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Древний и загадочный Приозерск

«Город на каменной скале» - от скандинавских преданий и новгородских летописей до наших дней
Обычно к нам едут, чтобы посмотреть знаменитую крепость Корела.

Однако здесь намного больше интересного, чем многие представляют! Через памятники архитектуры вы раскроете историю Приозерска, который принадлежал трем государствам, а корнями уходит еще в эпоху викингов. Услышите легенду о прототипе Петропавловской крепости. И полюбуетесь красотой города яблоневых садов и озер.
4.7
21 отзыв
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск

Описание экскурсии

Загадка Приозерска

Официально наш город основан в 1293 г., но результаты археологических исследований говорят, что поселение в устье реки Вуоксы появилось значительно раньше. А упоминания о нем находят не только в новгородских летописях, но и в скандинавских преданиях. Посетив главные достопримечательности Приозерска, мы попробуем с вами разобраться, сколько же все-таки лет «городу на каменной скале», как называл его в своих «Воспоминаниях о путешествии по России» Александр Дюма-старший.

Центральная площадь: история в памятниках

Я расскажу, как и почему появлялись первые города, что лежало в основе средневековой урбанизации и как использовался ландшафт Карельского перешейка в развитии Приозерска. На площади вы проследите архитектурное формирование его центра с 17 до 20 века. Мы поговорим о классицизме, северном модерне и функционализме. Вы осмотрите здание гостиницы и кинотеатра — яркий пример финского периода; банк Северных стран — отголоски Средневековья; собор Рождества Прсв. Богородицы — пример того, как из шведской кирхи может возникнуть православный собор классицистического типа; а также лютеранскую кирху Армаса Линдгрена.

Старинные крепости

Вы прогуляетесь по территории крепости Корела (вход в краеведческий музей и экскурсия по нему возможны только со штатным гидом). А возле заброшенных бастионов Новой крепости, построенной шведами, узнаете о периоде, когда город развивался по всем канонам средневекового торгового европейского центра. Я расскажу, какие товары через него возили купцы на продажу в Великий Новгород. А еще вы услышите приозерскую легенду о знаменитой цитадели, основанной Петром I в Петербурге.
По пути я посоветую вам отведать невероятно вкусную выпечку местного хлебозавода.

А дальше в программе для вас 2 опции на выбор:

Остров Каменистый

Совсем недавно в Приозерске завершилось благоустройство ещё одной интересной локации, с которой связаны многочисленные исторические события — это остров Калиосари (фин.) или Каменистый. В середине 17 века у шведов здесь также располагалось небольшое укрепление-фортеция. А сегодня на этом месте здесь появился ландшафтный парк. Мы с вами пройдём по эко-тропе, ведущей вокруг острова, откроем для себя гнейсово-гранитный ландшафт Карельского перешейка, насладимся прекрасным видом со смотровой площадки (не забыв сделать пару крутых селфи), а также увидим то, что осталось от финской здравницы конца 19 века.

Мыс Маячный (только для гостей отеля «Точка на карте. Приозерск»)

Для вас я также предлагаю прогулку по великолепному песчаному мысу Маячный. Вы перенесётесь во времена Третьего Крестового похода и узнаете об острове Холмансаари и шведской крепости. Именно здесь река впадает в Ладожское озеро — от видов захватывает дух! Посмотрим также на земляные насыпи предположительно крепостных стен, поговорим о сожжённом соборе Иоана Предтечи и о заводе Zellstoаffabrik Walgdof — дедушки легендарной и всегда нужной в хозяйстве ZEWA.

