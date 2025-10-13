Вам откроются секреты древних храмов и крепостей, сказочные дворцы, а также волшебные панорамы бухт, заливов и горных хребтов.
Насыщенное событиями и впечатлениями путешествие — отличный вариант для первой встречи с полуостровом.
Программа тура по дням
Встреча группы. Белая скала. Обзорная экскурсия по Феодосии
С 12:00 до 12:30 Встреча гостей на ж/д вокзале г. Симферополя (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Руководитель группы встречает с табличкой.
Переезд в Белогорск.
Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) — уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.
13:30 Обед с элементами крымско-татарской кухни.
Переезд в Феодосию.
Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами (без посещения), крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтанов И. К. Айвазовского.
По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения дополнительных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
- открывшуюся в 2024 году после реставрации картинную галерею И. К. Айвазовского — один из старейших музеев России и первую на юге страны публичную галерею, собрания которой включает уникальные произведения великого русского мариниста и других известных художников (за доп. плату, рекомендуем посещение с экскурсией: взрослые — 600 руб, дети — 350 руб);
- музей Александра Грина (за доп. плату, от 250 руб);
- музей Марины и Анастасии Цветаевых (за доп. плату, от 350 руб).
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
Обзорная экскурсия по центру Керчи. Аджимушкайский мемориал
Завтрак.
Переезд в Керчь — город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, место смерти легендарного понтийского царя Митридата V.
Обзорная экскурсия по центру Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), горы Митридат, обзор Керченского пролива и Керченского моста.
Посещение Аджимушкайского мемориала — подземной экспозиции музея героической обороны Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны.
Возвращение в гостиницу.
«Звездопад воспоминаний». Обзор Генуэзской крепости. Храм-маяк Св. Николая Чудотворца
Завтрак.
Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, где с высоты птичьего полета открывается волшебный вид на восточный берег Крыма, Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар, вулканический массив Кара-даг и соленое озеро.
Переезд в район Коктебельского залива, по дороге путевая информация о Коктебеле — курорте, окруженным созданными природой достопримечательностями — горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.
Именно в этом живописном уголке поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.
Дополнительно по желанию можно совершить морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату — от 1200 руб.) или отдохнуть на пляже.
Переезд в г. Судак.
Обзор Генуэзской крепости — уникального комплекса фортификационных сооружений Средневековья.
Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.
Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.
Ливадийский дворец, Ялта, парк-модерн «Айвазовское»
Завтрак.
Переезд в Ливадию. Знакомство с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Прогулка по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море. Знакомство с визитной карточкой города — гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семенову, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.
Переезд в п. Партенит.
Посещение парка-модерн «Айвазовское» или «Парадиз» — ландшафтного комплекса более 18 га, где искусство и природа сливаются воедино.
Вас ожидает знакомство с пейзажными садами, знаменитыми уникальной растительностью, представленной десятками тысяч видов и сортов, удивительными архитектурными формами, водоемами и цветниками.
Возвращение в гостиницу.
Дворец Александра III в Массандре, Ласточкино гнездо и Форосская церковь, Севастополь
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в п. Массандра.
Знакомство с дворцом Александра III в Массандре — бывшей «Сталинской» госдачей, а ныне музеем, посвященным царской династии Романовых.
Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя — «города русских моряков», привлекающего гостейсвоей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату от 700 руб.).
Размещение в одной из гостиниц Севастополя.
Бахчисарай, кофейня-музей «Дегирмен»
Завтрак.
Переезд в Бахчисарай через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и средневековой крепости Каламита.
Прибытие в Бахчисарай — историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Экскурсия в Чуфут-Кале — один из известнейших и самых посещаемых «пещерных городов» Крыма с наиболее хорошо сохранившимися памятниками археологии и архитектуры (расположен на плато высотой 558 м над уровнем моря, подъем по необорудованной тропе).
