Город на каменной скале

Экскурсия в Приозерск на Карельском перешейке - история города на каменной скале

Описание
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Город на каменной скале
Город на каменной скале
Город на каменной скале
Город на каменной скале
Город на каменной скале
Город на каменной скале
Ближайшие даты:
26
июн
3
июл
10
июл
17
июл
24
июл
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Что вас ожидает:

  • Вокзал города Приозерска
  • Крепость Корела
  • Центр города
  • Лютеранская кирха
  • Гранитный карьер
  • Ладожское озеро (пляж)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это поездка в город Приозерск на Карельском перешейке (120 км. от Петербурга) и знакомство с более чем тысячелетней историей «города на каменной скале», в ходе которой мы познакомимся с его главными достопримечательностям, а также прогуляемся до живописной каменоломни шведского периода, по пути заглянув на действующий гранитный карьер.
В окружении брутально-притягательной природы Карелии мы узнаем, что город этот, сменивший за свою историю 4 названия, известен не только крепостью Корела, но и живописными окрестностями, а история его весьма захватывающая и интересная.

По понедельникам в 11.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер по окрестностям
Что не входит
  • Обед
  • Билет в музей
  • Билет на электричку
Где начинаем и завершаем?
Начало: 188760 Лен обл. , г. Приозерск, ул. Привокзальная 1
Завершение: Там же
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 11.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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