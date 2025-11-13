Описание тура
В Дагестан по зову гор — тур для тех, кто познаёт культуры через историю, традиции и кулинарию, для тех, кто ищет яркие впечатления, сияющие эмоции и мир открытий. Неважно, путешествуете вы в одиночку, вдвоём или всей семьёй — каждый найдет здесь уютное сообщество единомышленников.
Вы будете жить в уютных отелях рядом с основными достопримечательностями — всё, чтобы вы могли быстро добираться до самых интересных мест и не терять время на долгие переезды. А для ежедневных поездок мы подготовили новые комфортабельные микроавтобусы с кондиционером и опытными водителями — дорога пролетит незаметно и с комфортом!
И, конечно, наши супер-гиды сделают всё, чтобы вам было весело и интересно — вы узнаете много нового и получите массу ярких впечатлений!
Лёгкие активности, погружение в колорит, диалог с местным духом — без спешки, с вниманием к деталям, раскрывающим мир.
Ваш опыт:
— Гастрономия: Вас ждут застолья с хинкалом, ароматным урбечем и чаем из самовара, где каждый вкус — история.
— Комфорт: Ночь в уютных отелях, утро — в лучшем транспорте, дороги — лишь живописный фон за окном.
— Гид-проводник: Он знает тропы, спрятанные в скалах, и тайны аулов, где время замерло.
— Логистика без суеты: Программа отточена, как клинок: древние крепости, бирюзовые реки, аулы-призраки — всё вовремя, всё в сердце.
— Ваша свобода: Индивидуальный подход — хотите, гуляйте с фотоаппаратом, хотите — слушайте истории.
Этот тур — для тех, кто мечтает раствориться в настоящем местном колорите, прикоснуться к древним тайнам, вдохнуть свежий горный воздух и любоваться потрясающими пейзажами, не отказываясь от уюта и комфорта.
Программа тура по дням
От золотых дюн Сарыкума - к бирюзе Сулака
Встреча в аэропорту Уйташ (Махачкала) до 11:00 либо в Каспийске по адресу ул. Акулиничева, дом 21 (у главного входа в стадион Арена Анжи).
Что нас ожидает в первый день:
— Встреча в аэропорту Уйташ (Махачкала);
— Бархан Сарыкум (летом без подъёма);
— Обед в форелевом хозяйстве Главрыба;
— Пещерный комплекс Нохъо с подвесными мостами;
— Сулакский каньон;
— Катание на катере по Черкейскому водохранилищу;
— Заселение в отель Дагбаш
Описание первого дня:
Ваше путешествие в сердце Дагестана начинается с теплого приема! Наш гид встретит вас с улыбкой и традиционным дагестанским гостеприимством. Уже через несколько минут вы погрузитесь в атмосферу легенд Кавказа.
Гастрономическое путешествие: форелевое царство
Первая остановка — знаменитое форелевое хозяйство Главрыба.
Вас ждет экскурсия-сказка: вы увидите, как выращивают радужную форель и осетров, а после — пиршество вкуса, сочная форель, зажаренная на гриле с пряными травами, тающая во рту, станут вашим первым вкусом Дагестана.
Все завтраки, обеды (кроме ужинов) включены в стоимость тура.
Легенда пустыни: бархан Сарыкум
По пути вас ждет встреча с чудом природы — барханом Сарыкум, самым высоким в Евразии (262 метра!). Золотые дюны, где снимали культовое Белое солнце пустыни, перенесут вас в сахарские пейзажи. Сделайте фото, которое удивит даже бывалых путешественников!
В связи с высокой среднесуточной температурой в летний период на бархан мы не поднимаемся, песок нагревается до 60C.
Адреналин и магия Сулакского каньона
После обеда — время выбрать приключение:
—Для смелых: Полет на зиплайне над Сулакским каньоном или прыжок с высоты — выброс адреналина гарантирован!
—Для созерцателей: Прогулка по подвесному мосту комплекса Нохъо, где дух захватывает от видов на бирюзовую реку Сулак. А желающие могут выпить ароматный дагестанский кофе с восточными сладостями.
Смотровая на Сулакский каньон: взгляд в бездну
И вот он — момент, когда сердце замирает! Вы стоите на краю, а перед вами разворачивается панорама Сулакского каньона — глубочайшего в Европе. Гигантские скалы, уходящие вниз на почти два километра, река, сверкающая как изумрудная лента, и тишина, нарушаемая только криками орлов. Это место, где понимаешь, насколько мал человек перед величием природы.
Катер и Черкейское водохранилище
Кульминация дня — фееричное катание на катере! Бирюзовые волны, отражение гор в воде и ветер, наполненный ароматами свободы… Это момент, когда время останавливается.
