Обычно к нам едут, чтобы посмотреть знаменитую крепость Корела. Однако здесь намного больше интересного, чем многие представляют! Через памятники архитектуры вы раскроете историю Приозерска, который принадлежал трем государствам, а корнями уходит еще в эпоху викингов. Услышите легенду о прототипе Петропавловской крепости. И полюбуетесь красотой города яблоневых садов и озер.

Описание экскурсии

Загадка Приозерска

Официально наш город основан в 1293 г., но результаты археологических исследований говорят, что поселение в устье реки Вуоксы появилось значительно раньше. А упоминания о нем находят не только в новгородских летописях, но и в скандинавских преданиях. Посетив главные достопримечательности Приозерска, мы попробуем с вами разобраться, сколько же все-таки лет «городу на каменной скале», как называл его в своих «Воспоминаниях о путешествии по России» Александр Дюма-старший.

Центральная площадь: история в памятниках

Я расскажу, как и почему появлялись первые города, что лежало в основе средневековой урбанизации и как использовался ландшафт Карельского перешейка в развитии Приозерска. На площади вы проследите архитектурное формирование его центра с 17 до 20 века. Мы поговорим о классицизме, северном модерне и функционализме. Вы осмотрите здание гостиницы и кинотеатра — яркий пример финского периода; банк Северных стран — отголоски Средневековья; собор Рождества Прсв. Богородицы — пример того, как из шведской кирхи может возникнуть православный собор классицистического типа; а также лютеранскую кирху Армаса Линдгрена.

Старинные крепости

Вы прогуляетесь по территории крепости Корела (вход в краеведческий музей и экскурсия по нему возможны только со штатным гидом). А возле заброшенных бастионов Новой крепости, построенной шведами, узнаете о периоде, когда город развивался по всем канонам средневекового торгового европейского центра. Я расскажу, какие товары через него возили купцы на продажу в Великий Новгород. А еще вы услышите приозерскую легенду о знаменитой цитадели, основанной Петром I в Петербурге.

По пути я посоветую вам отведать невероятно вкусную выпечку местного хлебозавода.

А дальше в программе для вас 2 опции на выбор:

Остров Каменистый

Совсем недавно в Приозерске завершилось благоустройство ещё одной интересной локации, с которой связаны многочисленные исторические события — это остров Калиосари (фин.) или Каменистый. В середине 17 века у шведов здесь также располагалось небольшое укрепление-фортеция. А сегодня на этом месте здесь появился ландшафтный парк. Мы с вами пройдём по эко-тропе, ведущей вокруг острова, откроем для себя гнейсово-гранитный ландшафт Карельского перешейка, насладимся прекрасным видом со смотровой площадки (не забыв сделать пару крутых селфи), а также увидим то, что осталось от финской здравницы конца 19 века.

Мыс Маячный (только для гостей отеля «Точка на карте. Приозерск»)

Для вас я также предлагаю прогулку по великолепному песчаному мысу Маячный. Вы перенесётесь во времена Третьего Крестового похода и узнаете об острове Холмансаари и шведской крепости. Именно здесь река впадает в Ладожское озеро — от видов захватывает дух! Посмотрим также на земляные насыпи предположительно крепостных стен, поговорим о сожжённом соборе Иоана Предтечи и о заводе Zellstoаffabrik Walgdof — дедушки легендарной и всегда нужной в хозяйстве ZEWA.

Организационные детали