Экскурсии Феодосии

Все экскурсии в Феодосии

Доступно 26 экскурсий 🚌 в Феодосии на 2021 год, 189 ⭐ отзывов, цены от 550₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
На машинеПешкомНа парапланеДжиппингНа яхтеВодные
Вид
Для кого
Время
За город
Популярные места
Популярные
По цене
По отзывам
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1 чел.
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1 чел.
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Любо день недели, при наличии погодных условий.
Феодосия сквозь века
Индивидуальная экскурсия
5
80
4ч 30м
5 850
за 1-6 чел.
Феодосия сквозь века
Увидеть главные места приморского города и узнать их историю на автомобильной экскурсии
Феодосийская мозаика
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-17 чел.
Феодосийская мозаика
Об истории города, которому 2500 лет
По договоренности
Мозаика Феодосии
Индивидуальная экскурсия
4.9
43
3ч 30м
4 490
за 1-7 чел.
Мозаика Феодосии
Сложить цельный и яркий образ города и проникнуться его многогранной историей на обзорной прогулке
Полет на параплане в Судаке с выездом из Феодосии
Индивидуальная экскурсия
1д 6ч
6 000
за 1 чел.
Полет на параплане в Судаке с выездом из Феодосии
Вас ждет полет на параплане над Судаком
По договоренности
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Индивидуальная экскурсия
4.4
5
5 690
за 1-6 чел.
Джип-тур по окрестностям Феодосии
Проехать по границе Боспорского царства, покорить смотровые площадки и искупаться в Тихой бухте
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 000
за 1-4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
ежедневно 10:00
Тропа Грина: через горы к морю!
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
1 650
за 1 чел.
Тропа Грина: через горы к морю!
Увлекательная экскурсия-поход из Старого Крыма в Коктебель
По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-7 чел.
По Богом Данной: историческая экскурсия по Феодосии
Вы погрузитесь в атмосферу древнего города которому уже 26 веков
по согласованию с клиентом
Семь чудес Киммерии
Индивидуальная экскурсия
4.9
29
6 500
за 1-4 чел.
Семь чудес Киммерии
Исследовать из Феодосии самые интересные места Крыма с эстетических и исторических ракурсов
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 500
за 1-5 чел.
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Наше приключение начнется глубокой ночью: летом светает рано, поэтому нужно выехать еще в темноте, чтобы...
Ежедневно в 00:00
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Индивидуальная экскурсия
4.2
6
5 590
за 1-4 чел.
Вулкан Кара-Даг, подъем на вершины и морская прогулка
Информативное путешествие по самым живописным местам в окрестностях Феодосии и Коктебеля
Новосветские этюды
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-17 чел.
Новосветские этюды
В ходе нашей экскурсии прогуляемся по тропе Голицына, которая проложена вдоль горы, над "цветными" бухтами...
По договоренности
Тайная история Феодосии
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
4 400
за 1-5 чел.
Тайная история Феодосии
Разгадать секреты города и его знаменитых жителей — от Айвазовского до Марины Цветаевой
Феодосийская прелюдия
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-6 чел.
Феодосийская прелюдия
Побываем в самых знаковых местах и прикоснемся к истории
Ежедневно с 8:00 утра
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
Индивидуальная экскурсия
5
7
13ч
12 500
за 1-3 чел.
Фотопутешествие по южному Крыму из Феодосии
За один день увидеть Сырные скалы, водопад Джур-Джур, храм-маяк и Долину привидений
Крымский Новый Год в альпийском стиле
26 900
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Индивидуальная экскурсия
5
4
6 000
за 1-4 чел.
Парк львов «Тайган»: путешествие в крымскую Африку
Увидеть самый большой львиный прайд в Европе, покормить животных и узнать об их повадках
Вершины Эчкидага
1 500
за 1 чел.
Вершины Эчкидага
Наверное, каждый хотел хоть раз в жизни почувствовать себя птицей и взглянуть на мир с высоты...
По заявке в любой день (если буду свободен)
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
7 810
за 1-4 чел.
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
За один день исследовать гору Коклюк, курортный Судак, Генуэзскую крепость и тропу Голицына
Тур по Юго-Востоку Крыма
5
1
10ч
2 500
за 1 чел.
Тур по Юго-Востоку Крыма
Вас ждет невероятный тур по Юго-Востоку Крыма
По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 300
за 1-4 чел.
Рассвет на Ай-Петри: фотопутешествие из Феодосии
Встретить утро среди облаков на главной вершине Крыма и сохранить на память профессиональные снимки
«Богом данная» : обзорная экскурсия по Феодосии
5
3
550
за 1 чел.
«Богом данная» : обзорная экскурсия по Феодосии
Вас ждет любопытная экскурсия по живописной Феодосии
Ежедневно в 13:00 и в 17:00

