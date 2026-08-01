Мои заказы

Экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 113 экскурсий в Горно-Алтайске, цены от 1040 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Пешая
3 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 8100 ₽ за всё до 3 чел.
Телецкое озеро: 5 водопадов + смотровая Тилан-Туу (из Горно-Алтайска)
На катере
10 часов
13 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Лучший выбор
Телецкое озеро: 5 водопадов + смотровая Тилан-Туу (из Горно-Алтайска)
Алтай с земли, воды и высоты птичьего полёта
Начало: Горно-Алтайск и Манжерок
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
9800 ₽ за человека
Приехать на Алтай и оказаться на Марсе
На автобусе
11 часов
24 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Лучший выбор
Приехать на Алтай и оказаться на Марсе
Из Горно-Алтайска по Чуйскому тракту к петроглифам, водопаду и ледникам
Начало: Горно-Алтайск и Манжерок
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
11 800 ₽ за человека
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
На машине
13 часов
177 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 08:59
10 авг в 08:59
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Чемал - легенды и реальность
На автобусе
9 часов
92 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Чемал - легенды и реальность
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
6500 ₽ за человека
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
На машине
7 часов
85 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 22 500 ₽ за всё до 3 чел.
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
На машине
На микроавтобусе
10 часов
94 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Составить собственный маршрут и увидеть, какими разными могут быть горы
Начало: Может быть в удобной для вас точке
10 авг в 11:00
11 авг в 08:00
от 33 900 ₽ за всё до 2 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни
На машине
9 часов
16 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни
Из Горно-Алтайска - к цветущему маральнику и в Зачемалье
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чуйский тракт: покоряя алтайские вершины
На машине
13 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Чуйский тракт: покоряя алтайские вершины
Вдохновиться красотой горной республики и познакомиться с культурным наследием края
Начало: В районе отеля «Игман»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
9500 ₽ за человека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
На машине
На лодке
6 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
Откройте для себя красоту Алтая: водопад, пещеры и пасека в «Бирюзовой Катуни». Впечатления и открытия ждут вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту
На автобусе
13 часов
17 отзывов
Групповая
до 16 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту
Покорите Семинский перевал и ощутите величие Чуйского тракта, наслаждаясь захватывающими видами на Алтае
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
11 авг в 06:00
15 авг в 06:00
10 000 ₽ за человека
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
На машине
На микроавтобусе
6 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Проехать по живописному маршруту, познакомиться с регионом и с комфортом добраться до отеля
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 21 600 ₽ за всё до 6 чел.
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
На машине
8 часов
19 отзывов
Групповая
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
Путешествие по Горному Алтаю: памятник Шишкову, остров Патмос, скалы Зубы дракона и многое другое ждут вас в этой увлекательной экскурсии
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6500 ₽ за человека
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
На машине
13 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 73 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища Чемала: автомобильное путешествие из Горно-Алтайска
На автобусе
10 часов
5 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Сокровища Чемала: автомобильное путешествие из Горно-Алтайска
Проехать по ключевым местам региона, пройти вдоль Катуни и увидеть Алтай со всех ракурсов
Начало: Отель "Игман" и отель "Манжерок"
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
6700 ₽ за человека
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Конные прогулки
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Насладитесь конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Безопасно и доступно для всех возрастов. Откройте для себя красоту природы в Горно-Алтайске
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
Завтра в 11:00
10 авг в 10:00
от 3500 ₽ за всё до 2 чел.
Великая долина Катуни: приключение-конструктор
На машине
6 часов
116 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая долина Катуни: приключение-конструктор
Яркое мини-путешествие по индивидуальному маршруту
Начало: Может быть в удобной для вас точке
10 авг в 11:00
11 авг в 08:00
от 25 400 ₽ за всё до 2 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
На автобусе
13 часов
20 отзывов
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту. Откройте для себя величие Семинского перевала и таинственность Гейзерного озера
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг в 06:45
13 авг в 06:45
20 авг в 06:45
8000 ₽ за человека
Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
На автобусе
7 часов
28 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
Оказаться среди удивительных пейзажей загадочного края
Начало: На улице Ч. Гуркина
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
6000 ₽ за человека
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
На машине
13 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
От Глаз Катуни до Марса - познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
Начало: В Майминском или Чемальском районах
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 90 000 ₽ за всё до 2 чел.
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Суперактивный день на Алтае - всё включено
На машине
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 41 000 ₽ за всё до 2 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
31 отзыв
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 авг в 18:00
13 авг в 18:00
4000 ₽ за человека
Чемал: всё самое интересное за 1 день
На машине
6 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Нескучный Чуйский
На машине
10 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучный Чуйский
Погрузитесь в удивительный мир Алтая: от горных перевалов до бирюзовых вод Катуни. Насладитесь красотой и узнайте уникальные истории региона
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
На машине
12 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
15 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
12 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
Посетить крупнейшее озеро Горного Алтая и узнать о традиционной культуре алтайцев в ярких деталях
Начало: На площади Ленина
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Священная Каракольская долина
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Священная Каракольская долина
Откройте для себя Каракольскую долину - место силы и древних культур. Путешествие через историю и мистику Алтая ждет вас
Начало: На площади Ленина
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 23 100 ₽ за всё до 3 чел.
Из Горно-Алтайска - в Манжерок, Чемал и Зачемалье
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Горно-Алтайска - в Манжерок, Чемал и Зачемалье
Увидеть Алтай в тишине и красоте
20 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 25 600 ₽ за всё до 3 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
На машине
7.5 часов
281 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
Начало: В селе Манжерок
19 авг в 10:00
25 сен в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Горно-Алтайске на экскурсиях?

