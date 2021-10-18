Все экскурсии в Феодосии
Доступно 26 экскурсий 🚌 в Феодосии на 2021 год, 189 ⭐ отзывов, цены от 550₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
6 000₽
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
6 000₽
за 1 чел.
Любо день недели, при наличии погодных условий.
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
5 850₽
за 1-6 чел.
Феодосия сквозь века
Увидеть главные места приморского города и узнать их историю на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 000₽
за 1-17 чел.
Феодосийская мозаика
Об истории города, которому 2500 лет
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 490₽
за 1-7 чел.
Мозаика Феодосии
Сложить цельный и яркий образ города и проникнуться его многогранной историей на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
1д 6ч
6 000₽
за 1 чел.
Полет на параплане в Судаке с выездом из Феодосии
Вас ждет полет на параплане над Судаком
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 690₽
за 1-6 чел.
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Проехать по границе Боспорского царства, покорить смотровые площадки и искупаться в Тихой бухте
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 000₽
за 1-4 чел.
ежедневно 10:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
1 650₽
за 1 чел.
Тропа Грина: через горы к морю!
Увлекательная экскурсия-поход из Старого Крыма в Коктебель
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 500₽
за 1-7 чел.
По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
Вы погрузитесь в атмосферу древнего города которому уже 26 веков
по согласованию с клиентом
Индивидуальная экскурсия
8ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Семь чудес Киммерии
Исследовать из Феодосии самые интересные места Крыма с эстетических и исторических ракурсов
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 500₽
за 1-5 чел.
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще в темноте, чтобы...
Ежедневно в 00:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 590₽
за 1-4 чел.
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Информативное путешествие по самым живописным местам в окрестностях Феодосии и Коктебеля
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 000₽
за 1-17 чел.
Новосветские этюды
В ходе нашей экскурсии прогуляемся по тропе Голицына, которая проложена вдоль горы, над "цветными" бухтами...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 400₽
за 1-5 чел.
Тайная история Феодосии
Разгадать секреты города и его знаменитых жителей — от Айвазовского до Марины Цветаевой
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-6 чел.
Феодосийская прелюдия
Побываем в самых знаковых местах и прикоснемся к истории
Ежедневно с 8:00 утра
Индивидуальная экскурсия
13ч
12 500₽
за 1-3 чел.
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
За один день увидеть Сырные скалы, водопад Джур-Джур, храм-маяк и Долину привидений
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Увидеть самый большой львиный прайд в Европе, покормить животных и узнать об их повадках
6ч
1 500₽
за 1 чел.
Вершины Эчкидага
Наверное, каждый хотел хоть раз в жизни почувствовать себя птицей и взглянуть на мир с высоты...
По заявке в любой день (если буду свободен)
Индивидуальная экскурсия
10ч
7 810₽
за 1-4 чел.
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
За один день исследовать гору Коклюк, курортный Судак, Генуэзскую крепость и тропу Голицына
10ч
2 500₽
за 1 чел.
Тур по Юго-Востоку Крыма
Вас ждет невероятный тур по Юго-Востоку Крыма
По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 300₽
за 1-4 чел.
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Встретить утро среди облаков на главной вершине Крыма и сохранить на память профессиональные снимки
2ч
550₽
за 1 чел.
«Богом данная» : обзорная экскурсия по Феодосии
Вас ждет любопытная экскурсия по живописной Феодосии
Ежедневно в 13:00 и в 17:00
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Последние отзывы «Экскурсии Феодосии»
- ТТатьяна18 октября 2021Ну очень замечательно! Машина комфортабельная для нашей группы из 2 взрослых и 2 детей, экскурсовод - не ожидала что мы так все будем увлечены им! Ему было интересно нас возить и нам все рассказывать, на все вопросы были полные ответы. Интересно было даже 6 дочке. У меня болела голова, но я это замечала только моментами. Ранее я была на экскурсиях в группах малых и больших, то ли там экскурсовод не такой то ли эффект группы срабатывал, но хотелось заснуть или с соседями поболтать, просто смотрела, а не слушала. В этот раз мы действительно были на Экскурсии! Спасибо, теперь мы только за индивидуальные экскурсии, пусть они будут реже но более выразительные так сказать и наполненные.
- Отзыв на: Семь чудес КиммерииДДмитрий6 октября 2021Огромное спасибо Илье за интересную и хорошо организованную экскурсию!
- Отзыв на: Тайная история ФеодосииВВероника6 октября 2021Отличная экскурсия. Экскурсию проводил гид Сергей. Очень познавательно, интересно.
- Отзыв на: Тропа Грина: через горы к морю!ААнна4 октября 2021Екатерина приятный и эрудированный гид. Спасибо за ваш труд!
- ССергей2 октября 2021Спасибо огромное Андрею за великолепную экскурсию! Разрозненные исторические факты сложились из отдельных пазлов в единую картину) Продумано все до мелочей - и маршрут, и рассказ. Высший бал!
- ААндрей26 сентября 2021Андрей настоящий патриот своего города и гражданин! Мы 6 часов пробыли под обаянием человека знающего и понимающего где он живёт и что происходило на протяжении многих столетий в Феодосии и ее окрестностях! Это была лучшая из пяти экскурсий в Крыму от Трипстер, которую мы с женой посетили! Я рекомендую экскурсию всем!
- Отзыв на: Тропа Грина: через горы к морю!ММАРИНА26 сентября 2021Тропа Грина не тяжелая, рекомендую ее пройти, кто соскучился по дикоросам и хочет отдохнуть от цивилизации
- Отзыв на: Мозаика ФеодосииЕЕлена26 сентября 2021Прекрасная экскурсия и великолепный специалист. Очень интересно и познавательно. Большое спасибо!
- ННаталья26 сентября 2021Отличная экскурсия - познавательно, увлекательно, прекрасный пешеходный маршрут. Спасибо!
- ЯЯна24 сентября 2021Леонид прекрасный рассказчик, увлеченный человек. Чувствуется профессиональная подготовка. Два с половиной часа пролетели на одном дыхании. Однозначно рекомендую!