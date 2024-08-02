3 день

Горная Осетия, Владикавказ

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд с вещами в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье — прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Здесь гости любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.

15:00 Обед.

16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.

18:30 Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница Империал или равноценная замена).

Ужин (за доп. плату).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160