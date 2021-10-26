А Анна-Мария 5

Поездка отличная, спасибо Ирине, что учла все пожелания! Очень насыщенная программа, с возможностью вкусно пообедать, послушать музыку с региональным колоритом и интересным рассказом-сопровождением. Учитывая, что мы приехали на Алтай впервые и всего на полтора дня, такая поездка почти на целый день была крайне необходима и важна - по сути за этим и ехали. Очень рады, что оправдались ожидания. Ещё раз спасибо! Анна-Мария и Игорь.