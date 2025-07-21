Описание тура
Организационные детали
В зимнее время необходимо иметь теплую одежду и обувь, в летнее время — средства от комаров и мошки, солнцезащитные очки, удобную обувь.
Программа тура по дням
Знакомство с Каргополем и мастер-класс по лепке глиняной игрушки
Наше путешествие начнётся на железнодорожном вокзале Няндомы, откуда мы отправимся в Каргополь — древний город с богатой историей, расположенный в 80 км.
По прибытии нас ждёт пешеходная экскурсия, во время которой мы познакомимся с Каргополем – ровесником Москвы. Прогуляемся по Соборной и Благовещенской площадям, полюбуемся старинными белокаменными храмами и узнаем их историю. Затем выйдем на набережную реки Онеги, заглянем в мастерскую по созданию деревянных лодок и посетим арт-объект «Каргопольская полоскалка», где попробуем родниковую воду. В ходе экскурсии увидим памятник Александру Андреевичу Баранову — первому правителю русских колоний в Северной Америке.
Обед состоится в кафе «Аляска», где нам предложат блюда, приготовленные по рецептам 19 века: тельное тяпанное жареное, запечённый картофель в сметане, черничный бисквит и ароматный чай.
После обеда отправимся в Каргопольский музей, где посетим выставку «Каргополье с древнейших времён». Мы узнаем о жизни первых жителей края, увидим предметы эпох мезолита и неолита: каменные наконечники стрел, ножи, гарпуны, глиняную посуду. Далее познакомимся с историей освоения края славянами, осмотрим макет древней крепости, а затем погрузимся в атмосферу Каргополя 18-19 веков, рассматривая старинные фотографии, планы города и портреты его жителей. Завершит экскурсию рассказ о местных церквях и монастырях, среди уникальных экспонатов — рукописное Евангелие, старообрядческие книги, храмовая скульптура.
После музея заглянем в сувенирный магазин при Введенской церкви, а затем посетим центр народных ремёсел «Берегиня». Здесь нас ждёт экскурсия и мастер-класс по лепке традиционной каргопольской глиняной игрушки.
Вечером заселяемся в гостиницу и отдыхаем после насыщенного дня.
Ошевенская волость и Архангело
Утро начнётся с завтрака в кафе при гостинице, после чего мы отправимся в Ошевенскую волость — одну из самых живописных деревень России.
По пути сделаем остановку в селе Саунино, чтобы полюбоваться деревянной церковью Иоанна Златоуста (1665 г.), знаменитой своими «небесами» — расписным потолком. Затем заедем в деревню Поздышево, где сохранился камень-следовик со стопой святого Александра Ошевенского. Здесь мы также прогуляемся к святому источнику и посетим часовню-купель.
В селе Ошевенск нас ждёт знакомство с Александро-Ошевенским монастырём, Богоявленской церковью и колокольней.
На обед нас угостят блюдами из русской печи: пирогами, разносолами и другими деревенскими угощениями.
После обеда переедем в бывшую Архангельскую волость, ныне Архангело, где осмотрим ансамбль Архангельского погоста с церквями Михаила Архангела и Сретенской. Интересную экскурсию проведут местные жители.
Вернувшись в Каргополь, у нас останется свободное время для прогулки по городу. Вечером мы отправимся обратно в Няндому, где наше путешествие завершится.
До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, 2 обеда
- Трансфер от/до ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Переезд до Няндомы и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение
- Внимание. Стоимость тура указана для 2 человек
- Стоимость тура для 1 человека - 27 000 ₽
- Для группы из 3 человек - 24 000 ₽/чел
- Для группы из 4-5 человек - 22 000 ₽/чел
- Для группы из 6-10 человек - 20 000 ₽/чел