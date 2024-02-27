Маньпупунёр и перевал Дятлова
Групповой тур в Ивделе

Приключение ждет! Погрузитесь в красоту Уральских гор, посетите перевал Дятлова и плато Маньпупунёр в одном путешествии

4.4
3 отзыва
Возможность стать частью захватывающего путешествия по Северному Уралу открывается для вас.

Этот тур предлагает не только посещение знаменитого перевала Дятлова, где произошла одна из самых загадочных трагедий прошлого века, но и восхождение на плато Маньпупунёр, известное своими уникальными каменными столбами.

Маршрут пролегает через живописные леса, нетронутые озера и реки, предлагая участникам насладиться красотой дикой природы. Вас ждет длительный маршрут, насыщенный впечатлениями и красивейшими видами Уральских гор. Это путешествие станет незабываемым опытом, позволяющим прикоснуться к тайнам природы и истории.

Тур идеально подходит для любителей активного отдыха и тех, кто мечтает увидеть одно из чудес России своими глазами.

Подарите себе эту уникальную возможность исследовать неизведанные уголки нашей страны, получить новые эмоции и зарядиться энергией могучего Урала
Маньпупунёр и перевал Дятлова
Маньпупунёр и перевал Дятлова
Маньпупунёр и перевал Дятлова
Ближайшие даты:
29
июл

Что вас ожидает:

Плато Маньпупунёр
Плато Маньпупунёр
Пройдете по заповедной уральской тайге и горам Северного Урала к одному из семи чудес России
Перевал Дятлова
Перевал Дятлова
Вы сможете преодолеть знаменитый перевал и проверить себя на прочность
Природа Северного Урала
Природа Северного Урала
Насладитесь суровой, но по-своему красивой природой и сделаете шикарные снимки на память об этом приключении
Пеший поход по Уралу
Пеший поход по Уралу
Вы сможете доказать себе, на что вы способны, ведь это не легкая прогулка на природе
Покорение высот
Покорение высот
Вы подниметесь на вершину горы Отортен, с которой открывается невероятный вид

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заброска до п. Ушма, путь вдоль реки Ауспия

(150 км — авто, 7 км пешком с рюкзаками)

Встреча группы на ж/д станции Ивдель (Свердловская область) в 3:00 — 4:00.

Такое время обусловлено временем прибытия поезда.

Чтобы вам попасть на этот поезд, необходимо заблаговременно приобрести на него билеты и добраться до города Екатеринбург поездом или самолетом. И с ж/д вокзала Екатеринбурга отправиться в Ивдель.

Пересадка в транспорт повышенной проходимости по типу «Урал», «ГАЗ66».

Заброска до п. Ушма (6-7 часов).

В пути наслаждаемся живописными пейзажами Северного Урала из окна.

По прибытии мы приготовим обед.

Пройдем вдоль реки Ауспия порядка 7 км и встанем лагерем пораньше, ведь день был достаточно тяжелый.

Питание: обед, ужин.

Встреча, заброска до п. Ушма, путь вдоль реки АуспияВстреча, заброска до п. Ушма, путь вдоль реки АуспияВстреча, заброска до п. Ушма, путь вдоль реки Ауспия
2 день

Перевал Дятлова

(18 км пешком с рюкзаками)

Продолжаем путь вдоль реки Ауспия.

Обед сделаем на известной туристской стоянке.

Это место ещё называют «Вилка-ложка» из-за вырезанных туристами приборов из дерева огромного размера.

Совсем рядом с этим местом группа Дятлова стояла лагерем.

Далее постепенно поднимаемся вверх на перевал Дятлова.

Перевал разделяет гору Холат-Чахль (1079 м, в переводе с мансийского «гора мертвецов») и гору Девяти (905 м).

Сделаем привал, пофотографируем прекрасные панорамы, и спустимся немного ниже, к ручью, где и установим лагерь.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Перевал ДятловаПеревал ДятловаПеревал ДятловаПеревал Дятлова
3 день

Гора Отортен

(16 км пешком с рюкзаками, 8 км — радиально налегке)

С утра нас ждет крутой подъем на Главный Североуральский хребет в сторону горы Отортен (1234 м).

У ее подножья лежит живописное горное озеро Лунтхусаптур (озеро Одинокого Гуся).

