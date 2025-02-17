3 дня
Индивидуальное экспресс-путешествие на Крайний Север: баня, рыбалка, прогулки в Карелии
Отдохнуть в приятной компании, порадоваться улову и прокатиться на снегоходе
Начало: Лахденпохья, ул. Ленина 2А (кафе «Рундучок»), врем...
17 фев в 10:00
18 фев в 10:00
50 000₽ за человека
Приглашаем вас на экскурсионные туры из Лахденпохья, которые раскроют всю красоту и загадки ладожских шхер и Валаама. Наши туры — это идеальный способ познакомиться с уникальной природой и историей региона. Бронируйте ваше путешествие прямо сейчас и начните исследование уже завтра!