3 день

Гора Отортен

(16 км пешком с рюкзаками, 8 км — радиально налегке)

С утра нас ждет крутой подъем на Главный Североуральский хребет в сторону горы Отортен (1234 м).

У ее подножья лежит живописное горное озеро Лунтхусаптур (озеро Одинокого Гуся).

Недалеко от него мы сделаем обеденный перекус, после чего совершим радиальное восхождение налегке на вершину горы Отортен.

После восхождения двигаемся в сторону горы Яныг-Хачехахль (1024 метра).

Либо разобьем лагерь прямо здесь. В зависимости от состояния группы и погоды.

Питание: завтрак, обед, ужин.