Недалеко от него мы сделаем обеденный перекус, после чего совершим радиальное восхождение налегке на вершину горы Отортен.

После восхождения двигаемся в сторону горы Яныг-Хачехахль (1024 метра).

Либо разобьем лагерь прямо здесь. В зависимости от состояния группы и погоды.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гора ОтортенГора ОтортенГора Отортен
4 день

Резервный день (день отдыха)

Планируемый участок пути может занять большее количество времени, чем указано в описании.

Поэтому, чтобы наш поход не превратился в гонку на выживание, мы включаем резервные дни.

Это обусловлено погодой, состоянием тропы, и другими непредвиденными ситуациями.

В случае, если все идет по плану, мы двигаемся дальше по маршруту.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Резервный день (день отдыха)Резервный день (день отдыха)Резервный день (день отдыха)
5 день

Путь по Главному Уральскому хребту

(20 км пешком с рюкзаками)

Сегодня весь день идем в направлении севера по Главному Уральскому хребту и наслаждаемся великолепными пейзажами.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Путь по Главному Уральскому хребтуПуть по Главному Уральскому хребтуПуть по Главному Уральскому хребтуПуть по Главному Уральскому хребту
6 день

Путь до истоков Печоры

(более 24 км пешком с рюкзаками)

Продолжаем наш путь по первозданным местам Северного Урала, вдоль великой северной реки Печора.

Практически до горизонта наблюдаем зону тундры и лесотундры.

Такие пейзажи необычны для людей средней полосы России, и поэтому, особенно привлекательны.

Наш план максимум на сегодня – это дойти до истоков Печоры.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Путь до истоков ПечорыПуть до истоков ПечорыПуть до истоков ПечорыПуть до истоков Печоры
7 день

Резервный день (день отдыха)

Резервный день на случай непогоды и отставания от графика.

Даже летом погода на Северном Урале весьма непредсказуема.

Дожди и ветра здесь бывают часто, ведь Уральский хребет выступает барьером на пути движения воздушных масс.

Если все идет по плану, то мы сделаем дневку на маршруте.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Резервный день (день отдыха)Резервный день (день отдыха)Резервный день (день отдыха)Резервный день (день отдыха)
8 день

Плато Маньпупунёр

(20 км пешком налегке)

Сегодня тот самый день, когда поднимемся на плато Маньпупунёр.

Мы совершаем подъём налегке (без рюкзаков) в глубину Печоро-Илычского заповедника.

Гуляем и любуемся уникальными столбами выветривания, наслаждаемся видами, и фоткаем «километры пленки».

На ночлег возвращаемся в лагерь у истоков реки Печора.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Плато МаньпупунёрПлато МаньпупунёрПлато МаньпупунёрПлато Маньпупунёр
9 день

Путь назад

(20-25 км в день с рюкзаками)

Возвращаемся назад тем же маршрутом.

Мы съели большую часть продуктов, поэтому идти гораздо легче.

Идем по уже знакомым местам.

Но как показывает практика, любое знакомое место можно увидеть с совершенно другого ракурса.

На это может повлиять погода, время дна, угол падения света, да и просто ваше настроение.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Путь назадПуть назадПуть назад
10 день

Путь назад

(20-25 км в день с рюкзаками)

Возвращаемся назад тем же маршрутом.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Путь назадПуть назадПуть назад
11 день

Путь назад

(20-25 км в день с рюкзаками)

Возвращаемся назад тем же маршрутом.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Путь назадПуть назадПуть назадПуть назад
12 день

Стоянка под перевалом Дятлова

(12-15 км пешком налегке)

Все идет по графику? Значит, сделаем дневку под перевалом Дятлова.

Совершим радиальные выходы на гору Холат-Чахль (1079 м) и гору Девяти (905 м).

Наедимся ягод, которые уже начали поспевать: морошка, шикша, черника, брусника.

И даже сварим ягодный компот.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Стоянка под перевалом ДятловаСтоянка под перевалом ДятловаСтоянка под перевалом Дятлова
13 день

Путь на стоянку «Вилка-Ложка»

(25 км пешком с рюкзаками)

Двигаемся на известную нам стоянку «Вилка-Ложка».

Питание: завтрак, обед, ужин.

Путь на стоянку «Вилка-Ложка»Путь на стоянку «Вилка-Ложка»Путь на стоянку «Вилка-Ложка»
14 день

Пеший маршрут назад, отъезд

(150 км – авто, 10 км – пешком с рюкзаками)

Ранний подъём.

