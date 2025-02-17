Найдено 1 тур в Лахденпохья , цена 50 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

На машине На снегоходах 3 дня Индивидуальное экспресс-путешествие на Крайний Север: баня, рыбалка, прогулки в Карелии Отдохнуть в приятной компании, порадоваться улову и прокатиться на снегоходе Начало: Лахденпохья, ул. Ленина 2А (кафе «Рундучок»), врем... 50 000 ₽ за человека

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