Наше путешествие начнётся на железнодорожном вокзале Няндомы, откуда мы отправимся в Каргополь — древний город с богатой историей, расположенный в 80 км.

По прибытии нас ждёт пешеходная экскурсия, во время которой мы познакомимся с Каргополем – ровесником Москвы. Прогуляемся по Соборной и Благовещенской площадям, полюбуемся старинными белокаменными храмами и узнаем их историю. Затем выйдем на набережную реки Онеги, заглянем в мастерскую по созданию деревянных лодок и посетим арт-объект «Каргопольская полоскалка», где попробуем родниковую воду. В ходе экскурсии увидим памятник Александру Андреевичу Баранову — первому правителю русских колоний в Северной Америке.

Обед состоится в кафе «Аляска», где нам предложат блюда, приготовленные по рецептам 19 века: тельное тяпанное жареное, запечённый картофель в сметане, черничный бисквит и ароматный чай.

После обеда отправимся в Каргопольский музей, где посетим выставку «Каргополье с древнейших времён». Мы узнаем о жизни первых жителей края, увидим предметы эпох мезолита и неолита: каменные наконечники стрел, ножи, гарпуны, глиняную посуду. Далее познакомимся с историей освоения края славянами, осмотрим макет древней крепости, а затем погрузимся в атмосферу Каргополя 18-19 веков, рассматривая старинные фотографии, планы города и портреты его жителей. Завершит экскурсию рассказ о местных церквях и монастырях, среди уникальных экспонатов — рукописное Евангелие, старообрядческие книги, храмовая скульптура.

После музея заглянем в сувенирный магазин при Введенской церкви, а затем посетим центр народных ремёсел «Берегиня». Здесь нас ждёт экскурсия и мастер-класс по лепке традиционной каргопольской глиняной игрушки.

Вечером заселяемся в гостиницу и отдыхаем после насыщенного дня.