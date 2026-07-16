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провел небольшой экскурс по истории замечательного города. Что сразу отмечу, повествование об истории Крыма было изложено на твёрдую пятёрку. Сразу видно, что человек любит не только историю, как науку, но и свой родной край, которым очень гордится. Весь день прошёл на позитиве, интересно было и нашим 7-летним дочкам, особенно в поездке на Мангуп-Кале по абсолютному бездорожью. Кто ещё не выбрал для себя тип тура, рекомендую брать именно индивидуальную поездку, в таком случае всё внимание со стороны гида будет только к вам. Наша семья получила огромное удовольствие от увиденного и услышанного в течение экскурсии. Спасибо вам за увлекательное путешествие.