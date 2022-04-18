Древний и загадочный Приозерск

«Город на каменной скале» - от скандинавских преданий и новгородских летописей до наших дней

Мини-группа
Обычно к нам едут, чтобы посмотреть знаменитую крепость Корела.

Однако здесь намного больше интересного, чем многие представляют! Через памятники архитектуры вы раскроете историю Приозерска, который принадлежал трем государствам, а корнями уходит еще в эпоху викингов.

Услышите легенду о прототипе Петропавловской крепости.

И полюбуетесь красотой города яблоневых садов и озер.
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
Древний и загадочный Приозерск
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Что вас ожидает

Загадка Приозерска

Официально наш город основан в 1293 г, но результаты археологических исследований говорят, что поселение в устье реки Вуоксы появилось значительно раньше. А упоминания о нем находят не только в новгородских летописях, но и в скандинавских преданиях. Посетив главные достопримечательности Приозерска, мы попробуем с вами разобраться, сколько же все-таки лет «городу на каменной скале», как называл его в своих «Воспоминаниях о путешествии по России» Александр Дюма-старший.

Центральная площадь: история в памятниках

Я расскажу, как и почему появлялись первые города, что лежало в основе средневековой урбанизации и как использовался ландшафт Карельского перешейка в развитии Приозерска. На площади вы проследите архитектурное формирование его центра с 17 до 20 века. Мы поговорим о классицизме, северном модерне и функционализме. Вы осмотрите здание гостиницы и кинотеатра — яркий пример финского периода; банк Северных стран — отголоски Средневековья; собор Рождества Прсв. Богородицы — пример того, как из шведской кирхи может возникнуть православный собор классицистического типа; а также лютеранскую кирху Армаса Линдгрена.

Старинные крепости

Вы прогуляетесь по территории крепости Корела (вход в краеведческий музей и экскурсия по нему возможны только со штатным гидом). А возле заброшенных бастионов Новой крепости, построенной шведами, узнаете о периоде, когда город развивался по всем канонам средневекового торгового европейского центра. Я расскажу, какие товары через него возили купцы на продажу в Великий Новгород. А еще вы услышите приозерскую легенду о знаменитой цитадели, основанной Петром I в Петербурге.

И конечно, вы оцените брутальную красоту природы Карельского перешейка, а по пути я посоветую вам отведать невероятно вкусную выпечку местного хлебзавода.

Организационные детали

  • В Приозерск вы можете добраться самостоятельно или заказать трансфер из Петербурга на 6 человек (1500 р. /человека туда-обратно)
  • Билет в краеведческий музей крепости Корела оплачивается отдельно — 50-100 руб. /человека, дети до 16 лет бесплатно
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Приозерска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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