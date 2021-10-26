Экскурсии Горно-Алтайска

Все экскурсии в Горно-Алтайске

Доступно 20 экскурсий 🚌 в Горно-Алтайске на 2021 год, 60 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Чуйский тракт
10ч
4 000
за 1 чел.
Чуйский тракт
Ежедневные выезды круглогодично
Каракольская долина
10ч
3 000
за 1 чел.
Каракольская долина
Ежедневные выезды круглогодично
Прогулка по Телецкому озеру на катере
4.2
5
5 600
за 1 чел.
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Добраться до водопадов Эстюба и Корбу, увидеть мыс шаманов и проплыть по красивейшему озеру Алтая
ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Красоты Горного Алтая
4 000
за 1 чел.
Красоты Горного Алтая
Вас ждет поездка по одной из самых красивых дорог мира и обзор уникальных природных объектов
Ежедневно в 7:00
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Индивидуальный тур
13ч
40 000
за 1-6 чел.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
От Глаз Катуни до Марса — познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
Духовная сила алтайских шаманов
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1 чел.
Духовная сила алтайских шаманов
Эзотерическая экскурсия представляет собой посещение одной из сильных шаманок Горного Алтая
Ежедневные выезды круглогодично
Неизведанный Чемал
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
13 000
за 1-7 чел.
Неизведанный Чемал
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая — от острова Патмос до Еландинских порогов
Сказочный Алтай. Телецкое озеро
5 600
за 1 чел.
Сказочный Алтай. Телецкое озеро
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, "российский Тибет" в центре...
Экскурсия проходит ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Чемал: всё самое интересное за 1 день!
Индивидуальная экскурсия
13 000
за 1-4 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день!
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
Тайны Телецкого озера
14ч
3 500
за 1 чел.
Тайны Телецкого озера
Телецкое озеро - жемчужина Горного Алтая, потрясающее место со своей сильной энергетикой и...
Ежедневно в 7:00
Ожерелье Алтая — Чуйский тракт
Индивидуальная экскурсия
5
8
13ч
18 000
за 1-7 чел.
Ожерелье Алтая — Чуйский тракт
Насыщенное путешествие по одной из 10 самых красивых дорог мира
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
12 000
за 1-4 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Индивидуальная экскурсия
4
3
12ч
39 000
за 1 чел.
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 000
за 1-5 чел.
Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Пройти по сопкам скального массива, поразиться панорамам и получить видео с квадрокоптера на память
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Индивидуальная экскурсия
9 600
за 1-4 чел.
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Полюбоваться пейзажами Чуйского тракта, добраться до замерзшего водопада и увидеть зубров
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Индивидуальная экскурсия
6 400
за 1-4 чел.
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Исследовать красивейшие водоемы Чемальского района и проехать по мистической Аскатской долине
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Индивидуальная экскурсия
5
7
10ч
16 000
за 1-4 чел.
Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
Открыть впечатляющие перевалы, террасы, речные пороги и погрузиться в древние культуры Алтая
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Индивидуальная экскурсия
4.6
8
13ч
44 000
за 1-6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Индивидуальная экскурсия
13ч
28 000
за 1-3 чел.
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Поразиться потрясающим пейзажам, услышать о местных верованиях и проникнуться культурой Алтая
Лебединая сказка Алтая
Индивидуальная экскурсия
8 600
за 1-4 чел.
Лебединая сказка Алтая
Побывать на уникальном озере, где зимуют лебеди-кликуны, и пополнить копилку алтайских легенд

Последние отзывы «Экскурсии Горно-Алтайска»

  • Отзыв на: Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    А
    Анна-Мария
    26 октября 2021
    5
    Поездка отличная, спасибо Ирине, что учла все пожелания! Очень насыщенная программа, с возможностью вкусно пообедать, послушать музыку с региональным колоритом и интересным рассказом-сопровождением. Учитывая, что мы приехали на Алтай впервые и всего на полтора дня, такая поездка почти на целый день была крайне необходима и важна - по сути за этим и ехали. Очень рады, что оправдались ожидания. Ещё раз спасибо! Анна-Мария и Игорь.
  • Отзыв на: Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
    А
    Александра
    20 октября 2021
    5
    Огромное спасибо Ирине за экскурсию, мы познакомились с Горным Алтаем, увидели столько потрясающих мест, Ирина много знает про Алтай и местных жителей, интересно подаёт информацию, плюс ещё было музыкальное сопровождение, мы в восторге. Всем рекомендую!
  • Отзыв на: Неизведанный Чемал
    О
    Ольга
    18 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия по интересным местам с потрясающими видами. Олег - доброжелательный, внимательный гид. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
  • Отзыв на: Ожерелье Алтая — Чуйский тракт
    О
    Ольга
    18 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия по невероятным, потрясающим местам! Время пролетело незаметно. Олег - очень интеллигентный, внимательный гид. Однозначно рекомендую!
  • Отзыв на: Ожерелье Алтая — Чуйский тракт
    И
    Иван
    12 октября 2021
    5
    Великолепная экскурсия, которая в полной мере раскрыла все красоты горного Алтая. Экскурсия проводилась на комфортабельном автомобиле и, несмотря на большую продолжительность, принесла исключительно положительные эмоции. Всем рекомендую.
  • Отзыв на: Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
    В
    Владимир
    3 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия, интересные познавательные рассказы от Ирины и неотразимые виды Алтая. Время в дороге пролетает незаметно и даже переменчивая погода осенью только добавляет колорита поездке. Ирина, большое спасибо за тёплый приём на Алтае!
  • Отзыв на: Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира
    М
    Марина
    24 сентября 2021
    5
    Чудесный край Алтай, замечательный чуткий гид Ирина с колоссальными знаниями и добрым сердцем. Спасибо приедем ещё
  • Отзыв на: Джип-тур «Фантастический Алтай»
    А
    Андрей
    14 сентября 2021
    5
    Получил от экскурсии гораздо больше положительных впечатлений, чем ожидал. Грамотный гид, историческим образованием, отлично продуманный маршрут и точки для сьемки. Большое спасибо за доставленное удовольствие. Андрей
  • Отзыв на: Неизведанный Чемал
    О
    Ольга
    10 сентября 2021
    5
    Это была незабываемая алтайская сказка в соавторстве с нашим гидом Олегом. Мы увидели всё, о чём мечтали, и сохранили Алтай в своих сердцах.
  • Отзыв на: Неизведанный Чемал
    Д
    Дмитрий
    5 сентября 2021
    5
    Отличная экскурсия с замечательным гидом! Всем советую!
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