Что вас ожидает

Загадка Приозерска

Официально наш город основан в 1293 г, но результаты археологических исследований говорят, что поселение в устье реки Вуоксы появилось значительно раньше. А упоминания о нем находят не только в новгородских летописях, но и в скандинавских преданиях. Посетив главные достопримечательности Приозерска, мы попробуем с вами разобраться, сколько же все-таки лет «городу на каменной скале», как называл его в своих «Воспоминаниях о путешествии по России» Александр Дюма-старший.

Центральная площадь: история в памятниках

Я расскажу, как и почему появлялись первые города, что лежало в основе средневековой урбанизации и как использовался ландшафт Карельского перешейка в развитии Приозерска. На площади вы проследите архитектурное формирование его центра с 17 до 20 века. Мы поговорим о классицизме, северном модерне и функционализме. Вы осмотрите здание гостиницы и кинотеатра — яркий пример финского периода; банк Северных стран — отголоски Средневековья; собор Рождества Прсв. Богородицы — пример того, как из шведской кирхи может возникнуть православный собор классицистического типа; а также лютеранскую кирху Армаса Линдгрена.

Старинные крепости

Вы прогуляетесь по территории крепости Корела (вход в краеведческий музей и экскурсия по нему возможны только со штатным гидом). А возле заброшенных бастионов Новой крепости, построенной шведами, узнаете о периоде, когда город развивался по всем канонам средневекового торгового европейского центра. Я расскажу, какие товары через него возили купцы на продажу в Великий Новгород. А еще вы услышите приозерскую легенду о знаменитой цитадели, основанной Петром I в Петербурге.

И конечно, вы оцените брутальную красоту природы Карельского перешейка, а по пути я посоветую вам отведать невероятно вкусную выпечку местного хлебзавода.

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