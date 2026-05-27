Мы встретимся на коми-пермяцком завтраке в Кудымкаре, попробуем знаменитую местную кухню, а затем пойдём гулять по городу. Вы увидите архитектурные ансамбли разных эпох, услышите легенды и предания.
Побываете в краеведческом музее, погрузитесь в культуру древнего народа, прикоснётесь к его истории и традициям.
Описание экскурсии
- Аллея легенд и преданий (памятники Кудым-Ошу, Пере-богатырю, шаманке Чикиш, Костö, пельменю, календарь охотника и чуды).
- Древнее городище Изъюр с видом на реки Кува и Иньва.
- Кафе с коми-пермяцкой кухней (и специальным меню для нас).
- Архитектурный ансамбль 18-19 веков (Свято-Никольский кафедральный собор, здание Иньвенского правления Строгановых, Парк имени Ивана Кривощёкова).
- Советский архитектурный ансамбль (администрация города в стиле сталинского ампира, бывший окрисполком — единственный в Коми-Пермяцком округе образец советского конструктивизма).
- Коми-Пермяцкий краеведческий музей.
- Коми-Пермяцкий национальный драматический театр.
Выясним:
- кто же всё-таки изобрёл пельмени.
- когда Кудым-Ош обещал вернуться.
- чем уникальна коми-пермяцкая кухня.
- где она — настоящая Парма.
Организационные детали
- В стоимость входит: приветственный завтрак (около 1 ч, места для нас уже забронированы), экскурсия по городу (2–2,5 ч) и в музее (1,5 ч).
- Дополнительные расходы: авторский обед с коми-пермяцкой кухней (места для нас уже забронированы) — 800 ₽, по желанию — спектакль в Коми-Пермяцком театре.
- Можем организовать трансфер из Перми в Кудымкар и обратно. Детали в переписке.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Кудымкаре
Готовы составить для вас авторскую программу по городу или Коми-Пермяцкому округу. Мы погрузимся в культуру коми-пермяков, прикоснёмся к истории и традициям, а также попробуем знаменитую коми-пермяцкую кухню.
от 14 500 ₽ за экскурсию