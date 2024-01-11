О Оксана

Добрый день. Спасибо за поездку. Поездка была очень содержательная и интересная как для взрослого так и для ребёнка. Очень грамотное построение данного тура "Ремесла земли русской" в виде мастер классов. Меня привлекли поехать в этот тур и взять с собой ребёнка именно мастер классы. Одно дело послушать гида, тогда в большей мере от путешествия остаются воспоминания в фотографиях. А здесь и информации много интересной и собственными руками попробовали многое сделать. Таких туров нужно делать больше и именно для детей. Нам взрослым интересен этот тур, то что мы прожили с рядом с этими лаковыми шкатулками, деревянными игрушками. А для детей - их нужно научить, им нужно сохранить наше народное творчество.