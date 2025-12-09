Описание Ответы на вопросы

Снежана Самойлова Ваш гид в Королеве
Индивидуальная квест-экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Когда В любое время 600 ₽ за экскурсию

Описание квеста Если где-то и суждено появиться пришельцу из другой планеты, то где, как не в Королёве, космической столице России? К вам подходит очень необычная девочка с разноцветными волосами. Она отличается внешне от жителей Королёва, да и от всех жителей Земли тоже. Больше всего она похожа на инопланетянку или персонажа, сгенерированного нейросетью. Фарфоровая кожа девочки как будто светится изнутри, а глаза мерцают аметистовыми вспышками. Она протягивает вам кристалл, вы берете его в руки и понимаете, что это переводчик, работающий на каких-то инопланетных нанотехнологиях. «Мне нужно вернуться домой, но я не помню адрес. Мне очень нужна ваша помощь!» - говорит девочка. Итак, вы готовы? Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются, нужны только блокнот и ручка или заметки в телефоне. Если вы любите мистику, загадки, интересуетесь космосом, техникой, историей - этот квест для вас! Вы узнаете о легендарном конструкторе, в честь которого и назван город. Посетите центральную, историческую часть Королёва. Прокачайте свои навыки связи со Вселенной и помогите девочке вернуться домой! Вы совершите первый инопланетный контакт в городе, устремленном к звездам.

