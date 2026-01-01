Программа тура по дням
Автобусная экскурсия в Гатчину
Прибытие в Санкт-Петербург.
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», Лиговский, 10 (напротив Московского вокзала и метро «Площадь Восстания»), табличка «Петербург встречает».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
13:00 Экскурсия в Гатчинский дворец.
Трансфер в отель «Гатчина».
Ориентировочно в 15:00 заселение в гостиницу.
Свободное время для знакомства с городом и ужина.
Рекомендуем посетить:
- Кафе «Буфетъ» (Красная ул., 5/1) открыто до 20:00; Ресторан «ПхалиХинкали» (Соборная ул., 3А) открыт до 23:00; Пиццерия «Некруглая» (Соборная ул., 12) открыто до 23:00.
Посещение Фестиваля «Ночь музыки в Гатчине». Билеты на фестиваль включены в стоимость тура.
Ориентировочно с 23:00 начинается концертная программа
Автобусная экскурсия по Гатчине. Экскурсия дому-музею Исаака Шварца. Экскурсия Усадьба в Елизаветино
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, выезд с вещами на программу.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Гатчина».
Автобусная экскурсия по Гатчине. Посещение Егерской слободы.
Посещение Егерской слободы.
10:00 Трансфер в посёлок Сиверский.
11:00 Экскурсия «и музыка стала жизнью…» по мемориальному дому-музею Исаака Шварца. Дом-музей Исаака Шварца сохранил атмосферу гостеприимства, царившую при жизни композитора.
Его двери, всегда открытые для гостей — будь то знаменитые друзья или совершенно незнакомые люди, — открыты и сегодня.
Каждого посетителя встречает музыка… Музыка самого Исаака Шварца… И это бессмертное наследие будет жить вечно.
Переезд в деревню Дылицы.
14:00 Экскурсия «Усадьба в Елизаветино. Прошлое и настоящее». На этой экскурсии вас ждет знакомство с богатой историей усадьбы, возведенной в XVIII столетии. Вы раскроете тайну названия «Дылицы», погрузитесь в местные легенды и приоткроете завесу над дворцовыми секретами русских императриц.
Помимо изучения великолепной архитектуры и интерьеров дворца, вы сможете прогуляться по двухъярусному пейзажному парку, увидеть живописный Лебединый пруд, оранжерею и яблоневый сад.
Особое внимание приковывают уникальные «цветочные часы», созданные по задумке хозяйки имения — княгини Трубецкой — еще в XIX веке.
15:30 Чаепитие в кафе на территории усадьбы Дылицы (включен в стоимость тура).
16:30 Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 18:30 на Московский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание гостинице.
Стоимость указана на 1 человека, руб:
|Категория номера
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандартный номер
|15800
|19400
|14200
Скидка детям, студентам и пенсионерам 200 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Гатчина»
Отель «Гатчина» расположился на тихой улице в историческом центре города — в 27 км от аэропорта Пулково и в 33 км от станции метро «Московская» в Санкт‑Петербурге. Рядом с гостиницей можно найти главные достопримечательности Гатчины: величественный Большой Гатчинский дворец, некогда служивший излюбленным местом отдыха императорской семьи, уникальный Приоратский дворец — единственное в России землебитное сооружение с богатой историей, очаровательный Дворцовый парк с живописными озёрами и речными руслами, а также Гатчинский кафедральный и Покровский соборы и другие интересные места.
Здание отеля выполнено в стиле петровского барокко и внешне напоминает городские усадьбы петербургской знати середины XVIII века. В гостинице доступно 44 номера разных категорий с классическим интерьером. Гостям предлагают завтрак, включённый в стоимость проживания, а также ряд удобств: Wi‑Fi на всей территории, бесплатную охраняемую парковку, холодильник, чайник, фен, туалетные принадлежности и телевизор с плоским экраном в каждом номере. Кроме того, в отеле ежедневно проводится уборка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтрак и чаепитие
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты на фестиваль
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: обед и ужин
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям, студентам и пенсионерам 200 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.