Посёлок Берёзово - залив Лехмалахти, скала Руллалахденвуори

На автомобиле.

Из Санкт-Петербурга нужно выехать на Новоприозерское шоссе и двигаться в направлении города Приозерск (130км), далее продолжать движение по дороге на город Сортавала до посёлка Берёзово (22 км). Асфальтированная дороге закончится при повороте в посёлок Кузнечное. Не волнуйтесь, по этой грунтовке, отсыпанной щебнем, вам нужно будет проехать всего 5 км.

На лодочной станции, откуда мы начинаем поход, организована охраняемая автостоянка стоимостью 200 рублей за сутки.

Рекомендуем пользоваться программами-навигаторами с актуальным обновлением карт, чтобы доехать быстро и по корректному маршруту.

На электричке.

До станции Кузнечное электрички отправляются с Финляндского вокзала. Время в пути составляет около 3 часов 20 минут. Около станции всегда стоят машины такси, которые довезут туристов до места старта за 300 — 400 рублей.

Если вы прилетели в Санкт-Петербург на самолёте, то из аэропорта Пулково до Финляндского вокзала можно добраться:

На такси

Мы рекомендуем использовать официальные службы такси. В таком случае стоимость поездки из Пулково на Финляндский вокзал не будет превышать 1000 рублей.

На метро

Для начала Вам нужно добраться на автобусе № 39, № 39Э или маршрутном такси №К39 от аэропорта Пулково до станции метро Московская. Весь перечисленный транспорт останавливается перед выходом из зала прибытия. Станция метро Московская — конечная остановка.

Далее на метро от станции Московская (синяя ветка) вам нужно доехать до станции Площадь Ленина (красная ветка), где и находится Финляндский вокзал. В пути предстоит одна пересадка — на станции Технологический Институт.