Это поездка в город Приозерск на Карельском перешейке (120 км. от Петербурга) и знакомство с более чем тысячелетней историей «города на каменной скале», в ходе которой мы познакомимся с его главными достопримечательностям, а также прогуляемся до живописной каменоломни шведского периода, по пути заглянув на действующий гранитный карьер.

В окружении брутально-притягательной природы Карелии мы узнаем, что город этот, сменивший за свою историю 4 названия, известен не только крепостью Корела, но и живописными окрестностями, а история его весьма захватывающая и интересная.