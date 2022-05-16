Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней

Главное преимущество путешествия на Алтай в это время года

4.7
3 отзыва
Главное преимущество путешествия на Алтай в это время года – цветение маральника, из-за чего горы окутывает красивый фиолетовый покров.

Для размещения участников тура подготовлены турбазы с потрясающим расположением: в месте силы, в цветущей горной долине и в точке слияния рек Чибита и Чуи.

Это отдаленные районы Республики Алтай, находящиеся на большом расстоянии от мест больших скоплений людей, рядом с горными вершинами и реками.
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Ближайшие даты:
22
апр
29
апр
6
мая
13
мая

Что вас ожидает 🤩

Цветущие горы Алтая
Цветущие горы Алтая
Нас ждет фото-охота за лучшими кадрами цветущих гор в поселке Купчегень и на всем протяжении Большого Яломана
Слияние двух великих рек Катуни и Чуи
Слияние двух великих рек Катуни и Чуи
Увидим потрясающую панораму визитной карточки Алтая и места силы
Пазырыкские курганы
Пазырыкские курганы
Посетим место, пропитанное мощнейшей энергией Земли. Согласно древним легендам, сюда могли прийти только избранные.
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Сделаем невероятные фото на фоне неземных пейзажей Кызыл-Чина
Моторафтинг до Камышлинского водопада
Моторафтинг до Камышлинского водопада
Испытаем яркие эмоции от освежающей водной прогулки
Секреты пчеловодства
Секреты пчеловодства
Увидим как пчелы делают мед, попробуем различные продукты пчеловодства и знаменитый «сон на пчелах»

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Республикой Алтай. Камышлинский водопад

09:30-11:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.

Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы».

Также возможны варианты:

  • 05:00 Встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ «Апельсин» по адресу: ул. Ленина, 84, рядом отель «Marins Park».
  • 08:30 Встреча под г. Барнаулом на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13

Мы начнем путешествие с освежающего и бодрящего плавания на моторной лодке до Камышлинского водопада, плавание абсолютно безопасно, не требуется опыт и физические условия, его возможно совершить в любой одежде и обуви (вы не намокните).

Прогулка к водопаду будет проходить через лес, где живут в естественной среде очень милые ручные кролики.

Далее вы отправитесь в поездку по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.

Вас ждут завораживающие виды за окном и интересные рассказы гида.

Остановка на Семинском перевале, где Мы полюбуемся сибирскими кедрами и видами на гору Сарлык.

Размещение на турбазе, ужин, знакомство с группой.

Включено питание: комплексный ужин.

Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу), удобства в номере.

Экскурсии и мероприятия: знакомство с Алтаем, плавание на моторной лодке до Камышлинского водопада, Семинский перевал.

Авто: 200 км от Горно- Алтайска. Авто: 420 км от Барнаула. Авто: 620 км от Новосибирска. Пешком: 1,5 км.

Знакомство с Республикой Алтай. Камышлинский водопадЗнакомство с Республикой Алтай. Камышлинский водопадЗнакомство с Республикой Алтай. Камышлинский водопадЗнакомство с Республикой Алтай. Камышлинский водопад
2 день

Достопримечательности Чуйского тракта

Завтрак.

Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.

Мы исследуем древние караванные тропы на живописном перевале Чике-Таман.

Помедитируем в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, посетим древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).

Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.

Заселение на базу.

Ужин.

Включено питание: комплексный завтрак, ужин.

Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.

Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта.

Протяженность: на авто – 180 км, пешком – 6 км.

Достопримечательности Чуйского трактаДостопримечательности Чуйского трактаДостопримечательности Чуйского тракта
3 день

Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Перевал Кату-Ярык и река Чулышман

После завтрака мы снова отправляемся исследовать Алтай.

Теперь, мы уходим на восток, в сторону Тывы и Хакассии к величественному Алтайскому заповеднику.

