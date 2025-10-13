1 день

Встреча группы. Белая скала. Обзорная экскурсия по Феодосии

С 12:00 до 12:30 Встреча гостей на ж/д вокзале г. Симферополя (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Руководитель группы встречает с табличкой.

Переезд в Белогорск.

Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) — уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.

13:30 Обед с элементами крымско-татарской кухни.

Переезд в Феодосию.

Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами (без посещения), крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтанов И. К. Айвазовского.

По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения дополнительных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

открывшуюся в 2024 году после реставрации картинную галерею И. К. Айвазовского — один из старейших музеев России и первую на юге страны публичную галерею, собрания которой включает уникальные произведения великого русского мариниста и других известных художников (за доп. плату, рекомендуем посещение с экскурсией: взрослые — 600 руб, дети — 350 руб);

музей Александра Грина (за доп. плату, от 250 руб);

музей Марины и Анастасии Цветаевых (за доп. плату, от 350 руб).

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160