Природа — главная достопримечательность Горно-Алтайска, и выгодное географическое положение этого города позволяет гостям увидеть всё самое лучшее. Совсем рядом реки, озёра и водопады, горы, пещеры и перевалы, долины, плато и курганы, а также монументальные скалы, украшенные древними рисунками. В своё время Горно-Алтайск стал находкой для археологов, поэтому в городских музеях можно найти сотни экспонатов, рассказывающих историю народов, потомки которых населяют Алтай. Благодаря экскурсионным турам по музеям можно познакомиться с культурой Алтая, а в особенности героическим эпосом

Местные экскурсоводы

Потрясающая природа, трепетно охраняемая местными жителями, древняя культура, история, почитание языка, традиций и полная гармония между всеми этими элементами делает Алтай настоящим местом силы. И как раз потому, что здесь всё имеет свою историю, вам стоит заранее забронировать у нас на сайте самые необычные и интересные экскурсии, чтобы исследовать алтайские земли и пешком, и на внедорожниках, и на лодках — только так можно лучше всего почувствовать дух долины Катуни и других удивительных мест этого магического края

Последние отзывы на экскурсии

Е
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
Дата посещения: 31 июл 2026
Экскурсия отличная! Гид Аяна рассказала об Алтае, алтайцах и их обрядах, охотно отвечала на на все наши вопросы. Посетили все
читать дальшеуменьшить

запланированные достопримечательности. Организация отличная, вождение автомобиля безопасное. Спасибо огромное Аяна за её доброжелательность, внимательность, хорошее настроение. Мы остались очень довольны поездкой.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
Дата посещения: 12 ноя 2025
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при заказе групповой. Узнали очень
читать дальшеуменьшить

много нового и интересного об Алтае. Наталья рассказала практически обо всем, от истории Алтая до кулинарных обычаев алтайцев. Везде было достаточно времени чтобы насладиться каждой из локаций. Приедем ещё!!!

Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при+1
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Дата посещения: 19 окт 2025
Путешествовали с гидом Максимом. Автомобиль очень комфортный. Максим влюбил в себя как гид, очень интересно рассказывает, плюсы в том, что
читать дальшеуменьшить

является сам местным жителем и алтаец на половину, очень хорошо рассказывает про культуру и традиции алтайцев (из первых уст, как говорится). Очень внимательный, в дороге говорит обратите внимание на это, на то. Показал разных животных по дороге, разные виды трав в горах (не каждый это тоже делает). Было ощущение, что едешь с хорошим другом! Настолько располагает к себе. Сам Чуйский тракт не описать словами, это надо видеть. Кто сомневается брать экскурсию или нет (я сначала сомневалась), то однозначно брать. Всю дорогу едешь и не можешь насладиться этой красотой, смотришь как меняется постоянно картинка, время года (ездили осенью, местами снег был, а где-то нет). Всем советую данную экскурсию, именно после нее влюбилась в Алтай и хочется вернуться снова!

