Об экскурсии

Побываем в самых знаковых местах и прикоснемся к истории. Башня св. Константина и турецкий бастион, послание жителей XX века к жителям XXI, и самая зажигательная дискотека 90-х в курортном городе. История водопроводов от генуэзцев до СССР.

Прогулка по платановой аллее и по территории рынка рабов. Побываем у стен армянской церкви Субр-Саркис и мечети Муфти-Джами. Прикоснемся к стенам древних храмов XIV века. И прогуляемся по улочкам древней цитадели.

Насладится видами Феодосийской и Двуякорных бухт. Побываем на самой лучшей обзорной площадке на холме Митридат, и у старинного армянского фонтана, рядом с местом где родился И. К. Айвазовский.

Мыс св. Илии подарит нам возможность побывать у поклонного креста, рядом с местом где стояла Ильинская часовня, и у Ильинского маяка. Вы воотчую увидите что стало с фашистским укреп районом. И как выглядит ДОТ(Долговременная Огневая Точка)