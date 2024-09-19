Не упустите возможность посетить город Когалым – жемчужину Западной Сибири.
Вас ждет знакомство с городом, обзор музейных экспозиций и посещение Океанариума – одного из самых больших в России и 10-го по величине в мире!
Вас ждет знакомство с городом, обзор музейных экспозиций и посещение Океанариума – одного из самых больших в России и 10-го по величине в мире!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Об экскурсии
Не упустите уникальную возможность посетить город Когалым – настоящую жемчужину Западной Сибири. В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с историей и культурой этого удивительного места, а также насладиться посещением Океанариума – одного из крупнейших в России и 10-го по величине в мире!
Программа экскурсии
Экскурсия проходит в течение двух дней и включает в себя насыщенную программу:
1 день
- 6:00 - Выезд из Ханты-Мансийска.
- 14:00 - Приезд в Когалым. Размещение в гостинице.
- 15:00 – 17:00 - Посещение Океанариума:
- 15:00 - Кормление акул.
- Свободное время: вы можете посетить Оранжерею (по желанию, доплата 250 руб. /чел.) или аквапарк (по желанию, доплата 1200 руб. /чел.).
2 день
- 08:30 - Завтрак.
- 9:00 - Обзорная экскурсия по городу.
- 10:00 - Посещение интерактивного краеведческого музея в Выставочном центре.
- 11:30 - Посещение культурно-выставочного центра Русского музея.
- 12:30 - Экскурсия в филиал Малого театра.
- 13:30 - Обед (по желанию, за дополнительную плату).
- 14:30 - Выезд из Когалыма.
- 22:00 - Приезд в Ханты-Мансийск.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты, погружаясь в атмосферу Когалыма!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|12 000 ₽
|Детский
|11 000 ₽
|Пенсионный
|11 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Когалым
- Океанариум
- Оранжерея, по желанию
- Аквапарк, по желанию
- Интерактивный краеведческий музей в Выставочном центре
- Культурно-выставочный центр Русского музея
- Филиал Малого театра
Что включено
- Услуги гида, сопровождение по всему маршруту
- Проезд по всему маршруту
- Проживание в гостинице
- Завтрак
- Входной билет в Океанариум
- Посещение краеведческого музея
- Посещение Русского музея
- Экскурсия в филиал Малого театра.
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста.
Место начала и завершения?
Удобное вам место в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.