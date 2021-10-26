Все экскурсии в Горно-Алтайске
Доступно 20 экскурсий 🚌 в Горно-Алтайске на 2021 год, 60 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
10ч
4 000₽
за 1 чел.
Ежедневные выезды круглогодично
10ч
3 000₽
за 1 чел.
Ежедневные выезды круглогодично
4ч
5 600₽
за 1 чел.
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Добраться до водопадов Эстюба и Корбу, увидеть мыс шаманов и проплыть по красивейшему озеру Алтая
ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
9ч
4 000₽
за 1 чел.
Красоты Горного Алтая
Вас ждет поездка по одной из самых красивых дорог мира и обзор уникальных природных объектов
Ежедневно в 7:00
Индивидуальный тур
13ч
40 000₽
за 1-6 чел.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
От Глаз Катуни до Марса — познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 000₽
за 1 чел.
Духовная сила алтайских шаманов
Эзотерическая экскурсия представляет собой посещение одной из сильных шаманок Горного Алтая
Ежедневные выезды круглогодично
Индивидуальная экскурсия
8ч
13 000₽
за 1-7 чел.
Неизведанный Чемал
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая — от острова Патмос до Еландинских порогов
4ч
5 600₽
за 1 чел.
Сказочный Алтай. Телецкое озеро
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, "российский Тибет" в центре...
Экскурсия проходит ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
13 000₽
за 1-4 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день!
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
14ч
3 500₽
за 1 чел.
Тайны Телецкого озера
Телецкое озеро - жемчужина Горного Алтая, потрясающее место со своей сильной энергетикой и...
Ежедневно в 7:00
Индивидуальная экскурсия
13ч
18 000₽
за 1-7 чел.
Ожерелье Алтая — Чуйский тракт
Насыщенное путешествие по одной из 10 самых красивых дорог мира
Индивидуальная экскурсия
7ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
Индивидуальная экскурсия
12ч
39 000₽
за 1 чел.
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 000₽
за 1-5 чел.
Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Пройти по сопкам скального массива, поразиться панорамам и получить видео с квадрокоптера на память
Индивидуальная экскурсия
6ч
9 600₽
за 1-4 чел.
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Полюбоваться пейзажами Чуйского тракта, добраться до замерзшего водопада и увидеть зубров
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 400₽
за 1-4 чел.
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Исследовать красивейшие водоемы Чемальского района и проехать по мистической Аскатской долине
Индивидуальная экскурсия
10ч
16 000₽
за 1-4 чел.
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Открыть впечатляющие перевалы, террасы, речные пороги и погрузиться в древние культуры Алтая
Индивидуальная экскурсия
13ч
44 000₽
за 1-6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
Индивидуальная экскурсия
13ч
28 000₽
за 1-3 чел.
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Поразиться потрясающим пейзажам, услышать о местных верованиях и проникнуться культурой Алтая
Индивидуальная экскурсия
3ч
8 600₽
за 1-4 чел.
Лебединая сказка Алтая
Побывать на уникальном озере, где зимуют лебеди-кликуны, и пополнить копилку алтайских легенд
Последние отзывы «Экскурсии Горно-Алтайска»
- ААнна-Мария26 октября 2021Поездка отличная, спасибо Ирине, что учла все пожелания! Очень насыщенная программа, с возможностью вкусно пообедать, послушать музыку с региональным колоритом и интересным рассказом-сопровождением. Учитывая, что мы приехали на Алтай впервые и всего на полтора дня, такая поездка почти на целый день была крайне необходима и важна - по сути за этим и ехали. Очень рады, что оправдались ожидания. Ещё раз спасибо! Анна-Мария и Игорь.
- ААлександра20 октября 2021Огромное спасибо Ирине за экскурсию, мы познакомились с Горным Алтаем, увидели столько потрясающих мест, Ирина много знает про Алтай и местных жителей, интересно подаёт информацию, плюс ещё было музыкальное сопровождение, мы в восторге. Всем рекомендую!
- ООльга18 октября 2021Отличная экскурсия по интересным местам с потрясающими видами. Олег - доброжелательный, внимательный гид. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
- Отзыв на: Ожерелье Алтая — Чуйский трактООльга18 октября 2021Отличная экскурсия по невероятным, потрясающим местам! Время пролетело незаметно. Олег - очень интеллигентный, внимательный гид. Однозначно рекомендую!
- Отзыв на: Ожерелье Алтая — Чуйский трактИИван12 октября 2021Великолепная экскурсия, которая в полной мере раскрыла все красоты горного Алтая. Экскурсия проводилась на комфортабельном автомобиле и, несмотря на большую продолжительность, принесла исключительно положительные эмоции. Всем рекомендую.
- ВВладимир3 октября 2021Прекрасная экскурсия, интересные познавательные рассказы от Ирины и неотразимые виды Алтая. Время в дороге пролетает незаметно и даже переменчивая погода осенью только добавляет колорита поездке. Ирина, большое спасибо за тёплый приём на Алтае!
- ММарина24 сентября 2021Чудесный край Алтай, замечательный чуткий гид Ирина с колоссальными знаниями и добрым сердцем. Спасибо приедем ещё
- Отзыв на: Джип-тур «Фантастический Алтай»ААндрей14 сентября 2021Получил от экскурсии гораздо больше положительных впечатлений, чем ожидал. Грамотный гид, историческим образованием, отлично продуманный маршрут и точки для сьемки. Большое спасибо за доставленное удовольствие. Андрей
- ООльга10 сентября 2021Это была незабываемая алтайская сказка в соавторстве с нашим гидом Олегом. Мы увидели всё, о чём мечтали, и сохранили Алтай в своих сердцах.
- ДДмитрий5 сентября 2021Отличная экскурсия с замечательным гидом! Всем советую!