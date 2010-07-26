Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!

А Анцинова

Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож

Нам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроения. Программа путешествия очень емкая и грамотно выстроена логически. Сотрудники принимающей стороны работали очень профессионально. Все четко было организовано, не было ни одного сбоя. Особенно я хочу отметить нашего гида - Антона Парышева. Вот уж,действительно, профессионал! Столько интересного рассказывал про Петропавловск-Камчатский и, вообще, про историю Камчатки, вулканов. В группе было 20 человек и,благодаря профессионализму нашего гида, его коммуникабельности, у нас не было конфликтов между членами группы. А группа разновозрастная и,причем, все из разных городов. На сплаве было 4 рафта, и так сказать капитаны, сотрудники фирмы, обеспечили спокойный и веселый сплав. Подъёмы на вулканы. Все поднялись под грамотным руководством Антона Парышева. Он объяснил всем, как дышать, как ступать (некоторые члены нашей команды впервые были в таком активном путешествии). Хочу отметить наших поваров -Улю и Юлю. Готовили вкусно и быстро, все было четко. Были блинчики, пирожки и другие вкусности. У троих человек (у меня в частности) были дни рождения подряд 3 дня. Так вот девушки на каждый день рождения готовили торт со свечами!!! Могу долго описывать наше путешествие и будут только положительные эмоции)) Я сейчас всем своим друзьям рассказываю про свою поездку!