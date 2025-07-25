Мои заказы

Вулканы, киты, океан: исследуем Камчатку налегке

Посетить Халактырский пляж, увидеть фумаролы и попариться в бане на берегу океана
Этот тур — настоящий вызов для искателей приключений. Мы поднимемся к кратерам действующих вулканов и увидим яркие кислотные озёра. Отправимся в сердце Малой долины гейзеров, где земля дышит горячим паром.
читать дальше

Встретим китов и косаток в открытом океане, попробуем морскую рыбалку и отведаем свежайших крабов.

А как насчёт купания в Тихом океане после жаркой бани? Или ночного погружения в воду со светящимся планктоном? Камчатка покорит вас навсегда!

5
1 отзыв
Вулканы, киты, океан: исследуем Камчатку налегке
Вулканы, киты, океан: исследуем Камчатку налегке
Вулканы, киты, океан: исследуем Камчатку налегке
Ближайшие даты:
17
июл9
авг24
авг31
авг
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва покупаем на сайте «Аэрофлота» (прямой рейс), стоимость 30 000 — 31 000 ₽

Важная информация:

Покупать билеты стоит после подтверждения вашего места в туре и консультации с организатором. В туре заложены трансферы под определённые рейсы.

Билеты на Камчатку желательно брать заранее: как минимум за 5 месяцев до старта тура. Обычно в это время авиакомпания проводит распродажу авиабилетов с плоским тарифом. Стоимость билетов из Москвы и обратно — около 30 000 ₽ (прямые рейсы).

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды с 1-го по 4-й дни и ужин в 3-й день, а также приветственный фуршет с камчатскими деликатесами. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на минивэне, катере и вахтовке.

Возраст участников. 10+.

Уровень сложности. Предусмотрены лёгкие прогулки и однодневные восхождения. Специальная подготовка не требуется. Ограничения: заболевания сердечно-сосудистой и/или сердечно-респираторной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия с камчатскими угощениями и посещение «Вулканариума»

Добро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Сегодня мы отправимся знакомиться с городом. На комфортабельном транспорте поднимемся на Мишенную сопку — самую высокую обзорную площадку, откуда открывается потрясающий вид на домашние вулканы: Авачинский, Корякский и Вилючинский, а также на живописную Авачинскую бухту. Здесь, среди невероятных пейзажей, нас ждёт пикник с традиционными камчатскими угощениями — красной икрой, свежей рыбой и ароматным чаем из местных дикоросов.

Вечером посетим «Вулканариум» — музей, где узнаем множество интересных фактов о вулканах Камчатки, их истории и особенностях.

Обзорная экскурсия с камчатскими угощениями и посещение «Вулканариума»Обзорная экскурсия с камчатскими угощениями и посещение «Вулканариума»Обзорная экскурсия с камчатскими угощениями и посещение «Вулканариума»
2 день

Вулкан Горелый и Малая долина гейзеров

На вахтовке мы отправимся в район действующих вулканов Горелый и Мутновский. В пути сделаем остановку на перевале Вилючинский — при хорошей погоде здесь открываются потрясающие виды на вулканические вершины.

Максимально близко подъедем к подножию вулкана Горелый, где устроим перекус перед восхождением. Пройдя по застывшей лаве, поднимемся к кратерам, откуда увидим яркое озеро и фумаролы, выпускающие струи пара. Это зрелище никого не оставит равнодушным!

Если останется время, отправимся к Дачным термальным источникам. Посетим Малую долину гейзеров — место, где из-под земли вырываются пар и горячая вода, а воздух пропитан запахом серы. Затем расслабимся в тёплых термальных ваннах с целебной голубой глиной.

Пройдём около 14 км, набор высоты — 800 м. Программа может корректироваться в зависимости от погоды.

Вулкан Горелый и Малая долина гейзеровВулкан Горелый и Малая долина гейзеровВулкан Горелый и Малая долина гейзеров
3 день

Морская прогулка к китам и косаткам

Сегодня нас ждёт встреча с морскими великанами! Мы отправимся в продолжительное путешествие на катере (10–12 часов) к бухте Русская, где обитают киты, косатки, сивучи и нерпы. Это лучший маршрут, дающий максимальные шансы увидеть морских обитателей в их естественной среде.

Во время прогулки можно попробовать морскую рыбалку — капитан и команда обучат основным приёмам, а снасти предоставят на борту. На завтрак нас ждут горячий чай и закуски, на обед — уха из свежевыловленной рыбы, а на ужин — крабы!

