подходящая цели экскурсии обувь;

гетры — защищают ногу и ботинок от попадания в него мелких камней, песка и иногда воды, нужны при переходах по осыпям и раскисшей земле;

теплая, длинная, непромокаемая и ветрозащитная куртка с капюшоном, поясом и манжетами на рукавах. Всегда необходима при восхождениях на вулканы и во время пребывания в базовом лагере в ненастную погоду в любое время года;

удобные спортивные брюки. Не должны сковывать движения, сделаны из легкого быстросохнущего материала, способны сохранять тепло при низкой температуре. используются в сочетании с ветрозащитным костюмом. Плюс сменные;

яркая флисовая курточка или свитер с широким воротником всегда пригодится в прохладную погоду;

теплая жилетка не будет лишняя вечером, когда температура воздуха падает;

пара футболок;

термобелье;

головной убор на выбор: шляпа с полями или панама, кепка с длинным козырьком для защиты от слепящего низкого солнца; флисовая или шерстяная шапочка;

носки – 2–3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;

перчатки флисовые из гортекса или простые х/б, потребуются при восхождениях и на сплаве при понижении температуры;

купальные принадлежности;

широкий легкий непромокаемый плащ или пончо, выдерживающие сильный дождь и закрывающие вас с надетым рюкзаком;

туалетные и гигиенические принадлежности. в том числе защитный крем от солнца и губная гигиеническая помаду;

солнцезащитные очки;

маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек. запасная лампочка и батарейки. Возможный вариант: экономичные налобные фонарики с диодными лампочками;

лекарственные средства, которые могут понадобиться (сердечные, от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые необходимы вам для регулярного приема;

небольшая фляга для воды или термос для чая;

репеллент или накомарник, защищающие от укусов комаров и мошки;

фото-видео аппаратура;

зажигалка и карманный складной нож;

рюкзак.

Размер рюкзака определяется индивидуально исходя из объема личных вещей. Важно, чтобы в рюкзак помещались все перечисленные личные вещи и оставалось свободное место для укладки дополнительного груза, если маршрут предполагает переходы с рюкзаком на протяжении нескольких дней.

В большинстве наших маршрутов вполне достаточно рюкзака объемом около 70 - 80 литров, на спортивно-пешеходных до 100 литров. Рюкзак может иметь много карманов для мелких вещей.

Удобные широкие плечевые лямки и поясной ремень.

Для герметичности рюкзака важно иметь большой полиэтиленовый мешок соответствующего размера. Вещи, сложенные в такой мешок и помещенные в рюкзак, никогда не промокнут от дождя или влаги в ненастные дни. Кроме основного рюкзака, на экскурсионных маршрутах удобно иметь с собой маленький рюкзачок объемом до 30 литров.

В него можно сложить запасную одежду и флягу с водой при восхождении на вулкан. Если необходимо, то некоторые вещи можно оставить в городе в этом маленьком рюкзаке. При правильном подборе экипировки вес вашего рюкзака не превысит 15 килограмм.