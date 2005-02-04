Все экскурсии в Коктебеле
Доступно 4 экскурсии 🚌 в Коктебеле на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
12м
6 000₽
за 1 чел.
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Полеты на моторном дельтаплане до Карадагского заповедника и обратно на высоте 500 метров над...
Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
Индивидуальная экскурсия
18м
6 000₽
за 1 чел.
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Полеты проводятся на известной горе Клементьева (Узун-Сырт) и рядом находящихся склонах
Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 000₽
за 1-4 чел.
ежедневно 10:00
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022