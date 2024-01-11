Авторские туры в Коврове

Туры по городам России
Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству
Владимирская область, Ковров
15 мая
от 14 700 за человека
Старый добрый Новый год в настоящей деревне в русских традициях
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Старый добрый Новый год в настоящей деревне в русских традициях
Владимирская область, Ковров
13 янв
16 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    11 января 2024
    Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству
    Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
    Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи брошиУдивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши
  • О
    Оксана
    7 ноября 2023
    Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству
    Добрый день. Спасибо за поездку. Поездка была очень содержательная и интересная как для взрослого так и для ребёнка. Очень грамотное построение данного тура "Ремесла земли русской" в виде мастер классов. Меня привлекли поехать в этот тур и взять с собой ребёнка именно мастер классы. Одно дело послушать гида, тогда в большей мере от путешествия остаются воспоминания в фотографиях. А здесь и информации много интересной и собственными руками попробовали многое сделать. Таких туров нужно делать больше и именно для детей. Нам взрослым интересен этот тур, то что мы прожили с рядом с этими лаковыми шкатулками, деревянными игрушками. А для детей - их нужно научить, им нужно сохранить наше народное творчество.
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству
    Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
    Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!

Ответы на вопросы от путешественников по Коврову

Самые популярные туры в Коврове
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству
  2. Старый добрый Новый год в настоящей деревне в русских традициях
Сколько стоит тур в Коврове в апреле 2024
Сейчас в Коврове можно забронировать 2 тура от 14 700 ₽ до 16 200 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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