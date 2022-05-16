1 день

Знакомство с Республикой Алтай. Камышлинский водопад

09:30-11:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.

Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы».

Также возможны варианты:

05:00 Встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ «Апельсин» по адресу: ул. Ленина, 84, рядом отель «Marins Park».

08:30 Встреча под г. Барнаулом на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13

Мы начнем путешествие с освежающего и бодрящего плавания на моторной лодке до Камышлинского водопада, плавание абсолютно безопасно, не требуется опыт и физические условия, его возможно совершить в любой одежде и обуви (вы не намокните).

Прогулка к водопаду будет проходить через лес, где живут в естественной среде очень милые ручные кролики.

Далее вы отправитесь в поездку по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.

Вас ждут завораживающие виды за окном и интересные рассказы гида.

Остановка на Семинском перевале, где Мы полюбуемся сибирскими кедрами и видами на гору Сарлык.

Размещение на турбазе, ужин, знакомство с группой.

Включено питание: комплексный ужин.

Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу), удобства в номере.

Экскурсии и мероприятия: знакомство с Алтаем, плавание на моторной лодке до Камышлинского водопада, Семинский перевал.

Авто: 200 км от Горно- Алтайска. Авто: 420 км от Барнаула. Авто: 620 км от Новосибирска. Пешком: 1,5 км.