякую кривизну, т. е. изогнута и по вертикали, и по горизонтали.

Отправляемся на берег крупнейшего на Северном Кавказе Чиркейского водохранилища и с ветерком прокатимся по морю в горах на катере, заплывая в ущелья и любуясь небольшими пещерами.

Затем по живописной дороге отправимся в сторону самого длинного в России Гимринского автодорожного туннеля. Он обеспечил транспортную связь между девятью районами. За ним начинается нагорная часть Дагестана. По пути мы увидим суровую оборонительное сооружение — Гимринская башня, которая была построена для обороны села Гимры. Считается, башня является свидетельницей гибели Гази-Магомеда — первого имама Дагестана.

Далее наша поездка пройдёт вдоль 20-километрового берега Ирганайского водохранилища. Его изумрудная водная гладь зажата между каменных стен и изрезана многочисленными бухтами. Оно по праву считается одним из самых красивых мест Дагестана. И конечная точка первого дня в селе серебряников Малый Гоцатль. Там мы и проведём спокойный вечер за вкусным домашним ужином.

Cулакский каньон и бархан Сары-кумCулакский каньон и бархан Сары-кум
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Аул Старый Гоор и и Карадахская теснина

По традиции начинаем день со вкусного завтрака.

Выезжаем к Карадахской теснине. Войдя через Ворота чудес, мы попадаем в ущелье шириной всего 5 м, а в некоторых местах до 2 м и высотой около 150 м. Кажется, что каменные стены теснины вот-вот сомкнутся, а нависающие высоко над головой валуны сорвутся со своих мест. В солнечную погоду в ущелье пробиваются лучи, что придаёт ещё большую загадочность.

(!) Отметим, что не всегда есть возможность посетить данную локацию. Это зависит от погодных условий. Даже после небольшого дождя уровень воды в реке внутри теснины резко поднимается на 3-4 м, сила потока увеличивается в несколько раз и несёт по ущелью огромные валуны. Жизнь и здоровье наших гостей нам дороже, чем несколько красивых фотографий. А после едем в Гоор — один из самых живописных аулов Дагестана.

Сначала останавливаемся в Новом Гооре на обед в госятх у дагестанской семьи, а а потом поднимаемся в Старый Гоор.

Когда-то здесь был неприступный оборонительный комплекс из семи башен, а в комплекс вела лишь едва заметная дорога. Три башни и по сей день горделиво стоят на вершине и всматриваются вдаль. Расположение башен на вершине горы на краю отвесной пропасти захватывает дух даже у самого искушённого туриста. Именно здесь раскинулся дагестанский Язык Тролля. С него открывается фантастический вид на всегда заснеженные вершины кавказского хребта, а внизу расстилается долина реки Аварское Койсу.

Далее мчим покорят горную реку на рафтинге.

Завершаем этот день ужином в гостевом доме.

Аул Старый Гоор и и Карадахская теснинаАул Старый Гоор и и Карадахская теснина
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Аварское ханство

Третий день и снова вкусный завтрак.

Затем отправляемся на высоту более 2000 над уровнем моря на территорию бывшего Аварского ханства, где ныне расположен административный центр — село Хунзах.

Согласно исследованиям учёных, Хунзах — одно из древнейших поселений Кавказа и насчитывает почти две с половиной тысячи лет.

С раскинувшегося до горизонта Хунзахского плато в Цолотлинский каньон спадает река Тобот, образуя 100-метровый водопад.

Неподалеку от водопада возвышается фортификационное сооружение девятнадцатого столетия — Хунзахская крепость.

Промчимся по этим местам на квадроцикле.

Конечно, не забудем вкусно пообедать.

Затем отправимся на живописное плато Матлас. Со смотровой площадки открываются завораживающий вид на ущелье и ярусный Ханский водопад. Чуть в стороне находится небольшая древняя мечеть и мемориальный комплекс Льву Толстому и Хаджи-Мурату.

Скажите, вы в детстве мечтали найти тайных ход в другой мир? Если да, то в этот день детская мечта сбудется! Мы окунёмся в фантастическую атмосферу, зайдя в с виду неприметную теснину. Несколько сводчатых скалистых залов образуют замкнутую систему Каменной чаши. Её пещеры соединены узкими проходами. Кстати, один из них носит название Проход грешников. В нашем туре расскажем почему.

Уникальность Каменной чаши состоит в том, что после сильных дождей всё пространство меж скал заполняется водой.

Наше трёхдневное путешествие подходит к концу и мы возвращаемся в аэропорт Махачкалы. Если кто-то из гостей остаётся, то мы с радостью довезём до Махачкалы или Каспийска.

Аварское ханствоАварское ханство
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Увлекательное сопровождение
  • Комфортабельное проживание
  • Национальная кухня (завтраки, обеды, ужины)
  • Ароматный чай/кофе со вкусом горного воздуха
  • Экскурсии и входные билеты
  • Катер
  • Сапы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Удобную одежду (закрытую) и обувь (желательно треккинговую).

И, конечно, не забудьте хорошее настроение.

Пожелания к путешественнику

Заинтересованные увидеть прекрасные места Дагестана.

Путешествовать по региону нужно с уважением к местным традициям, вере и культуре!

В Дагестане действует дресс-код: просьба не надевать короткие юбки, шорты выше колен, майки, одежду с разрезами!

Девушкам не рекомендуется курить в общественных местах!

P.S. И, пожалуйста, будьте готовы, что Дагестан украдет Ваше сердце! Потом не говорите, что мы не предупреждали.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мухаммад
Мухаммад — Тревел-эксперт
Всех приветствую! Меня зовут Мухаммад, и я покажу Вам все топовые локации Страны гор, а также познакомлю с культурой, традициями и адатами народов Дагестана.