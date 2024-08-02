Программа тура по дням
Прибытие. Равнинная Ингушетия
Встреча группы в аэропорту «Владикавказ» г. Беслан или в аэропорту «Магас» г. Назрань.
Групповой трансфер с 12:00-13:00.
14:00 Обед.
15:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отель «Смарт Отель» в г. Магас (альтернатива гостиница «Артис Плаза»).
Ужин (за доп. плату).
Для посещения Ингушетии гражданам, не имеющим паспорта РФ, необходимо оформлять пропуск.
Горная Ингушетия
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
- Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа;
- заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском;
- Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках;
- Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
- храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры;
- Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России»;
- Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
13:00-14:00 Обед.
Продолжение экскурсии:
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину;
- башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Заселение в основном корпусе ЛОК «Армхи», при отсутствии мест: в корпусах «Чайка», «Терк» или апартаменты в Армхи.
Ужин (за доп. плату).
Горная Осетия, Владикавказ
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье — прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Здесь гости любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.
15:00 Обед.
16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.
18:30 Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница Империал или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
Верхняя Балкария
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд в Верхнюю Балкарию.
Шато-Эркен — удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.
Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.
13:30 Обед.
Голубые озера – одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье.
Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за доп. плату).
18:00 Возвращение в отель
Ужин (за доп. плату).
Грозный
8:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Грозный.
10:30Экскурсия по городу Грозный:
- храм Михаила Архангела — памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном;
- мечеть «Сердце Чечни» – одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы;
- Грозный Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса – 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий;
- Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
14:30 Обед.
Заселение в отель.
«Английский замок», построенный в 1920-х годах в Заводском районе города Грозный по заказу английской нефтяной компании «Shell», уже за короткий срок стал истинной архитектурной жемчужиной города.
Изначально возведённое как здание нефтяного научно-исследовательского института, оно теперь известно как «Английский замок в Грозном».
Внушительные стены и башни, изысканный декор и множество исторических предметов внутри замка создают атмосферу приключений и загадочности.
Каждый гость сможет пройти по коридорам и залам, которые оживают воображение и переносят в эпоху рыцарей и принцесс.
Шали. Мечеть «Гордрость мусульман».
Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
Ужин (за доп. плату).
Озеро Кезеной-Ам
8:00 Завтрак.
9:30 Выезд на экскурсию на озеро Кезеной-Ам – одно из самых известных озер Чечни.
Путь к озеру пройдёт по живописному горному серпантину, так что фотоаппарат будет как нельзя кстати.
Остановка в Харачое (родник «девичья коса» и памятник абреку Зелимхану).
Остановка на смотровой близ озера.
Хой – город стражников.
Комплекс «Кезеной».
13:00 Обед.
Переезд в г. Грозный.
Возвращение в отель.
Свободное время.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Сулакский каньон
08:00-09:00 Завтрак.
09:00 Выезд с вещами в Дагестан.
Чиркейское водохранилище — крупнейший на Северном Кавказе водоем был образован для возведения Чиркейской ГЭС.
13:00 Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.
Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.
Переезд в г. Каспийск.
Заселение в санаторий Каспий на берегу моря (альтернатива Калипсо, Рамина, Альградо, Джами).
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря.
Питание: полный пансион.
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря.
Питание: полный пансион.
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря.
Питание: полный пансион.
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря.
Питание: полный пансион.
Отъезд
Выселение из отеля в 12:00.
Самостоятельный выезд в аэропорт или ж/д вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|2-местное размещение (dbl, twin)
|1-местное размещение (sgl)
|При дополнительном и основном размещении детям до 10 лет
|145000
|По запросу
|137000
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные: Калипсо, Рамина, Альградо, Джами.
В случае отсутствия пары на подселение, гость совершает доплату за одноместное размещение.
При выборе 2-местного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Гостиница «Армхи»
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Гостиница «Империал»
Отель «Империал» находится в центре история Владикавказа, в здании, являющимся памятником зодчества. Здесь гости оказываются в окружении исторических мест и прекрасного природного пейзажа.
В отеле 33 просторных номера, оснащенных всей современной техникой. Дизайн выполнен в классическом стиле. Из окон открывается вид на архитектуру города. Отдельные ванные комнаты оснащены ванной или душем.
Завтрак подают в ресторане «Бавария». В «Империи пива» представлен широкий выбор блюд.
