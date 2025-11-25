Мои заказы

По Касимовскому тракту. Автобусный тур из Москвы

По Касимовскому тракту
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, путешествуя по легендарному Касимовскому тракту — дороге, по которой русские князья возили дань в Золотую Орду! Этот исторический путь известен также как столбовая дорога и
Муромский большак. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам истории.

Вы познакомитесь с самобытным Егорьевском, живописным Спас-Клепиками, загадочным Гусем-Железным и древним Касимовым — бывшей столицей татарского ханства. В каждом городе вас ждут старинные храмы, купеческие усадьбы и музеи с богатыми коллекциями. Это путешествие для ценителей истории и традиций.

5
1 отзыв
По Касимовскому тракту. Автобусный тур из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По Касимовскому тракту. Автобусный тур из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По Касимовскому тракту. Автобусный тур из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Егорьевск - Спас-Клепики - Гусь-Железный - Касимов

07:45 Сбор группы на станции метро Котельники, на платформе у первого вагона из центра.

Выезд на автобусе из Москвы в Егорьевск.

Город (с 1778) назван в честь Святого Егория, то есть Георгия Победоносца. Егорьевск был знаменит ежегодными ярмарками (хлебная торговля). В XIX веке — важный центр старообрядчества. В том же веке стал центром ткацкой промышленности.

Это старинный уютный город, где нам предстоит обзорная экскурсия. История Егорьевска, да и нынешний облик города, заставляет вновь и вновь обращаться к именам предпринимателей-старообрядцев Хлудовых и Бардыгиных.

Один из Бардыгиных, Никифор Михайлович, буквально преобразил город: создал водопровод, канализацию, уличное освещение, пожарную команду. А сын его Михаил Никифорович, продолжая дело отца, в 1907 году построил на границе Егорьевска техническое училище, которое напоминает архитектуру старейших английских университетов.

Неожиданно перед нами откроется целый английский замок с красивыми башенками, стрельчатыми окнами и щипцовыми кровлями.

Увидим храм Александра Невского, собор 2-й половины XIX века. Он выделяется среди окружающей застройки. Перед ним расположен местный пешеходный Арбат.

Далее мы посетим одну из главных достопримечательностей города Егорьевский историко-художественный музей, который вошел в 30 лучших музеев Европы! Музей появился в 1911 г. благодаря текстильному фабриканту и меценату Михаилу Бардыгину. Сегодня он находится в сердце Егорьевска, на бывшей Соборной площади, в здании — памятнике архитектуры XIX в. — особняке купцов Никитиных.

В собрании музея представлены лучшие образцы российской промышленности и дизайна четырех столетий (XVII-XX вв.): стекло и фарфор, металл и шитьё, резная кость и расписное дерево. Коллекция наполнена сокровищами и редкостями, курьёзами и обманками, диковинами и потешками, которые восхитят своей красотой и подарят улыбку.

Живописное собрание не может похвастать громкими именами, но таких интересных сюжетов, самобытных зарисовок провинциальной жизни России XVIII-XIX веков не встретить ни в одном музее мира. Уникальна и загадочна небольшая коллекция икон.

Обед в кафе города.

Трансфер в Спас-Клепики.

Спас-Клепики, самый маленький город Рязанской области, живописно раскинувшийся на берегах двух рек — Пры и Совки. Спас-Клепики официально считается столицей Мещёры.

Город стал известен, прежде всего, благодаря литературе. Здесь спас-клепиковская учительская школа стала для С. Есенина вариантом пушкинского Лицея. О Спас-Клепиках писал Паустовский — самый убедительный певец таинственной Мещёрской стороны.

Посетим мемориальный музей Сергея Есенина, который провёл в городе годы своего отрочества и учился в здешней школе. Многое узнаем не только о жизни и творчестве поэта, но и обо всём, что касалось повседневной жизни его современников.

Далее продолжим путешествие. На пути в Касимов видно издалека Троицкую церковь, благодаря ей невозможно проехать мимо Гуся-Железного.

Гусь-Железный — вотчина «металлургических королей» Баташёвых. Промышленная усадьба Баташёвых когда-то походила на средневековый замок, где вся жизнь проходила за закрытыми воротами. Слыл Андрей Родионович Баташёв человеком жестоким, вся его жизнь окутана тайнами и легендами. К сожалению, постройки усадьбы находятся ныне в плачевном состоянии.

Троицкий собор строили по его заказу. Причём, при Баташёве храм был только заложен, а после смерти промышленника строительство продолжили его наследники. В XIX веке внутреннее убранство храма было очень богатым. Храм поражает своими размерами и стилем редкой псевдоготической архитектуры.