Вечер в отеле Дагбаш
Засыпайте под шепот истории — завтра вас ждут новые открытия!
Почему этот день прекрасен?
— Уникальные локации: только здесь вы увидите бархан посреди гор, каньон-рекордсмен и водная гладь Черкейского водохранилища.
— Гибкий формат: экстрим или релакс — программа подстроится под вас.
— Без забот: трансферы, входные билеты и даже кофе-паузы — мы продумали каждую мелочь.
После этого дня ваши сны будут пахнуть чабрецом..
От зеркала Ирганая - к подземной симфонии Салты
Что нас ожидает во второй день:
— Ирганайское водохранилище;
— Сапы-прогулка — летом (не включено в стоимость) и купание, мастер-класс по инкрустации серебром по дереву — зимой (включено в стоимость);
— Обед в кафе на берегу Ирганайского водохранилища;
— Салтинский водопад и Салтинское ущелье;
— Горное село Салта;
— Заселение в отель Цада.
Описание второго дня:
Утро у Ирганайского водохранилища: жемчужина National Geographic
Дорога к нему — уже приключение: вы пронесётесь через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный в России, и увидите Гимринскую башню — страж гор, хранящий память о битвах и легендах.
А там — чудо, вошедшее в юбилейный топ самых красивых мест планеты от National Geographic. Ирганайское водохранилище — бирюзовое зеркало, где скалы и небо сливаются в идеальный дуэт. Здесь даже новичок встанет на сап-серф: гладь, защищённая горами от ветра, покорится и детям, и тем, кто ценит гармонию тишины. Плывите — и ощутите, как время растворяется в отражении вершин.
Катание на сапах по желанию и только в летний период (прокат сапа в стоимость не включен 1700 р.), катаемся в группе, строго в спасательном жилете и в сопровождение опытного инструктора, летом вода очень тёплая и можно купаться.
В холодное время года мастер-класс по инкрустации серебром по дереву (местное ремесло).
Обед у воды: пиршество с видом на горы
После сап-приключений вас ждет гастрономическая пауза в кафе на берегу. Пока солнце играет бликами на воде попробуйте блюда местной кухни. А на десерт — аутентичная пахлава и чай с горными травами, который пьют только здесь.
Салтинский водопад: путешествие в сердце земли
Дальше — магия подземного царства! Салтинский водопад, единственный в Дагестане, спрятан в тайном гроте у аула Салта. Представьте: вы идете по узкому ущелью, касаясь ладонями влажных скал, и вдруг — перед вами открывается пещера, где с высоты 20 метров низвергается хрустальный поток. Зимой он превращается в фантастические ледяные колонны, весной — ревт, как дракон, а летом дарит прохладу. Это место так прекрасно, что здесь снимали легендарных Бременских музыкантов! Сделайте селфи там, где когда-то пел Трубадур — такие кадры бесценны.
На входе к водопаду необходимо переобуться в резиновые сапоги, которые выдают тут же, на месте.
Вечер в отеле Цада: гармония после приключений
Заселяемся в уютный отель, где вас ждет релакс после насыщенного дня.
Завтра вас ждут новые вершины, а сегодня — сладких снов.
Почему этот день станет незабываемым?
— Эксклюзив от природы: Подземный водопад, который есть только здесь, и водохранилище из топов National Geographic.
— Спорт без страха: Сап-серфинг для всех возрастов — даже новички почувствуют себя чемпионами.
— Киношная магия: Повторите путь героев культового фильма и создайте свою киноленту воспоминаний.
После такого дня вы станете частью легенды. А легенды, как известно, живут долго.
От каменных лабиринтов - к облачным башням
Что нас ожидает в третий день:
— Гацатлинская Гэс и одноимённое водохранилище;
— Карадахская теснина;
— Датунский храм (христианский храм Ix век);
— Обед в доме местных жителей;
— Оборонительные башни старого Гоора;
— Дагестанский язык тролля.
Описание третьего дня:
Утро в горах: Карадахская теснина
После завтрака — путь к каменному лабиринту. По дороге остановимся у Гацатлинского водохранилища: скалы, словно стражи, отражаются в зеркале воды, а тишину нарушает лишь шелест ветра. Эта пауза — словно медитация перед главным действом.
А там, в теснине, вас ждёт иной мир. Высота стен, смыкающихся над головой, полумрак, где эхо множит шаги и шепот. Коснитесь камней — они холодные, но живые. Спойте — и своды превратят ваш голос в магию. Вода, время и камень сплелись здесь в вечный диалог.
