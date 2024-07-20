Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник

Групповой тур на Камчатке
В этом туре мы собрали сразу несколько ярких впечатлений — конное путешествие по заказнику к высокогорному озеру Костакан у потухшего вулкана Бакенинг, джип-тур к Авачинскому вулкану и морскую прогулку с рыбалкой по бухте Русская.

В городе мы будем ночевать в уютном 3* отеле, а во время конного маршрута — в тёплом палаточном лагере у реки или озера.
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Ближайшие даты:
20
июл
3
авг

Что вас ожидает:

Конное путешествие
Конное путешествие
Поймаем солнечные лучи, мерно покачиваясь в седле верного скакуна
Тимоновский заказник
Тимоновский заказник
Увидим малоизвестные туристам места — высокогорное озеро Костакан и потухший вулкан Бакенинг
Целебная сила термальных источников
Целебная сила термальных источников
Как следует расслабимся и отдохнём, купаясь в источниках с живительной силой
Джип-тур к Авачинскому вулкану
Джип-тур к Авачинскому вулкану
Поближе рассмотрим один из самых известных вулканов, промчавшись с ветерком на джипах
Морская прогулка с рыбалкой
Морская прогулка с рыбалкой
Понаблюдаем за морскими животными в бухте Русская и половим рыбку на обед
Романтика походов
Романтика походов
Ощутим все прелести походной жизни с ночёвками в палатках и вкусной едой на свежем воздухе

Программа тура по дням

1 день

Здравствуй, Камчатка

Прибытие на Камчатку в аэропорт г. Петропавловск-Камчатский (Елизово).

Трансфер до гостиницы с заездом к стеле «Здесь начинается Россия».

Размещение в гостинице, знакомство с регионом.

Отдых.

Здравствуй, КамчаткаЗдравствуй, КамчаткаЗдравствуй, Камчатка
2 день

Конный тур к реке Авача и термальные источники

Трансфер из гостиницы до базы Тайга.

Конный тур к реке Авача продолжительностью 3 часа.

Ланч на маршруте.

Возвращение на базу.

Трансфер до базы Зеленовские озерки.

Купание в целебных термальных источниках.

Трансфер до гостиницы.

Конный тур к реке Авача и термальные источникиКонный тур к реке Авача и термальные источникиКонный тур к реке Авача и термальные источники
3 день

Конный тур в заказник Тимоновский. Переход до реки Левая Авача

Трансфер до базы Тайга.

Пятидневный конный тур в заказник Тимоновский с посещением высокогорного озера Костакан у подножья потухшего вулкана Бакенинг.

1 день конного путешествия — переход до реки Левая Авача около 23 км верхом.

Разбивка палаточного лагеря, ужин, отдых.

Конный тур в заказник Тимоновский. Переход до реки Левая АвачаКонный тур в заказник Тимоновский. Переход до реки Левая АвачаКонный тур в заказник Тимоновский. Переход до реки Левая Авача
4 день

Конный тур в заказник Тимоновский. Прибытие в заказник

Второй день конного путешествия: завтрак, выход верхом в заказник Тимоновский.

Переход составит 45 км.

Ланч на реке Сырыцын.

На базе Тимоновская размещение в палатках, ужин.

Отдых.

Конный тур в заказник Тимоновский. Прибытие в заказникКонный тур в заказник Тимоновский. Прибытие в заказникКонный тур в заказник Тимоновский. Прибытие в заказник
5 день

Радиальный конный маршрут до высокогорного озера Костакан

Третий день конного путешествия.

Завтрак на базе.

Выход в радиальный конный маршрут до высокогорного озера Костакан, расположенного у подножья потухшего вулкана Бакенинг.

В озере водится жилая форма гольца, на берегах гнездятся колонии уток и чаек, а по прилегающим тундровым берегам можно встретиться с медведем.

Переход в одну сторону составляет 18 км. Ланч на берегу озера.

Возвращение в лагерь.

Ужин.

По желанию — пешая прогулка до природных термальных источников. Купаемся, расслабляемся.

Возвращаемся в лагерь и отдыхаем.

Радиальный конный маршрут до высокогорного озера Костакан
6 день

Обратный маршрут к реке Авача на конях

В четвертый день путешествия возвращаемся в обратный путь. Переход 45 км.

Остановка на реке Левая Авача.

Ужин, отдых, ночевка в палаточном лагере.

Обратный маршрут к реке Авача на конях
7 день

Последний день конного тура. Возвращение на базу

В пятый день возвращаемся на базу Тайга.

Трансфер до гостиницы, отдых.

Последний день конного тура. Возвращение на базу
8 день

Авачинский вулкан. Джип-тур

Завтрак, трансфер из гостиницы.

Джип-тур к Авачинскому вулкану, общение с евражками, по желанию — восхождение на экструзию Верблюд, питание в маршруте.

Трансфер до гостиницы.

Авачинский вулкан. Джип-турАвачинский вулкан. Джип-турАвачинский вулкан. Джип-турАвачинский вулкан. Джип-тур
9 день

Морская прогулка в бухту Русская, встречи с косатками, морская рыбалка

Трансфер из гостиницы до морского порта.

Морская прогулка в бухту Русская, наблюдение за морскими животными и косатками, морская рыбалка.

На палубе судна вам приготовят обед из морских трофеев, которые вы сможете поймать: треска, камбала, терпуг и многое другое!

Морская прогулка в бухту Русская, встречи с косатками, морская рыбалкаМорская прогулка в бухту Русская, встречи с косатками, морская рыбалкаМорская прогулка в бухту Русская, встречи с косатками, морская рыбалкаМорская прогулка в бухту Русская, встречи с косатками, морская рыбалка
10 день

Прощание с Камчаткой

Трансфер из гостиницы в аэропорт, заезд на рыбный рынок за вкусными деликатесами.

