Ремёсла земли русской в Ивановской и Владимирской областях
Вы сможете слепить или раскрасить глиняную игрушку, нарисовать коня или жар-птицу и даже освоить рисунок на платке при помощи деревянных манер.
А кроме этого — прогуляться по небольшим атмосферным городкам, узнать традиции творчества мастеров и полюбоваться лучшими образцами художественного промысла.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ковров и Мстёра
09:30 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Ковров. Табличка «Ремёсла земли русской».
Ковров — второй по величине и крупный промышленный центр Владимирской области. Главное предприятие — оружейный завод им. Дегтярева, выпускавший пулеметы и снабжавший оружием нашу армию в годы ВОВ.
Музей глиняной игрушки. Мастер-класс: лепим или раскрашиваем глиняную игрушку.
Обед в кафе города.
Переезд в Мстёру (54 км).
Мстёра. Что-то сказочное есть в этом названии. Перед глазами возникают какие-то волшебные образы, дивная природа, диковинные звери, вычурные храмы, причудливые терема…
Мстёра — крупнейший центр лаковой миниатюры в России. Меньше известно про вышивку (белая мстёрская гладь) и про ювелирные изделия. Местные жители — люди своеобразные, очень находчивые и талантливые. В большинстве своём ремесленники.
Отдалённость от основных магистралей заставила мстерян крутиться, кто как может. И стали из-под их рук произведения искусства выходить: иконы, лаковые шкатулки с миниатюрной росписью, кружева, вышивки, чеканные и ювелирные изделия.
Обзорная экскурсия по поселку. Речка Мстерка, высокий берег, силуэт Свято-Богоявленского монастыря, изящные главки храмов и грузный контур колокольни — это бесспорное архитектурное лицо посёлка. Памятник Сазану — местных жителей называют «сазанами».
Свято-Богоявленский мужской монастырь. Подворье Вязниковского Благовещенского женского монастыря. В Мстёре около 40 памятников гражданской архитектуры, под которыми подразумеваются каменные и деревянные жилые дома, лавки и лабазы. Многим из них уже около 150-ти лет.
Мстерский художественный музей. В музее представлены лучшие образцы мстёрских художественных промыслов — вышивка, лаковая миниатюра, картины местных художников.
Демонстрационный мастер-класс для детей и взрослых в экспозиции музея открывает возможность ближе познакомиться с традициями творчества мастеров Мстёры: с росписью лаковой миниатюрной живописи «Шкатулки мстёрской чернолаковой узор».
Мастер-класс по росписи: рисуем волшебного коня. Достаточно просто вдохновения, полета фантазии и хорошего настроения. Материалы, оборудование и тайны своего ремесла предоставят профессиональные мастера.
Мстерская вышивка. Мстёрская вышивка славится тем, что изделия с ней, не имея лица и изнанки, красиво смотрятся с обеих сторон. Изящные мелкие узоры растительного орнамента, ажурные изображения человеческих фигур и архитектурных форм искусно создаются мстёрскими мастерицами.
Цветная гладь — так называемый «владимирский шов», который выполняется крупными стежками с преобладанием красного цвета. Считается, что этой сложнейшей техникой в совершенстве владеют только вышивальщицы Мстёры, продолжая художественные традиции прошлого.
Знакомство с промыслом, встреча с вышивальщицей.
Переезд в Шую.
Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.
Размещение в гостинице Гранд Отель Шуя 4* г. Шуя.
За дополнительную плату ужин — 550 рублей, оплачивается вместе с путёвкой.
Палех, Южа, Холуй. «В поисках жар-птицы»
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление в Южу (40 км).
Из-за обилия живописных малых рек и озер Южский район называют Среднерусской или Ивановской Карелией. Природа Южского района отмечена высокой степенью экологической чистоты и удивительной красотой. Южский район — кладезь народных ремесел и талантов. В каждой деревне, в каждом селе творят чудеса руки мастеров.
Автобусная экскурсия по городу: озеро Вазаль, Смоленская церковь, Дом культуры.
Посещение Дома ремесел:театрализованная встреча гостей хлебом-солью, осмотр выставок и музейной экспозиции.
Встреча с мастерицей по кружевоплетению. Плетение на коклюшках — это особая техника плетения кружев, в которой узор создается с помощью специальных инструментов: валика и коклюшек. Вас познакомят с историей зарождения кружевоплетения в России, с основными элементами коклюшечного кружева: «плетешка», «полотнянка», «сетка», «насновка», с правилами построения сколка.
Посещение сувенирной лавки.
Переезд в Холуй (10 км).
Посещение Музея Холуйского искусства: среди 5000 единиц хранения можно видеть не только произведения холуйской лаковой живописи, но и предметы быта, живопись, графику, скульптуру, образцы декоративно-прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение). Значительную часть коллекции музея составляют иконы.
Переезд в Палех (30 км).
Палех — село, где каждый десятый житель — художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.