После завтрака выходим к реке Ауспия, откуда начинался наш пеший маршрут.

Вездеход заберет нас и доставит на ж/д станцию Ивдель к 18-19:00.

Билеты из Екатеринбурга домой советуем брать после 15:00 следующего дня.

График маршрута может быть скорректирован гидом-инструктором в зависимости от погодных условий и состоянию группы.

Питание: завтрак.

Проживание

Поход предполагает ночевки в 3-4-х местных палатках. При желании двух или одноместного размещения, вы берете свою палатку.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

13 ночей

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Заброска от г. Ивдель до места старта на транспорте повышенной проходимости
  • Выброска от места финиша до г. Ивдель на транспорте повышенной проходимости
  • Трехразовое походное питание на маршруте (горячие завтраки и ужины, обеденные перекусы на переходах и полноценные обеды на полудневках)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Работа инструкторов
  • Групповое снаряжение (палатки, газовое оборудование, баллоны, котлы)
  • Групповая аптечка
  • Средства связи и навигации (спутниковый трекер)
  • Сигнальные средства (фальшфайер, сигнал охотника)
  • Оплата пребывания на территории заповедника
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Трансфер до Ж/Д станции Ивдель и обратно
  • Питание во время дороги Ивдель - начало маршрута и обратно (в дороге 6-8 часов, рекомендуем взять перекус в одну сторону, а также запастись злаковыми батончиками, орехами, сухофруктами на обратный путь)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гидам
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Ивдель
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Поход представляет собой треккинг с рюкзаками, где мы несем продукты личное и общественное снаряжение на себе. Поэтому необходима хорошая физическая форма и удобный рюкзак с жесткой спинкой и широким поясным ремнем.

Так же необходимо быть морально готовым к трудностям, связанным с изменением погодных условий. От теплой солнечной погоды до сильного ветра и холодного дождя. Нужно максимально внимательно отнестись к своей экипировке.

Вес общественного снаряжения и продуктов от 5 до 7 кг на человека. Рассчитывайте вес личных вещей!

Снаряжение:

  • рюкзак 80-100 л (жесткая спинка, комфортный и широкий поясной; ремень) + маленький легкий рюкзак для радиальных выходов;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • коврик туристический;
  • спальный мешок (температура комфорт 0/-5);
  • треккинговые палки (желательно с зажимами системы clicklock или flicklock);
  • сидушка на резинке (хоба).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва). новые ботинки разнашиваем 10 дней до похода! плюс бродни, чёверсы или чулки озк для преодоления бродов;
  • сандалии спортивные или сланцы для лагеря;
  • гамаши / «фонарики» (надеваются поверх ботинок, защищают от росы и мусора);
  • дождевик (не полиэтиленовый) или мембранный костюм;
  • ходовой костюм (лучше по типу энцефалитки с сеткой);
  • куртка утепленная;
  • кофта флисовая;
  • термобельё (влагоотводящее);
  • нижнее бельё;
  • футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 2 футболки (лучше синтетические);
  • панама с сеткой, перчатки х/б, шапочка флисовая;
  • носки треккинговые (2-3 пары, синтетические).

Что ещё взять:

  • посуда (тарелка кружка ложка, нож — не керамические, спички в гермоупаковке);
  • средства личной гигиены;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., хлоргексидин в мал. бутылочке, пластырь рулонный на тканевой основе, широкий;
  • фонарь налобный + комплект запасных батареек;
  • набор ниток с иголкой;
  • помада гигиеническая;
  • термос (0,5 -0,7 л);
  • индивидуальная бутылка для воды 0,5 л;
  • 2 л сухарей;
  • средства от комаров и мошки 1 баллончик (лучше дэта);
  • личный карманный перекус (орехи, батончики).

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования (по желанию);
  • деньги на дополнительные расходы (5000-10 000 р.).

Дополнительно (по желанию):

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • веревка 3-4 м, прочная (для просушки одежды, ремонта);
  • крем для лица от загара (50 мл хватит на несколько человек);
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения графика маршрута?

График маршрута может быть скорректирован инструктором в зависимости от погодных условий и состояния группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Д
22 янв 2024
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
All Airlines
ХорошоТам