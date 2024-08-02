Старый добрый Новый год в настоящей деревне в русских традициях

Приглашаем Вас окунуться в праздничную атмосферу небольшой русской деревеньки, где вас ждёт щедрая, колоритная и совершенно необыкновенная новогодняя ночь по советским традициям, за большим праздничным столом в деревенском доме. Мы подготовили для Вас увлекательный мастер-класс, дегустации и веселую музыкальную программу!
5
3 отзыва
Старый добрый Новый год в настоящей деревне в русских традициях
Старый добрый Новый год в настоящей деревне в русских традициях
Старый добрый Новый год в настоящей деревне в русских традициях
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

«Мир глиняной игрушки» в Коврове, мастер-класс, переезд в Шую, деревенское застолье

Рекомендуемые поезда: “Ласточка”, отправление из г. Москвы в 07:15, прибытие в Ковров в 09:30.

Встреча на ж/д вокзале г. Ковров в 09:30.

Наша волшебная сказка начинается с экспозиции «Мир глиняной игрушки».

Ковровская глиняная игрушка — народный промысел. Ковровские игрушки отличаются от дымковских и филимоновских. Здесь мастера создают не только фигурки животных и сказочных героев, но и бытовые сценки из русской жизни, и с предельной чёткостью выписывают все детали.

Изделия мастеров-игрушечников отображают многообразные сценки русского быта, а также персонажи русских сказок.

Игрушка нашего времени — это глиняные свистульки, сувениры, оригинальные композиции из быта людей, а также фигурки мифических и животных существ.

Кто из нас в детстве не мастерил игрушки? У вас будет такая возможность. Под руководством мастера Вы распишите глиняную игрушку и сможете забрать ее с собой.

Переезд в небольшой городок Шуя, который стал столицей русского Рождества с 2020 года.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.

Здесь зарождалась текстильная промышленность. Город Шуя был выбран столицей русского Рождества не случайно: до революции, из-за количества церквей, его называли вторым Суздалем.

Обед.

15:00 Размещение в гостинице « Гранд Отель Шуя». Свободное время для отдыха и подготовке к новогоднему празднику.

21:00 Отъезд в настоящую деревню для встречи старого Нового года.

21:30 Деревенское новогоднее застолье с развлекательной программой в деревенской избе.

Танцы, песни, конкурсы, гадания, поздравления президента и Деда Мороза, вкусные домашние блюда! По приезде Вас встретят песнями и скатертью-самобранкой с русскими разносолами, будут приятные сюрпризы и веселые шутки!

Веселые конкурсы для взрослых и детей. Фото у самовара "Я и моя Маша" в русских народных костюмах, новогодние гадания, сюрпризы и подарки.

Для вас радушные хозяева к столу отобрали самые качественные, самые вкусные, самые экологические продукты. Мясные и овощные нарезки от местных фермеров, селедочка с картошечкой, сало да студень свойские, рыбка домашнего копчения, капуста, соленья и маринады, ну и, конечно, король новогоднего стола — оливье! Пальчики оближешь!

Из народных напитков — особый хмельной напиток “ Домоткановка”, ягодный морс и ароматный травяной чай.

Заряд бодрости и отличного настроения на весь год!

Возвращение в гостиницу ориентировочно в 04:00.

«Мир глиняной игрушки» в Коврове, мастер-класс, переезд в Шую, деревенское застолье«Мир глиняной игрушки» в Коврове, мастер-класс, переезд в Шую, деревенское застолье«Мир глиняной игрушки» в Коврове, мастер-класс, переезд в Шую, деревенское застолье«Мир глиняной игрушки» в Коврове, мастер-класс, переезд в Шую, деревенское застолье
2 день

Обзорная пешеходная экскурсия по Шуе, сыроварня, краеведческий музей, особняк купца Павлова

Поздний завтрак в отеле. Свободный день.

Для гостей будет работать тренажерный зал, бильярдная, оздоровительный центр (доп. плата по прайсу, заказ на стойке регистрации).

Обзорная пешеходная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.

Вы полюбуетесь прекрасно сохранившейся купеческой застройкой, прогуляетесь по историческому центру Шуи и посетите жемчужину шуйских достопримечательностей — грандиозный Воскресенский собор!

Высота его колокольни составляет 106 метров — по высоте уступает лишь колокольне Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (120 м). Она самая высокая в России из отдельно стоящих!

В самом соборе находится чудотворная Шуйская икона Смоленской Божией Матери, которая спасла город от моровой язвы в ХVII веке.

После отправимся в отель.

Посещение сыроварни семьи Гагариных. Частная "Сыроварня за стеклом", где цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели.

Предприятие выпускает более 15 видов сыров мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан — Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог.

Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени. Дегустация производимых сыров. У вас будет возможность купить продукцию сыроварни.

Обед.

Посещение краеведческого музея.

Увлекательная программа «Ниточка вьется, строчка остается» — история и особенности вышивки в Шуйском крае, показ коллекции «монастырской строчки» и выставочных изделий Шуйской строчевышивальной фабрики из собрания музея.

Посетим одну из замечательных достопримечательностей города — особняк дворцового типа фабриканта, купца Первой гильдии, Михаила Алексеевича Павлова (1846-1915).

Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером. Особый интерес вызывает старинное зеркало. Волшебное стекло невозможно очистить от его прошлого. Если приложить ладонь к зеркалу и загадать заветное желание, то оно непременно сбудется. Только на стекле обязательно должен остаться след от ладони.

Экскурсия по залам, фото на память в интерьерах.

18:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Шуя.

Отправление в Москву самостоятельно.

Обзорная пешеходная экскурсия по Шуе, сыроварня, краеведческий музей, особняк купца ПавловаОбзорная пешеходная экскурсия по Шуе, сыроварня, краеведческий музей, особняк купца ПавловаОбзорная пешеходная экскурсия по Шуе, сыроварня, краеведческий музей, особняк купца ПавловаОбзорная пешеходная экскурсия по Шуе, сыроварня, краеведческий музей, особняк купца Павлова

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Гранд Отель Шуя”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местноеДоплата за одноместное размещение
Стандарт16 2002 500

Варианты проживания

Отель «Гранд Отель Шуя»

1 ночь

Отель "Гранд Шуя" это новый отель бизнес класса категории 3 звезды.

Отель распахнул свои двери в 2011 году и уже завоевал любовь гостей и популярность среди туристов, пребывающих в Иваново.

Отель располагает 49 номерами от эконом категорий до люксов.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание: 1 ночь в гостинице «Гранд Отель Шуя» г. Шуя
  • Питание: завтрак, 2 обеда, праздничный ужин с алкоголем
  • Экскурсионная программа
  • Творческие мастер-классы
  • Входные билеты в музеи
  • Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Коврова и из Шуи
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Владимирская область, Ковров
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

Может ли меняться программа тура?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
2 авг 2024
Всё было хорошо. Рекомендую.
М
15 июл 2024
Комфортно, удобно, маленькая группа.
И
9 июл 2024
Организован тур хорошо.

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