К Карадахской теснине идем пешком, расстояние около 1,5 км, поход не сложный, без подъёмов, время в пути занимает около 30 минут, сама тропинка идёт по живописнейшему ущелью.
В пасмурную погоду в теснину не заходим, в случае обильных осадков в теснине могут возникать селевые потоки.
Датуна: храм, где остановилось время
Следующая остановка — христианский храм Ix века у села Датуна. Это место силы, где камни помнят молитвы первых христиан Кавказа. Вы пройдете по тропе, которой тысяча лет, прикоснетесь к резным аркам, сохранившим следы мастеров древности. Тишина, горный воздух и ощущение вечности — вот что такое Датуна.
Обед в Гооре: гостеприимство как искусство
Вас ждет не просто обед — кулинарное посвящение! В доме местной семьи вас встретят как родных, хозяйка поделится секретами рецептов, а чашка душистого чая с чабрецом согреет душу.
Гоор: между небом и землей
Дальше — покорение высоты! На 2000 метров над уровнем моря вас ждет древний башенный город Гоор. Это машина времени: руины сторожевых башен X века, каменные террасы и тропы, по которым ходили воины и пастухи. А еще — дагестанский язык тролля! Смелый шаг на выступающую скалу — и вы в кадре, где за спиной бездна, а под ногами — облака. Фото, от которых друзья ахнут!
Вечер в отеле: горы, звёзды и уют
Возвращаемся в отель Цада, где уснте под шум ветра, который столетиями хранит тайны Дагестана.
Почему это ваш день?
— Эксклюзив: Только здесь вы пройдете по каньону-лабиринту и увидите храм, переживший века.
— Аутентичность: Обед в гоорском доме — это не еда, а погружение в культуру.
— Эмоции: От адреналина на языке тролля до медитации в древних руинах — спектр впечатлений за один день!
После этого дня ваша душа станет на пару тонов светлее, а в соцсетях — на пару тысяч лайков больше.
От рёва Тобота - к танцу дербентских фонтанов
Что нас ожидает в четвёртый день:
— Водопады Тобот, Ититляр, Ханский, Матласский;
— Каньон Цолотль;
— Плато Матлас и конная прогулка (по желанию);
— Матласская каменная чаша;
— Дом-музей Расула Гамзатова;
— Обед;
— Переезд в г. Дербент и вечерний променад;
— Самый большой в России мультимедийный фонтан (Дербент).
Описание четвёртого дня:
Хунзахское плато: путешествие сквозь века и стихии
Сегодня вас ждет день, где история дышит в такт биению сердца, а природа рисует пейзажи, от которых захватывает дух! Хунзахское плато — это 250 км чистой магии: земля древних царств, поэтов и водопадов, ревущих как голос времени.
Царство водопадов: Тобот и его братья
Первая встреча — с Тоботом, самым харизматичным из водопадов Дагестана. Его воды падают с высоты 96 метров, разбиваясь в миллионы бриллиантовых брызг. Но он не одинок! На плато шумят Ититляр, игривый и стремительный, Ханский — величавый, как правитель прошлого, и Сивухский, чьи струи плетут кружева из тумана. А под Матласским водопадом вас ждет эксклюзив: (летом) пройдите сквозь завесу воды и почувствуйте, как природа обнимает вас прохладой!
Хунзах: где камни помнят царей
Здесь, на плато, когда-то билось сердце государств Сарир и Аварского ханства, а с края плато открывается вид на горные хребты, будто созданные для эпичных фильмов. Летом эти склоны превращаются в ковер из альпийских цветов — фиолетовые люпины, золотистые ромашки, синие ирисы. Вдохните аромат свободы!
Поэзия в камне: дом Расула Гамзатова и Мемориальный комплекс Белые журавли
Посетим дом, где рождались строки, покорившие мир. Расул Гамзатов — голос Дагестана, чьи стихи стали молитвой о мире. А потом — мемориал Белые журавли, где каменные, журавлиные крылья уносят в небо память о павших. Прислушайтесь: кажется, ветер шепчет здесь его стихи.
Обед с вкусом истории Вас ждет пир в колоритном кафе.
Каменная чаша: тайна в сердце скал
После обеда — погружение в мистику! Каменная чаша — это лабиринт гигантских залов, спрятанных за узким входом-щелью. Свет играет на стенах, а эхо повторяет шаги — будто духи древних воинов ведут вас к сердцу горы.
Парк Матлас: финал с ароматом цветов
Именно тут можно пройтись под прохладными струями водопада Матласский.
Тут желающие могут покататься верхом (8001600 р в зависимости от продолжительности) за дополнительную плату на месте.
