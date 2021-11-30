О туре

Вас ждет невероятный тур по Юго-Востоку Крыма. Вы посетите посёлок Орджоникидзе и его набережную, Звездопад воспоминаний, откуда виден как на ладони потухший вулкан Кара-Даг, увидите Коктебель у подножья Кара-Дага и лицо известного поэта и художника Максимилиана Волошина в скале, Курортное с малым ботаническим садом и музеем природы Кара-Дага, Солнечную долину с красивейшей бухтой Капсель и искупаетесь в ней, посмотрите Судак и Новый Свет, где будет часовая прогулка на катере по цветным бухтам с купанием с катера на глубине в голубой бухте «царского пляжа».

Подробнее о программе

В посёлке Курортное, где расположилась Биостанция (Дельфинарий), вы увидите хребет Карагач, скалы король, королева, трон и свита, а также место, где находится дом, в котором любил отдыхать сын И. В. Сталина – Василий Сталин. При желании, сфотографируетесь на месте «Свадьба в Малиновке», где, согласно поверью, если люди фотографируются вместе, то на всю жизнь остаются вместе. Там же проходит прогулка по малому ботаническому саду, где Вы, при желании, сможете посетить музей природы и истории Кара-Дага.

После Вы отправитесь в «Солнечную Долину», при этом по пути проедете мимо Кизилташа (бывшая секретная база ядерного оружия СССР), увидите цепь гор «Спящая красавица», место «Ухо Земли» и остановитесь в фирменном магазине от знаменитого голицынского завода вин Солнечной Долины «Архадерессе», где, при желании, сможете попробовать и приобрести любое из вин данного завода.

Затем Вы отправитесь вдоль виноградников в одну из красивейших бухт Крыма – бухту Капсель, где снимали эпизод фильма «Алые паруса» и которая расположена у подножия мыса Меганом, на берегу которой возможно найти кварц.

На берегу Капсельской бухты предусмотрено часовое купание и обед на море и (или) просто отдых и обед в кафе бухты. Там же Вам покажут так называемую аномальную зону Крыма вблизи ветряков на мысе Меганом, где уфологи периодически наблюдают и фиксируют своими приборами различные паранормальные явления.

После Вы отправитесь в Судак, где увидите известную древнюю Генуэзскую крепость и сфотографируетесь на её фоне.

Затем прибудете в посёлок Новый Свет, где расположен известный голицынский завод шампанских и вин. Там Вы пересядете на катер, где будет только наша группа и продолжите тур по морю вдоль тропы Голицына, тянущейся вдоль побережья.

В ходе морской прогулки на катере Вы посетите 3 цветных бухты (зелёную, синюю и голубую), увидите грот Голицына-Шаляпина, сквозной грот через всю скалу, пиратскую бухту, «3 пьяных монаха», «Адамово ложе», а также места, где снимались эпизоды фильмов «Человек амфибия», «Пираты 20-го века», «Спортлото 82», «3+2» и др.

Затем остановимся в голубой бухте, где находится «Царский пляж», на котором любил отдыхать Император Российской Империи Николай II. К борту катера прикрепят лестницу, и Вы сможете понырять и покупаться в чистой и прозрачной воде на глубине.

Потом вы отправитесь в город Старый Крым, где увидите горный массив Агармыш, который является памятником природы республиканского значения и в окрестностях которого снимали эпизоды фильмов «9 рота», «Обитаемый остров» и «Небо над Кандагаром».

По ходу движения Вам также будут показаны различные промежуточные места и достопримечательности юго-востока Крыма, например, Клементьева гора (колыбель советского планеризма, место, аналогов которому по своим аэродинамическим свойствам нет в Европе), проедете вблизи лица Ленина в скале, «Плачущей скалы», «Чёртового когтя» и многих других достопримечательностей.

Организационные детали