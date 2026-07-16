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Экскурсии в Феодосии

Найдено 12 экскурсий в Феодосии, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
4 часа
34 отзыва
Индивидуальная
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Начало: Дача Стамболи
Расписание: по согласованию с клиентом
4990 ₽ за всё до 30 чел.
Путешествие в парк львов «Тайган»
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в парк львов «Тайган»
Начало: Дача Стамболи
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
На джипах по окрестностям Феодосии
Джиппинг
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
На джипах по окрестностям Феодосии
Начало: Ваше место пребывания в Феодосии
Расписание: по согласованию с клиентом
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Семь чудес Киммерии (на вашем авто)
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Семь чудес Киммерии (на вашем авто)
Начало: Дача Стамболи
Расписание: по согласованию с клиентом
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Феодосия, Судак, Коктебель: индивидуальная экскурсия
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Феодосия, Судак, Коктебель: индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Севастополь - Русская Троя: историческая экскурсия
14 часов
2 отзыва
Групповая
Севастополь - Русская Троя: историческая экскурсия
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Расписание: Среда и воскресенье в 07:00Забираем из Приморского, Берегового, Феодосии
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
2500 ₽ за человека
Большой винный тур из Феодосии
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой винный тур из Феодосии
Начало: По договоренности
Расписание: по согласованию с клиентом
7490 ₽ за всё до 4 чел.
Феодосия сквозь века
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Феодосия сквозь века
Начало: Индивидуально, по предварительной договоренности
Расписание: Любой день по предварительной договоренности
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Мангуп-Кале и Бахчисарай: индивидуальная экскурсия
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мангуп-Кале и Бахчисарай: индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Долина Приведений и водопад Джур-Джур
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Освежающая поездка к водопаду «Джур-Джур»
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Освежающая поездка к водопаду «Джур-Джур»
Начало: Ул. Галерейная 13/по договоренности
Расписание: ежедневно, по предварительной договоренности о времени
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Три дворца за один день
14 часов
Групповая
Три дворца за один день
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Расписание: По вторникам в 07:00Забираем из Приморского, Берегового, Феодосии
2700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ю
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Экскурсия очень понравилась, накануне вечером забронировали на 11-00 следующего дня, со мной созвонились для подтверждения. В день экскурсии нас в назначенное время и месте встретила экскурсовод Ольга Алексеевна - очень интересно провела 4-х часовую экскурсию по Феодосии. Рекомендую.
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Е
Феодосия сквозь века
Это не экскурсия - это путешествие по Каффе,"богом данной" Феодосии сквозь столетия. Сошлось всё - прекрасная погода, настроение, комфортная машина,
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грамотно спланированное время. Ну а о самом экскурсоводе Андрее внук, подросток 13 лет, с восторгом до сих пор вспоминает. Ещё бы, пятерка по истории в первый же день после возвращения. Мы узнали не только историю, но и географию местности."Киммерийский треугольник" с высоты это незабываемая картина. Крепостные стены и башни, лик Спасителя на наружной стене церкви на дороге бредущих несчастных, проданных в рабство. Восстановленный 600-летний храм Дмитрия Солунского с переданными в него Федором Конюховым мощами святого из разрушенного варварской войной сирийского храма. Место упокоения великого Айвазовского, захватывающий рассказ о его жизни. И конечно, о самом городе, отстоявшем свободу от захватчиков в самые разные времена.

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Н
Путешествие в парк львов «Тайган»
Очень, понравилась поездка. Хорошо организовано. Спасибо большое гиду Сергею. Интересно рассказывал. Много новой, иолезной информации.
Парк это то место которое стоит посетить.
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В
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Очень интересная и подробная программа.
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Л
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Отличная экскурсия по Феодосии!
Ольга Алексеевна замечательный экскурсовод, мастер своего дела, узнали много нового о родном крае, посетили галлерею Айвазовского, остались только положительные эмоции! Спасибо за время проведенное вместе!
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О
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Огромное спасибо Ольге Алексеевне! Без неё я бы не увидела Феодосии. Громадный объём информации, интересные места, прекрасная манера изложения. Великолепная экскурсия!
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С
Мангуп-Кале и Бахчисарай: индивидуальная экскурсия
Взяли индивидуальный тур на одну семью. В общем отправились мы в горы, но перед этим Иван прокатил по Алуште и
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провел небольшой экскурс по истории замечательного города. Что сразу отмечу, повествование об истории Крыма было изложено на твёрдую пятёрку. Сразу видно, что человек любит не только историю, как науку, но и свой родной край, которым очень гордится. Весь день прошёл на позитиве, интересно было и нашим 7-летним дочкам, особенно в поездке на Мангуп-Кале по абсолютному бездорожью. Кто ещё не выбрал для себя тип тура, рекомендую брать именно индивидуальную поездку, в таком случае всё внимание со стороны гида будет только к вам. Наша семья получила огромное удовольствие от увиденного и услышанного в течение экскурсии. Спасибо вам за увлекательное путешествие.

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М
Мангуп-Кале и Бахчисарай: индивидуальная экскурсия
Хотелось бы поблагодарить Ивана за отличную экскурсию. Мы не первый раз в Крыму, но узнали много нового, побывали в новых
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местах, Иван-коренной Крымчанин, очень много знает об истории края и видно с какой любовью рассказывает. Тут и история войн, и история виноделия, и архитектура - такие разные темы и это так интересно) И самое важное, что в рассказах он опирается прежде всего на исторические факты и документы. Ни разу не пожалели, хотя изначально кажется, что цена за день экскурсии высока, но нет. Этого того стоит! В следующий приезд обязательно для нас теперь - только Иван

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R
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Экскурсовод Сергей подъехал когда нам удобнее. Очень интересно, подробно рассказывал, показывал. Отвечал на вопросы. Дождь немного помешал. Нам всё понравилось, кроме цены. Дороговато.
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Е
Феодосия сквозь века
Экскурсия великолепная, построена очень грамотно: от природы и древности автор действительно проводит гостей сквозь века, тем самым позволяя получить отличное
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представление о роли Феодосии в жизни Северного Причерноморья. Отдельным блоком идет история жизни и творчества одного из самых знаменитых феодосийцев Ивана Айвазовского.
Гид Андрей очень увлечен историей своего города: я была на экскурсии с детьми 11 и 13 лет, они с интересом слушали, что еще раз подтверждает, что если экскурсовод 'горит' своей темой, то и публика не останется равнодушной. Огромное спасибо за доставленные впечатления и полученные знания!

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Всего 54 отзыва в Феодосии

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Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии

Самые популярные экскурсии в Феодосии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12:
  1. По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии;
  2. Путешествие в парк львов «Тайган»;
  3. На джипах по окрестностям Феодосии;
  4. Семь чудес Киммерии (на вашем авто);
  5. Феодосия, Судак, Коктебель: индивидуальная экскурсия.
Что посмотреть в Феодосии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Чегемские водопады;
  2. Заказник «Новый Свет».
Сколько стоит экскурсия по Феодосии в августе 2026
Сейчас в Феодосии можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2500 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Погрузитесь в атмосферу Феодосии с экскурсиями, которые оживят историю города. Посетите знаменитую Генуэзскую крепость, отправьтесь в путешествие к Кавказскому и Керчи, исследуйте Ялту и Коктебель. Все это доступно в 2026 году с актуальными ценами и комфортом электромобилей. Не упустите шанс увидеть Феодосию во всем ее разнообразии!