Дорога к Чуфут-кале проходит вдоль Свято-Успенского пещерного монастыря и святого источника в ущелье Марьям-Дере (осмотр без экскурсовода).
Свободнее время.
По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения дополнительных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
- комплекс Ханского дворца — единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта (за доп. плату — 500 руб с чел, ведется частичная реконструкция);
- посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая (от 400 руб);
- дегустацию крымских вин (за доп. плату — 500 руб с чел).
Трансфер на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30-17:00. Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Заезды
|2-местное
|1-местное
|По акции
|Без акции
|По акции
|Без акции
|21.03-26.03
|33 900
|36 900
|39 900
|42 900
04.04 - 09.04;
18.04 - 23.04
|34 900
|37 900
|40 900
|43 900
02.05 - 07.05;
16.05 - 21.05;
30.05 - 04.06
|35 900
|38 900
|41 900
|44 900
13.06. - 18.06;
27.06 - 02.07
|37 900
|40 900
|42 900
|45 900
11.07 - 16.07;
08.08 - 13.08;
05.09. - 10.09;
12.09 - 17.09;
|38 900
|41 900
|43 900
|46 900
19.09 - 24.09;
26.09 - 01.10.
|37 900
|40 900
|42 900
|45 900
|03.10 - 08.10
|36 900
|39 900
|41 900
|44 900
|31.10 - 05.11
|34 900
|37 900
|40 900
|43 900
Возможные варианты размещения:
- в Севастополе: бизнес-отель "Атлантика", ГК "Крым", отель "Фордевинд" (Балаклава), пансионат "Севастополь";
- в Восточном Крыму: пансионат "Крымское приморье", отель "Феодосия", отель "Дива", отель "Форум","Гранд Астория";
- В Южном Крыму: отель “Алушта”, курортный комплекс “Голден”.
Гостиницы указаны ориентировочно. Возможна замена на аналогичные.
Скидки:
- для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%;
- для пенсионеров 60+ скидка – 5%.
Варианты проживания
Гостиница «Атлантика»
Отель «Атлантика» ждёт гостей в солнечном Крыму. Здесь к вашим услугам доступ в интернет, прачечная, бизнес-центр и частная парковка.
Вниманию гостей представлены комфортабельные условия в номерах, они оснащены удобной мебелью, телевизором, а также собственной ванной с набором косметических принадлежностей.
Питание организовано в ресторане и лобби-баре. На территории оборудована летняя открытая площадка.
Для проведения деловых встреч имеется несколько конференц-залов.
В непосредственной близости расположены кафе, магазины и много других заведений.
Гостиничный комплекс «Крым»
В центре Севастополя находится гостиничный комплекс "Крым". На территории работает бесплатный интернет. Есть парковка для вашего автомобиля, тренажерный зал, экскурсионное обслуживание.
В номерах есть все самое необходимое для вашего комфортного проживания, удобные кровати и ванная комната со всеми гигиеническими принадлежностями.
На территории комплекса есть ресторан, в котором вы можете насладиться приятной атмосферой и вкусной едой.
Конференц-зал просторный, вмещает до 90 человек. Его площадь составляет 75 кв. метров. Зал оснащен всем оборудованием для проведения встреч, деловых мероприятий.
Расстояние до аэропорта составляет 11 км, а до железнодорожного вокзала 1,5 км.
Гостиница «Фордевинд»
В центральном районе города Балаклава расположен отель «Фордевинд».
В гостинице представлены номера разных категорий, от «стандарта» до класса «люкс». Каждый номер обустроен удобной мебелью и необходимой техникой для комфортного проживания. В собственном санузле имеется душ, туалет, раковина.
Питание в отеле не предусмотрено, но в непосредственной близости есть множество кафе на различный вкус и кошелек. Также возможно заказать доставку блюд и напитков прямо в гостиницу из различных заведений общественного питания.
В числе удобств автостоянка, услуги стирки и бесплатный доступ к высокоскоростному интернету.
