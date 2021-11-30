Курортное с малым ботаническим садом и музеем природы Кара-Дага
Солнечная долина
Бухта Капсель
Мыс Меганом
Судак
Новый Свет
Хребет Карагач
Цепь гор «Спящая красавица»
Место «Ухо Земли»
Генуэзская крепость
Голицынский завод шампанских вин
Тропа Голицына
Цветные бухты (зелёная, синяя и голубая)
Грот Голицына-Шаляпина
Голубая бухта и «Царский пляж»
Город Старый Крым
Горный массив Агармыш
Клементьева гора
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О туре
Вас ждет невероятный тур по Юго-Востоку Крыма. Вы посетите посёлок Орджоникидзе и его набережную, Звездопад воспоминаний, откуда виден как на ладони потухший вулкан Кара-Даг, увидите Коктебель у подножья Кара-Дага и лицо известного поэта и художника Максимилиана Волошина в скале, Курортное с малым ботаническим садом и музеем природы Кара-Дага, Солнечную долину с красивейшей бухтой Капсель и искупаетесь в ней, посмотрите Судак и Новый Свет, где будет часовая прогулка на катере по цветным бухтам с купанием с катера на глубине в голубой бухте «царского пляжа».
Подробнее о программе
В посёлке Курортное, где расположилась Биостанция (Дельфинарий), вы увидите хребет Карагач, скалы король, королева, трон и свита, а также место, где находится дом, в котором любил отдыхать сын И. В. Сталина – Василий Сталин. При желании, сфотографируетесь на месте «Свадьба в Малиновке», где, согласно поверью, если люди фотографируются вместе, то на всю жизнь остаются вместе. Там же проходит прогулка по малому ботаническому саду, где Вы, при желании, сможете посетить музей природы и истории Кара-Дага.
После Вы отправитесь в «Солнечную Долину», при этом по пути проедете мимо Кизилташа (бывшая секретная база ядерного оружия СССР), увидите цепь гор «Спящая красавица», место «Ухо Земли» и остановитесь в фирменном магазине от знаменитого голицынского завода вин Солнечной Долины «Архадерессе», где, при желании, сможете попробовать и приобрести любое из вин данного завода.
Затем Вы отправитесь вдоль виноградников в одну из красивейших бухт Крыма – бухту Капсель, где снимали эпизод фильма «Алые паруса» и которая расположена у подножия мыса Меганом, на берегу которой возможно найти кварц.
На берегу Капсельской бухты предусмотрено часовое купание и обед на море и (или) просто отдых и обед в кафе бухты. Там же Вам покажут так называемую аномальную зону Крыма вблизи ветряков на мысе Меганом, где уфологи периодически наблюдают и фиксируют своими приборами различные паранормальные явления.
После Вы отправитесь в Судак, где увидите известную древнюю Генуэзскую крепость и сфотографируетесь на её фоне.
Затем прибудете в посёлок Новый Свет, где расположен известный голицынский завод шампанских и вин. Там Вы пересядете на катер, где будет только наша группа и продолжите тур по морю вдоль тропы Голицына, тянущейся вдоль побережья.
В ходе морской прогулки на катере Вы посетите 3 цветных бухты (зелёную, синюю и голубую), увидите грот Голицына-Шаляпина, сквозной грот через всю скалу, пиратскую бухту, «3 пьяных монаха», «Адамово ложе», а также места, где снимались эпизоды фильмов «Человек амфибия», «Пираты 20-го века», «Спортлото 82», «3+2» и др.
Затем остановимся в голубой бухте, где находится «Царский пляж», на котором любил отдыхать Император Российской Империи Николай II. К борту катера прикрепят лестницу, и Вы сможете понырять и покупаться в чистой и прозрачной воде на глубине.
Потом вы отправитесь в город Старый Крым, где увидите горный массив Агармыш, который является памятником природы республиканского значения и в окрестностях которого снимали эпизоды фильмов «9 рота», «Обитаемый остров» и «Небо над Кандагаром».
По ходу движения Вам также будут показаны различные промежуточные места и достопримечательности юго-востока Крыма, например, Клементьева гора (колыбель советского планеризма, место, аналогов которому по своим аэродинамическим свойствам нет в Европе), проедете вблизи лица Ленина в скале, «Плачущей скалы», «Чёртового когтя» и многих других достопримечательностей.
Организационные детали
Тур проходит на комфортном микроавтобусе Mercedes с кондиционером вместимостью до 22 человек.
Тур физически неутомительный с точки зрения пеших прогулок, пешком ходить немного и недалеко от мест высадок, нет трудных для прохода мест, поэтому не требуется никакой дополнительной и удобной обуви. Экскурсия легко переносится детьми и людьми почтенного возраста.
Время, требуемое от остановки до следующей остановки, в среднем, занимает от 20 до 40 минут, поэтому нет длительного передвижения в транспорте без выхода и остановок, благодаря чему тур переносится легко даже теми людьми, которых укачивает в транспорте при длительном безвылазном движении.
Включен трансфер туда/обратно по Феодосии.
В каждом пункте по маршруту можно фотографировать и снимать на видео без всяких доплат.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Транспорт
Услуги гида
Входной билет в музей
Прогулка на катере.
Что не входит
Обед в кафе
Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Завершение: Доставляют обратно по адресу вашего проживания в Феодосии
Когда и сколько длится
Когда: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 22 человек.
Важная информация
Тем
кто будет купаться в море
при себе желательно иметь сменный комплект купального белья. Обязательно возьмите с собой хорошее настроение!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Андрей П.
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