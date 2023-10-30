Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе

Раскрыть историю города от старообрядцев-федосеевцев до первых революционеров в компании краеведа

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Ответы на вопросы
Фурманов не входит в популярные туристические маршруты, хотя в нём сохранилась интересная фабричная, купеческая и храмовая застройка. Я раскрою, как из нескольких сёл в лесу образовался большой промышленный город. Какую роль в его формировании сыграли предприниматели из крестьянского сословия и старообрядцы. И как здесь оказался в середине 20 века английский инженер!
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Незаслуженно забытый Фурманов: прогулка в мини-группе
Ближайшие даты:
30
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главные и тайные места города

Вы рассмотрите великолепно сохранившийся собор в русском стиле — храм Всех скорбящих Радость. Оцените грандиозные фабричные сооружения дореволюционной постройки: школы, многоквартирные дома для рабочих, электростанции. Увидите памятники усадебной архитектуры, посетите бывшую фабричную больницу с уникальными чугунными лестницами и посмотрите на старообрядческую церковь.

Фурманов сквозь эпохи

Вы увидите город глазами коммерсантов, управляющих фабриками, и простых рабочих. Прикоснётесь к старообрядческим корням русского предпринимательства и узнаете о трагической гибели первых революционеров. Кроме того, я расскажу о жизни города в годы лихолетья начала 20 века, о фабричном быте, Дмитрии Фурманове и о том, о чём обычно не говорят.

Организационные детали

В Фурманов можно добраться на машине, автобусе или поезде. С радостью подскажу подробности в переписке.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на автовокзале или ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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