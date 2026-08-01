Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 8100 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 25 чел.
Лучший выборТелецкое озеро: 5 водопадов + смотровая Тилан-Туу (из Горно-Алтайска)
Алтай с земли, воды и высоты птичьего полёта
Начало: Горно-Алтайск и Манжерок
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
9800 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Лучший выборПриехать на Алтай и оказаться на Марсе
Из Горно-Алтайска по Чуйскому тракту к петроглифам, водопаду и ледникам
Начало: Горно-Алтайск и Манжерок
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
11 800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 08:59
10 авг в 08:59
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 14 чел.
Чемал - легенды и реальность
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 22 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Составить собственный маршрут и увидеть, какими разными могут быть горы
Начало: Может быть в удобной для вас точке
10 авг в 11:00
11 авг в 08:00
от 33 900 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Первый вдох Алтая: фотосессия на берегах Катуни
Из Горно-Алтайска - к цветущему маральнику и в Зачемалье
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Чуйский тракт: покоряя алтайские вершины
Вдохновиться красотой горной республики и познакомиться с культурным наследием края
Начало: В районе отеля «Игман»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
9500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
Откройте для себя красоту Алтая: водопад, пещеры и пасека в «Бирюзовой Катуни». Впечатления и открытия ждут вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту
Покорите Семинский перевал и ощутите величие Чуйского тракта, наслаждаясь захватывающими видами на Алтае
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
11 авг в 06:00
15 авг в 06:00
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Проехать по живописному маршруту, познакомиться с регионом и с комфортом добраться до отеля
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 21 600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
Путешествие по Горному Алтаю: памятник Шишкову, остров Патмос, скалы Зубы дракона и многое другое ждут вас в этой увлекательной экскурсии
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 73 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Сокровища Чемала: автомобильное путешествие из Горно-Алтайска
Проехать по ключевым местам региона, пройти вдоль Катуни и увидеть Алтай со всех ракурсов
Начало: Отель "Игман" и отель "Манжерок"
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
6700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
Насладитесь конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Безопасно и доступно для всех возрастов. Откройте для себя красоту природы в Горно-Алтайске
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
Завтра в 11:00
10 авг в 10:00
от 3500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая долина Катуни: приключение-конструктор
Яркое мини-путешествие по индивидуальному маршруту
Начало: Может быть в удобной для вас точке
10 авг в 11:00
11 авг в 08:00
от 25 400 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту. Откройте для себя величие Семинского перевала и таинственность Гейзерного озера
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг в 06:45
13 авг в 06:45
20 авг в 06:45
8000 ₽ за человека
Групповая
до 14 чел.
Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
Оказаться среди удивительных пейзажей загадочного края
Начало: На улице Ч. Гуркина
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
От Глаз Катуни до Марса - познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
Начало: В Майминском или Чемальском районах
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 90 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 41 000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 авг в 18:00
13 авг в 18:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучный Чуйский
Погрузитесь в удивительный мир Алтая: от горных перевалов до бирюзовых вод Катуни. Насладитесь красотой и узнайте уникальные истории региона
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
15 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
Посетить крупнейшее озеро Горного Алтая и узнать о традиционной культуре алтайцев в ярких деталях
Начало: На площади Ленина
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Священная Каракольская долина
Откройте для себя Каракольскую долину - место силы и древних культур. Путешествие через историю и мистику Алтая ждет вас
Начало: На площади Ленина
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 23 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Горно-Алтайска - в Манжерок, Чемал и Зачемалье
Увидеть Алтай в тишине и красоте
20 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 25 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
Начало: В селе Манжерок
19 авг в 10:00
25 сен в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Природа — главная достопримечательность Горно-Алтайска, и выгодное географическое положение этого города позволяет гостям увидеть всё самое лучшее. Совсем рядом реки, озёра и водопады, горы, пещеры и перевалы, долины, плато и курганы, а также монументальные скалы, украшенные древними рисунками. В своё время Горно-Алтайск стал находкой для археологов, поэтому в городских музеях можно найти сотни экспонатов, рассказывающих историю народов, потомки которых населяют Алтай. Благодаря экскурсионным турам по музеям можно познакомиться с культурой Алтая, а в особенности героическим эпосом
Потрясающая природа, трепетно охраняемая местными жителями, древняя культура, история, почитание языка, традиций и полная гармония между всеми этими элементами делает Алтай настоящим местом силы. И как раз потому, что здесь всё имеет свою историю, вам стоит заранее забронировать у нас на сайте самые необычные и интересные экскурсии, чтобы исследовать алтайские земли и пешком, и на внедорожниках, и на лодках — только так можно лучше всего почувствовать дух долины Катуни и других удивительных мест этого магического края
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 31 июл 2026
Экскурсия отличная! Гид Аяна рассказала об Алтае, алтайцах и их обрядах, охотно отвечала на на все наши вопросы. Посетили все
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А
Дата посещения: 12 ноя 2025
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при заказе групповой. Узнали очень
+1
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Д
Дата посещения: 19 окт 2025
Путешествовали с гидом Максимом. Автомобиль очень комфортный. Максим влюбил в себя как гид, очень интересно рассказывает, плюсы в том, что
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Д
Дата посещения: 17 окт 2025
Лучше гида не найти. Все подробно рассказывает и показывает. Показал много уникальных мест за один маршрут. Республика Алтай открылась совсем
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М
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Вячеславом. Очень интересный и позитивный человек. Время пролетело незаметно. Остались под впечатлением. Рекомендуем
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О
Дата посещения: 16 июл 2025
Сегодня совершили треккинг на гору Солоп. Все очень понравилось. Вернулись уставшие, так как это не совсем легкая прогулка. Но впечатлений
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О
Дата посещения: 5 июл 2025
Программа хорошая, информационно насыщенная. Всё было вовремя, поездка комфортная: спасибо Наталье водителю. Особая благодарность гиду Галине за интересные и позновательные
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К
Ездили на эту экскурсию 29.07 с Натальей, все прошло отлично: везде успели - Наталья знает, на какую локацию в какое
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Н
Годом был Сергей. Опытный водитель, замечательный гид, классный парень. Всё супер. Сергей, спасибо.
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А
Прекрасное путешествие! все было отлично. Гид Наталья-знаток своего дела. Прекрасный рассказчик, обладающая большими знаниями о родном крае. Маршрут был выстроен очень удобно, везде успели, в очереди нигде не стояли. Однозначно рекомендую данную экскурсию
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Всего 2729 отзывов в Горно-Алтайске
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Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску
Самые популярные экскурсии в Горно-Алтайске
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