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чтобы, например, заехать на Марс не нужно пересаживаться на буханку. Но мы получили гораздо больше, чем просто комфортный тур! Наш гид оказался профессиональным историком, влюбленным в свой край, отличным рассказчиком, прекрасным водителем, досконально знающим маршрут - в пути создавалось ощущение, что Михаил знает все и всех вокруг. Связи у него везде:), поэтому мой совет- расслабьтесь и доверьтесь своему гиду! А какие места для пикников он знает! ☺️ Если вы хотите увидеть и почувствовать Алтай таким, какой он есть на самом деле, а не просто пробежаться по стандартным достопримечательностям, вам к Михаилу! Хорошо, что поехав сюда впервые, мы не взяли машину напрокат, чтобы поездить самим. Мы бы смогли это сделать, но и трети от того что мы увидели, мы не увидели бы сами!