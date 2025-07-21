Мои заказы

Северный уик-энд: путешествие в Каргополь, Ошевенск, Архангело

Погрузиться в историю местных достопримечательностей и сделать глиняную игрушку своими руками
Откройте для себя очарование Русского Севера! В этом путешествии мы пройдём по древним улицам Каргополя, ровесника Москвы, полюбуемся белокаменными храмами и почувствуем атмосферу старинного купеческого города. Попробуем родниковую воду и
читать дальше

окунёмся в историю края в экспозициях Каргопольского музея.

Нас ждёт встреча с народными ремёслами в центре «Берегиня», где мы попробуем свои силы в лепке традиционной каргопольской игрушки.

Отправимся в Ошевенскую волость: деревянные храмы, святые источники, монастыри и уютные деревеньки Северной Руси создадут незабываемую атмосферу.

Мы увидим легендарную церковь Иоанна Златоуста, посетим древний Александро-Ошевенский монастырь и отведаем настоящие деревенские угощения из русской печи.

5
1 отзыв
Северный уик-энд: путешествие в Каргополь, Ошевенск, Архангело
Северный уик-энд: путешествие в Каргополь, Ошевенск, Архангело
Северный уик-энд: путешествие в Каргополь, Ошевенск, Архангело
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В зимнее время необходимо иметь теплую одежду и обувь, в летнее время — средства от комаров и мошки, солнцезащитные очки, удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Каргополем и мастер-класс по лепке глиняной игрушки

Наше путешествие начнётся на железнодорожном вокзале Няндомы, откуда мы отправимся в Каргополь — древний город с богатой историей, расположенный в 80 км.

По прибытии нас ждёт пешеходная экскурсия, во время которой мы познакомимся с Каргополем – ровесником Москвы. Прогуляемся по Соборной и Благовещенской площадям, полюбуемся старинными белокаменными храмами и узнаем их историю. Затем выйдем на набережную реки Онеги, заглянем в мастерскую по созданию деревянных лодок и посетим арт-объект «Каргопольская полоскалка», где попробуем родниковую воду. В ходе экскурсии увидим памятник Александру Андреевичу Баранову — первому правителю русских колоний в Северной Америке.

Обед состоится в кафе «Аляска», где нам предложат блюда, приготовленные по рецептам 19 века: тельное тяпанное жареное, запечённый картофель в сметане, черничный бисквит и ароматный чай.

После обеда отправимся в Каргопольский музей, где посетим выставку «Каргополье с древнейших времён». Мы узнаем о жизни первых жителей края, увидим предметы эпох мезолита и неолита: каменные наконечники стрел, ножи, гарпуны, глиняную посуду. Далее познакомимся с историей освоения края славянами, осмотрим макет древней крепости, а затем погрузимся в атмосферу Каргополя 18-19 веков, рассматривая старинные фотографии, планы города и портреты его жителей. Завершит экскурсию рассказ о местных церквях и монастырях, среди уникальных экспонатов — рукописное Евангелие, старообрядческие книги, храмовая скульптура.

После музея заглянем в сувенирный магазин при Введенской церкви, а затем посетим центр народных ремёсел «Берегиня». Здесь нас ждёт экскурсия и мастер-класс по лепке традиционной каргопольской глиняной игрушки.

Вечером заселяемся в гостиницу и отдыхаем после насыщенного дня.

Знакомство с Каргополем и мастер-класс по лепке глиняной игрушкиЗнакомство с Каргополем и мастер-класс по лепке глиняной игрушки
2 день

Ошевенская волость и Архангело

Утро начнётся с завтрака в кафе при гостинице, после чего мы отправимся в Ошевенскую волость — одну из самых живописных деревень России.

По пути сделаем остановку в селе Саунино, чтобы полюбоваться деревянной церковью Иоанна Златоуста (1665 г.), знаменитой своими «небесами» — расписным потолком. Затем заедем в деревню Поздышево, где сохранился камень-следовик со стопой святого Александра Ошевенского. Здесь мы также прогуляемся к святому источнику и посетим часовню-купель.

В селе Ошевенск нас ждёт знакомство с Александро-Ошевенским монастырём, Богоявленской церковью и колокольней.

На обед нас угостят блюдами из русской печи: пирогами, разносолами и другими деревенскими угощениями.

После обеда переедем в бывшую Архангельскую волость, ныне Архангело, где осмотрим ансамбль Архангельского погоста с церквями Михаила Архангела и Сретенской. Интересную экскурсию проведут местные жители.

Вернувшись в Каргополь, у нас останется свободное время для прогулки по городу. Вечером мы отправимся обратно в Няндому, где наше путешествие завершится.

До новых встреч!

Ошевенская волость и АрхангелоОшевенская волость и АрхангелоОшевенская волость и Архангело

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, 2 обеда
  • Трансфер от/до ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Переезд до Няндомы и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Внимание. Стоимость тура указана для 2 человек
  • Стоимость тура для 1 человека - 27 000 ₽
  • Для группы из 3 человек - 24 000 ₽/чел
  • Для группы из 4-5 человек - 22 000 ₽/чел
  • Для группы из 6-10 человек - 20 000 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Няндомы, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Ж/д вокзал Няндомы, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Каргополе
Провёл экскурсии для 244 туристов
Меня зовут Кирилл, я родился и вырос в Каргополе, высшее историческое образование получил в Архангельске. Работаю учителем истории и обществознания, в свободное время провожу экскурсии по любимому городу.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Максим
21 июл 2025
Огромная благодарность Кириллу за очень интересный и содержательный тур! У меня был довольно специфический запрос: мемориальная культура Севера, а также поклонные и обетные кресты. Кирилл не только довез меня в
читать дальше

те места, которые я хотел посмотреть, но и включил в тур множество мест, о которых я ничего не знал (отдельное спасибо Ирине и Ксении за их интересные рассказы!). Не сомневаюсь, что со своим знанием Каргопольской земли Кирилл так же профессионально выберет тур под любые пожелания: любителей красоты природы, интересующихся историей Каргополья или людей, желающих отдохнуть от городской суеты. Еще раз: большое спасибо и, надеюсь, до новых встреч.

Тур входит в следующие категории Каргополя

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каргополе
Все туры из Каргополя