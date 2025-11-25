Программа тура по дням
Егорьевск - Спас-Клепики - Гусь-Железный - Касимов
07:45 Сбор группы на станции метро Котельники, на платформе у первого вагона из центра.
Выезд на автобусе из Москвы в Егорьевск.
Город (с 1778) назван в честь Святого Егория, то есть Георгия Победоносца. Егорьевск был знаменит ежегодными ярмарками (хлебная торговля). В XIX веке — важный центр старообрядчества. В том же веке стал центром ткацкой промышленности.
Это старинный уютный город, где нам предстоит обзорная экскурсия. История Егорьевска, да и нынешний облик города, заставляет вновь и вновь обращаться к именам предпринимателей-старообрядцев Хлудовых и Бардыгиных.
Один из Бардыгиных, Никифор Михайлович, буквально преобразил город: создал водопровод, канализацию, уличное освещение, пожарную команду. А сын его Михаил Никифорович, продолжая дело отца, в 1907 году построил на границе Егорьевска техническое училище, которое напоминает архитектуру старейших английских университетов.
Неожиданно перед нами откроется целый английский замок с красивыми башенками, стрельчатыми окнами и щипцовыми кровлями.
Увидим храм Александра Невского, собор 2-й половины XIX века. Он выделяется среди окружающей застройки. Перед ним расположен местный пешеходный Арбат.
Далее мы посетим одну из главных достопримечательностей города Егорьевский историко-художественный музей, который вошел в 30 лучших музеев Европы! Музей появился в 1911 г. благодаря текстильному фабриканту и меценату Михаилу Бардыгину. Сегодня он находится в сердце Егорьевска, на бывшей Соборной площади, в здании — памятнике архитектуры XIX в. — особняке купцов Никитиных.
В собрании музея представлены лучшие образцы российской промышленности и дизайна четырех столетий (XVII-XX вв.): стекло и фарфор, металл и шитьё, резная кость и расписное дерево. Коллекция наполнена сокровищами и редкостями, курьёзами и обманками, диковинами и потешками, которые восхитят своей красотой и подарят улыбку.
Живописное собрание не может похвастать громкими именами, но таких интересных сюжетов, самобытных зарисовок провинциальной жизни России XVIII-XIX веков не встретить ни в одном музее мира. Уникальна и загадочна небольшая коллекция икон.
Обед в кафе города.
Трансфер в Спас-Клепики.
Спас-Клепики, самый маленький город Рязанской области, живописно раскинувшийся на берегах двух рек — Пры и Совки. Спас-Клепики официально считается столицей Мещёры.
Город стал известен, прежде всего, благодаря литературе. Здесь спас-клепиковская учительская школа стала для С. Есенина вариантом пушкинского Лицея. О Спас-Клепиках писал Паустовский — самый убедительный певец таинственной Мещёрской стороны.
Посетим мемориальный музей Сергея Есенина, который провёл в городе годы своего отрочества и учился в здешней школе. Многое узнаем не только о жизни и творчестве поэта, но и обо всём, что касалось повседневной жизни его современников.
Далее продолжим путешествие. На пути в Касимов видно издалека Троицкую церковь, благодаря ей невозможно проехать мимо Гуся-Железного.
Гусь-Железный — вотчина «металлургических королей» Баташёвых. Промышленная усадьба Баташёвых когда-то походила на средневековый замок, где вся жизнь проходила за закрытыми воротами. Слыл Андрей Родионович Баташёв человеком жестоким, вся его жизнь окутана тайнами и легендами. К сожалению, постройки усадьбы находятся ныне в плачевном состоянии.
Троицкий собор строили по его заказу. Причём, при Баташёве храм был только заложен, а после смерти промышленника строительство продолжили его наследники. В XIX веке внутреннее убранство храма было очень богатым. Храм поражает своими размерами и стилем редкой псевдоготической архитектуры.
Трансфер в Касимов. Размещение в гостинице.
Ужин (накрытие) в гостинице за доп. плату — 750 руб. /чел.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Касимову
Завтрак. Освобождение номеров.
Городу Касимову уже более восьми сотен лет. Это сейчас он райцентр в Рязанской области — тихий, чуть сонный городок на Оке. А когда-то, на протяжении двух веков (XV-XVII вв.) был столицей татарского ханства, местом встречи ислама и православия в пределах России.
Как и любой старый город Касимов хранит свои легенды, полон мифов и сбережённых преданий. О них вы узнаете в ходе экскурсии.
Свидетелями истории тех давних дней являются уникальные памятники татарской культуры, которые нам предстоит увидеть: мечеть с древним минаретом, усыпальницу Шах-Али хана (1555 год).
К XIX веку Касимов расцвел как крупный купеческий город с присущими ему строениями: пышными соборами, площадью, торговыми рядами, усадьбами купцов. Центральная площадь Касимова — Соборная — сама по себе музей под открытым небом. Полюбуемся находящимися на ней Благовещенской церковью, Вознесенским собором, домом купцов Наставиных и Торговыми рядами.
Еще во времена Ивана Грозного в городе зародился промысел колокольного литья, а сам Касимов получил второе название — «колокольный». Послушаем как звонят экспонаты в Музее колоколов.
В основе музея — частная коллекция почетного гражданина города Михаила Силкова. Экспозиция насчитывает несколько сотен колоколов и колокольчиков.
Посетим уникальный Музей самоваров, представляющих традиции чаепития в России за 400 лет. В экспозиции — более 500 экспонатов, самых причудливых форм и объёмов.
Ну и какой же музей самоваров без чаепития! За столом у самовара да с пирогами мы отведаем ароматного чая.
В завершении программы — экскурсия по действующей мусульманской мечети.
Рассказ о татарских традициях, обычаях и быте ожидает нас в татарском центре культуры и искусства им. А. Ишимбаева, где в завершение экскурсионной программы примем участие в мастер-классе по письму арабской вязью.
Сытный татарский обед из национальных блюд.
Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Верность качеству».
Завершение экскурсионного обслуживания, возвращение в Москву (ориентировочное время прибытия — 22:30) к ближайшей удобной станции метро.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Касимов» 3* (1 ночь) в номерах категории «стандарт».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. + доп. кровать)
|Одноместный
|15 600
|15 600
|17 900
Расчетный час в гостинице — 12:00.
Варианты проживания
Гостиница «Касимов» 3
Гостиница «Касимов» находится в одноименном городе, неподалеку от музея «Русский самовар».
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и качественной мебелью. В некоторых категориях подготовлена гостиная зона. Из окон открывается красочный вид на озеро, сад или город. Ванные комнаты оборудованы набором индивидуальных гигиенических принадлежностей.
В собственном ресторане готовятся блюда как национальной, так и европейской кухни.
Ближайший аэропорт расположился в 228 км от отеля. Железнодорожный вокзал удален в 6,9 км от места размещения. Усадьба Кастровых разместилась неподалеку отсюда.
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание: 1 ночь в отеле «Касимов» 3
- Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи)
- Авиа - ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, указанное за доп. оплату (по желанию, оплачивается при бронировании тура):ужин - 750 руб. /чел
- Ужин - 750 руб. /чел
- Личные расходы, сувениры
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туристического класса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.
При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.
- Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.
- Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
- Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.