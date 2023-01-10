1 день

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Петербургу / Экскурсия "Сады и парки Петербурга"/ Экскурсия "Парадный Петербург"

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.

Отель 4* в центре города по системе Фортуна (Бест Вестерн, Москва, Новотель, Октябрьская, Порт Комфорт – отель уточнять за 5 дней до заезда).

Программа 10.03 – 09.04.23:

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:00 Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницы.

Программа 29.04 – 08.05.23:

12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10).

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками.

Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга.

16:00 Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницы.

Программа 12.05-17.09.23:

12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10).

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

16:00 Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницы.

В заезды 29.04-01.05, 06.05-08.05 уточнять заранее программу первого дня.