1 чел.
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Авторский тур
3 дня
На лошадях к Корякскому вулкану
Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе
Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский р...
2 июля
25 июля
20 авг
37 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
20 мая
21 мая
24 мая
27 мая
203 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
21 сен
28 сен
5 окт
148 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля
14 июля
24 июля
9 авг
139 900₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
6 июля
13 июля
20 июля
27 июля
84 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Петропавловск-Камчатский, 10:00
1 июня
5 июня
8 июня
12 июня
24 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Петропавловск-Камчатский
1 июня
4 июня
8 июня
11 июня
39 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
135 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
26 июня
9 июля
13 июля
20 июля
134 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
26 июня
9 июля
13 июля
20 июля
139 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня
9 июля
14 июля
21 июля
124 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня
9 июля
13 июля
20 июля
104 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
8 мая
9 мая
10 мая
11 мая
145 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
30 июля
169 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
10 сен
198 000₽ за человека
Авторский тур
17 дней
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово», утро
10 июля
27 июля
295 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пять элементов Камчатки
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Орие...
6 окт
13 окт
20 окт
27 окт
94 900₽ за человека
Мини-группа
9 дней 8 часов
Автотур «Дикая Камчатка»
Аэропорт Петропавловск-Камчатского, Елизово
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
119 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рыбалка на Камчатке
Петропавловск-Камчатский
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
99 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
7 июля
8 июля
14 июля
15 июля
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
12 июня
15 июля
22 июля
12 авг
160 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский Скороход - декабрь на Камчатке
Россия, Камчатский край, Елизово, микрорайон Аэроп...
155 200₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
20 июля
3 авг
156 875₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский,...
18 июля
106 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
10 июня
20 июня
30 июня
10 июля
95 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
26 июля
10 авг
от 115 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
Камчатский край, Елизовский район, село Паратунка
24 июля
201 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Камчатка: Толбачинское кольцо. Поход к спящему вулкану
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
21 июля
74 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия21 января 2024Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ГГалина13 января 2024Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ТТимур2 декабря 2023Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы - удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.
- ЛЛюдмила2 ноября 2023Новый год на Камчатке: дыхание вулкановТо, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
- ААнцинова7 сентября 2023Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река СторожНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроения. Программа путешествия очень емкая и грамотно выстроена логически. Сотрудники принимающей стороны работали очень профессионально. Все четко было организовано, не было ни одного сбоя. Особенно я хочу отметить нашего гида - Антона Парышева. Вот уж,действительно, профессионал! Столько интересного рассказывал про Петропавловск-Камчатский и, вообще, про историю Камчатки, вулканов. В группе было 20 человек и,благодаря профессионализму нашего гида, его коммуникабельности, у нас не было конфликтов между членами группы. А группа разновозрастная и,причем, все из разных городов. На сплаве было 4 рафта, и так сказать капитаны, сотрудники фирмы, обеспечили спокойный и веселый сплав. Подъёмы на вулканы. Все поднялись под грамотным руководством Антона Парышева. Он объяснил всем, как дышать, как ступать (некоторые члены нашей команды впервые были в таком активном путешествии). Хочу отметить наших поваров -Улю и Юлю. Готовили вкусно и быстро, все было четко. Были блинчики, пирожки и другие вкусности. У троих человек (у меня в частности) были дни рождения подряд 3 дня. Так вот девушки на каждый день рождения готовили торт со свечами!!! Могу долго описывать наше путешествие и будут только положительные эмоции)) Я сейчас всем своим друзьям рассказываю про свою поездку!
- ААлександр30 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турПрекрасная природа, красиво подобранные места, собралась хорошая компания, отличные гиды
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ННаталья29 августа 2023Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река СторожВсе продумано.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке
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Сколько стоит тур на Камчатке в апреле 2024
Сейчас на Камчатке можно забронировать 28 авторских туров от 24 900 ₽ до 295 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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