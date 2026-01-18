Описание тура
Добро пожаловать в мир, который кажется совсем другой планетой.
От Сахалинского туроператора!
Это приключение создано для тех, кто хочет обстоятельно посмотреть весь остров и совершить морской круиз по Охотскому морю, наслаждаясь при этом вкусной едой в самых живописных локациях.
Продуманная логистика минимизирует время в пути, оставляя больше времени для отдыха и созерцания.
Мы полностью изучили остров и выбрали для вас самое лучшее для тура на Шикотан. За одну поездку вы увидите не только все главные достопримечательности острова, но и малоизвестные места, куда очень редко попадают туристы.
Особая гордость нашей программы это внимание к гастрономии. Мы будем пробовать свежие морепродукты, приготовленные по местным рецептам, и салаты из дикоросов. А чтобы сделать моменты отдыха совершенными, мы поднимем бокалы шампанского на фоне невероятных видов.
Основные достопримечательности в туре:
Мыс Край света, маяк Шпанберга, бухта Безымянная, полуостров Димитрова, бухта Димитрова, бухта Аэродромная, бухта Снежкова, гора Шикотан, бухта Дельфин, бухта Гальцева, бухта Звездная, Малокурильский маяк.
Мы гарантируем, что все представленные фотографии сделаны непосредственно в местах проведения нашего тура на Шикотан.
Если ваши планы позволяют, мы адаптируем программу лично для вас, добавив индивидуальные маршруты до или после основной программы тура на Шикотан.
Рекомендуем бронировать поездку прямо сейчас, пока в продаже есть выгодные субсидируемые авиабилеты на Сахалин. Вы можете существенно сэкономить на перелете. Не упустите шанс на приключение, которое останется с вами навсегда!
Программа тура по дням
Край света и бухта Безымянная
Сегодня мы отправимся в путешествие к самому знаковому месту острова Шикотан мысу Край Света. Узкий скалистый язык уходит далеко в Тихий океан, и, стоя на его оконечности, вы понимаете, что впереди нет ничего, вплоть до самой Северной Америки.
Рядом, на соседнем мысе Краб, возвышается тридцатиметровый действующий маяк Шпанберга японской постройки. Со смотровых площадок здесь открываются захватывающие дух панорамы острова, а у подножия береговых обрывов можно увидеть лежбища редких краснокнижных тюленей.
Мы устроим привал в уютной бухте Маячная, известной также как Солдатская. Здесь вас ждет настоящий островной деликатес наваристая уха из свежайшей красной рыбы, приготовленная на костре. Пока наша команда готовит уху, вы сможете искупаться в океане и погулять по берегу бухты.
Подкрепившись, мы продолжим наш путь к одной из самых фотогеничных локаций Курильских островов бухте Безымянная. Она славится россыпью живописных островков, которые создают неповторимый ландшафт. Именно его выбрал режиссер Станислав Говорухин для съемок фильма Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо с Леонидом Куравлевым в главной роли. Мы вам покажем точное место съемки основной панорамы из фильма.
Прекрасным завершением этого насыщенного дня станет встреча заката в месте с невероятной энергетикой неподалеку от бухты Безымянная. Это точка соприкосновения двух стихий: суровых скал и океанского прибоя. Большинство наших гостей признают это место самым впечатляющим моментом всего путешествия.
Питание: обед с морепродуктами
Морской круиз на Шикотан и маяк Анива
Наше путешествие начнется в порту Корсаков на борту теплохода. Мы подскажем, как лучше попасть в морской порт из Южно-Сахалинска.
Это будет уникальный шанс увидеть легендарный маяк Анива с воды - величественное сооружение на скале выглядит в круизе особенно эффектно. Вы сможете проводить солнце за горизонт вдали от берегов и насладиться чистым морским воздухом. Обязательно присматривайтесь к волнам: по пути часто встречаются дельфины, косатки и киты.
Круиз - это не только эстетика, но и возможность восстановить силы перед приключениями на новом острове.
Если вы очень хотите посмотреть китов, напишите нам фразу Хочу китов. Мы сориентируем вас по лучшим локациям и сезонам для наблюдения за хозяевами океана.
Бухта Димитрова и гора Шикотан
Наш путь лежит в район бухты Димитрова. Ландшафты бухты Димитрова поражают своим драматизмом и мощью. Высокие скалистые берега возвышаются над водой, а окрестные холмы укрыты ярко-зеленым ковром бамбучника. Мы поднимемся на верхнюю смотровую, с которой открывается шикарный вид на всю бухту и множество небольших островов в ней, а потом пройдем пешком в соседнюю бухту Аэродромную. Путь между бухтами это череда захватывающих панорам, откуда открываются лучшие виды на изрезанную береговую линию Шикотана.
