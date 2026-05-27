В гости к Кудым-Ошу в Кудымкар: кухня, легенды и традиции

Побывать в единственном в мире городе коми-пермяков
Мы встретимся на коми-пермяцком завтраке в Кудымкаре, попробуем знаменитую местную кухню, а затем пойдём гулять по городу. Вы увидите архитектурные ансамбли разных эпох, услышите легенды и предания.

Побываете в краеведческом музее, погрузитесь в культуру древнего народа, прикоснётесь к его истории и традициям.
Описание экскурсии

  • Аллея легенд и преданий (памятники Кудым-Ошу, Пере-богатырю, шаманке Чикиш, Костö, пельменю, календарь охотника и чуды).
  • Древнее городище Изъюр с видом на реки Кува и Иньва.
  • Кафе с коми-пермяцкой кухней (и специальным меню для нас).
  • Архитектурный ансамбль 18-19 веков (Свято-Никольский кафедральный собор, здание Иньвенского правления Строгановых, Парк имени Ивана Кривощёкова).
  • Советский архитектурный ансамбль (администрация города в стиле сталинского ампира, бывший окрисполком — единственный в Коми-Пермяцком округе образец советского конструктивизма).
  • Коми-Пермяцкий краеведческий музей.
  • Коми-Пермяцкий национальный драматический театр.

Выясним:

  • кто же всё-таки изобрёл пельмени.
  • когда Кудым-Ош обещал вернуться.
  • чем уникальна коми-пермяцкая кухня.
  • где она — настоящая Парма.

Организационные детали

  • В стоимость входит: приветственный завтрак (около 1 ч, места для нас уже забронированы), экскурсия по городу (2–2,5 ч) и в музее (1,5 ч).
  • Дополнительные расходы: авторский обед с коми-пермяцкой кухней (места для нас уже забронированы) — 800 ₽, по желанию — спектакль в Коми-Пермяцком театре.
  • Можем организовать трансфер из Перми в Кудымкар и обратно. Детали в переписке.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Кудымкаре
Готовы составить для вас авторскую программу по городу или Коми-Пермяцкому округу. Мы погрузимся в культуру коми-пермяков, прикоснёмся к истории и традициям, а также попробуем знаменитую коми-пермяцкую кухню.
от 14 500 ₽ за экскурсию