Прощание с КамчаткойПрощание с КамчаткойПрощание с Камчаткой

Проживание

Во время конного маршрута мы будем жить в палаточном лагере в современных палатках.

В остальные дни разместимся в двухместных номерах в комфортных отелях категории 3*. Например, гостиницах «Комфорт», «Командор». Возможно повышение категории отеля за доплату.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница «Командор»

5 ночей

Отель «Командор» предлагает гостям комфортные и просторные номера, часть номеров с видом на Авачинскую бухту.

Гостиница расположилась в историческом центре города на ул. Советской.

Отель представляет собой небольшое трёхэтажное здание с отдельным входом и парковочной зоной.

Отель славится прекрасным расположением.

В шаговой доступности от отеля расположена множество кафе и автобусная остановка, откуда можно добраться в любой уголок города.

Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»

Мини-отель «Комфорт»

5 ночей

Комфортный мини-отель открыт в 2018 году.

Расположен в зеленой парковой зоне в 30-ти минутах езды от аэропорта и в 15-ти минутах езды от исторического цента Петропавловска-Камчатского.

Выгодное расположение отеля позволит гостям одинаково быстро добраться до любой точки города. За 5 минут возможно доехать до смотровой площадки, с которой открываются неописуемые красоты Авачинской бухты и прилегающего побережья.

Кроме того, рядом расположены торговые центры и центральный городской рынок.

Мини-отель «Комфорт»Мини-отель «Комфорт»

Палаточный лагерь

4 ночи

В конном путешествии размещаемся в комфортных палатках на природе.

Палаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все экскурсии по программе
  • Питание на маршрутах
  • Трансферы на туры по программе
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт до места размещения (гостиницы)
  • Оформление соглашения с ФСБ (для иностранных граждан) – оформляется не менее чем за 1 месяц до начала тура
  • Сопровождение на все экскурсии турлидером, поддержка группы 24/7
  • Проживание в отеле 3*, двухместное заселение
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Размещение в гостинице выбранной категории
  • Алкоголь
  • Услуги переводчика
  • Питание за пределами туров (завтрак, ужин)
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • подходящая цели экскурсии обувь;
  • гетры — защищают ногу и ботинок от попадания в него мелких камней, песка и иногда воды, нужны при переходах по осыпям и раскисшей земле;
  • теплая, длинная, непромокаемая и ветрозащитная куртка с капюшоном, поясом и манжетами на рукавах. Всегда необходима при восхождениях на вулканы и во время пребывания в базовом лагере в ненастную погоду в любое время года;
  • удобные спортивные брюки. Не должны сковывать движения, сделаны из легкого быстросохнущего материала, способны сохранять тепло при низкой температуре. используются в сочетании с ветрозащитным костюмом. Плюс сменные;
  • яркая флисовая курточка или свитер с широким воротником всегда пригодится в прохладную погоду;
  • теплая жилетка не будет лишняя вечером, когда температура воздуха падает;
  • пара футболок;
  • термобелье;
  • головной убор на выбор: шляпа с полями или панама, кепка с длинным козырьком для защиты от слепящего низкого солнца; флисовая или шерстяная шапочка;
  • носки – 2–3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
  • перчатки флисовые из гортекса или простые х/б, потребуются при восхождениях и на сплаве при понижении температуры;
  • купальные принадлежности;
  • широкий легкий непромокаемый плащ или пончо, выдерживающие сильный дождь и закрывающие вас с надетым рюкзаком;
  • туалетные и гигиенические принадлежности. в том числе защитный крем от солнца и губная гигиеническая помаду;
  • солнцезащитные очки;
  • маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек. запасная лампочка и батарейки. Возможный вариант: экономичные налобные фонарики с диодными лампочками;
  • лекарственные средства, которые могут понадобиться (сердечные, от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые необходимы вам для регулярного приема;
  • небольшая фляга для воды или термос для чая;
  • репеллент или накомарник, защищающие от укусов комаров и мошки;
  • фото-видео аппаратура;
  • зажигалка и карманный складной нож;
  • рюкзак.

Размер рюкзака определяется индивидуально исходя из объема личных вещей. Важно, чтобы в рюкзак помещались все перечисленные личные вещи и оставалось свободное место для укладки дополнительного груза, если маршрут предполагает переходы с рюкзаком на протяжении нескольких дней.

В большинстве наших маршрутов вполне достаточно рюкзака объемом около 70 - 80 литров, на спортивно-пешеходных до 100 литров. Рюкзак может иметь много карманов для мелких вещей.

  • Удобные широкие плечевые лямки и поясной ремень.

Для герметичности рюкзака важно иметь большой полиэтиленовый мешок соответствующего размера. Вещи, сложенные в такой мешок и помещенные в рюкзак, никогда не промокнут от дождя или влаги в ненастные дни. Кроме основного рюкзака, на экскурсионных маршрутах удобно иметь с собой маленький рюкзачок объемом до 30 литров.

В него можно сложить запасную одежду и флягу с водой при восхождении на вулкан. Если необходимо, то некоторые вещи можно оставить в городе в этом маленьком рюкзаке. При правильном подборе экипировки вес вашего рюкзака не превысит 15 килограмм.

  • Трекинговые палки.
Вы можете забронировать нам авиаперелёт?

Да, мы можем найти и забронировать вам самый выгодный авиабилет на Камчатку. Разница во времени с Москвой +9 часов. Перелет составит от 8 до 9 часов.

Страховка входит в стоимость тура?

Да, страховка уже включена в стоимость нашего тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 70% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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