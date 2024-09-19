Автобусный тур в Когалым

Посетите Русский музей и филиал Малого театра на автобусном туре в Когалым
Не упустите возможность посетить город Когалым – жемчужину Западной Сибири.

Вас ждет знакомство с городом, обзор музейных экспозиций и посещение Океанариума – одного из самых больших в России и 10-го по величине в мире!
Автобусный тур в Когалым
Автобусный тур в Когалым
Автобусный тур в Когалым
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Об экскурсии

Не упустите уникальную возможность посетить город Когалым – настоящую жемчужину Западной Сибири. В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с историей и культурой этого удивительного места, а также насладиться посещением Океанариума – одного из крупнейших в России и 10-го по величине в мире!

Программа экскурсии

Экскурсия проходит в течение двух дней и включает в себя насыщенную программу:

1 день

  • 6:00 - Выезд из Ханты-Мансийска.
  • 14:00 - Приезд в Когалым. Размещение в гостинице.
  • 15:00 – 17:00 - Посещение Океанариума:
    • 15:00 - Кормление акул.
  • Свободное время: вы можете посетить Оранжерею (по желанию, доплата 250 руб. /чел.) или аквапарк (по желанию, доплата 1200 руб. /чел.).

2 день

  • 08:30 - Завтрак.
  • 9:00 - Обзорная экскурсия по городу.
  • 10:00 - Посещение интерактивного краеведческого музея в Выставочном центре.
  • 11:30 - Посещение культурно-выставочного центра Русского музея.
  • 12:30 - Экскурсия в филиал Малого театра.
  • 13:30 - Обед (по желанию, за дополнительную плату).
  • 14:30 - Выезд из Когалыма.
  • 22:00 - Приезд в Ханты-Мансийск.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты, погружаясь в атмосферу Когалыма!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый12 000 ₽
Детский11 000 ₽
Пенсионный11 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Когалым
  • Океанариум
  • Оранжерея, по желанию
  • Аквапарк, по желанию
  • Интерактивный краеведческий музей в Выставочном центре
  • Культурно-выставочный центр Русского музея
  • Филиал Малого театра
Что включено
  • Услуги гида, сопровождение по всему маршруту
  • Проезд по всему маршруту
  • Проживание в гостинице
  • Завтрак
  • Входной билет в Океанариум
  • Посещение краеведческого музея
  • Посещение Русского музея
  • Экскурсия в филиал Малого театра.
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста.
Место начала и завершения?
Удобное вам место в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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