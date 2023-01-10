Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге

Чтобы увидеть европейский город в России

5
3 отзыва
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Чтобы увидеть европейский город в России, отправляйтесь в Санкт-Петербург, а чтобы оказаться в средневековом европейском городе, не изобретая машину времени и не покидая пределы страны, выберите экскурсию в Выборг.

За 3 дня, на которые рассчитана экскурсионная программа, вы увидите не только основные достопримечательности города, но и побываете на экскурсиях в Петербурге и Кронштадте.

Программа тура является национальным туристским маршрутом, входит в федеральный проект «Серебряное ожерелье» и одобрен экспертами Комитета по импортозамещению в туризме при Минкультуры РФ.
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Истории и тайны средневекового Выборга с ночевкой в Петербурге
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Дегустация глёга
Дегустация глёга
Посетите усадьбу Бюргера – богатого шведского горожанина, где Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы
Уникальный пейзажный парк
Уникальный пейзажный парк
Прогуляемся по аллеям парков, вдоль искристой воды Выборгского залива, послушаем пение птиц и дыхание каменных валунов
День в Санкт-Петербурге
День в Санкт-Петербурге
Посетите одну из трех экскурсий по городу, а также совершите обзорную экскурсию по Кронштадту

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Петербургу / Экскурсия "Сады и парки Петербурга"/ Экскурсия "Парадный Петербург"

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.

Отель 4* в центре города по системе Фортуна (Бест Вестерн, Москва, Новотель, Октябрьская, Порт Комфорт – отель уточнять за 5 дней до заезда).

Программа 10.03 – 09.04.23:

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:00 Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницы.

Программа 29.04 – 08.05.23:

12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10).

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками.

Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга.

16:00 Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницы.

Программа 12.05-17.09.23:

12:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10).

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

16:00 Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницы.

В заезды 29.04-01.05, 06.05-08.05 уточнять заранее программу первого дня.

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Петербургу / Экскурсия "Сады и парки Петербурга"/ Экскурсия "Парадный Петербург"Встреча группы. Обзорная экскурсия по Петербургу / Экскурсия "Сады и парки Петербурга"/ Экскурсия "Парадный Петербург"Встреча группы. Обзорная экскурсия по Петербургу / Экскурсия "Сады и парки Петербурга"/ Экскурсия "Парадный Петербург"Встреча группы. Обзорная экскурсия по Петербургу / Экскурсия "Сады и парки Петербурга"/ Экскурсия "Парадный Петербург"
2 день

Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале (ст. м. Площадь Восстания»).

Переезд в Выборг.

Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

13:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

14:00 Трансфер в гостиницу.

14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 500 рублей, с 30.04 – 700 рублей).

15:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

16:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

18:30 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем.

Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы.

20:00 Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».

20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу.

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.

Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией
3 день

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

09:30 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

13:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 500 рублей, с 30.04 – 700 рублей).

15:00 Выезд в Кронштадт.

Проезд по дамбе — Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — уникальному инженерному сооружению.

17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

В заезды 07.04-09.04 уточнять насчет режима работы парка Монрепо – возможна замена на другой объект.

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Отель 4* (Санкт-Петербург) в центре города по системе Фортуна + Выборг 3* (Выборг). Стоимость тура указана на 1 человека в руб.

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.) +
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный +
Одноместный		Двухместный + ДвухместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.) +
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный й + Одноместный
Стандартный + Стандартный. ЗАВТРАКСтандартный + Стандарт плюс. ЗАВТРАК
10.03.23-26.03.23113501090013950117001110014650
07.04.23115001100014150118501120014850
29.04.23-09.07.23145001315019150148001335019700
14.07.23-27.08.23135501250017850138501270018400
15.09.23128001200016400131001220016950

Отель 4* (Санкт-Петербург) в центре города по системе Фортуна + Дружба 3* (Выборг). Стоимость тура указана на 1 человека в руб.

Даты заездовДвухместный + ДвухместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.) +
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный + ОдноместныйДвухместный + ДвухместныйТрёхместный
(2 осн. +доп. кр.) +
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный+ Одноместный
Стандартный + Стандартный. ЗАВТРАКСтандартный + Улучшенный. ЗАВТРАК
10.03.23- 26.03.23115001110014350117501130014850
07.04.23116501120014550119001140015050
29.04.23-09.07.23146501345019600149001365020150
14.07.23-27.08.23137001280018300139501300018850
15.09.23129501230016850132001250017400

Отель 4* (Санкт-Петербург) в центре города по системе Фортуна + Виктория 4* (Выборг). Стоимость тура указана на 1 человека в руб.

Даты заездовДвухместный +
Двухместный		Одноместный +
Одноместный		Двухместный +
Двухместный		Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) + Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Стандартный + СтандартныйСтандартный + Полулюкс
10.03.23-26.03.2313050164001480013800
07.04.2313700176001550014350
29.04.23-09.07.2317100234001920017050
14.07.23-27.08.2316150221001825016400
15.09.2315400206501750015900

Отель 4* в г. Санкт-Петербурге в центре города, недалеко от точки отправления на программу по системе Фортуна по усредненной цене (Бест Вестерн, Москва, Новотель, Октябрьская, Порт Комфорт – отель уточнять за 5 дней до заезда).

В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.

В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.

Варианты проживания

Выборг 3

2 ночи

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3

Дружба 3

2 ночи

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3

Виктория 4

2 ночи

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4

Best Western Plus Center Hotel 4

1 ночь

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Москва 4

1 ночь

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Novotel St. Petersburg Centre 4

1 ночь

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Октябрьская 4

1 ночь

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Порт Комфорт 4

1 ночь

Отель в 4 мин. ходьбы от Невского проспекта и БКЗ «Октябрьский». Вокруг апарт-отеля находится множество кафе, баров и ресторанов, продуктовых магазинов и аптек. Светлый и уютный интерьер апартаментов располагает к отдыху после деловых встреч и культурных прогулок. К услугам гостей предоставляются возможность заказать завтрак, бесплатный Wi-Fi, телевизор, кондиционер, собственная ванная комната с душем, фен, индивидуальная стиральная машина, а также мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и плитой, посудой и столовыми приборами. На первом этаже апарт-отеля находится ресторан грузинской кухни «Хачо и Пури», где проходят завтраки.

Порт Комфорт 4Порт Комфорт 4Порт Комфорт 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтрак
  • 2 обеда в Выборге для тех, кто заказал полупансион (1000 рублей за 2 обеда – настоятельно рекомендуем заказывать при покупке тура, с 30.04 – 1400 рублей за 2 обеда)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: 1000 рублей за 2 обеда – настоятельно рекомендуем заказывать при покупке тура, с 30.04 – 1400 рублей за 2 обеда
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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Можно с детьми
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