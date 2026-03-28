Неизвестные Химки: ретрокварталы и город-курорт

Взглянуть по-новому на самый крупный город Подмосковья
Я умею находить красивое и неожиданное в самых обыденных местах. Поэтому со мной легко влюбиться в Химки.

Поверьте, я смогу вас удивить старинными достопримечательностями, панорамами водного канала и, конечно, увлекательными историями.

Вы узнаете, как Химки спасли Москву от жажды, что общего у главного городского парка и столичного метро и откуда в Химках бегемоты.
Неизвестные Химки: ретрокварталы и город-курорт

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • настоящие ретро-Химки и самое старое здание города
  • церковь начала 19 века
  • удивительные виды на канал имени Москвы и гидротехнические сооружения
  • советское наследие города в самом красочном его прочтении

Вы узнаете:

  • почему город так называется и причём здесь чепуха
  • что общего у главного парка Химок и московского метро
  • как Химки спасли Москву от жажды и засухи
  • зачем самый известный ЖК города оформили в виде маяка.
  • как зародилась первая железная дорога и почему прошла именно здесь
  • что осталось от бывшего Царского шоссе
  • откуда в Химках появились бегемоты

И многое другое!

Организационные детали

  • В Химки вы добираетесь самостоятельно. За доплату могу организовать трансфер — детали в переписке
  • По желанию устроим кофе-паузу: заказы оплачиваются самостоятельно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Химках
Провела экскурсии для 619 туристов
Я москвичка, очень люблю свой город и увлечённо рассказываю о нём. Мне интересно показать нестандартные маршруты, которых ни у кого нет. Отыскать настоящие жемчужины в центре Москвы и презентовать их
вам. Для меня важен язык архитектуры, то, как говорит с нами город, и моя миссия — донести это до слушателей легко и понятно. На моих экскурсиях вы становитесь полноправными участниками — мы вместе обсуждаем, что нас окружает и то, как мы это видим. А после в любом городе мира вы сможете заметить тот самый дом и его знакомые черты. Потому что архитектура циклична, и знание Москвы сделает вас гуру в любой локации.