Отзыв на: Феодосия сквозь века

Т Татьяна 5

Ну очень замечательно! Машина комфортабельная для нашей группы из 2 взрослых и 2 детей, экскурсовод - не ожидала что мы так все будем увлечены им! Ему было интересно нас возить и нам все рассказывать, на все вопросы были полные ответы. Интересно было даже 6 дочке. У меня болела голова, но я это замечала только моментами. Ранее я была на экскурсиях в группах малых и больших, то ли там экскурсовод не такой то ли эффект группы срабатывал, но хотелось заснуть или с соседями поболтать, просто смотрела, а не слушала. В этот раз мы действительно были на Экскурсии! Спасибо, теперь мы только за индивидуальные экскурсии, пусть они будут реже но более выразительные так сказать и наполненные.