Трансфер в Касимов. Размещение в гостинице.

Ужин (накрытие) в гостинице за доп. плату — 750 руб. /чел.

Свободное время.

2 день

Обзорная экскурсия по Касимову

Завтрак. Освобождение номеров.

Городу Касимову уже более восьми сотен лет. Это сейчас он райцентр в Рязанской области — тихий, чуть сонный городок на Оке. А когда-то, на протяжении двух веков (XV-XVII вв.) был столицей татарского ханства, местом встречи ислама и православия в пределах России.

Как и любой старый город Касимов хранит свои легенды, полон мифов и сбережённых преданий. О них вы узнаете в ходе экскурсии.

Свидетелями истории тех давних дней являются уникальные памятники татарской культуры, которые нам предстоит увидеть: мечеть с древним минаретом, усыпальницу Шах-Али хана (1555 год).

К XIX веку Касимов расцвел как крупный купеческий город с присущими ему строениями: пышными соборами, площадью, торговыми рядами, усадьбами купцов. Центральная площадь Касимова — Соборная — сама по себе музей под открытым небом. Полюбуемся находящимися на ней Благовещенской церковью, Вознесенским собором, домом купцов Наставиных и Торговыми рядами.

Еще во времена Ивана Грозного в городе зародился промысел колокольного литья, а сам Касимов получил второе название — «колокольный». Послушаем как звонят экспонаты в Музее колоколов.

В основе музея — частная коллекция почетного гражданина города Михаила Силкова. Экспозиция насчитывает несколько сотен колоколов и колокольчиков.

Посетим уникальный Музей самоваров, представляющих традиции чаепития в России за 400 лет. В экспозиции — более 500 экспонатов, самых причудливых форм и объёмов.

Ну и какой же музей самоваров без чаепития! За столом у самовара да с пирогами мы отведаем ароматного чая.

В завершении программы — экскурсия по действующей мусульманской мечети.

Рассказ о татарских традициях, обычаях и быте ожидает нас в татарском центре культуры и искусства им. А. Ишимбаева, где в завершение экскурсионной программы примем участие в мастер-классе по письму арабской вязью.

Сытный татарский обед из национальных блюд.

Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Верность качеству».

Завершение экскурсионного обслуживания, возвращение в Москву (ориентировочное время прибытия — 22:30) к ближайшей удобной станции метро.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Касимов» 3* (1 ночь) в номерах категории «стандарт».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. + доп. кровать)Одноместный
15 60015 60017 900

Расчетный час в гостинице — 12:00.

Варианты проживания

Гостиница «Касимов» 3

1 ночь

Гостиница «Касимов» находится в одноименном городе, неподалеку от музея «Русский самовар».

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и качественной мебелью. В некоторых категориях подготовлена гостиная зона. Из окон открывается красочный вид на озеро, сад или город. Ванные комнаты оборудованы набором индивидуальных гигиенических принадлежностей.

В собственном ресторане готовятся блюда как национальной, так и европейской кухни.

Ближайший аэропорт расположился в 228 км от отеля. Железнодорожный вокзал удален в 6,9 км от места размещения. Усадьба Кастровых разместилась неподалеку отсюда.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание: 1 ночь в отеле «Касимов» 3
  • Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи)
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, указанное за доп. оплату (по желанию, оплачивается при бронировании тура):ужин - 750 руб. /чел
  • Ужин - 750 руб. /чел
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Котельники
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться?

При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туристического класса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.

При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.
  3. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.
  4. Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
  5. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  6. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
  7. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Светлана
25 ноя 2025
Тур по «Касимовскому тракту» понравился! Узнала много интересного и повидала такие замечательные архитектурные сооружения в российской глубинке, которых не встретишь даже в городах Золотого кольца. Как путешественник со стажем, хотела
бы и другим путешественникам рекомендовать этот тур. Конечно, начинать узнавать Россию с Касимовского тракта я бы не советовала… Для этого есть более популярные маршруты. Но а с целью расширения своих горизонтов😊- это очень интересно, познавательно, вкусно! Вместе с группой туристов, мы и учились писать арабской вязью, и принимали участие в приготовлении татарских блюд, и отведали совершенно потрясающий по вкусу, плов в хлебе, и побывали в тёплой и уютной татарской мечети, и прогулялись по набережной Оки среди купеческих усадеб, и увидели российский Биг Бэн и российский Хогвартс. Впечатлений много!!!

