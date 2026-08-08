Индивидуальная
до 6 чел.
Древний и загадочный Приозерск
«Город на каменной скале» - от скандинавских преданий и новгородских летописей до наших дней
Начало: Крепость Корела у танка
Сегодня в 11:30
12 авг в 11:30
от 9300 ₽ за всё до 6 чел.
Приглашаем вас на экскурсии из Приозерска, которые раскроют всю палитру красок Карелии. Посетите с нами Валаам с его духовной аурой, отправьтесь в Рускеала за впечатляющими видами мраморного каньона, исследуйте Ладожские шхеры – жемчужину северной природы. Предлагаем экскурсии для каждого путешественника по привлекательным ценам. Мотивация для посетителей – это возможность увидеть уникальные места, получить новые знания и яркие воспоминания. Забронируйте своё приключение уже сегодня!