Раскрыть историю города от старообрядцев-федосеевцев до первых революционеров в компании краеведа
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Описание
Что вас ожидает
Главные и тайные места города
Вы рассмотрите великолепно сохранившийся собор в русском стиле — храм Всех скорбящих Радость. Оцените грандиозные фабричные сооружения дореволюционной постройки: школы, многоквартирные дома для рабочих, электростанции. Увидите памятники усадебной архитектуры, посетите бывшую фабричную больницу с уникальными чугунными лестницами и посмотрите на старообрядческую церковь.
Фурманов сквозь эпохи
Вы увидите город глазами коммерсантов, управляющих фабриками, и простых рабочих. Прикоснётесь к старообрядческим корням русского предпринимательства и узнаете о трагической гибели первых революционеров. Кроме того, я расскажу о жизни города в годы лихолетья начала 20 века, о фабричном быте, Дмитрии Фурманове и о том, о чём обычно не говорят.
Организационные детали
В Фурманов можно добраться на машине, автобусе или поезде. С радостью подскажу подробности в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на автовокзале или ж/д вокзале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.