В современном конференц-зале все постояльцы смогут провести совещания, переговоры или семинары. Всё помещение оборудовано необходимой техникой.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности и прочие интересные места, где должен побывать каждый турист.
Апартаменты в Армхи
Корпус «Чайка»
К услугам гостей отеля «Чайка Ингушетия» ресторан, сезонный открытый бассейн, бар и общий лаундж.
В распоряжении гостей прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, сад и терраса.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и пункт обмена валюты.
Во всех номерах отеля установлен шкаф для одежды.
Номера отеля Chayka Ingushhetia располагают собственной ванной комнатой с биде и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Из окон открывается вид на бассейн.
Для гостей сервируется континентальный завтрак.
На территории отеля «Чайка Ингушетия» обустроена детская игровая площадка.
В отеле можно поиграть в бильярд и настольный теннис.
В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.
Гостиница «Планета Люкс»
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Нохчо Стар
Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.
Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.
Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.
Гостиница «Беркат» 3
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы расположена мечеть «Сердце Чечни». До железнодорожного вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный - 14 минут езды.
Гостиница «EDELWEISS Grozny Hotel»
«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».
К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. В кафетерии «Shpinat» гостей кормят вкусными завтраками, обедами и ужинами из блюд европейской кухни.
На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.
В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.
Санаторий «Каспий»
Санаторий «Каспий» располагается вблизи поселка Манас, Республики Дагестан. Здесь каждый сможет отдохнуть от повседневной суеты и шума. Гостям рады предложить комфортабельные номера, широкий спектр услуг и развлечений: бассейн, прокат велосипедов, экскурсионное бюро, бильярд, рыбная ловля.
Номерной фонд представлен номерами различных категорий, которые оформлены в едином стиле. В числе удобств: эргономичная мебель, современная техника, собственная ванная комната. Путешествующие налегке смогут воспользоваться полотенцами и гигиеническими принадлежностями.
Питание организуется в собственном ресторане, где представлен широкий ассортимент блюд и напитков. Здесь также можно сказать сбалансированные блюда.
Любое деловое мероприятие пройдет на высшем уровне в оборудованном конференц-зале.
Для самых маленьких отдыхающих предусмотрена детская игровая площадка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации готовы помочь в любой ситуации. Ближайшие международный аэропорт находится в 19 км пути. По запросу осуществляется трансфер.
Калипсо
Гостиница «Калипсо» расположена на берегу Каспийского моря в 25 километрах от Махачкалы.
Рамина
Отель «Рамина» семейный отель, находится на берегу Каспийского моря в 65 километрах к югу от столицы региона – Махачкалы. Отель расположен в отдалении от городской суеты и представлен 2 корпусами на 69 номеров различных категорий.
Альградо
Современный и комфортабельный отель на берегу Каспийского моря. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха.
Джами
Гостиничный комплекс «Джами» расположен на берегу Каспийского моря между городами Махачкала и Каспийск. Расстояние от гостиницы до аэропорта 12 км., до ЖД вокзал - 11 км. На территории комплекса уютно разместились шесть просторных двухэтажных корпусов, находящиеся на первой линий моря. Каждый коттедж оснащен всем необходимым для комфортного проживания, удобны для отдыха с детьми.
На территории комплекса находится: ресторан, бар, кафе, детская площадка, собственная автостоянка, спортивная площадка, два конференц-зала, собственный пляж.
Смарт Отель
Артис Плаза
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полупансион): завтрак, обед
- Питание в санатории (полный пансион)
- Экскурсионный трансфер
- Трансфер от аэропорта до отеля
- Экскурсии с гидом
- Проживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Владикавказа и из Махачкалы
- Питание: ужины в 1-6 дни и завтрак в 1-й день
- Спуск в с. Зубутли (по желанию)
- Входные билеты в некрополь в Даргавс - 150 руб
- Катание на катере (по желанию)
- Вход в Аушигерский термальный источник
- Трансфер в аэропорт
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будут ли в туре длительные переезды?
Самый продолжительный переезд в туре 2-3 часа. Все экскурсии длятся 5-6 часов.
Переезды комфортные, с остановками, неутомительные.
Обычно выезд на экскурсии в 9 утра, не раньше.
Нужен ли пропуск для посещения Ингушетии?
Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Может ли быть программа изменена?
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.