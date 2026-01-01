Сборный тур. По дороге от Гагарина до Пржевальского

В маршруте тура вы посетите места, связанные с нашими знаменитым земляками: Ю. А. Гагариным, Н. М. Пржевальским, М. А. Егоровым и побываете в усадьбе А. С. Грибоедова, где часто гостил
знаменитый писатель. Вы узнаете историю гвардейцев-минеров и посетите трагично известный Катынский мемориал.

А еще вас ждут красивые виды на озера в Национальном парке «Смоленское Поозерье» и в деревне Микулино, много интересных историй и новые впечатления! Приезжайте, мы вас ждем!

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по г. Гагарину. Посещение домов-музеев Гагариных и Грибоедовых

09:05 Встреча в г. Гагарине с туристами, прибывающими поездом «Ласточка 715М» возле центрального входа ж/д вокзала с гидом (табличка «Смоленская земля. История в судьбах»).

09:15 Обзорная экскурсия по г. Гагарину. 12 апреля 1961 года, уроженец Гжатского района, Юрий Алексеевич Гагарин первым в мире вышел в космическое пространство. Первый космонавт Планеты Земля, первый человек в Космосе! В апреле 1968 года Гжатск был переименован в Гагарин.

10:00 Посещение музея «Первого полета». В этом уникальном музее, единственном в своем роде и посвященном одному событию – подготовке и осуществлению первого в мире полета человека в космос — собраны раритетные предметы космической техники, имеющие прямое отношение к полету Ю. А. Гагарина.

Вы увидите и сможете сфотографировать: настоящий Сихоте-Алинский метеорит; многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108; рабочий стол С. П. Королева с уникальными документами.

А также сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых проходили предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и многое другое.

Только в Музее Первого полета вы встретитесь с удивительным говорящим роботом «Иван Ивановичем», с которым совершите увлекательное погружение в прошлое и узнаете, какими представляли себе полеты в небесные сферы наши предки.

Посещение Дома-музея школьных лет Ю. А. Гагарина. В этом доме прошли школьные годы будущего космонавта с 1945 по 1949 г. Дом перенесен из с. Клушино отцом Ю. Гагарина в 1945 г. Воссозданная мемориальная обстановка переносит нас в далекий 1949 год – год отъезда Юры из родного дома.

Все здесь знакомит с укладом простой трудолюбивой семьи Гагариных, с семейными традициями, которые сыграли большую роль в становлении характера будущего космонавта. Во дворе находится памятник Анне Тимофеевне Гагариной – матери первого космонавта.

Посещение дома-музея родителей Ю. А. Гагарина. В комнатах дома (за исключением обстановки зала, которую меняла сама А. Т. Гагарина) воссоздана обстановка той поры, когда сюда приезжал Юрий Гагарин с семьей и друзьями в период с 1961 года по 1967 год.

На стенах фотографии, рядом — многочисленные подарки, врученные как самому Гагарину, так и его родителям.

Это последнее место в Гжатске, которое посетил Юрий Алексеевич Гагарин перед гибелью. Возле дома-музея, в специальном стеклянном павильоне — автомобиль «Волга», принадлежавший первому космонавту.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Выезд в музей-заповедник «Хмелита» (Вяземский район, 97 км).

15:30 Посещение музея-усадьбы Грибоедовых. С 1680 года Хмелита являлась родовым имением Грибоедовых. Здесь провёл свои детские и юношеские годы будущий драматург и дипломат А. С. Грибоедов.

Его наблюдения, «хмелитские» впечатления от встреч со столичным и усадебным дворянством стали позднее одним из источников создания бессмертной комедии «Горе от ума».

Сегодня родовая усадьба Грибоедовых – один из крупных культурных центров России, единственный в мире музей А. С. Грибоедова.

17:00 Отъезд в Смоленск (181 км).

19:30-20:00 Размещение в гостинице. Свободное время.

2 день

Экскурсии в п. Пржевальское, посещение домов-музеев

Завтрак.

08:00 Выезд на экскурсии в п. Пржевальское (120 км.) По дороге в Пржевальское вас ждет увлекательный рассказ экскурсовода о Гнездовском археологическом комплексе — крупнейшем памятнике «эпохи викингов» и образования Древнерусского государства в X веке.

Вы услышите о событиях происходивших в Красном Бору и «бункере Гитлера», который здесь расположен. Проедете город Демидов – родину Юрия Никулина, узнаете о подвиге Матроны Вольской, а также много других интересных историй.

09:40 Прогулка-экскурсия к ледниковому озеру Сапшо – одному из самых известных озёр национального парка «Смоленское Поозерье». «Байкал в миниатюре!» — так в письмах друзьям называл его Н. М. Пржевальский.

10:00 Посещение дома-музея Н. М. Пржевальского (120 км. от Смоленска). В блестящем созвездии исследователей Центральной Азии особое место занимает имя Николая Михайловича Пржевальского.

Гости музея оказываются в обстановке, которая окружала Пржевальского в последние годы жизни – все мемориальные комнаты бережно воссозданы по сохранившимся архивным документам.