В пределах одного километра находится особняк Врангеля, скала Святого Явления, крепость Чамбало, памятник Александру Куприну. Расстояние до аэропорта 20 км, а до ЖД вокзала около 12 километров.
Пансионат «Севастополь»
Пансионат «Севастополь» расположился неподалеку от Камышовой бухты, в городе Севастополе.
Номерной фонд составляет 50 категорий с функциональной мебелью и удобными кроватями. Имеется собственная ванная комната с туалетом и душем. Есть доступ в интернет и бесплатный Wi-Fi. К услугам постояльцев: круглосуточная стойка регистрации.
На территории пансионата есть ресторан и бассейн. В шаговой доступности гости найдут паб «Прага», антикафе «Portal», кондитерскую «Медоборы» и ресторан «Место».
Расстояние до ж/д — 6.8 км, до аэропорта 16 км. Неподалеку находится памятник Георгию Победоносцу, Никольский собор, стадион и пляж
Гостиница «Феодосия»
Гостиница «Феодосия» удобно расположилась в самом центре Феодосии, время ходьбы до моря составит 3 минуты. К услугам гостей автостоянка, трансфер за дополнительную плату, прачечная и доступ в интернет.
Комфортабельные номера оборудованы всем необходимым, что может понадобиться на отдыхе и оформлены в классическом стиле. С окон открывается красивый панорамный вид на набережную Айвазовского и залив.
На территории работает ресторан, где можно побаловать себя вкусными блюдами, а также отлично провести время. Рядом открыта парковая зона (летняя терраса), выполненная во французском стиле, арт-кафе Замок Чая. Также имеется прекрасная зона для фотосессий. Приятный бонус - вечерние киносеансы под шатром, которые оставят массу приятных впечатлений.
Рядом находятся прекрасные виллы, памятники архитектуры, музей «Знаниум», галерея Айвазовского. Расстояние аэропорта Симферополя - 110 км.
Гостиница «Дива»
Новый уютный отель, сочетающий в себе уют и комфорт для Вашего отдыха.
Радушный прием, комфортное размещение, приветливый персонал помогут Вам отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.
В номере: набор мебели с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, кондиционер, вид на гору Алчак, туалет, умывальник, душ.
Гостиница «Форум»
Гостиница "Форум" располагается в комфортабельном современном здании Судака.
Оформление отеля даёт возможность насладиться греческой сдержанностью красок и индивидуальностью декора. Здесь Вы будете чувствовать себя как дома.
В ресторане отеля попробуйте вкуснейшие блюда от шеф-повара. Пока Вы будете отдыхать на лучшем из пляжей города, Ваш автомобиль будет в полной безопасности на охраняемой парковке.
Для прекрасного пола предусмотрен салон красоты на территории гостиницы. А если Вы любите дайвинг, обратитесь к инструкторам отеля, они помогут Вам исследовать дно Чёрного моря.
Гостиница «Гранд Астория»
Отель «Астория» расположен на набережной города Феодосия с открывающимися великолепными видами на залив. К услугам гостей экскурсионное бюро, парковка, Wi-Fi, игровая зона.
Номерной фонд имеет уникальный дизайн, посвященный различным тематикам, в том числе Ю. Гагарину, Ф. Шаляпину, И. Айвазовскому и другим выдающимся личностям. К удобству клиентов корпусная мебель, бытовая техника, кабельное ТВ, гардероб.
Для гостей отеля предусмотрен завтрак в кафе, расположенном по соседству. Там же клиенты могут организовать полноценное питание из блюд, представленных в меню. В окрестностях расположено достаточное количество ресторанов различной гастрономической специализации.
В 200 метрах располагается городской пляж. Расстояние до центра города составляет не более 300 м. Железнодорожный вокзал находится в 100 м. Гости могут посетить находящиеся поблизости музеи денег и древностей. В 200 м расположена картинная галерея, посвященная маринистической живописи.
