Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.
Отель 4* в центре города по системе Фортуна (Бест Вестерн, Москва, Новотель, Октябрьская, Порт Комфорт – отель уточнять за 5 дней до заезда).
Программа 10.03 – 09.04.23:
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:00 Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницы.
Программа 29.04 – 08.05.23:
12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10).
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками.
Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга.
16:00 Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницы.
Программа 12.05-17.09.23:
12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10).
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
16:00 Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницы.
В заезды 29.04-01.05, 06.05-08.05 уточнять заранее программу первого дня.
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале (ст. м. Площадь Восстания»).
Переезд в Выборг.
Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
Прибытие в Выборг.
13:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.
14:00 Трансфер в гостиницу.
14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 500 рублей, с 30.04 – 700 рублей).
15:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
16:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.
18:30 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем.
Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы.
20:00 Свободное время.
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».
20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу.
Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.
Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.
Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.
На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
09:30 Встреча с экскурсоводом.
10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».
Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.
12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
13:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 500 рублей, с 30.04 – 700 рублей).
15:00 Выезд в Кронштадт.
Проезд по дамбе — Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — уникальному инженерному сооружению.
17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
В заезды 07.04-09.04 уточнять насчет режима работы парка Монрепо – возможна замена на другой объект.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Отель 4* (Санкт-Петербург) в центре города по системе Фортуна + Выборг 3* (Выборг). Стоимость тура указана на 1 человека в руб.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) +
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный +
Одноместный
|Двухместный + Двухместный
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) +
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный й + Одноместный
|Стандартный + Стандартный. ЗАВТРАК
|Стандартный + Стандарт плюс. ЗАВТРАК
|10.03.23-26.03.23
|11350
|10900
|13950
|11700
|11100
|14650
|07.04.23
|11500
|11000
|14150
|11850
|11200
|14850
|29.04.23-09.07.23
|14500
|13150
|19150
|14800
|13350
|19700
|14.07.23-27.08.23
|13550
|12500
|17850
|13850
|12700
|18400
|15.09.23
|12800
|12000
|16400
|13100
|12200
|16950
Отель 4* (Санкт-Петербург) в центре города по системе Фортуна + Дружба 3* (Выборг). Стоимость тура указана на 1 человека в руб.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) +
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный + Одноместный
|Двухместный + Двухместный
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) +
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный+ Одноместный
|Стандартный + Стандартный. ЗАВТРАК
|Стандартный + Улучшенный. ЗАВТРАК
|10.03.23- 26.03.23
|11500
|11100
|14350
|11750
|11300
|14850
|07.04.23
|11650
|11200
|14550
|11900
|11400
|15050
|29.04.23-09.07.23
|14650
|13450
|19600
|14900
|13650
|20150
|14.07.23-27.08.23
|13700
|12800
|18300
|13950
|13000
|18850
|15.09.23
|12950
|12300
|16850
|13200
|12500
|17400
Отель 4* (Санкт-Петербург) в центре города по системе Фортуна + Виктория 4* (Выборг). Стоимость тура указана на 1 человека в руб.
|Даты заездов
|Двухместный +
Двухместный
|Одноместный +
Одноместный
|Двухместный +
Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Полулюкс
|10.03.23-26.03.23
|13050
|16400
|14800
|13800
|07.04.23
|13700
|17600
|15500
|14350
|29.04.23-09.07.23
|17100
|23400
|19200
|17050
|14.07.23-27.08.23
|16150
|22100
|18250
|16400
|15.09.23
|15400
|20650
|17500
|15900
Отель 4* в г. Санкт-Петербурге в центре города, недалеко от точки отправления на программу по системе Фортуна по усредненной цене (Бест Вестерн, Москва, Новотель, Октябрьская, Порт Комфорт – отель уточнять за 5 дней до заезда).
В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.
В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Отель в 4 мин. ходьбы от Невского проспекта и БКЗ «Октябрьский». Вокруг апарт-отеля находится множество кафе, баров и ресторанов, продуктовых магазинов и аптек. Светлый и уютный интерьер апартаментов располагает к отдыху после деловых встреч и культурных прогулок. К услугам гостей предоставляются возможность заказать завтрак, бесплатный Wi-Fi, телевизор, кондиционер, собственная ванная комната с душем, фен, индивидуальная стиральная машина, а также мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и плитой, посудой и столовыми приборами. На первом этаже апарт-отеля находится ресторан грузинской кухни «Хачо и Пури», где проходят завтраки.
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Скидка пенсионерам: 250 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.