Продолжится наш насыщенный день отдыхом и душевным обедом в бухте Димитрова прямо у кромки воды. У вас будет возможность устроить неспешную фотосессию на песчаном пляже, помедитировать, глядя на волны, или искупаться.
После обеда совершим восхождение на гору Шикотан самую высокую гору острова, потухший несколько десятков миллионов лет вулкан. У западного склона горы располагаются заросшие разломы земли, образовавшиеся во время разрушительного Шикотанского землетрясения 1994 г. На вершине горы находятся остатки строений, расположенные вкруговую и напоминающие Стоунхендж. С вершины можно увидеть почти весь остров, а в ясную погоду и соседние острова Кунашир, Итуруп и даже Хоккайдо. На горе ранее располагался японский военный наблюдательный пункт, а потом советские военные локаторы. В хорошую погоду сможем задержаться на вершине и встретить закат.
Питание: обед с морепродуктами
Бухта Снежкова и полуостров Димитрова
Бухта Снежкова по праву считается одной из самых красивых и живописных бухт на острове Шикотан. Ее изогнутая береговая линия, обрамленная высокими, поросшими травой и бамбучником склонами, образует идеальную лагуну с красивым океанским прибоем.
По пути в бухту нас ждут незабываемые виды: каменно-березовый лес с причудливо изогнутыми стволами, островки зарослей колючего можжевельника и поросшие бамбучником зеленые сопки, которые летом увенчаны яркими шапками цветов. С тропы открываются фантастические панорамы на Тихий океан. По дороге к бухте нам во всей красе откроется самый большой и живописный из островов-спутников Шикотана остров Грига.
После вкусного обеда на берегу бухты, где мы попробуем свежие морепродукты, мы прогуляемся на самый красивый полуостров Шикотана полуостров Димитрова.
Проезд туда запрещен, поэтому мы отправимся пешком по узким тропам, проложенным вдоль кромки берега. Полуостров это не место, в которое приходишь, говоришь Вау и уходишь. Это несколько часов непрерывного восторга. Сюда не водят туристов, и мы будем здесь совершенно одни.
По дороге мы увидим множество красивейших пейзажей и пройдем несколько живописных бухт. Мы будем пересекать ручьи, проходить через заросли гигантских лопухов (белокопытника) и, возможно, встретим островных лис.
Питание: обед с ланчбоксами
Круиз до Сахалина
Утром вас ждёт незабываемое зрелище встреча красивейшего морского рассвета, когда первые лучи солнца окрашивают бескрайние воды и небо в нежные персиковые и золотые тона. После обеда на горизонте покажется знаменитый маяк Анива одинокий страж скалистого мыса, памятник инженерной мысли, окружённый суровой морской стихией. На протяжении всего этого морского круиза советуем вам внимательно вглядываться в водную гладь, ведь в этих богатых водах Охотского моря частыми гостями являются целые стаи дельфинов, косатки и киты. Наше путешествие завершится прибытием в порт Корсаков на Сахалине.
И это еще не все возможности для тех, кто захочет продлить свое приключение. Если ваши планы позволяют, вы можете задержаться на Сахалине после основной программы и принять участие в одной из наших дополнительных экскурсий. Мы предлагаем разнообразные маршруты как по самому острову Сахалин, так и экспедиции на другие Курильские острова, каждый из которых обладает своим неповторимым характером, дикой природой и атмосферой самого края земли.
Малокурильский маяк
Сегодня нас ждет сюрприз. По пути на Шикотан теплоход делает плановую четырехчасовую остановку на острове Кунашир. Это уникальная возможность добавить в свою коллекцию впечатлений еще один Курильский остров. Несмотря на то, что время стоянки ограничено, этого вполне достаточно, чтобы влюбиться в спокойную красоту острова и увидеть жизнь самого отдаленного уголка нашей страны изнутри.
Следующий переход короткий и обычно все наши гости проводят его на палубе. Сначала мы сможем полюбоваться вулканом Менделеева и величественным вулканом Тятя, чьи силуэты особенно эффектны с моря. Всего через пару часов на горизонте покажется долгожданный Шикотан. Этот путь через Тихий океан полон сюрпризов: часто в прозрачных водах Южно-Курильского пролива, который мы пересекаем, можно увидеть резвящиеся стаи дельфинов, а иногда и величественных китов, ведь мы следуем вдоль пути их сезонной миграции.
После обеда мы прибываем на Шикотан, размещаемся в гостинице и, немного отдохнув, отправляемся на встречу с одним из самых впечатляющих моментов дня океанским закатом. Мы прогуляемся к Малокурильскому маяку. С его смотровой площадки открываются впечатляющие панорамные виды на Малокурильскую бухту и бескрайние просторы океана. Солнце, опускаясь к воде, будет садиться прямо за силуэтом острова Кунашир, окрашивая небо и воду в багряные, золотые и персиковые тона.
Бухта Дельфин
Поездка через весь остров в бухту Дельфин это уникальный маршрут, который практически не предлагается организованным туристическим группам. Это самая удаленная, дикая и труднодоступная часть острова Шикотан, настоящий край географии, куда добираются лишь единицы.
Мы проедем через весь остров и будем делать множество остановок в красивых местах. С вершин сопок, окружающих бухту, открываются очень красивые виды на широкие луга бамбучника, из которых торчат редкие сосны и березы. В некоторых местах вам захочется сделать круговую панораму.
В хорошую погоду мы увидим и соседние острова Кунашир с вулканами Тятя и Менделеева, а также соседние острова Малой Курильской гряды: остров Зеленый, острова Лисьи и остальные самые ближайшие к Японии российские острова.
Наше путешествие продолжится в бухтах Звездная и Малая Звездная, которые овеяны мистическими легендами и слухами об аномальных явлениях. Среди местных жителей до сих пор живут предания о злых японских духах, обитающих в этих местах. Далее мы достигнем бухты Гальцева, где у нас будет отдых на песчаном пляже и роскошный обед из деликатесных морепродуктов, приготовленный прямо на берегу.
Вечером садимся на теплоход и возвращаемся на Сахалин.
Питание: обед с морепродуктами
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе маршрута
- Основная экскурсионная программа
- Услуги гидов, водителей и сопровождающих
- Посещение заповедников, плата за участие в организованных мероприятиях, пропуска на автомобили на все достопримечательности по основной программе маршрута
- Групповые трансферы (аэропорт, морской порт) на Курильских островах к рекомендованным рейсам
- Оформление погранпропуска на Курильские острова (при своевременном предоставлении документов)
- Питание: ланчбокс, обед с морепродуктами (3шт)
- Проживание по стандартному варианту размещения по 2 чел в двухместном номере
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты на транспорт (теплоход, самолет) между Курильскими островами
- Премиальное и/или одноместное размещение в гостиницах
- Проживание на острове Сахалин
- Трансферы на острове Сахалин
- Питание, не указанное в программе
- Оплата дополнительных экскурсий, проводимых по желанию
- Ранний заезд и поздний выезд из гостиницы
- Личные расходы, сувениры, дополнительные услуги в гостиницах
- Алкогольные напитки (кроме указанных в программе)
- Медицинская страховка
- Расходы, возникшие из-за изменения расписания транспорта по погодным условиям или иных чрезвычайных ситуаций
О чём нужно знать до поездки
Для вашей безопасности рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита (бесплатно в поликлинике или платно), в том числе по экстренной схеме (от 21 дня). Также рекомендуем оформить расширенную медстраховку. Инструктаж и памятку по экипировке и технике безопасности пришлем вам дополнительно.
Пожелания к путешественнику
Путешествие проходит в условиях дикой природы, где погода является определяющим фактором и может влиять на расписание транспорта или доступность отдельных локаций. Для вашей безопасности и комфорта мы оставляем за собой право оперативно корректировать маршрут или заменять объекты на равнозначные, гарантируя при этом сохранение высокого уровня насыщенности и качества программы.
Перемещение между островами осуществляется согласно маршруту, указанному в описании каждого дня. Пожалуйста, примите во внимание, что стоимость билетов для данных перемещений не входит в базовую стоимость и оплачивается отдельно. Мы всегда готовы оказать содействие в подборе и оформлении необходимых билетов, однако окончательное решение о способе их приобретения остается на ваше усмотрение. Несмотря на то, что билеты для перемещения между островами приобретаются отдельно, трансферы из точек вашего прибытия непосредственно на Курильских островах уже включены в стоимость и будут обеспечены нашей командой.
Визы
Для посещения Курильских островов требуется специальный погранпропуск, оформление которого мы полностью берем на себя при условии своевременного предоставления вами необходимых документов. Срок оформления составляет 2 рабочих дня для граждан Рф и 30 дней для иностранных граждан; возможность ускоренного оформления рассматривается индивидуально. Обращаем ваше внимание, что иностранным гражданам может быть отказано в получении погранпропуска без объяснения причин. Свяжитесь с нами до начала бронирования, если у вас нет российского гражданства.