Фурманов не входит в популярные туристические маршруты, хотя в нём сохранилась интересная фабричная, купеческая и храмовая застройка. Я раскрою, как из нескольких сёл в лесу образовался большой промышленный город. Какую роль в его формировании сыграли предприниматели из крестьянского сословия и старообрядцы. И как здесь оказался в середине 20 века английский инженер!

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Описание

Что вас ожидает

Главные и тайные места города

Вы рассмотрите великолепно сохранившийся собор в русском стиле — храм Всех скорбящих Радость. Оцените грандиозные фабричные сооружения дореволюционной постройки: школы, многоквартирные дома для рабочих, электростанции. Увидите памятники усадебной архитектуры, посетите бывшую фабричную больницу с уникальными чугунными лестницами и посмотрите на старообрядческую церковь.

Фурманов сквозь эпохи

Вы увидите город глазами коммерсантов, управляющих фабриками, и простых рабочих. Прикоснётесь к старообрядческим корням русского предпринимательства и узнаете о трагической гибели первых революционеров. Кроме того, я расскажу о жизни города в годы лихолетья начала 20 века, о фабричном быте, Дмитрии Фурманове и о том, о чём обычно не говорят.

Организационные детали

В Фурманов можно добраться на машине, автобусе или поезде. С радостью подскажу подробности в переписке.