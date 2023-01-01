Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коктебеля

Уникальная глиняная скала между двумя бухтами: Мертвой и Тихой — идеальное место для фотосессии в Коктебеле и борьбы со своими страхами.

Силуэт мыса отчетливо напоминает затаившуюся ящерицу, а возможность менять цвета в разное время суток и года, в зависимости от преломления света, еще больше заставляет поверить в то, что перед вами — настоящий хамелеон.

Оригинальные фотографии с невероятными природными видами: на море, на Мертвую и Тихую бухты, на глиняные скалы, постоянно меняющие цвет. Это — то место, где можно побороть сразу два страха: боязнь высоты и морскую болезнь. Самые рискованные могут пройтись по узкой тропке на высоте около 7 метров над морем до конечной точки мыса, но делать это крайне не рекомендуется, потому что глиняная порода постоянно смывается в море. Однако и в середине этого невероятного пути тоже можно сделать фотографии, от которых и спустя много времени после поездки будет перехватывать дыхание.