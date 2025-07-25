Этот тур — настоящий вызов для искателей приключений. Мы поднимемся к кратерам действующих вулканов и увидим яркие кислотные озёра. Отправимся в сердце Малой долины гейзеров, где земля дышит горячим паром.

Встретим китов и косаток в открытом океане, попробуем морскую рыбалку и отведаем свежайших крабов. А как насчёт купания в Тихом океане после жаркой бани? Или ночного погружения в воду со светящимся планктоном? Камчатка покорит вас навсегда!

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва покупаем на сайте «Аэрофлота» (прямой рейс), стоимость 30 000 — 31 000 ₽

Важная информация:

Покупать билеты стоит после подтверждения вашего места в туре и консультации с организатором. В туре заложены трансферы под определённые рейсы.

Билеты на Камчатку желательно брать заранее: как минимум за 5 месяцев до старта тура. Обычно в это время авиакомпания проводит распродажу авиабилетов с плоским тарифом. Стоимость билетов из Москвы и обратно — около 30 000 ₽ (прямые рейсы).