Экскурсия в Приозерск на Карельском перешейке - история города на каменной скале
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Что вас ожидает:
- Вокзал города Приозерска
- Крепость Корела
- Центр города
- Лютеранская кирха
- Гранитный карьер
- Ладожское озеро (пляж)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это поездка в город Приозерск на Карельском перешейке (120 км. от Петербурга) и знакомство с более чем тысячелетней историей «города на каменной скале», в ходе которой мы познакомимся с его главными достопримечательностям, а также прогуляемся до живописной каменоломни шведского периода, по пути заглянув на действующий гранитный карьер.
В окружении брутально-притягательной природы Карелии мы узнаем, что город этот, сменивший за свою историю 4 названия, известен не только крепостью Корела, но и живописными окрестностями, а история его весьма захватывающая и интересная.
По понедельникам в 11.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер по окрестностям
- Что не входит
- Обед
- Билет в музей
- Билет на электричку
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 188760 Лен обл. , г. Приозерск, ул. Привокзальная 1Завершение: Там же
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам в 11.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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