Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Проведите день вдали от суеты и откройте для себя средневековую Русь.



Мы посетим Кидекшу и Боголюбово — княжеские резиденции с белокаменными храмами XII века и таинственными легендами. Поездка проходит на вашем транспорте для максимального комфорта.

Описание экскурсии Проведите день вдали от городской суеты и отправьтесь в мир средневековых легенд и княжеских резиденций. Наш маршрут пройдёт по местам, связанным с именами князя Андрея Боголюбского и его отца Юрия Долгорукого. Мы посетим Кидекшу — древнее подворье князя Юрия, где, по преданию, встретились святые Борис и Глеб. Здесь до наших дней сохранился первый памятник белокаменного зодчества Северо-Восточной Руси. Далее путь лежит в Боголюбово — место, окутанное тайнами, где возвышается единственный в России образец гражданского строения XII века. Нас ждут живописные берега реки Нерль, просторы русской земли, белокаменные храмы и легенды седых времён. Всё это — в одном увлекательном путешествии! Важная информация: Экскурсия проводится на транспорте туриста.

