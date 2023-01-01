Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коктебеля

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Описание
Часовая фотопрогулка от коктебельского залива около горы Карадаг до мыса Хамелеон по живописной набережной Коктебеля.
Главные достопримечательности набережной: пляжи, кафешки, живописные виды, дом-музей Максимилиана Волошина, парк Коктебель и много-много моря. За два километра пути можно собрать приличную фотоисторию о прогулке по одному из самых живописных променадов Крыма, увидеть профиль писателя Волошина в скале Карадаг и стать свидетелем множества талантов уличных артистов.
Легкая фотопрогулка по набережной Коктебеля с романтичными видами на море, горы и бескрайнее голубое небо. Летом получаются яркие солнечные снимки с видами на изумрудные склоны гор. С наступлением осени, когда людей на набережной становится поменьше, можно получить уникальную фотосессию с чайками, которые не боятся людей, но и открыто не позируют. А также в осенне-зимний и ранний весенний периоды можно устроить фотосет на фоне бушующего черного моря, волны которого взмывают вверх над набережной и рассыпаются миллиардами блестящих брызг под ногами прохожих.
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональная фотосессия
Все исходники
30 кадров в обработке
Консультация по подбору одежды
Что не входит
Трансфер
Место начала и завершения?
Коктебель, по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
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