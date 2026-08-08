Найдено 1 экскурсия в Приозерске , цена 9300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2.5 часа 21 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Древний и загадочный Приозерск «Город на каменной скале» - от скандинавских преданий и новгородских летописей до наших дней Начало: Крепость Корела у танка от 9300 ₽ за всё до 6 чел.

Приглашаем вас на экскурсии из Приозерска, которые раскроют всю палитру красок Карелии. Посетите с нами Валаам с его духовной аурой, отправьтесь в Рускеала за впечатляющими видами мраморного каньона, исследуйте Ладожские шхеры – жемчужину северной природы. Предлагаем экскурсии для каждого путешественника по привлекательным ценам. Мотивация для посетителей – это возможность увидеть уникальные места, получить новые знания и яркие воспоминания. Забронируйте своё приключение уже сегодня!