Последние отзывы «Экскурсии Феодосии»

  • Отзыв на: Феодосия сквозь века
    Т
    Татьяна
    18 октября 2021
    5
    Ну очень замечательно! Машина комфортабельная для нашей группы из 2 взрослых и 2 детей, экскурсовод - не ожидала что мы так все будем увлечены им! Ему было интересно нас возить и нам все рассказывать, на все вопросы были полные ответы. Интересно было даже 6 дочке. У меня болела голова, но я это замечала только моментами. Ранее я была на экскурсиях в группах малых и больших, то ли там экскурсовод не такой то ли эффект группы срабатывал, но хотелось заснуть или с соседями поболтать, просто смотрела, а не слушала. В этот раз мы действительно были на Экскурсии! Спасибо, теперь мы только за индивидуальные экскурсии, пусть они будут реже но более выразительные так сказать и наполненные.
  • Отзыв на: Семь чудес Киммерии
    Д
    Дмитрий
    6 октября 2021
    5
    Огромное спасибо Илье за интересную и хорошо организованную экскурсию!
  • Отзыв на: Тайная история Феодосии
    В
    Вероника
    6 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия. Экскурсию проводил гид Сергей. Очень познавательно, интересно.
  • Отзыв на: Тропа Грина: через горы к морю!
    А
    Анна
    4 октября 2021
    5
    Екатерина приятный и эрудированный гид. Спасибо за ваш труд!
  • Отзыв на: Феодосия сквозь века
    С
    Сергей
    2 октября 2021
    5
    Спасибо огромное Андрею за великолепную экскурсию! Разрозненные исторические факты сложились из отдельных пазлов в единую картину) Продумано все до мелочей - и маршрут, и рассказ. Высший бал!
  • Отзыв на: Феодосия сквозь века
    А
    Андрей
    26 сентября 2021
    5
    Андрей настоящий патриот своего города и гражданин! Мы 6 часов пробыли под обаянием человека знающего и понимающего где он живёт и что происходило на протяжении многих столетий в Феодосии и ее окрестностях! Это была лучшая из пяти экскурсий в Крыму от Трипстер, которую мы с женой посетили! Я рекомендую экскурсию всем!
  • Отзыв на: Тропа Грина: через горы к морю!
    М
    МАРИНА
    26 сентября 2021
    5
    Тропа Грина не тяжелая, рекомендую ее пройти, кто соскучился по дикоросам и хочет отдохнуть от цивилизации
  • Отзыв на: Мозаика Феодосии
    Е
    Елена
    26 сентября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия и великолепный специалист. Очень интересно и познавательно. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    26 сентября 2021
    5
    Отличная экскурсия - познавательно, увлекательно, прекрасный пешеходный маршрут. Спасибо!
  • Я
    Яна
    24 сентября 2021
    5
    Леонид прекрасный рассказчик, увлеченный человек. Чувствуется профессиональная подготовка. Два с половиной часа пролетели на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
🇷🇺