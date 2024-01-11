Авторский тур
2 дня
Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях. Учимся мастерству
Владимирская область, Ковров
15 мая
от 14 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Старый добрый Новый год в настоящей деревне в русских традициях
Владимирская область, Ковров
13 янв
16 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла11 января 2024Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
- ООксана7 ноября 2023Добрый день. Спасибо за поездку. Поездка была очень содержательная и интересная как для взрослого так и для ребёнка. Очень грамотное построение данного тура "Ремесла земли русской" в виде мастер классов. Меня привлекли поехать в этот тур и взять с собой ребёнка именно мастер классы. Одно дело послушать гида, тогда в большей мере от путешествия остаются воспоминания в фотографиях. А здесь и информации много интересной и собственными руками попробовали многое сделать. Таких туров нужно делать больше и именно для детей. Нам взрослым интересен этот тур, то что мы прожили с рядом с этими лаковыми шкатулками, деревянными игрушками. А для детей - их нужно научить, им нужно сохранить наше народное творчество.
- ТТатьяна7 ноября 2023Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
Ответы на вопросы от путешественников по Коврову
Самые популярные туры в Коврове
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Коврове в апреле 2024
Сейчас в Коврове можно забронировать 2 тура от 14 700 ₽ до 16 200 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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