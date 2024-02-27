Приключение ждет! Погрузитесь в красоту Уральских гор, посетите перевал Дятлова и плато Маньпупунёр в одном путешествии
Этот тур предлагает не только посещение знаменитого перевала Дятлова, где произошла одна из самых загадочных трагедий прошлого века, но и восхождение на плато Маньпупунёр, известное своими уникальными каменными столбами.
Маршрут пролегает через живописные леса, нетронутые озера и реки, предлагая участникам насладиться красотой дикой природы. Вас ждет длительный маршрут, насыщенный впечатлениями и красивейшими видами Уральских гор. Это путешествие станет незабываемым опытом, позволяющим прикоснуться к тайнам природы и истории.
Тур идеально подходит для любителей активного отдыха и тех, кто мечтает увидеть одно из чудес России своими глазами.
Подарите себе эту уникальную возможность исследовать неизведанные уголки нашей страны, получить новые эмоции и зарядиться энергией могучего Урала
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, заброска до п. Ушма, путь вдоль реки Ауспия
(150 км — авто, 7 км пешком с рюкзаками)
Встреча группы на ж/д станции Ивдель (Свердловская область) в 3:00 — 4:00.
Такое время обусловлено временем прибытия поезда.
Чтобы вам попасть на этот поезд, необходимо заблаговременно приобрести на него билеты и добраться до города Екатеринбург поездом или самолетом. И с ж/д вокзала Екатеринбурга отправиться в Ивдель.
Пересадка в транспорт повышенной проходимости по типу «Урал», «ГАЗ66».
Заброска до п. Ушма (6-7 часов).
В пути наслаждаемся живописными пейзажами Северного Урала из окна.
По прибытии мы приготовим обед.
Пройдем вдоль реки Ауспия порядка 7 км и встанем лагерем пораньше, ведь день был достаточно тяжелый.
Питание: обед, ужин.
Перевал Дятлова
(18 км пешком с рюкзаками)
Продолжаем путь вдоль реки Ауспия.
Обед сделаем на известной туристской стоянке.
Это место ещё называют «Вилка-ложка» из-за вырезанных туристами приборов из дерева огромного размера.
Совсем рядом с этим местом группа Дятлова стояла лагерем.
Далее постепенно поднимаемся вверх на перевал Дятлова.
Перевал разделяет гору Холат-Чахль (1079 м, в переводе с мансийского «гора мертвецов») и гору Девяти (905 м).
Сделаем привал, пофотографируем прекрасные панорамы, и спустимся немного ниже, к ручью, где и установим лагерь.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гора Отортен
(16 км пешком с рюкзаками, 8 км — радиально налегке)
С утра нас ждет крутой подъем на Главный Североуральский хребет в сторону горы Отортен (1234 м).
У ее подножья лежит живописное горное озеро Лунтхусаптур (озеро Одинокого Гуся).
Недалеко от него мы сделаем обеденный перекус, после чего совершим радиальное восхождение налегке на вершину горы Отортен.
После восхождения двигаемся в сторону горы Яныг-Хачехахль (1024 метра).
Либо разобьем лагерь прямо здесь. В зависимости от состояния группы и погоды.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Резервный день (день отдыха)
Планируемый участок пути может занять большее количество времени, чем указано в описании.
Поэтому, чтобы наш поход не превратился в гонку на выживание, мы включаем резервные дни.
Это обусловлено погодой, состоянием тропы, и другими непредвиденными ситуациями.
В случае, если все идет по плану, мы двигаемся дальше по маршруту.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Путь по Главному Уральскому хребту
(20 км пешком с рюкзаками)
Сегодня весь день идем в направлении севера по Главному Уральскому хребту и наслаждаемся великолепными пейзажами.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Путь до истоков Печоры
(более 24 км пешком с рюкзаками)
Продолжаем наш путь по первозданным местам Северного Урала, вдоль великой северной реки Печора.
Практически до горизонта наблюдаем зону тундры и лесотундры.
Такие пейзажи необычны для людей средней полосы России, и поэтому, особенно привлекательны.
Наш план максимум на сегодня – это дойти до истоков Печоры.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Резервный день (день отдыха)
Резервный день на случай непогоды и отставания от графика.
Даже летом погода на Северном Урале весьма непредсказуема.
Дожди и ветра здесь бывают часто, ведь Уральский хребет выступает барьером на пути движения воздушных масс.
Если все идет по плану, то мы сделаем дневку на маршруте.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Плато Маньпупунёр
(20 км пешком налегке)
Сегодня тот самый день, когда поднимемся на плато Маньпупунёр.
Мы совершаем подъём налегке (без рюкзаков) в глубину Печоро-Илычского заповедника.
Гуляем и любуемся уникальными столбами выветривания, наслаждаемся видами, и фоткаем «километры пленки».
На ночлег возвращаемся в лагерь у истоков реки Печора.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Путь назад
(20-25 км в день с рюкзаками)
Возвращаемся назад тем же маршрутом.
Мы съели большую часть продуктов, поэтому идти гораздо легче.
Идем по уже знакомым местам.
Но как показывает практика, любое знакомое место можно увидеть с совершенно другого ракурса.