Посещение Палехской мастерской, где вас познакомят с особенностями Палехской школы лаковой миниатюры.
Мастер-класс: под руководством опытного художника напишем собственную жар-птицу и увезем домой на память и на счастье. И обязательно купим на память сувениры. Здесь вы найдёте изумительной красоты шкатулки и настенные панно и картины, много красивых украшений на любой вкус и кошелёк.
Возвращение в Шую. Шуя является с древних времён центром русской промышленности, торговли, развития различных ремёсел и народных промыслов. Вышивка ведет свое происхождение с древних времен. Существуя ранее как домашнее занятие, она одна из первых превратилась в ремесло, а потом и в промысел благодаря тесным связям с городской средой.
Именно город стал определяющим фактором в формировании художественных особенностей вышивального искусства. Разновидностями строчевой техники в прошлом веке в Шуе являлись различные мережки, белая перевить, белая строчка с использованием штопки и настила, белая строчевая вышивка с введением цветной обводки контуров рисунка, шов по письму, а также тонкие и сложные в исполнении ажуры.
Ранее в белой строчевой вышивке часто воспроизводились зооморфные мотивы: петухи, олени, кони, барсы, павы, лебеди. Особой любовью у шуйских мастериц пользовался узор под названием «пава-птица». В шуйских вышивках павы отличаются фантастичностью и сказочностью, пышностью и богатством строчевых разделок, обогащенных цветной обводкой по контуру из шелковых и шерстяных ниток.
Посещение музея, где представлена выставка изделий Шуйской строчевышивальной фабрики.
Познакомитесь с изделиями Шуйской строчевышивальной фабрики — одно из немногих предприятий, которые хранят традиции народных художественных промыслов. Основана она в 1934 году, изделия здесь выпускаются или штучно, или небольшими партиями. Полюбуетесь рукотворной красотой.
По возможности сможете приобрести понравившиеся льняные изделия фабрики (скатерти, салфетки, сарафаны, блузы, постельные комплекты).
Здесь вам расскажут и покажут, как вручную набивали рисунок на головные платки в 19 веке на фабрике Посылина в Шуе. К концу XIX века набивные ситцевые платки получили большое распространение в крестьянской среде, где они дополнили или заменили старинные женские головные уборы — кички, сороки, кокошники, став органичной частью традиционного женского костюма.
Платок относится к традиционному типу головных уборов. Его древней формой являлся отрез домотканого полотна, поверхность которого могла быть украшена набивным рисунком. Набивное дело известно на Руси с древних времён. Из набивных тканей изготавливали не только предметы одежды, платки, но и скатерти, полотенца, разного рода занавеси.
Мастер-класс по изготовлению рисунка на платке при помощи деревянных манер.
Трансфер на жд вокзал г. Шуя.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Шуя.
Возможен трансфер в Иваново на вечерний поезд.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Гранд отель Шуя».
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- двухместный номер стандарт 2 кровати— 14 700 руб. /чел.;
- одноместный номер стандарт — 16 800 руб. /чел.
Варианты проживания
Гранд Отель Шуя
Этот отель расположен в центре города Шуя, в нем работает оздоровительный центр и круглосуточная стойка регистрации. К услугам гостей удобные номера, оборудованные телевизором с плоским экраном. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в зонах общественного пользования.
Каждый номер в Гранд Отеле Шуя оформлен в строгом стиле, в теплых тонах. В номерах уложено ковровое покрытие, в них можно пользоваться мини-баром. Ванные комнаты оборудованы душевыми кабинами, в них предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Ежедневно в ресторане отеля сервируют континентальный завтрак, ресторан специализируется на блюдах европейской и русской кухни. Напитки и коктейли можно заказать в баре отеля, также предоставляется обслуживание номеров.
Оздоровительный центр Гранд Отеля располагает финской сауной и гидромассажной ванной. В отеле также работает фитнес-центр, услуги массажа предоставляются по запросу. Гости могут поиграть в бильярд в игровой комнате.
Воскресенский собор находится всего в 500 метрах от отеля. Железнодорожный и автобусный вокзал Шуи расположен в 1 км от Гранд Отеля Шуя, с него можно доехать до Иваново менее чем за 1 час.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса), в автобусе свободная рассадка
- Проживание: 1 ночь в «Гранд Отель Шуя» 4* г. Шуя
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда в кафе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи и мастер-классы)
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Коврова и из Шуи или Иваново
- 1 ужин
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса), в автобусе свободная рассадка.
Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
На какие поезда лучше брать билеты?
Рекомендуемый проезд из Москвы:
Москва – Ковров: поезд № 727 Ласточка, отправление в 07:15, прибытие в Ковров в 09:30, в пути – 2 часа 15 минут.
Шуя – Москва:
поезд № 740 Ласточка, отправление в 19:31, прибытие в Москву в 22:39, в пути – 3 часа 08 минут.