В городе мы будем ночевать в уютном 3* отеле, а во время конного маршрута — в тёплом палаточном лагере у реки или озера.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Здравствуй, Камчатка
Прибытие на Камчатку в аэропорт г. Петропавловск-Камчатский (Елизово).
Трансфер до гостиницы с заездом к стеле «Здесь начинается Россия».
Размещение в гостинице, знакомство с регионом.
Отдых.
Конный тур к реке Авача и термальные источники
Трансфер из гостиницы до базы Тайга.
Конный тур к реке Авача продолжительностью 3 часа.
Ланч на маршруте.
Возвращение на базу.
Трансфер до базы Зеленовские озерки.
Купание в целебных термальных источниках.
Трансфер до гостиницы.
Конный тур в заказник Тимоновский. Переход до реки Левая Авача
Трансфер до базы Тайга.
Пятидневный конный тур в заказник Тимоновский с посещением высокогорного озера Костакан у подножья потухшего вулкана Бакенинг.
1 день конного путешествия — переход до реки Левая Авача около 23 км верхом.
Разбивка палаточного лагеря, ужин, отдых.
Конный тур в заказник Тимоновский. Прибытие в заказник
Второй день конного путешествия: завтрак, выход верхом в заказник Тимоновский.
Переход составит 45 км.
Ланч на реке Сырыцын.
На базе Тимоновская размещение в палатках, ужин.
Отдых.
Радиальный конный маршрут до высокогорного озера Костакан
Третий день конного путешествия.
Завтрак на базе.
Выход в радиальный конный маршрут до высокогорного озера Костакан, расположенного у подножья потухшего вулкана Бакенинг.
В озере водится жилая форма гольца, на берегах гнездятся колонии уток и чаек, а по прилегающим тундровым берегам можно встретиться с медведем.
Переход в одну сторону составляет 18 км. Ланч на берегу озера.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
По желанию — пешая прогулка до природных термальных источников. Купаемся, расслабляемся.
Возвращаемся в лагерь и отдыхаем.
Обратный маршрут к реке Авача на конях
В четвертый день путешествия возвращаемся в обратный путь. Переход 45 км.
Остановка на реке Левая Авача.
Ужин, отдых, ночевка в палаточном лагере.
Последний день конного тура. Возвращение на базу
В пятый день возвращаемся на базу Тайга.
Трансфер до гостиницы, отдых.
Авачинский вулкан. Джип-тур
Завтрак, трансфер из гостиницы.
Джип-тур к Авачинскому вулкану, общение с евражками, по желанию — восхождение на экструзию Верблюд, питание в маршруте.
Трансфер до гостиницы.
Морская прогулка в бухту Русская, встречи с косатками, морская рыбалка
Трансфер из гостиницы до морского порта.
Морская прогулка в бухту Русская, наблюдение за морскими животными и косатками, морская рыбалка.
На палубе судна вам приготовят обед из морских трофеев, которые вы сможете поймать: треска, камбала, терпуг и многое другое!
Прощание с Камчаткой
Трансфер из гостиницы в аэропорт, заезд на рыбный рынок за вкусными деликатесами.
Проживание
Во время конного маршрута мы будем жить в палаточном лагере в современных палатках.
В остальные дни разместимся в двухместных номерах в комфортных отелях категории 3*. Например, гостиницах «Комфорт», «Командор». Возможно повышение категории отеля за доплату.
Варианты проживания
Гостиница «Командор»
Отель «Командор» предлагает гостям комфортные и просторные номера, часть номеров с видом на Авачинскую бухту.
Гостиница расположилась в историческом центре города на ул. Советской.
Отель представляет собой небольшое трёхэтажное здание с отдельным входом и парковочной зоной.
Отель славится прекрасным расположением.
В шаговой доступности от отеля расположена множество кафе и автобусная остановка, откуда можно добраться в любой уголок города.
Мини-отель «Комфорт»
Комфортный мини-отель открыт в 2018 году.
Расположен в зеленой парковой зоне в 30-ти минутах езды от аэропорта и в 15-ти минутах езды от исторического цента Петропавловска-Камчатского.
Выгодное расположение отеля позволит гостям одинаково быстро добраться до любой точки города. За 5 минут возможно доехать до смотровой площадки, с которой открываются неописуемые красоты Авачинской бухты и прилегающего побережья.