Утром мы увидим знаменитые Красные ворота – узкое ущелье между скал красного цвета, неподалеку отсюда находится месторождение ртути, поэтому в каменных породах много киновари, что придает им красный цвет.

Далее, мы заберемся повыше, отсюда начинается озерная зона Улаганского района, здесь их более 3000.

Мы увидим большое мертвое озеро Чейбек-Кель, озеро Узун-Кель, великолепное озеро Киделю и ярко-зеленое Уч-Кель.

После пересечения поселка Балыктуюль вы увидите крупнейшие курганы Алтая – Пазырыкские, здесь хоронили мумифицированные тела вождей, воинов, шаманов и их приближенных.

Это место пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда могли прийти только избранные.

По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 2600 лет.

Именно здесь был найден древнейший ворсовый ковер в мире, колесница и множество других находок, которые сейчас хранятся в Эрмитаже.

Далее, нас ждет небольшой переезд и перед Вами откроется самый красивый и величественный вид всего путешествия – вид с перевала Кату-Ярык на долину реки Чулышман.

Стоя на краю отвесной пропасти, глубиной почти в 1 км вы ощутите всю мощь и красоту природы этой земли.

Прогулки по перевалу и обратное возвращение на турбазу.

Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.

Вкл. питание: комплексный завтрак, ужин.

Экскурсии: Красные ворота, Улаганские озера, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык.

Протяженность: на авто – 200 км, пешком – 4 км.

Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Перевал Кату-Ярык и река ЧулышманДолина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Перевал Кату-Ярык и река ЧулышманДолина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Перевал Кату-Ярык и река Чулышман
4 день

Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс

Завтрак.

Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (высшая точка – гора Маашей-Баш 4177м.).

Далее мы посетим село Кош-Агач, расположенное в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов.

Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая.

По дороге мы наберём целебной воды в священном источнике Аржан-Суу.

Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики – Алтайском Марсе.

Вы увидите удивительные разноцветные ландшафты, которые заставят Вас почувствовать себя гостем красной планеты.

Обратное возвращение.

Ужин.

Включено питание: Комплексный завтрак, ужин.

Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.

Экскурсии и мероприятия: Гейзерное озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, минеральный источник, Марс, Кош-Агач.

Протяженность: на авто – 120 км, пешком – 6 км.

Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский МарсГейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский МарсГейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский МарсГейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс
5 день

Место силы природный парк Уч-Энмек. Поселок мастеров Аскат

Сегодня мы совершим переезд от пос. Чибит до Чемальского района Алтая.

В пути нас ждет экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.

На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища.

Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.

Венчает Долину священная и почитаемая гора Уч-Энмек.

Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.

После обеда (оплачивается самостоятельно) мы отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней» или даже «богемным хутором», ведь именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.

В рамках экскурсии Вас ждёт знакомство с творчеством местных жителей.

Вечером – заселение на турбазу, которая находится в очень красивом месте на берегу горной реки.

Ужин.

Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.

Вкл. питание: комплексный завтрак, ужин.

Экскурсии: природный парк Уч-Энмек, поселок мастеров Аскат.

6 день

Конная прогулка по Еландинскому перевалу. Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Горная пасека

Утром, после завтрака, нас ждет самое популярное место Алтая – о. Патмос (монастырь на острове прямо посреди горной реки).

Там вы прогуляетесь по подвесному мосту, полюбуетесь на вырезанный в скале образ Мадонны.

Затем, по «козьей» тропе вы попадете на слияние двух горных рек – Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен) и оттуда выйдете к Чемальской Гэс.

После обеда (оплачивается самостоятельно) нас ждёт одно из самых ярких приключений – на конях мы поднимемся на перевал, откуда открывается незабываемый вид на горные хребты и реку Катунь (мероприятие оплачивается дополнительно).

В качестве альтернативы вы можете отправиться на прогулку по долине Сартакпая (не нужно платить дополнительно).