Пансионат «Крымское приморье»
Располагается на побережье Черного моря у подножья юго-восточного склона заповедного потухшего вулкана Кара-Даг.
Пансионат находится в парковой зоне, которая по своим уникальным климатическим условиям и красоте ландшафта, является признанным местом для отдыха и лечения.
В номере: односпальные кровати, телевизор, холодильник, туалет, душ, умывальник, балкон с видом на море или парк, wi-fi интернет.
Одно дополнительное место – евро-раскладушка или диван-кровать.
Гостиница «Алушта»
Отель «Алушта» находится в самом сердце одноименно города. Всего в 100 метрах от автовокзала и 15 минутах прогулки пешком от пляжей Профессорского уголка и центральной набережной.
В гостинице располагаются 105 удобных номеров категории «Studio» и «Standard». Со всех номеров открывается великолепный вид на горы, море и город. Также отель располагает собственной автостоянкой. На всех этажах гостиницы находится кулер с питьевой водой, гладильная доска и утюг, бесплатный Wi-Fi. Все помещения кондиционируются. На стойке портье сотрудник предоставляет ячейку сейфа, по запросу.
Большой банкетный зал ресторана позволяет разместить всех проживающих гостей на завтраке.
Дополнительно для наших гостей доступны услуги бильярдной комнаты, экскурсионного бюро, косметолога, парикмахера, массажиста и ногтевого сервиса. Доброжелательный персонал, современная и гибкая система скидок, уютные номера, парковка и сытные завтраки не оставят Вас равнодушными. Ж/д вокзал Симферополь в 40,8 км. Аэропорт на расстоянии 52 км.
Курортный комплекс «Голден»
Отель «Golden Resort» располагается в парковой зоне г. Алушта.
Стиль оформления номеров - классический. В каждом все необходимое для комфортного проживания - уютная мебель, телевизор с кабельными каналами, кондиционер, холодильник, собственная ванная.
Здесь работают три ресторана, в которых в можете отведать блюда европейской и местной кухни. Концепция «Шведский стол» порадует изобилием.
Гости могут воспользоваться открытым и закрытым бассейнами, сауной, фитнес-центром, теннисным кортом, галечным пляжем, Интернетом. Для детей есть специально оборудованная игровая площадка. Есть собственная охраняемая стоянка.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах с удобствами
- Питание (5 завтраков, 1 обед)
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты в музеи (Аджимушкайский мемориал, Судакская крепость, парк Айвазовское, Ливадийский и Массандровский дворцы, Чуфут-кале, обзорная экскурсия по Феодосии, Севастополю, Ялте)
- Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
- Трансфер к месту проведения дополнительных экскурсий
- Дополнительные экскурсии, дегустации
- Питание, не указанное в программе (5 обедов и ужины)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие необходимы документы?
- общегражданский или загранпаспорт;
- свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
- для детских групп – нотариально заверенную доверенность от родителей на руководителя группы;
- медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?
Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.
Будет ли свободное время на купание и посещение пляжа?
Не гарантируем, так как это прежде всего экскурсионная программа.
Можно либо рано утром или вечером после экскурсий, но мы не гарантируем размещение на 1 линии. Можно самостоятельно забронировать доп. проживание для этого.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%.
Для пенсионеров 60+ скидка - 5%.
Что еще необходимо знать о туре?
- К месту проведения дополнительных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
- Цены на дополнительные экскурсии могут меняться в течение сезона.
- Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий и других обстоятельств.
- Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
- При бронировании необходимо обязательно сообщать данные для встречи (номер поезда, время прибытия и контактный телефон для связи).
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего количества услуг.
- Организатор не несет ответственность за погодные условия, очереди, пробки и ремонт на дорогах, изменения правил посещения достопримечательностей и проезда к ним, изменения стоимости входных билетов в музеи.