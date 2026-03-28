Я умею находить красивое и неожиданное в самых обыденных местах. Поэтому со мной легко влюбиться в Химки.
Поверьте, я смогу вас удивить старинными достопримечательностями, панорамами водного канала и, конечно, увлекательными историями.
Вы узнаете, как Химки спасли Москву от жажды, что общего у главного городского парка и столичного метро и откуда в Химках бегемоты.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- настоящие ретро-Химки и самое старое здание города
- церковь начала 19 века
- удивительные виды на канал имени Москвы и гидротехнические сооружения
- советское наследие города в самом красочном его прочтении
Вы узнаете:
- почему город так называется и причём здесь чепуха
- что общего у главного парка Химок и московского метро
- как Химки спасли Москву от жажды и засухи
- зачем самый известный ЖК города оформили в виде маяка.
- как зародилась первая железная дорога и почему прошла именно здесь
- что осталось от бывшего Царского шоссе
- откуда в Химках появились бегемоты
И многое другое!
Организационные детали
- В Химки вы добираетесь самостоятельно. За доплату могу организовать трансфер — детали в переписке
- По желанию устроим кофе-паузу: заказы оплачиваются самостоятельно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Химках
Провела экскурсии для 619 туристов
Я москвичка, очень люблю свой город и увлечённо рассказываю о нём. Мне интересно показать нестандартные маршруты, которых ни у кого нет. Отыскать настоящие жемчужины в центре Москвы и презентовать их