Вечер в Дербенте: врата между морем и горами
Переезд в древний Дербент — город, который старше многих империй и заселение в исторической части города в отеле Дашгапи
Дербентский фонтан: танец света и воды
Вечер в древнем городе завершается магией у фонтана! Тысячи струй взмывают вверх под мерцающую подсветку, а вокруг звучит смех, музыка улиц и шепот Каспийского ветра. Это не просто фонтан — это живой спектакль, где вода рисует узоры под ритмы мелодий. Дербент, видевший персидских царей, теперь дарит вам свой вечерний вальс.
График туров составлен таким образом, чтобы Вы попали в Дербент исключительно в дни большого шоу крупнейшего в России мультимедийного фонтана.
Почему этот день — must have?
— Контрасты: от водопадов на горном плато до фонтана в древнем городе.
— Культурный код: дом Гамзатова, древние крепости, террасы Сарира.
— Фотошедевры: Хунзах, кадры в Каменной чаше, селфи с журавлями.
После этого дня ваша душа будет звенеть, как водопад в горах.
От Каспийского монстра - к цитадели
Что нас ожидает в пятый день:
— Экраноплан Лунь.
— Цитадель Нарын-Кала (V—Vi вв.);
— Прогулка по узким улочкам древнего города;
— Мечеть входящая в пятёрку древнейших в мире (Viii в);
— Общественные бани старого Дербента (Viii в);
— Армянская церковь (Xiv в);
— Обед;
— Сувенирная лавка;
— Выезд в аэропорт.
Описание пятого дня:
Дербент: путешествие сквозь эпохи
Ваше приключение начинается с экраноплана Лунь — легендарного Каспийского монстра Ссср, который кажется декорацией из фантастического фильма. Почувствуйте мощь инженерной мысли, представьте, как он рассекал волны Каспия!
Цитадель Нарын-Кала: сердце с древней истории
Вы войдёте в крепость, которая пережила персов, арабов и монголов. Здесь каждая стена — страница учебника: древние резервуары для воды, таинственные подземелья, ханские бани и гарем. А с высоты крепостных стен откроется панорама, от которой захватывает дух: Каспийское море и старый город, словно игрушечный, внизу.
Старый город: лабиринт легенд, узкие улочки, где время замерло:
Джума-мечеть Viii века — старейшая в России. Её колонны помнят молитвы средневековых царей.
Хамамы где столетиями кипели жизнь. Армянская церковь — тихий уголок с историей о дружбе народов.
Обед в стиле Дербента Вас ждёт кулинарный триумф: Дюшпара, Долма и Чуду. .
Сувениры: Дагестан в чемодане
Загляните в лавку, где каждый предмет — содержит дух Дагестана.
Завершение: старт новых мечт
Когда чемоданы будут собраны, а фотоальбомы переполнены, вы поймёте: это не прощание, а до свидания. В аэропорту вы получите не просто билет — ключ к следующему приключению. Ведь Дагестан не отпускает — он зовёт обратно.
Почему это идеальный финал?
—Эпицентр культур: от арабской мечети до армянской церкви — диалог эпох и религий.
— Гастрономия-антистресс: блюда, которые лечат душу.
— Сувениры с душой: не безделушки, а артефакты.
Мы знаем, после этого путешествия, Вы долго будете рассказывать истории, которые будут начинаться с Однажды в Дагестане.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Что включено
- Размещение в отелях 4 ночи
- Питание 2-разовое (завтраки, обеды)
- Комфортабельный транспорт по всему маршруту (начало в аэропорту и завершение в аэропорту)
- Экскурсионное сопровождение местным гидом
- Входные билеты там, где это необходимо
- Катание на катере по Черкейскому водохранилищу
- Бутилированная, питьевая вода
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Махачкалу и обратно
- Ужины
- Конная прогулка
- Прокат сапа
- Личные траты (сувениры, алкоголь)
О чём нужно знать до поездки
1. Что брать с собой?
- Головной убор (бейсболка, панама, шляпа, бандана);
- Солнцезащитные очки;
- Солнцезащитный крем с Spf;
- Верхняя одежда для вечера в горах (легкая куртка/ветровка или толстовка);
- Дождевик (на всякий случай);
- Комфортную для Вас одежду для экскурсий, например, джинсы или удобные брюки, бриджи, футболки;
- Шорты, велосипедки, тайтсы, футболки которые не жалко мочить для Sup-прогулки;
- Удобная обувь с хорошим сцеплением;
- Таблетки от укачивания (если вас укачивает).
2. Если у вас есть гастрономические особенности (веганство, вегетарианство, диеты) или аллергические реакции на какие либо продукты — пожалуйста сообщите заранее, мы подготовим индивидуальное меню.