Индивидуальная
По Богом Данной: историческая прогулка по Феодосии
Начало: Дача Стамболи
Расписание: по согласованию с клиентом
4990 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в парк львов «Тайган»
Начало: Дача Стамболи
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На джипах по окрестностям Феодосии
Начало: Ваше место пребывания в Феодосии
Расписание: по согласованию с клиентом
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Семь чудес Киммерии (на вашем авто)
Начало: Дача Стамболи
Расписание: по согласованию с клиентом
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Феодосия, Судак, Коктебель: индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Севастополь - Русская Троя: историческая экскурсия
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Расписание: Среда и воскресенье в 07:00Забираем из Приморского, Берегового, Феодосии
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой винный тур из Феодосии
Начало: По договоренности
Расписание: по согласованию с клиентом
7490 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Феодосия сквозь века
Начало: Индивидуально, по предварительной договоренности
Расписание: Любой день по предварительной договоренности
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мангуп-Кале и Бахчисарай: индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Освежающая поездка к водопаду «Джур-Джур»
Начало: Ул. Галерейная 13/по договоренности
Расписание: ежедневно, по предварительной договоренности о времени
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Три дворца за один день
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Расписание: По вторникам в 07:00Забираем из Приморского, Берегового, Феодосии
2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Экскурсия очень понравилась, накануне вечером забронировали на 11-00 следующего дня, со мной созвонились для подтверждения. В день экскурсии нас в назначенное время и месте встретила экскурсовод Ольга Алексеевна - очень интересно провела 4-х часовую экскурсию по Феодосии. Рекомендую.
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Е
Это не экскурсия - это путешествие по Каффе,"богом данной" Феодосии сквозь столетия. Сошлось всё - прекрасная погода, настроение, комфортная машина,
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Н
Очень, понравилась поездка. Хорошо организовано. Спасибо большое гиду Сергею. Интересно рассказывал. Много новой, иолезной информации.
Парк это то место которое стоит посетить.
Парк это то место которое стоит посетить.
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В
Очень интересная и подробная программа.
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Л
Отличная экскурсия по Феодосии!
Ольга Алексеевна замечательный экскурсовод, мастер своего дела, узнали много нового о родном крае, посетили галлерею Айвазовского, остались только положительные эмоции! Спасибо за время проведенное вместе!
Ольга Алексеевна замечательный экскурсовод, мастер своего дела, узнали много нового о родном крае, посетили галлерею Айвазовского, остались только положительные эмоции! Спасибо за время проведенное вместе!
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О
Огромное спасибо Ольге Алексеевне! Без неё я бы не увидела Феодосии. Громадный объём информации, интересные места, прекрасная манера изложения. Великолепная экскурсия!
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С
Взяли индивидуальный тур на одну семью. В общем отправились мы в горы, но перед этим Иван прокатил по Алуште и
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М
Хотелось бы поблагодарить Ивана за отличную экскурсию. Мы не первый раз в Крыму, но узнали много нового, побывали в новых
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R
Экскурсовод Сергей подъехал когда нам удобнее. Очень интересно, подробно рассказывал, показывал. Отвечал на вопросы. Дождь немного помешал. Нам всё понравилось, кроме цены. Дороговато.
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Е
Экскурсия великолепная, построена очень грамотно: от природы и древности автор действительно проводит гостей сквозь века, тем самым позволяя получить отличное
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Всего 54 отзыва в Феодосии
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Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии
Самые популярные экскурсии в Феодосии
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Сколько стоит экскурсия по Феодосии в августе 2026
Сейчас в Феодосии можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2500 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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