Вам был полезен этот отзыв?
Д
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Дата посещения: 17 окт 2025
Лучше гида не найти. Все подробно рассказывает и показывает. Показал много уникальных мест за один маршрут. Республика Алтай открылась совсем
читать дальшеуменьшить

с другой стороны, как раз как ее везде описывают и показывают, очень живописно. Если бы оставались только в отеле, столько всего бы не увидели. Спасибо.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Вячеславом. Очень интересный и позитивный человек. Время пролетело незаметно. Остались под впечатлением. Рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
О
Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Дата посещения: 16 июл 2025
Сегодня совершили треккинг на гору Солоп. Все очень понравилось. Вернулись уставшие, так как это не совсем легкая прогулка. Но впечатлений
читать дальшеуменьшить

масса. Специальные приспособления значительно облегчают путь. Без них большинство бы не смогли добраться до вершины. Виды потрясающие. Я бы очень советовала подняться на вершину. Спасибо Саше за кофе и чай на костре. Силы прбавились для следующего рывка к красотам!!!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Горно-Алтайск: история и современность
Дата посещения: 5 июл 2025
Программа хорошая, информационно насыщенная. Всё было вовремя, поездка комфортная: спасибо Наталье водителю. Особая благодарность гиду Галине за интересные и позновательные
читать дальшеуменьшить

факты из истории края. Это человек беззаветно любящий свой город, людей, населяющих горный алтай. Она дорожит историей края. Это ясно проявляется в ее рассказах. Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
К
Чемал - легенды и реальность
Ездили на эту экскурсию 29.07 с Натальей, все прошло отлично: везде успели - Наталья знает, на какую локацию в какое
читать дальшеуменьшить

время приехать, чтобы не ждать лишнее врмя, при этом времени на осмотр везде хватило, Наталья очень интересно рассказывает, много знает интересного об Алтае. На водопад наша группа выбрала комбинированный маршрут - туда по тропе, обратно на лодке, так что получили все варианты эмоций от его посещения:)
Мы взяли у них еще две экскурсии и всеми остались очень довольны, организация поездок всегда была очень хорошей.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Годом был Сергей. Опытный водитель, замечательный гид, классный парень. Всё супер. Сергей, спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Сокровища Чемала: автомобильное путешествие из Горно-Алтайска
Прекрасное путешествие! все было отлично. Гид Наталья-знаток своего дела. Прекрасный рассказчик, обладающая большими знаниями о родном крае. Маршрут был выстроен очень удобно, везде успели, в очереди нигде не стояли. Однозначно рекомендую данную экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2729 отзывов в Горно-Алтайске

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску

Самые популярные экскурсии в Горно-Алтайске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску;
  2. Телецкое озеро: 5 водопадов + смотровая Тилан-Туу (из Горно-Алтайска);
  3. Приехать на Алтай и оказаться на Марсе;
  4. Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор;
  5. Чемал - легенды и реальность.
Что посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт;
  2. Гейзерное озеро;
  3. Долина Катуни;
  4. Остров Патмос;
  5. Телецкое озеро;
  6. Петроглифы;
  7. Ороктойский мост;
  8. Чемальская ГЭС;
  9. Чемал;
  10. Зубы дракона.
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в августе 2026
Сейчас в Горно-Алтайске можно забронировать 113 экскурсий и билетов от 1040 до 90 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2729 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Исследуйте достопримечательности Горно-Алтайска через экскурсии, доступные круглый год. Узнайте стоимость и особенности путешествий летом 2026 и зимой, читайте отзывы, бронируйте напрямую и получите самые яркие воспоминания от отдыха в сердце Алтая!