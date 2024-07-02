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Авторский тур
3 дня
На лошадях к Корякскому вулкану
Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе
Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский р...
«На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади»
2 июля в 08:00
25 июля в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
«На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Конный тур к реке Авача продолжительностью 3 часа»
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
156 875₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Конные прогулки»
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