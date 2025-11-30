Проведите день вдали от суеты и откройте для себя средневековую Русь.
Мы посетим Кидекшу и Боголюбово — княжеские резиденции с белокаменными храмами XII века и таинственными легендами. Поездка проходит на вашем транспорте для максимального комфорта.
Описание экскурсииПроведите день вдали от городской суеты и отправьтесь в мир средневековых легенд и княжеских резиденций. Наш маршрут пройдёт по местам, связанным с именами князя Андрея Боголюбского и его отца Юрия Долгорукого. Мы посетим Кидекшу — древнее подворье князя Юрия, где, по преданию, встретились святые Борис и Глеб. Здесь до наших дней сохранился первый памятник белокаменного зодчества Северо-Восточной Руси. Далее путь лежит в Боголюбово — место, окутанное тайнами, где возвышается единственный в России образец гражданского строения XII века. Нас ждут живописные берега реки Нерль, просторы русской земли, белокаменные храмы и легенды седых времён. Всё это — в одном увлекательном путешествии! Важная информация: Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Святых Бориса и Глеба
- Боголюбовский женский монастырь
- Фрагмент Дворца Князя Андрея
- Храм Покрова на Нерли
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 56.175983, 40.456567
Завершение: 56.196012, 40.542070
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на транспорте туриста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.