В завершении дня мы посетим одну их лучших местных пасек, где вы сможете познакомиться с технологией пчеловодства, попробовать «сон на пчелах», продегустировать и приобрести мёд.

Вечером – большой прощальный костер и Праздничный ужин в национальном стиле (возможен вегетарианский тип питания).

Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.

Вкл. питание: комплексный завтрак, ужин.

Экскурсии:, конная прогулка в горы (дополнительная оплата), экскурсия на о. Патмос и Чемальскую Гэс.

Протяженность: на авто – 40 км, пешком – 3 км, на лошадях – 12 км.

Конная прогулка по Еландинскому перевалу. Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Горная пасекаКонная прогулка по Еландинскому перевалу. Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Горная пасекаКонная прогулка по Еландинскому перевалу. Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Горная пасекаКонная прогулка по Еландинскому перевалу. Остров Патмос и Чемальская ГЭС. Горная пасека
7 день

Смотровая площадка с горы Синюха. Сувенирный рынок. Отъезд

8:00-8:30 Завтрак.

9:00 Сбор вещей, выезд с базы.

В завершении путешествия, по пути в аэропорт Горно- Алтайска мы остановимся в поселке Манжерок.

Прогулка по сувенирным рынкам, где вы можете приобрести алтайский мед, травы, национальные музыкальные инструменты, различные украшения и изделия местных ремесленников.

Желающие могут осуществить подъем на кресельном подъемнике на вершину горы Синюха.

Оттуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь и само озеро (оплачивается отдельно).

Пройтись по тропе здоровья.

12:30-13:30 Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска гостей, вылетающих дневными рейсами.

Вам будет удобно вылетать рейсами на 15:20-17:00.

17:30-18:00 Трансфер под г. Барнаул (ГК «Облепиха», ул. Дорожная-13).

Обратите внимание, от точки остановки до города Барнаула Вам нужно будет добраться на такси, самостоятельно, в пути 50 мин. -1 час (стоимость 700-1000 руб.).

22:00 Трансфер до г. Новосибирска, завершение тура - ж. д. вокзал «Новосибирск- Главный», адрес – ул. Вокзальная магистраль-1.

Рекомендуем Вам остановиться на ночлег в гостинице «Маринс парк отель».

Вкл. питание: завтрак.

Авто: 95 км до Горно- Алтайска, 340 км до Барнаула, 540 км до Новосибирска.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

«Стандарт»
Двухместное размещение, удобства в номере58 900
Доплата за одноместное размещение15 000

Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. Турбаза зависит от даты путешествия, уточняйте при бронировании конкретного заезда. В данном туре заявлены возможные варианты:

  • База №1: «Белая Чудь»/ «Уч-Энмек»/ «Барская Усадьба»
  • База №2: «Кочевник»/«Расул»/«Алатау»/«Шавло»/«Хан-Алтай»
  • База №3: «Территория Счастья»/ «Алтай Сиеста»/ «Кедр»/ «Явь»

Варианты проживания

Усадьба «Белая Чудь» или аналогичная

1 ночь

Усадьба «Белая Чудь» находится в селе Онгудай, в километре от Чуйского тракта. Усадьба рассчитана на семейный отдых с детьми, молодежный и корпоративный отдых. Небольшая вместимость усадьбы позволяет разместиться здесь одной группе гостей. В распоряжении отдыхающих комфортабельный деревянный дом, баня, места для пикника, озелененный огороженный дворик. Усадьба работает круглогодично.

Усадьба «Белая Чудь» или аналогичнаяУсадьба «Белая Чудь» или аналогичнаяУсадьба «Белая Чудь» или аналогичнаяУсадьба «Белая Чудь» или аналогичнаяУсадьба «Белая Чудь» или аналогичнаяУсадьба «Белая Чудь» или аналогичная

Турбаза «Расул» или аналогичная

3 ночи

База в самом центре Чуйского тракта. Современная гостиница, для любителей классического отдыха и кедровых коттеджи для тех, кто любит уединение и природу. Просторные беседки для вечерних сборов у костра. А так же свои хамам, баня, бассейн отлично дополняет вечер по возвращению с горных троп.