Морская прогулка к китам и косаткамМорская прогулка к китам и косаткамМорская прогулка к китам и косаткам
4 день

Авачинский и Корякский вулканы

После завтрака садимся в вахтовку и отправляемся к знаменитым Авачинскому и Корякскому вулканам. Эти исполины — символы Камчатки, и у их подножия мы сделаем памятные фотографии.

Здесь мы встретим забавных евражек — камчатских сусликов, которые не боятся людей и с удовольствием примут угощение.

После небольшого перекуса нас ждёт пешее восхождение на гору Верблюд. Несмотря на небольшой набор высоты (всего 200 м), отсюда открываются фантастические виды на вулканы и Авачинскую бухту.

Вернёмся в отель.

Авачинский и Корякский вулканыАвачинский и Корякский вулканыАвачинский и Корякский вулканы
5 день

Халактырский пляж и баня на берегу океана

Мы отправимся на Халактырский пляж, знаменитый своим чёрным вулканическим песком. Здесь можно прогуляться вдоль берега, искупаться, попробовать себя в сёрфинге или просто насладиться видами.

К вечеру приготовим для вас особенный сюрприз — баню прямо на берегу океана! Разогревшись в горячем паре, сможем выбежать в океан и окунуться в его волны. А ночью нас ждёт ещё одно волшебное явление — купание со светящимся планктоном!

Халактырский пляж и баня на берегу океанаХалактырский пляж и баня на берегу океанаХалактырский пляж и баня на берегу океана
6 день

Свободный день или экскурсия к озеру Медвежья Чаша

Этот день оставлен в запасе на случай непогоды. Если всё пройдёт по плану, мы предложим дополнительную экскурсию — поездку на вахтовке к одному из самых живописных озёр Камчатки — Медвежьей Чаше (за доплату). Озеро расположено в кратере потухшего вулкана, и здесь можно увидеть медведей в дикой природе.

Свободный день или экскурсия к озеру Медвежья ЧашаСвободный день или экскурсия к озеру Медвежья ЧашаСвободный день или экскурсия к озеру Медвежья Чаша
7 день

Отъезд домой

Сегодня отправимся за сувенирами — самое время запастись икрой и подарками для близких. Подпишем открытки друзьям, чтобы оставить частичку Камчатки в их сердцах.

После этого направимся в аэропорт. До новых встреч!

Отъезд домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Номер «стандарт»149 000 ₽
Улучшенный номер или апартаменты164 000 ₽
3-местный номер с видом на бухту155 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды с 1-го по 4-й дни, ужин в 3-й день, приветственный фуршет
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии, входные билеты
  • Оформление разрешений для нахождения групп в национальном парке
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Перелёт до Камчатки и обратно
  • Остальное питание
  • Личные расходы и доп. активности
  • В тур на даты 17-23 июля осталось только 2 места (по цене 149 000 ₽)
  • Важная информация:
  • Покупать билеты стоит после подтверждения вашего места в туре и консультации с организатором. В туре заложены трансферы под определённые рейсы
  • Билеты на Камчатку желательно брать заранее: как минимум за 5 месяцев до старта тура. Обычно в это время авиакомпания проводит распродажу авиабилетов с плоским тарифом. Стоимость билетов из Москвы и обратно - около 30 000 ₽ (прямые рейсы)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Елизово, 12:00
Завершение: Аэропорт Елизово, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Елизово
Посетила около 40 стран мира. Была в самых интересных точках России: Чукотка, Курилы, Камчатка, Алтай, Приморский край и т. д. Последние 10 месяцев провела в заграничных путешествиях нон-стоп. Отлично ориентируюсь в
читать дальше

Азии. Дипломированный инструктор-проводник по пешеходному туризму. Профессионально занимаюсь спортивным туризмом (имею разряд). Окончила школы горного и пешеходного туризма при ФСТР. Пять лет организовываю авторские туры и лично провожу все программы: от экскурсий до походов. Моя цель — дарить людям яркие впечатления, переворачивающие «с ног на голову» представления о странах и о способах путешествий. Я приоткрыла эту завесу многим путешественникам, теперь хочу поделиться и с вами!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
25 июл 2025
Мы были рады посетить Камчатку именно под руководством Татьяны. Программа тура очень насыщенная, собирает в себе все самое интересное. Все оказалось даже лучше, чем на фото. Также хочется отметить внимание Татьяны к деталям и заботу о каждом участнике группы.
Мы были рады посетить Камчатку именно под руководством Татьяны. Программа тура очень насыщенная, собирает в себеМы были рады посетить Камчатку именно под руководством Татьяны. Программа тура очень насыщенная, собирает в себеМы были рады посетить Камчатку именно под руководством Татьяны. Программа тура очень насыщенная, собирает в себе