На это может повлиять погода, время дна, угол падения света, да и просто ваше настроение.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Путь назад
(20-25 км в день с рюкзаками)
Возвращаемся назад тем же маршрутом.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Путь назад
(20-25 км в день с рюкзаками)
Возвращаемся назад тем же маршрутом.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Стоянка под перевалом Дятлова
(12-15 км пешком налегке)
Все идет по графику? Значит, сделаем дневку под перевалом Дятлова.
Совершим радиальные выходы на гору Холат-Чахль (1079 м) и гору Девяти (905 м).
Наедимся ягод, которые уже начали поспевать: морошка, шикша, черника, брусника.
И даже сварим ягодный компот.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Путь на стоянку «Вилка-Ложка»
(25 км пешком с рюкзаками)
Двигаемся на известную нам стоянку «Вилка-Ложка».
Питание: завтрак, обед, ужин.
Пеший маршрут назад, отъезд
(150 км – авто, 10 км – пешком с рюкзаками)
Ранний подъём.
После завтрака выходим к реке Ауспия, откуда начинался наш пеший маршрут.
Вездеход заберет нас и доставит на ж/д станцию Ивдель к 18-19:00.
Билеты из Екатеринбурга домой советуем брать после 15:00 следующего дня.
График маршрута может быть скорректирован гидом-инструктором в зависимости от погодных условий и состоянию группы.
Питание: завтрак.
Проживание
Поход предполагает ночевки в 3-4-х местных палатках. При желании двух или одноместного размещения, вы берете свою палатку.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Заброска от г. Ивдель до места старта на транспорте повышенной проходимости
- Выброска от места финиша до г. Ивдель на транспорте повышенной проходимости
- Трехразовое походное питание на маршруте (горячие завтраки и ужины, обеденные перекусы на переходах и полноценные обеды на полудневках)
- Регистрация группы в МЧС
- Работа инструкторов
- Групповое снаряжение (палатки, газовое оборудование, баллоны, котлы)
- Групповая аптечка
- Средства связи и навигации (спутниковый трекер)
- Сигнальные средства (фальшфайер, сигнал охотника)
- Оплата пребывания на территории заповедника
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Трансфер до Ж/Д станции Ивдель и обратно
- Питание во время дороги Ивдель - начало маршрута и обратно (в дороге 6-8 часов, рекомендуем взять перекус в одну сторону, а также запастись злаковыми батончиками, орехами, сухофруктами на обратный путь)
- Страховка от н/с
- Чаевые гидам
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Поход представляет собой треккинг с рюкзаками, где мы несем продукты личное и общественное снаряжение на себе. Поэтому необходима хорошая физическая форма и удобный рюкзак с жесткой спинкой и широким поясным ремнем.
Так же необходимо быть морально готовым к трудностям, связанным с изменением погодных условий. От теплой солнечной погоды до сильного ветра и холодного дождя. Нужно максимально внимательно отнестись к своей экипировке.
Вес общественного снаряжения и продуктов от 5 до 7 кг на человека. Рассчитывайте вес личных вещей!
Снаряжение:
- рюкзак 80-100 л (жесткая спинка, комфортный и широкий поясной; ремень) + маленький легкий рюкзак для радиальных выходов;
- накидка на рюкзак от дождя;
- коврик туристический;
- спальный мешок (температура комфорт 0/-5);
- треккинговые палки (желательно с зажимами системы clicklock или flicklock);
- сидушка на резинке (хоба).
Одежда и обувь:
- ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва). новые ботинки разнашиваем 10 дней до похода! плюс бродни, чёверсы или чулки озк для преодоления бродов;
- сандалии спортивные или сланцы для лагеря;
- гамаши / «фонарики» (надеваются поверх ботинок, защищают от росы и мусора);
- дождевик (не полиэтиленовый) или мембранный костюм;
- ходовой костюм (лучше по типу энцефалитки с сеткой);
- куртка утепленная;
- кофта флисовая;
- термобельё (влагоотводящее);
- нижнее бельё;
- футболка либо рубашка с длинным рукавом;
- 2 футболки (лучше синтетические);
- панама с сеткой, перчатки х/б, шапочка флисовая;
- носки треккинговые (2-3 пары, синтетические).
Что ещё взять:
- посуда (тарелка кружка ложка, нож — не керамические, спички в гермоупаковке);
- средства личной гигиены;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., хлоргексидин в мал. бутылочке, пластырь рулонный на тканевой основе, широкий;
- фонарь налобный + комплект запасных батареек;
- набор ниток с иголкой;
- помада гигиеническая;
- термос (0,5 -0,7 л);
- индивидуальная бутылка для воды 0,5 л;
- 2 л сухарей;
- средства от комаров и мошки 1 баллончик (лучше дэта);
- личный карманный перекус (орехи, батончики).
Документы:
- паспорт;
- полис страхования (по желанию);
- деньги на дополнительные расходы (5000-10 000 р.).
Дополнительно (по желанию):
- фотоаппарат (видеокамера);
- веревка 3-4 м, прочная (для просушки одежды, ремонта);
- крем для лица от загара (50 мл хватит на несколько человек);
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения графика маршрута?
График маршрута может быть скорректирован инструктором в зависимости от погодных условий и состояния группы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!