Турбаза «Расул» или аналогичнаяТурбаза «Расул» или аналогичнаяТурбаза «Расул» или аналогичнаяТурбаза «Расул» или аналогичная

Турбаза «Территория счастья» или аналогичная

2 ночи

Уютная турбаза у маленькой горной реки, в отдалении от населенных пунктов, многие гости включают её в самые яркие впечатления от тура. Великолепные блюда из местных продуктов, возможность посидеть у костра, провести время в шумной компании так и побыть в уединении.

Турбаза «Территория счастья» или аналогичнаяТурбаза «Территория счастья» или аналогичнаяТурбаза «Территория счастья» или аналогичнаяТурбаза «Территория счастья» или аналогичная

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и все транспортные передвижения по программе тура
  • Питание (6 завтраков, 6 ужинов)
  • Проживание на турбазах – 7 дней/6 ночей
  • 25 экскурсий по программе тура + все входные билеты на объекты, кроме отмеченных оплачиваются дополнительно
  • Работа гида-проводника – 1-2 чел.
  • Моторафтинг
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно.
  • Питание (обеды) в кафе – 450-650 руб.
  • Конная прогулка 3 часа – 2 500 руб.
  • Подъемник на гору Синюха от 1 200 руб.
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь:
    • кроссовки c толстой подошвой (или любые удобные ботинки);
    • сланцы (для бани);
  • для передвижений по маршруту:
    • любые удобные штаны/джинсы – 2 пары;
    • футболка с длинным рукавом (для защиты от ожогов);
    • шорты;
    • легкая майка;
    • купальник;
    • головной убор (от солнца);
    • перчатки (хлопок, флис);
  • для непогоды:
    • водонепроницаемая ветровка, плащ;
    • теплый свитер (или теплый спортивный костюм);
    • теплая вязаная шапка;
    • шерстяные носки - 2 пары;
  • личные предметы гигиены:
    • зуб. щетка;
    • паста;
    • мыло;
    • шампунь;
    • мочалка;
    • полотенце;
    • влажные салфетки;
  • индивидуальные медикаменты (стандартная аптечка есть у гида);
  • рюкзак, не обязательно, но будет удобно, если во время экскурсий ваши руки не будут заняты сумкой с личными вещами;
  • налобный фонарик;
  • спички или зажигалка;
  • нож.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание на маршруте?

1 Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания.

Стандартные позиции завтраков: каша, яйца (омлет или вареные), нарезка (сыр, колбаса, овощи), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко. Наименования и комплектация завтраков меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.

2 Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания 450-650 руб. На эту сумму можно приобрести салат, суп, второе блюдо и напиток.

3 Ужины происходят на турбазе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. Пример ужина: овощной салат, отбивная + пюре, хлеб, травяной чай.

4 Кафе, столовые и рестораны Алтая находятся в самом начале своего развития. Большинство из них выглядят, как самая дешевая городская столовая. В этих кафе никогда не слышали про безглютеновую, безлактозную, веганскую и прочие виды диет. Как правило, есть меню с 3-10 наименованиями готовой еды, среди которых нужно будет выбрать то, что Вам подходит наибольшим образом.

Как осуществляется медицинская помощь и страхование на маршруте?

1 В районе проведения программы тура расположены государственные больницы, есть аптечные пункты.

Медикаменты приобретаются за собственные средства.

2 Страхование. Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни «Ингосстрах», «Уралсиб», «Росгосстрах» – страхование багажа, страхование от невыезда, страхование для беременных и другие виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке Вам будут оказывать в государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения за выплатами к страховым компаниям у гостей, путешествующих по этой программе тура.

