1 день

Егорьевск - Спас-Клепики - Гусь-Железный - Касимов

07:45 Сбор группы на станции метро Котельники, на платформе у первого вагона из центра.

Выезд на автобусе из Москвы в Егорьевск.

Город (с 1778) назван в честь Святого Егория, то есть Георгия Победоносца. Егорьевск был знаменит ежегодными ярмарками (хлебная торговля). В XIX веке — важный центр старообрядчества. В том же веке стал центром ткацкой промышленности.

Это старинный уютный город, где нам предстоит обзорная экскурсия. История Егорьевска, да и нынешний облик города, заставляет вновь и вновь обращаться к именам предпринимателей-старообрядцев Хлудовых и Бардыгиных.

Один из Бардыгиных, Никифор Михайлович, буквально преобразил город: создал водопровод, канализацию, уличное освещение, пожарную команду. А сын его Михаил Никифорович, продолжая дело отца, в 1907 году построил на границе Егорьевска техническое училище, которое напоминает архитектуру старейших английских университетов.

Неожиданно перед нами откроется целый английский замок с красивыми башенками, стрельчатыми окнами и щипцовыми кровлями.

Увидим храм Александра Невского, собор 2-й половины XIX века. Он выделяется среди окружающей застройки. Перед ним расположен местный пешеходный Арбат.

Далее мы посетим одну из главных достопримечательностей города Егорьевский историко-художественный музей, который вошел в 30 лучших музеев Европы! Музей появился в 1911 г. благодаря текстильному фабриканту и меценату Михаилу Бардыгину. Сегодня он находится в сердце Егорьевска, на бывшей Соборной площади, в здании — памятнике архитектуры XIX в. — особняке купцов Никитиных.

В собрании музея представлены лучшие образцы российской промышленности и дизайна четырех столетий (XVII-XX вв.): стекло и фарфор, металл и шитьё, резная кость и расписное дерево. Коллекция наполнена сокровищами и редкостями, курьёзами и обманками, диковинами и потешками, которые восхитят своей красотой и подарят улыбку.

Живописное собрание не может похвастать громкими именами, но таких интересных сюжетов, самобытных зарисовок провинциальной жизни России XVIII-XIX веков не встретить ни в одном музее мира. Уникальна и загадочна небольшая коллекция икон.

Обед в кафе города.

Трансфер в Спас-Клепики.

Спас-Клепики, самый маленький город Рязанской области, живописно раскинувшийся на берегах двух рек — Пры и Совки. Спас-Клепики официально считается столицей Мещёры.

Город стал известен, прежде всего, благодаря литературе. Здесь спас-клепиковская учительская школа стала для С. Есенина вариантом пушкинского Лицея. О Спас-Клепиках писал Паустовский — самый убедительный певец таинственной Мещёрской стороны.

Посетим мемориальный музей Сергея Есенина, который провёл в городе годы своего отрочества и учился в здешней школе. Многое узнаем не только о жизни и творчестве поэта, но и обо всём, что касалось повседневной жизни его современников.

Далее продолжим путешествие. На пути в Касимов видно издалека Троицкую церковь, благодаря ей невозможно проехать мимо Гуся-Железного.

Гусь-Железный — вотчина «металлургических королей» Баташёвых. Промышленная усадьба Баташёвых когда-то походила на средневековый замок, где вся жизнь проходила за закрытыми воротами. Слыл Андрей Родионович Баташёв человеком жестоким, вся его жизнь окутана тайнами и легендами. К сожалению, постройки усадьбы находятся ныне в плачевном состоянии.

Троицкий собор строили по его заказу. Причём, при Баташёве храм был только заложен, а после смерти промышленника строительство продолжили его наследники. В XIX веке внутреннее убранство храма было очень богатым. Храм поражает своими размерами и стилем редкой псевдоготической архитектуры.

Трансфер в Касимов. Размещение в гостинице.

Ужин (накрытие) в гостинице за доп. плату — 750 руб. /чел.

Свободное время.

