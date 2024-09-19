Не упустите возможность посетить город Когалым – жемчужину Западной Сибири. Вас ждет знакомство с городом, обзор музейных экспозиций и посещение Океанариума – одного из самых больших в России и 10-го по величине в мире!

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Описание тура

Об экскурсии

Не упустите уникальную возможность посетить город Когалым – настоящую жемчужину Западной Сибири. В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с историей и культурой этого удивительного места, а также насладиться посещением Океанариума – одного из крупнейших в России и 10-го по величине в мире!

Программа экскурсии

Экскурсия проходит в течение двух дней и включает в себя насыщенную программу:

1 день

6:00 - Выезд из Ханты-Мансийска.

14:00 - Приезд в Когалым. Размещение в гостинице.

15:00 – 17:00 - Посещение Океанариума:

15:00 - Кормление акул.

Свободное время: вы можете посетить Оранжерею (по желанию, доплата 250 руб. /чел.) или аквапарк (по желанию, доплата 1200 руб. /чел.).

2 день

08:30 - Завтрак.

9:00 - Обзорная экскурсия по городу.

10:00 - Посещение интерактивного краеведческого музея в Выставочном центре.

11:30 - Посещение культурно-выставочного центра Русского музея.

12:30 - Экскурсия в филиал Малого театра.

13:30 - Обед (по желанию, за дополнительную плату).

14:30 - Выезд из Когалыма.

22:00 - Приезд в Ханты-Мансийск.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты, погружаясь в атмосферу Когалыма!