Будут ли клещи на маршруте?

Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.

Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.

Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?

Несколько пунктов:

  1. Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
  2. Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
  3. После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).

Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:

  • страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
  • в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
  • если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.

Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.

Каковы особенности взаимодействия в группе?

Любая группа на активных маршрутах – это команда.

В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.

Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.

Каковы особенности мест проживания?

1 Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.

2 Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты:

База №1: «Белая Чудь»/ «Уч-Энмек»/ «Барская Усадьба»

База №2: «Кочевник»/«Расул»/«Алатау»/«Шавло»/«Хан-Алтай»

База №3: «Территория Счастья»/ «Алтай Сиеста»/ «Кедр»/ «Явь» 3 Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).

4 Все турбазы для маршрута «Большой Алтай» находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек. Душ и туалет находятся на территории или на этаже по «Базовому тарифу». Душ и туалет находятся в номере по тарифу «Стандарт».

5 На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.

6 В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.

7 На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.

8 Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляются везде. Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (вес выше допустимого возможно согласовать в индивидуальном порядке).

Как удобнее добраться?

Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера). Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 9 утра до 10.30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнами или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта. Например, если несколько человек прилетело в 8.2 и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.3 утра. За дополнительную плату – 4000 руб. (за машину) мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время. Если в финальный день тура Вы хотите улететь утром, то мы доставим Вас в аэропорт к 8 утра.

Чуть менее удобно прилетать/приезжать в г. Барнаул. От Барнаула до Горно-Алтайска около 4 часов езды (272 км), и 1,5-2 часа – переезд до базы. Дорога будет проходить по равнинной местности (горных красот за окном нет). Если вы приняли решение лететь до г. Барнаула, то мы встретим Вас на парковке гостиничного комплекса «Облепиха» (г. Новоалтайск), от аэропорта до места встречи с группой примерно 40-60 мин. на такси, стоимость – около 700 руб. Вас будет встречать водитель, гид присоединится непосредственно в Республике Алтай. Трансфер групповой и будет происходить совместно с другими участниками путешествия. За дополнительную плату – 10000 руб. мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер от аэропорта г. Барнаула непосредственно до базы в любое удобное время.

Наименее удобно, из-за длительности трансфера, лететь в г. Новосибирск. Дорога от г. Новосибирска до г. Горно- Алтайска занимает около 7-7,5 часов + трансфер до турбазы (1,5-2 часа). Но Новосибирск - большой транспортный узел и многие наши гости прилетают/приезжают именно в этот город. Если вы прилетаете/приезжаете в г. Новосибирск, то рекомендуем Вам прибыть заранее, накануне, чтобы успеть отдохнуть перед путешествием. Мы встретим Вас по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина, 84, напротив ж. д. вокзала. Время выезда в 5 утра. В пешей доступности находится множество отелей и хостелов, где вы сможете отдохнуть перед переездом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
16 мая 2022
В целом, туром остались очень довольны. Программа насыщенная и к концу недели сложилось ощущение, что тур длился целых две. Места проживания очень комфортные. Немного не хватило разнообразия на завтрак (либо омлет, либо каша, причём только овсянка), но это не испортило впечатления от поездки.
С
12 мая 2022
Впервые была на Алтае, осталась в полнейшем восторге от природы. Спасибо организаторам тура за продуманный маршрут, базы отдыхов прекрасные. Огромное спасибо нашему гиду Ирине, она влюбила меня в Алтай! Обязательно порекомендую Вашу компанию своим друзьям!
Н
18 мая 2021
Потрясающий тур: насыщенная и интересная программа, компетентный гид, хорошая организация путешествия. Заряд позитивных эмоций получили в полном объёме. Уезжать не хотелось:)
P.S. возможно, если бы было чуть больше свободного времени, было бы совсем идеально, потому что график путешествия максимально плотный:)

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