Найдено 3 тура в категории « Конные прогулки » на Камчатке, цены от 37 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🐴 Конные прогулки Авторский тур 3 дня На лошадях к Корякскому вулкану Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский р... «На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади» 37 000 ₽ за человека 🚗 На машине 🛣 Джиппинг 🐴 Конные прогулки Авторский тур 10 дней Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском «На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади» 203 500 ₽ за человека 🛣 Джиппинг 🐴 Конные прогулки 🛣 Джиппинг Авторский тур 10 дней Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор... «Конный тур к реке Авача продолжительностью 3 часа» 156 875 ₽ за человека Все туры Камчатки

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Конные прогулки»

Обзорные туры с верховой ездой на лошадях на Камчатке. Максимально сближение с природой Камчатки, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024