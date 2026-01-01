1 день

Обзорная экскурсия по г. Гагарину. Посещение домов-музеев Гагариных и Грибоедовых

09:05 Встреча в г. Гагарине с туристами, прибывающими поездом «Ласточка 715М» возле центрального входа ж/д вокзала с гидом (табличка «Смоленская земля. История в судьбах»).

09:15 Обзорная экскурсия по г. Гагарину. 12 апреля 1961 года, уроженец Гжатского района, Юрий Алексеевич Гагарин первым в мире вышел в космическое пространство. Первый космонавт Планеты Земля, первый человек в Космосе! В апреле 1968 года Гжатск был переименован в Гагарин.

10:00 Посещение музея «Первого полета». В этом уникальном музее, единственном в своем роде и посвященном одному событию – подготовке и осуществлению первого в мире полета человека в космос — собраны раритетные предметы космической техники, имеющие прямое отношение к полету Ю. А. Гагарина.

Вы увидите и сможете сфотографировать: настоящий Сихоте-Алинский метеорит; многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108; рабочий стол С. П. Королева с уникальными документами.

А также сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых проходили предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и многое другое.

Только в Музее Первого полета вы встретитесь с удивительным говорящим роботом «Иван Ивановичем», с которым совершите увлекательное погружение в прошлое и узнаете, какими представляли себе полеты в небесные сферы наши предки.

Посещение Дома-музея школьных лет Ю. А. Гагарина. В этом доме прошли школьные годы будущего космонавта с 1945 по 1949 г. Дом перенесен из с. Клушино отцом Ю. Гагарина в 1945 г. Воссозданная мемориальная обстановка переносит нас в далекий 1949 год – год отъезда Юры из родного дома.

Все здесь знакомит с укладом простой трудолюбивой семьи Гагариных, с семейными традициями, которые сыграли большую роль в становлении характера будущего космонавта. Во дворе находится памятник Анне Тимофеевне Гагариной – матери первого космонавта.

Посещение дома-музея родителей Ю. А. Гагарина. В комнатах дома (за исключением обстановки зала, которую меняла сама А. Т. Гагарина) воссоздана обстановка той поры, когда сюда приезжал Юрий Гагарин с семьей и друзьями в период с 1961 года по 1967 год.

На стенах фотографии, рядом — многочисленные подарки, врученные как самому Гагарину, так и его родителям.

Это последнее место в Гжатске, которое посетил Юрий Алексеевич Гагарин перед гибелью. Возле дома-музея, в специальном стеклянном павильоне — автомобиль «Волга», принадлежавший первому космонавту.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Выезд в музей-заповедник «Хмелита» (Вяземский район, 97 км).

15:30 Посещение музея-усадьбы Грибоедовых. С 1680 года Хмелита являлась родовым имением Грибоедовых. Здесь провёл свои детские и юношеские годы будущий драматург и дипломат А. С. Грибоедов.

Его наблюдения, «хмелитские» впечатления от встреч со столичным и усадебным дворянством стали позднее одним из источников создания бессмертной комедии «Горе от ума».

Сегодня родовая усадьба Грибоедовых – один из крупных культурных центров России, единственный в мире музей А. С. Грибоедова.

17:00 Отъезд в Смоленск (181 км).

19:30-20:00 Размещение в гостинице. Свободное время.

