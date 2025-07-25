Описание тура
Организационные детали
Авиабилеты Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва покупаем на сайте «Аэрофлота» (прямой рейс), стоимость 30 000 — 31 000 ₽
Важная информация:
Покупать билеты стоит после подтверждения вашего места в туре и консультации с организатором. В туре заложены трансферы под определённые рейсы.
Билеты на Камчатку желательно брать заранее: как минимум за 5 месяцев до старта тура. Обычно в это время авиакомпания проводит распродажу авиабилетов с плоским тарифом. Стоимость билетов из Москвы и обратно — около 30 000 ₽ (прямые рейсы).
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды с 1-го по 4-й дни и ужин в 3-й день, а также приветственный фуршет с камчатскими деликатесами. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на минивэне, катере и вахтовке.
Возраст участников. 10+.
Уровень сложности. Предусмотрены лёгкие прогулки и однодневные восхождения. Специальная подготовка не требуется. Ограничения: заболевания сердечно-сосудистой и/или сердечно-респираторной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия с камчатскими угощениями и посещение «Вулканариума»
Добро пожаловать в Петропавловск-Камчатский! Сегодня мы отправимся знакомиться с городом. На комфортабельном транспорте поднимемся на Мишенную сопку — самую высокую обзорную площадку, откуда открывается потрясающий вид на домашние вулканы: Авачинский, Корякский и Вилючинский, а также на живописную Авачинскую бухту. Здесь, среди невероятных пейзажей, нас ждёт пикник с традиционными камчатскими угощениями — красной икрой, свежей рыбой и ароматным чаем из местных дикоросов.
Вечером посетим «Вулканариум» — музей, где узнаем множество интересных фактов о вулканах Камчатки, их истории и особенностях.
Вулкан Горелый и Малая долина гейзеров
На вахтовке мы отправимся в район действующих вулканов Горелый и Мутновский. В пути сделаем остановку на перевале Вилючинский — при хорошей погоде здесь открываются потрясающие виды на вулканические вершины.
Максимально близко подъедем к подножию вулкана Горелый, где устроим перекус перед восхождением. Пройдя по застывшей лаве, поднимемся к кратерам, откуда увидим яркое озеро и фумаролы, выпускающие струи пара. Это зрелище никого не оставит равнодушным!
Если останется время, отправимся к Дачным термальным источникам. Посетим Малую долину гейзеров — место, где из-под земли вырываются пар и горячая вода, а воздух пропитан запахом серы. Затем расслабимся в тёплых термальных ваннах с целебной голубой глиной.
Пройдём около 14 км, набор высоты — 800 м. Программа может корректироваться в зависимости от погоды.
Морская прогулка к китам и косаткам
Сегодня нас ждёт встреча с морскими великанами! Мы отправимся в продолжительное путешествие на катере (10–12 часов) к бухте Русская, где обитают киты, косатки, сивучи и нерпы. Это лучший маршрут, дающий максимальные шансы увидеть морских обитателей в их естественной среде.
Во время прогулки можно попробовать морскую рыбалку — капитан и команда обучат основным приёмам, а снасти предоставят на борту. На завтрак нас ждут горячий чай и закуски, на обед — уха из свежевыловленной рыбы, а на ужин — крабы!
Авачинский и Корякский вулканы
После завтрака садимся в вахтовку и отправляемся к знаменитым Авачинскому и Корякскому вулканам. Эти исполины — символы Камчатки, и у их подножия мы сделаем памятные фотографии.
Здесь мы встретим забавных евражек — камчатских сусликов, которые не боятся людей и с удовольствием примут угощение.
После небольшого перекуса нас ждёт пешее восхождение на гору Верблюд. Несмотря на небольшой набор высоты (всего 200 м), отсюда открываются фантастические виды на вулканы и Авачинскую бухту.
Вернёмся в отель.
Халактырский пляж и баня на берегу океана
Мы отправимся на Халактырский пляж, знаменитый своим чёрным вулканическим песком. Здесь можно прогуляться вдоль берега, искупаться, попробовать себя в сёрфинге или просто насладиться видами.
К вечеру приготовим для вас особенный сюрприз — баню прямо на берегу океана! Разогревшись в горячем паре, сможем выбежать в океан и окунуться в его волны. А ночью нас ждёт ещё одно волшебное явление — купание со светящимся планктоном!
Свободный день или экскурсия к озеру Медвежья Чаша
Этот день оставлен в запасе на случай непогоды. Если всё пройдёт по плану, мы предложим дополнительную экскурсию — поездку на вахтовке к одному из самых живописных озёр Камчатки — Медвежьей Чаше (за доплату). Озеро расположено в кратере потухшего вулкана, и здесь можно увидеть медведей в дикой природе.
Отъезд домой
Сегодня отправимся за сувенирами — самое время запастись икрой и подарками для близких. Подпишем открытки друзьям, чтобы оставить частичку Камчатки в их сердцах.
После этого направимся в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Номер «стандарт»
|149 000 ₽
|Улучшенный номер или апартаменты
|164 000 ₽
|3-местный номер с видом на бухту
|155 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды с 1-го по 4-й дни, ужин в 3-й день, приветственный фуршет
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии, входные билеты
- Оформление разрешений для нахождения групп в национальном парке
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Перелёт до Камчатки и обратно
- Остальное питание
- Личные расходы и доп. активности