Организационные детали

  • В Приозерск вы можете добраться самостоятельно из Петербурга на электричке или на собственном авто
  • Билет в краеведческий музей крепости Корела оплачивается отдельно — 100-200 ₽/человека, дети до 16 лет и пенсионеры проходят бесплатно
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
  • Экскурсия возможна по предварительному запросу и предоплате в любой день, не указанный в расписании, уточняете, пожалуйста, у гида в переписке

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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Крепость Корела у танка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Приозерске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 283 туристов
Всем привет, я Юля — аккредитованный гид по Петербургу и Ленобласти. Родилась и выросла на Карельском перешейке, на берегу брутально-прекрасного Ладожского озера. Провела свое детство в средневековой крепости Приозерска, а
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в юности танцевала в стенах лютеранской кирхи. Закончила филфак СПбГУ, кафедру германских языков. Говорю на английском, немецком и немного на шведском. Открываю новые подробности истории города, изучая оригинальные документы Национального Архива Швеции. Объясню этимологию слова Skär, покажу самый узкий пролив Ладоги, развею миф о том, что 300 лет тому назад Петербург был основан на пустынных болотах — и это далеко не все, что вы узнаете на экскурсиях со мной. Жду встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маленький, но очень уютный городок. Люди приветливые, крепость небольшая, но очень интересного содержания - советую посетить! Гид Юлия очень хорошо рассказала о городе - показала все его достопримечательности!! Обязательно обратимся к ней за экскурсией и будем советовать друзьям и знакомым. Спасибо ей большое за увлекательный рассказ и фото.
Маленький, но очень уютный городок. Люди приветливые, крепость небольшая, но очень интересного содержания - советую посетить!
Маленький, но очень уютный городок. Люди приветливые, крепость небольшая, но очень интересного содержания - советую посетить!
Маленький, но очень уютный городок. Люди приветливые, крепость небольшая, но очень интересного содержания - советую посетить!
Маленький, но очень уютный городок. Люди приветливые, крепость небольшая, но очень интересного содержания - советую посетить!
Маленький, но очень уютный городок. Люди приветливые, крепость небольшая, но очень интересного содержания - советую посетить!
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Елена
Очень понравилась экскурсия, все очень увлекательно и информативно. Рекомендую! К Юлии захотелось и на другие экскурсии попасть! Приозерск прекрасен ❤️
Очень понравилась экскурсия, все очень увлекательно и информативно. Рекомендую! К Юлии захотелось и на другие экскурсии
Очень понравилась экскурсия, все очень увлекательно и информативно. Рекомендую! К Юлии захотелось и на другие экскурсии
Очень понравилась экскурсия, все очень увлекательно и информативно. Рекомендую! К Юлии захотелось и на другие экскурсии
Очень понравилась экскурсия, все очень увлекательно и информативно. Рекомендую! К Юлии захотелось и на другие экскурсии
Очень понравилась экскурсия, все очень увлекательно и информативно. Рекомендую! К Юлии захотелось и на другие экскурсии
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Андрей
Юлия великолепный гид, профессионал своего дела. Настолько приятно было слушать её рассказ, время пролетело не заметно. Всё рекомендую этого гида, не пожалеете.
Юлия великолепный гид, профессионал своего дела. Настолько приятно было слушать её рассказ, время пролетело не заметно.
Юлия великолепный гид, профессионал своего дела. Настолько приятно было слушать её рассказ, время пролетело не заметно.
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К
Юлия отличный гид с глубокими знаниями истории Приозерска и окрестностей. Сама экскурсия продолжительная и основательная. Мы многое узнали об истории Приозерска и региона и побывали в удивительной красоты местах, до которых точно не дошли бы самостоятельно. Кроме того, с нами был 5-ти летний ребенок, которого Юлия смогла увлечь и заинтересовать. Отличная экскурсия! Рекомендую всем кто планирует посетить Приозерск!
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Е
Мы в восторге от экскурсии, которую для нас провела Юля! Человек, который так увлечён темой и историей не мог сделать это подругому! Нас было 6 человек и Юлю мы видели
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впервые, но ощущение было как будто мы давно знакомы, так она нас всех к себе расположила. Время на экскурсии пролетело не заметно, было очень интересно и мы узнали много нового. Очень рада, что нам удалось с ней встретиться!

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И
Очень интересная, неизбитая тема. Мы благодарны Юлии, а в лютеранской церкви также Герхарду за увлекательную экскурсию, которая позволила нам по-новому взглянуть на историю Петербурга и побывать в неожиданных местах. Прекрасная прогулка по залитому солнцем весеннему Петербургу, освежающий бокал шампанского, катакомбы и колокольня старинной церкви - рецепт незабываемого дня!
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от 9300 ₽ за экскурсию