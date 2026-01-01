1 день

Автобусная экскурсия в Гатчину

Прибытие в Санкт-Петербург.

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», Лиговский, 10 (напротив Московского вокзала и метро «Площадь Восстания»), табличка «Петербург встречает».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

13:00 Экскурсия в Гатчинский дворец.

Трансфер в отель «Гатчина».

Ориентировочно в 15:00 заселение в гостиницу.

Свободное время для знакомства с городом и ужина.

Рекомендуем посетить:

Кафе «Буфетъ» (Красная ул., 5/1) открыто до 20:00; Ресторан «ПхалиХинкали» (Соборная ул., 3А) открыт до 23:00; Пиццерия «Некруглая» (Соборная ул., 12) открыто до 23:00.

Посещение Фестиваля «Ночь музыки в Гатчине». Билеты на фестиваль включены в стоимость тура.

Ориентировочно с 23:00 начинается концертная программа