Кроме того, рядом расположены торговые центры и центральный городской рынок.
Палаточный лагерь
В конном путешествии размещаемся в комфортных палатках на природе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все экскурсии по программе
- Питание на маршрутах
- Трансферы на туры по программе
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт до места размещения (гостиницы)
- Оформление соглашения с ФСБ (для иностранных граждан) – оформляется не менее чем за 1 месяц до начала тура
- Сопровождение на все экскурсии турлидером, поддержка группы 24/7
- Проживание в отеле 3*, двухместное заселение
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Петропавловск-Камчатский и обратно
- Размещение в гостинице выбранной категории
- Алкоголь
- Услуги переводчика
- Питание за пределами туров (завтрак, ужин)
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- подходящая цели экскурсии обувь;
- гетры — защищают ногу и ботинок от попадания в него мелких камней, песка и иногда воды, нужны при переходах по осыпям и раскисшей земле;
- теплая, длинная, непромокаемая и ветрозащитная куртка с капюшоном, поясом и манжетами на рукавах. Всегда необходима при восхождениях на вулканы и во время пребывания в базовом лагере в ненастную погоду в любое время года;
- удобные спортивные брюки. Не должны сковывать движения, сделаны из легкого быстросохнущего материала, способны сохранять тепло при низкой температуре. используются в сочетании с ветрозащитным костюмом. Плюс сменные;
- яркая флисовая курточка или свитер с широким воротником всегда пригодится в прохладную погоду;
- теплая жилетка не будет лишняя вечером, когда температура воздуха падает;
- пара футболок;
- термобелье;
- головной убор на выбор: шляпа с полями или панама, кепка с длинным козырьком для защиты от слепящего низкого солнца; флисовая или шерстяная шапочка;
- носки – 2–3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
- перчатки флисовые из гортекса или простые х/б, потребуются при восхождениях и на сплаве при понижении температуры;
- купальные принадлежности;
- широкий легкий непромокаемый плащ или пончо, выдерживающие сильный дождь и закрывающие вас с надетым рюкзаком;
- туалетные и гигиенические принадлежности. в том числе защитный крем от солнца и губная гигиеническая помаду;
- солнцезащитные очки;
- маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек. запасная лампочка и батарейки. Возможный вариант: экономичные налобные фонарики с диодными лампочками;
- лекарственные средства, которые могут понадобиться (сердечные, от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые необходимы вам для регулярного приема;
- небольшая фляга для воды или термос для чая;
- репеллент или накомарник, защищающие от укусов комаров и мошки;
- фото-видео аппаратура;
- зажигалка и карманный складной нож;
- рюкзак.
Размер рюкзака определяется индивидуально исходя из объема личных вещей. Важно, чтобы в рюкзак помещались все перечисленные личные вещи и оставалось свободное место для укладки дополнительного груза, если маршрут предполагает переходы с рюкзаком на протяжении нескольких дней.
В большинстве наших маршрутов вполне достаточно рюкзака объемом около 70 - 80 литров, на спортивно-пешеходных до 100 литров. Рюкзак может иметь много карманов для мелких вещей.
- Удобные широкие плечевые лямки и поясной ремень.
Для герметичности рюкзака важно иметь большой полиэтиленовый мешок соответствующего размера. Вещи, сложенные в такой мешок и помещенные в рюкзак, никогда не промокнут от дождя или влаги в ненастные дни. Кроме основного рюкзака, на экскурсионных маршрутах удобно иметь с собой маленький рюкзачок объемом до 30 литров.
В него можно сложить запасную одежду и флягу с водой при восхождении на вулкан. Если необходимо, то некоторые вещи можно оставить в городе в этом маленьком рюкзаке. При правильном подборе экипировки вес вашего рюкзака не превысит 15 килограмм.
- Трекинговые палки.
- Вы можете забронировать нам авиаперелёт?
Да, мы можем найти и забронировать вам самый выгодный авиабилет на Камчатку. Разница во времени с Москвой +9 часов. Перелет составит от 8 до 9 часов.
- Страховка входит в стоимость тура?
Да, страховка уже включена в стоимость нашего тура.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 70% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору