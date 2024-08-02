1 день

«Мир глиняной игрушки» в Коврове, мастер-класс, переезд в Шую, деревенское застолье

Рекомендуемые поезда: “Ласточка”, отправление из г. Москвы в 07:15, прибытие в Ковров в 09:30.

Встреча на ж/д вокзале г. Ковров в 09:30.

Наша волшебная сказка начинается с экспозиции «Мир глиняной игрушки».

Ковровская глиняная игрушка — народный промысел. Ковровские игрушки отличаются от дымковских и филимоновских. Здесь мастера создают не только фигурки животных и сказочных героев, но и бытовые сценки из русской жизни, и с предельной чёткостью выписывают все детали.

Изделия мастеров-игрушечников отображают многообразные сценки русского быта, а также персонажи русских сказок.

Игрушка нашего времени — это глиняные свистульки, сувениры, оригинальные композиции из быта людей, а также фигурки мифических и животных существ.

Кто из нас в детстве не мастерил игрушки? У вас будет такая возможность. Под руководством мастера Вы распишите глиняную игрушку и сможете забрать ее с собой.

Переезд в небольшой городок Шуя, который стал столицей русского Рождества с 2020 года.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.

Здесь зарождалась текстильная промышленность. Город Шуя был выбран столицей русского Рождества не случайно: до революции, из-за количества церквей, его называли вторым Суздалем.

Обед.

15:00 Размещение в гостинице « Гранд Отель Шуя». Свободное время для отдыха и подготовке к новогоднему празднику.

21:00 Отъезд в настоящую деревню для встречи старого Нового года.

21:30 Деревенское новогоднее застолье с развлекательной программой в деревенской избе.

Танцы, песни, конкурсы, гадания, поздравления президента и Деда Мороза, вкусные домашние блюда! По приезде Вас встретят песнями и скатертью-самобранкой с русскими разносолами, будут приятные сюрпризы и веселые шутки!

Веселые конкурсы для взрослых и детей. Фото у самовара "Я и моя Маша" в русских народных костюмах, новогодние гадания, сюрпризы и подарки.

Для вас радушные хозяева к столу отобрали самые качественные, самые вкусные, самые экологические продукты. Мясные и овощные нарезки от местных фермеров, селедочка с картошечкой, сало да студень свойские, рыбка домашнего копчения, капуста, соленья и маринады, ну и, конечно, король новогоднего стола — оливье! Пальчики оближешь!

Из народных напитков — особый хмельной напиток “ Домоткановка”, ягодный морс и ароматный травяной чай.

Заряд бодрости и отличного настроения на весь год!

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 04:00.