Самый драгоценный экспонат музея – последний автограф Пржевальского. Это подлинный кусочек деревянной колонны его дома, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в последнее путешествие написано красным карандашом: «5 августа 1888 года. До свиданья, Слобода!».

11:20 Остановка у вольера с лошадями Пржевальского. Кормление лошадей (заранее приготовьте морковку или яблоки).

Для любителей сладкого: в пос. Пржевальское можно купить фирменный торт «Сапшо» и пирожные, про которые говорят: «Они из советского детства!».

11:50 Отъезд в г. Рудню (87 км).

13:20 Остановка в с. Микулино. Посещение мемориала Героям-минерам. Микулино – старинное село, в XIV-XV веках город Микулин. В селе и в окрестностях очень пересеченный рельеф с многочисленными озёрами Микулинской группы, сформировавшийся после отступления Валдайского ледника.

На одном из холмов мы увидим Храм в честь Живоначальной Троицы, построенный в первой половине XIX века как костёл Святого Антония.

С холма открывается панорама озера Глыбай. В IX‒XI веках через Микулинскоепоозерье проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки», отсюда начинались волоки к Днепру.

14:20 Обед в кафе в Рудне.

15:30 Посещение дома-музея М. А. Егорова в Рудне. Здесь бережно сохранен подлинный прижизненный интерьер, в котором наш великий земляк провел свои последние годы.

В экспозиции представлен знаменитый снимок на куполе рейхстага, сделанный военным корреспондентом А. Морозовым 2 мая 1945 года; капсула с землей с могил Егорова и Кантария; материалы о восьми Героях Советского Союза – уроженцах Руднянского района; воспоминания фронтовиков, многочисленные фотоматериалы.

16:30 Отъезд в Смоленск (44 км до Катыни, Смоленский район).

17:20 Посещение Катынского мемориального комплекса. Мемориал «Ка́тынь» расположен в 20 км от центра Смоленска, между поселками Гнездово и Ка́тынь, на месте трагических событий 1930–1940-х годов, жертвами которых стали граждане двух стран – Советского Союза и Польши.

Мемориальный комплекс состоит из двух частей: территории, на которой погребены жители Смоленской области, ставшие жертвами политических репрессий, и военного кладбища, где захоронены польские военнопленные.

18:00 Трансфер на ж/д вокзал.

18:30-18:40 Прибытие на ж/д вокзал Смоленска.

19:06 Отъезд поездом 718Б «ласточка».

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Смоленска на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Наименование гостиницыдвухместное размещениеодноместное размещениеРазмещение на доп. месте

Гостиница «Респект Отель»

Центр города, ул. Парижской Коммуны, д. 18

17 80019 60017 000

Гостиница «Смоленскотель» 3*

Центр города, ул. Ленина, д. 2/1

18 70020 60017 900

Гостиница «Мегаполис» 5*

Центр города, ул. Ленина, д. 2/1

20 70023 90019 800

Дополнительные места: гостиница «Смоленскотель» / «Респект Отель» – евро раскладушка; гостиница «Мегаполис» — евро раскладушка.

Скидка пенсионерам: 200 рублей.

Скидка школьникам: 700 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Респект Отель» 3

1 ночь

Отель «Респект» расположен в центре Смоленска, всего в 5 минутах ходьбы от площади Ленина и сада Блонье. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля установлены телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и письменный стол. Из окон открывается вид на Успенский собор. Также в распоряжении гостей обеденная зона и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе удобств отеля «Респект» круглосуточная стойка регистрации, сад и терраса. Гости могут воспользоваться услугами туристического бюро и гладильными услугами. На территории обустроена бесплатная парковка.

Гостиница «Смоленскотель» 3

1 ночь

Отель «Смоленскотель» расположен в историческом центре Смоленска, прямо на главной площади Ленина. К услугам гостей элегантные номера и бесплатный Wi-Fi.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором и холодильником, а в большинстве из них установлен кондиционер. В ванной комнате предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане отеля подают различные блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки.

Гостиница «Мегаполис» 5

1 ночь

Гранд-отель «Мегаполис» расположен в центре Смоленска, рядом со сквером им. Гагарина.

Стильные номера с собственной ванной комнатой оборудованы современной мебелью, сейфом, кондиционером, телевизором, Wi-Fi.

Для питания есть мини-бар, холодильник, посуда. В отеле работают два авторских ресторана и бар. За отдельную плату можно заказать завтрак в формате «шведский стол».

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе: завтраки и обеды
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музеях
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Вязьмы и авиа - или ж/д билеты обратно из г. Смоленска
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Смоленская область, Гагарин
Какие есть рекомендуемые поезда?

Рекомендуемые поезда (отправление, прибытие Москва):
Москва – Гагарин, поезд «Ласточка» 715М (отправление в 07:15, прибытие в г. Гагарин в 09:05).

Смоленск – Москва, поезд «Ласточка» 718Б (отправление в 19:06, прибытие в Москву в 22:58).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли быть изменения в программе?

Порядок предоставления экскурсий может меняться при соблюдении объёма предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
