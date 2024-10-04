Экскурсии в Горно-Алтайске весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Горно-Алтайске, цены от 7 600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Чемал: всё самое интересное за 1 день
На машине
57 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска
Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры
«Голубые озера доступны к посещению с сентября по апрель»
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Лебединая сказка Алтая
На машине
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лебединая сказка Алтая
Индивидуальная экскурсия по Горно-Алтайску: Лебединое озеро и легенды Алтая. Погрузитесь в атмосферу красоты и мифов
Начало: В Горно-Алтайске
«Экскурсия проводится с середины ноября по март»
10 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
7 600 за всё до 4 чел.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
На машине
6 отзывов
13 часов
Индивидуальная
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
От Глаз Катуни до Марса - познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
Начало: В Майминском или Чемальском районах
«К Голубым озерам, к сожалению, не подъехать весной»
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
от 40 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 октября 2024
    Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
    Все супер! Уровень подготовки такого сложного тура на высоте!!
  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
    Нам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепило, что хорошая машина и
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    чтобы, например, заехать на Марс не нужно пересаживаться на буханку. Но мы получили гораздо больше, чем просто комфортный тур! Наш гид оказался профессиональным историком, влюбленным в свой край, отличным рассказчиком, прекрасным водителем, досконально знающим маршрут - в пути создавалось ощущение, что Михаил знает все и всех вокруг. Связи у него везде:), поэтому мой совет- расслабьтесь и доверьтесь своему гиду! А какие места для пикников он знает! ☺️ Если вы хотите увидеть и почувствовать Алтай таким, какой он есть на самом деле, а не просто пробежаться по стандартным достопримечательностям, вам к Михаилу! Хорошо, что поехав сюда впервые, мы не взяли машину напрокат, чтобы поездить самим. Мы бы смогли это сделать, но и трети от того что мы увидели, мы не увидели бы сами!

    Нам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепилоНам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепилоНам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепилоНам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепилоНам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепилоНам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепилоНам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепилоНам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепилоНам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепилоНам очень-очень повезло! Когда сама выбирала тур для семьи конечно, ориентировалась на отзывы. И еще зацепило
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Чемал: всё самое интересное за 1 день
    Ирбизек просто невероятный! Спасибо ему огромное за экскурсию и погружение в Алтайскую культуру! Он учел все наши пожелания, очень много рассказывал об Алтае, а горловое пение - просто нечто.
  • В
    Варвара
    15 июля 2024
    Чемал: всё самое интересное за 1 день
    Потрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одно красивое место, когда стало ясно что в конечной точке много других туристов. Получилось лучше чем мы рассчитывали. Спасибо огромное!
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  • S
    Shurpo
    6 июля 2024
    Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
    В июне были на Алтае. Нам повезло я точно знаю, Что свел нас Трипстер с Михаилом, Ведь путешествие волшебным было! Маршрут продуман досконально, И водит
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    профессионально. Открыл он нам и гор высоты, И гейзерных озер красоты, И рек могучее слияние, И полнолунное сияние, И восхищение Чуйским трактом, И исторические факты. Особая ж часть тура - люди. Мы этих встреч не позабудем!

    В июне были на АлтаеВ июне были на АлтаеВ июне были на АлтаеВ июне были на АлтаеВ июне были на АлтаеВ июне были на Алтае
  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Чемал: всё самое интересное за 1 день
    Ожидали бОльшего от данной экскурсии, если честно. Видимо потому что до этого были на экскурсии на Чуйском тракте, где гид более
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    внятно, четко структурировал подачу материала. Да и чтож уж греха таить, транспорт тоже был более комфортабельный. Ирбизеку совет - говорить более громко, внятно по сути, а не просто «болтать» с туристами. В целом сложилось впечатление, что экскурсия не индивидуальная, а в «потоке». Вчера были туристы, устал, надо делать свои делать, завтра снова туристы, надо еще под над что то сделать, так что извините - пересядьте в другой транспорт, а я поехал по своим делам. В итоге добирались до отеля на какой то развалюхе. Трансфер отдельно еще плюс 3 тыс. руб. оплатили. Не солидно. Потому считаю что не стоит оно своих денег. Это не индивидуальная экскурсия.

  • Е
    Елена
    24 марта 2023
    Лебединая сказка Алтая
    Я бы оценила на хорошо. Ирина отличается фольклорным предложением материала.
  • Т
    Татьяна
    27 декабря 2022
    Лебединая сказка Алтая
    Это было невероятное путешествие к месту зимовки лебедей, красочные места и очень увлекательная экскурсия. Большое спасибо Ирине за не стандартный и познавательный подход к подаче материала. Желаю Всем посетить Алтайский край, поверьте, это будет незабываемое путешествие в сказку!
    Это было невероятное путешествие к месту зимовки лебедей, красочные места и очень увлекательная экскурсия
  • Л
    Людмила
    28 ноября 2022
    Лебединая сказка Алтая
    Ирина-неравнодушный человек! Во время поездки к Лебединному озеру мы узнали много интересного об Алтае, поэтому после её экскурсии мы были в музее Анохина. Одно слово- восторг! Отличная экскурсия и отличный музей.
  • И
    Иванова С.
    28 сентября 2022
    Весна в Уймонской долине
    Благодарю организаторов за внимательно отношение ко всем просьбам, за вкусную еду с душой на безе, за тёплый купол осенью, за красивую и удобную базу, за походную добротную экипировку.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Весенние»

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  1. Чемал: всё самое интересное за 1 день
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  3. Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Чемал
  6. Остров Патмос
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Чемальская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в ноябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 7 600 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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