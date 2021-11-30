Всего за один день вы посетите самые незабываемые достопримечательности юго-восточной части Крыма

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Всего за один день вы посетите самые незабываемые достопримечательности юго-восточной части Крыма.

Вы увидите Судак и Новый Свет, полюбуетесь Коктебелем и прогуляетесь по набережной Звездопад воспоминаний, заглянете в ботанический сад Курортного и искупаетесь в живописной бухте Капсель, а также прокатитесь на катере и поныряете в лазурной бухте.
Тур по юго-востоку Крыма
Тур по юго-востоку Крыма
Тур по юго-востоку Крыма
Тур по юго-востоку Крыма
Тур по юго-востоку Крыма
Тур по юго-востоку Крыма
Тур по юго-востоку Крыма
Тур по юго-востоку Крыма
Тур по юго-востоку Крыма

Что вы увидите 🤩

  • Посёлок Орджоникидзе и его набережная
  • Звездопад воспоминаний
  • Вулкан Кара-Даг
  • Коктебель у подножья Кара-Дага
  • Курортное с малым ботаническим садом и музеем природы Кара-Дага
  • Солнечная долина
  • Бухта Капсель
  • Мыс Меганом
  • Судак
  • Новый Свет
  • Хребет Карагач
  • Цепь гор «Спящая красавица»
  • Место «Ухо Земли»
  • Генуэзская крепость
  • Голицынский завод шампанских вин
  • Тропа Голицына
  • Цветные бухты (зелёная, синяя и голубая)
  • Грот Голицына-Шаляпина
  • Голубая бухта и «Царский пляж»
  • Город Старый Крым
  • Горный массив Агармыш
  • Клементьева гора
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

О туре

Вас ждет невероятный тур по Юго-Востоку Крыма. Вы посетите посёлок Орджоникидзе и его набережную, Звездопад воспоминаний, откуда виден как на ладони потухший вулкан Кара-Даг, увидите Коктебель у подножья Кара-Дага и лицо известного поэта и художника Максимилиана Волошина в скале, Курортное с малым ботаническим садом и музеем природы Кара-Дага, Солнечную долину с красивейшей бухтой Капсель и искупаетесь в ней, посмотрите Судак и Новый Свет, где будет часовая прогулка на катере по цветным бухтам с купанием с катера на глубине в голубой бухте «царского пляжа».

Подробнее о программе

  • В посёлке Курортное, где расположилась Биостанция (Дельфинарий), вы увидите хребет Карагач, скалы король, королева, трон и свита, а также место, где находится дом, в котором любил отдыхать сын И. В. Сталина – Василий Сталин. При желании, сфотографируетесь на месте «Свадьба в Малиновке», где, согласно поверью, если люди фотографируются вместе, то на всю жизнь остаются вместе. Там же проходит прогулка по малому ботаническому саду, где Вы, при желании, сможете посетить музей природы и истории Кара-Дага.
  • После Вы отправитесь в «Солнечную Долину», при этом по пути проедете мимо Кизилташа (бывшая секретная база ядерного оружия СССР), увидите цепь гор «Спящая красавица», место «Ухо Земли» и остановитесь в фирменном магазине от знаменитого голицынского завода вин Солнечной Долины «Архадерессе», где, при желании, сможете попробовать и приобрести любое из вин данного завода.
  • Затем Вы отправитесь вдоль виноградников в одну из красивейших бухт Крыма – бухту Капсель, где снимали эпизод фильма «Алые паруса» и которая расположена у подножия мыса Меганом, на берегу которой возможно найти кварц.
  • На берегу Капсельской бухты предусмотрено часовое купание и обед на море и (или) просто отдых и обед в кафе бухты. Там же Вам покажут так называемую аномальную зону Крыма вблизи ветряков на мысе Меганом, где уфологи периодически наблюдают и фиксируют своими приборами различные паранормальные явления.
  • После Вы отправитесь в Судак, где увидите известную древнюю Генуэзскую крепость и сфотографируетесь на её фоне.
  • Затем прибудете в посёлок Новый Свет, где расположен известный голицынский завод шампанских и вин. Там Вы пересядете на катер, где будет только наша группа и продолжите тур по морю вдоль тропы Голицына, тянущейся вдоль побережья.
  • В ходе морской прогулки на катере Вы посетите 3 цветных бухты (зелёную, синюю и голубую), увидите грот Голицына-Шаляпина, сквозной грот через всю скалу, пиратскую бухту, «3 пьяных монаха», «Адамово ложе», а также места, где снимались эпизоды фильмов «Человек амфибия», «Пираты 20-го века», «Спортлото 82», «3+2» и др.
  • Затем остановимся в голубой бухте, где находится «Царский пляж», на котором любил отдыхать Император Российской Империи Николай II. К борту катера прикрепят лестницу, и Вы сможете понырять и покупаться в чистой и прозрачной воде на глубине.
  • Потом вы отправитесь в город Старый Крым, где увидите горный массив Агармыш, который является памятником природы республиканского значения и в окрестностях которого снимали эпизоды фильмов «9 рота», «Обитаемый остров» и «Небо над Кандагаром».
  • По ходу движения Вам также будут показаны различные промежуточные места и достопримечательности юго-востока Крыма, например, Клементьева гора (колыбель советского планеризма, место, аналогов которому по своим аэродинамическим свойствам нет в Европе), проедете вблизи лица Ленина в скале, «Плачущей скалы», «Чёртового когтя» и многих других достопримечательностей.
Организационные детали
  • Тур проходит на комфортном микроавтобусе Mercedes с кондиционером вместимостью до 22 человек.
  • Тур физически неутомительный с точки зрения пеших прогулок, пешком ходить немного и недалеко от мест высадок, нет трудных для прохода мест, поэтому не требуется никакой дополнительной и удобной обуви. Экскурсия легко переносится детьми и людьми почтенного возраста.
  • Время, требуемое от остановки до следующей остановки, в среднем, занимает от 20 до 40 минут, поэтому нет длительного передвижения в транспорте без выхода и остановок, благодаря чему тур переносится легко даже теми людьми, которых укачивает в транспорте при длительном безвылазном движении.
  • Включен трансфер туда/обратно по Феодосии.
  • В каждом пункте по маршруту можно фотографировать и снимать на видео без всяких доплат.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входной билет в музей
  • Прогулка на катере.
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Завершение: Доставляют обратно по адресу вашего проживания в Феодосии
Когда и сколько длится
Когда: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Важная информация
  • Тем
  • кто будет купаться в море
  • при себе желательно иметь сменный комплект купального белья. Обязательно возьмите с собой хорошее настроение!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00

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