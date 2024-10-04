8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска
Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры
«Голубые озера доступны к посещению с сентября по апрель»
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лебединая сказка Алтая
Индивидуальная экскурсия по Горно-Алтайску: Лебединое озеро и легенды Алтая. Погрузитесь в атмосферу красоты и мифов
Начало: В Горно-Алтайске
«Экскурсия проводится с середины ноября по март»
10 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
7 600₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
От Глаз Катуни до Марса - познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
Начало: В Майминском или Чемальском районах
«К Голубым озерам, к сожалению, не подъехать весной»
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
от 40 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 октября 2024Все супер! Уровень подготовки такого сложного тура на высоте!!
- ЕЕлена21 июля 2024Нам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепило, что хорошая машина и
- ООльга21 июля 2024Ирбизек просто невероятный! Спасибо ему огромное за экскурсию и погружение в Алтайскую культуру! Он учел все наши пожелания, очень много рассказывал об Алтае, а горловое пение - просто нечто.
- ВВарвара15 июля 2024Потрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одно красивое место, когда стало ясно что в конечной точке много других туристов. Получилось лучше чем мы рассчитывали. Спасибо огромное!
- SShurpo6 июля 2024В июне были на Алтае. Нам повезло я точно знаю, Что свел нас Трипстер с Михаилом, Ведь путешествие волшебным было! Маршрут продуман досконально, И водит
- ММария17 июня 2024Ожидали бОльшего от данной экскурсии, если честно. Видимо потому что до этого были на экскурсии на Чуйском тракте, где гид более
- ЕЕлена24 марта 2023Я бы оценила на хорошо. Ирина отличается фольклорным предложением материала.
- ТТатьяна27 декабря 2022Это было невероятное путешествие к месту зимовки лебедей, красочные места и очень увлекательная экскурсия. Большое спасибо Ирине за не стандартный и познавательный подход к подаче материала. Желаю Всем посетить Алтайский край, поверьте, это будет незабываемое путешествие в сказку!
- ЛЛюдмила28 ноября 2022Ирина-неравнодушный человек! Во время поездки к Лебединному озеру мы узнали много интересного об Алтае, поэтому после её экскурсии мы были в музее Анохина. Одно слово- восторг! Отличная экскурсия и отличный музей.
- ИИванова С.28 сентября 2022Весна в Уймонской долинеБлагодарю организаторов за внимательно отношение ко всем просьбам, за вкусную еду с душой на безе, за тёплый купол осенью, за красивую и удобную базу, за походную добротную экипировку.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Весенние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в ноябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 7 600 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Весенние», 68 ⭐ отзывов, цены от 7600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь