Побываем в самых знаковых местах и прикоснемся к истории

Побываем в самых знаковых местах и прикоснемся к истории.

Прогулка по платановой аллее и по территории рынка рабов.

Побываем у стен армянской церкви Субр-Саркис и мечети Муфти-Джами.

Прикоснемся к стенам древних храмов XIV века.

И прогуляемся по улочкам древней цитадели.

Насладится видами Феодосийской и Двуякорных бухт.

Побываем на самой лучшей обзорной площадке на холме Митридат.
Феодосийская прелюдия
Феодосийская прелюдия
Феодосийская прелюдия
Феодосийская прелюдия
Феодосийская прелюдия
Феодосийская прелюдия
Феодосийская прелюдия
Феодосийская прелюдия

Что вы увидите 🤩

  • Башни города Каффа: св. Константина, Климента, Клиско, Доковую и то что осталось от башен Фомы и Джованни Ди Скиффа
  • Фонтаны «Айвазовского», «Доброму гению» и «Армянский»
  • Мыс св. Илии и Ильинский маяк
  • Армянские церкви Субр-Саркис и архангелов Михаила и Гавриила
  • Мечеть Муфти-Джами
  • Православные храмы: «Дмитрия Солунского», «Георгия Победоносца» и «Иверской иконы Божией Матери»
  • Место где родился великий Айвазовский, и самые потрясающие виды Феодосийской и Двуякорных бухт
Об экскурсии
Побываем в самых знаковых местах и прикоснемся к истории. Башня св. Константина и турецкий бастион, послание жителей XX века к жителям XXI, и самая зажигательная дискотека 90-х в курортном городе. История водопроводов от генуэзцев до СССР.
Прогулка по платановой аллее и по территории рынка рабов. Побываем у стен армянской церкви Субр-Саркис и мечети Муфти-Джами. Прикоснемся к стенам древних храмов XIV века. И прогуляемся по улочкам древней цитадели.
Насладится видами Феодосийской и Двуякорных бухт. Побываем на самой лучшей обзорной площадке на холме Митридат, и у старинного армянского фонтана, рядом с местом где родился И. К. Айвазовский.
Мыс св. Илии подарит нам возможность побывать у поклонного креста, рядом с местом где стояла Ильинская часовня, и у Ильинского маяка. Вы воотчую увидите что стало с фашистским укреп районом. И как выглядит ДОТ(Долговременная Огневая Точка)

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Билет
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: У отеля экскурсантов, если он за городом обсуждает
Завершение: На обзорной площадке Митридат
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 утра
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 8:00 утра

Леонид Д.
Леонид Д.
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