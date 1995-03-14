Программа тура по дням
Отправление из Якутска
Отправление из Якутска в 19:00.
Синск
Трансфер по р. Синяя.
Экскурсии на турбазы «Ямщицкое подворье» и «Поющие скалы».
Культурно-развлекательная программа.
Подробная программа в разделе «Важно знать».
Программа на теплоходе
С. Даппарай
Фольклорное приветствие на берегу, прогулка.
Устье реки Ура
Уха на берегу.
Прогулка по окрестным сенокосным полям.
Купание, рыбалка.
Торжественная церемония пересечения экватора р. Лена.
Витим
Заход в устье р. Витим до надписи «Угрюм-река».
В поселке пешая экскурсия, посещение краеведческого музея.
Ленск
Автобусная экскурсия по достопримечательностям города.
Посещение краеведческого музея, храма Св. Иннокентия.
Свободное время.
Олёкминск
Экскурсия по городу.
Посещение краеведческого музея.
Фотопауза на памятнике р. Лена.
Ленские столбы
Посещение национального парка «Ленские столбы» и восхождение на скалы.
Прощальный вечер.
Якутск
Прибытие в г. Якутск в 00:10.
Выселение с теплохода до 12:00.
Проживание
Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный».
Стоимость в зависимости от категории размещения:
|Категории кают/способ размещения
|Стоимость
|Четырехместная
|для 4х человек
|150 000
|для 3х человек
|150 000
|для 2х человек
|170 000
|для 1 человека
|200 000
|Трехместная
|для 3х человек
|150 000
|для 2х человек
|170 000
|для 1 человека
|200 000
|Одноместная (с доп. местом)
|для 2х человек
|150 000
|для 1 человека
|170 000
|Полулюкс
|трёхместная
|150 000
|двухместная
|200 000
|для 1 человека
|200 000
|Капитанский люкс
|300 000
|Люкс
|400 000
Скидки:
- детям до 6 лет – бесплатно без предоставления отдельного места;
- детям от 7 до 12 лет – скидка на размещение 25%.
Варианты проживания
Люкс каюта
Люксы № 200, 201 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 19,77 м²).
Люкс № 308 (капитанский) на солнечной палубе (площадь 16,0 м²);
В каюте: две комнаты (спальная, гостевая), двуспальная кровать, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, электрический чайник, внутренний телефон, TV, два дополнительных индивидуальных кондиционера, шкафы, прикроватный стол, стул, угловой диван, журнальный столик.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, один графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубная паста, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюкс каюта
Полулюксы № 106, 107, 108, 109, 111 на главной палубе, № 202-208, 210 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: диван двуспальный, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюксы с дополнительным местом № 110, 112, 113 на главной палубе, № 209 на шлюпочной палубе на 3 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: диван двуспальный, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Одноместная каюта (с доп. местом)
Одноместные каюты с дополнительным местом № 100-105 на главной палубе на 2 взрослых (площадь 6,8 м²).
В каюте: односпальный раскладной диван, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Двух - и трёхместная каюта (стандарт 2+1)
Двухместные каюты с дополнительным спальным местом № 211-234 на 3 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: три спальных места (два внизу и один наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Четырёхместная каюта
Четырехместные каюты № 114-132 на 4 взрослых (площадь 11,22 м²);
В каюте: четыре спальных места (два внизу и два наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на теплоходе
- Страхование
- Трансфер по р. Синяя
- Экскурсии на турбазы "Ямщицкое подворье" и "Поющие скалы"
- Культурно-развлекательная программа
- Питание по системе «шведский стол»
- Обзорные экскурсии в с. Даппарай, г. Ленск, п. Витим, г. Олекминск
- «зеленые» остановки на устье р. Ура, р. Витим
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты от и до г. Якутска
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные услуги на борту теплохода
Место начала и завершения?
Возможны ли изменения в программе?
В программе возможны изменения, зависящие от погодных условий.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к началу и от места окончания тура не входят в стоимость. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая одежда нужна для путешествия на теплоходе?
На борту теплохода принят свободный стиль одежды. Если согласно программе предусмотрены мероприятия активного туризма (восхождение на вершину Ленских столбов, спортивные игры, пешие экскурсии), рекомендуем взять удобную обувь и одежду (вещи, заменяющие их). В качестве дополнительных вещей можете взять вечернюю одежду для посещения бара, ресторана.
На дальние круизы настоятельно рекомендуем запастись солнцезащитными средствами и репеллентными средствами от комаров, мошек и других насекомых. По запросу туристы могут получить москитные сетки у стойки администрации на борту теплохода. На случай дождя выдаются дождевики.
Какие правила безопасности на борту теплохода?
Капитан является единоначальником на судне, поэтому все пассажиры обязаны подчиняться распоряжениям капитана в пределах его полномочий. На протяжении всего тура турист обязан подчиняться требованиям внутреннего распорядка, соблюдать правила безопасности и выполнять все распоряжения экипажа судна и Дирекции круиза.
Решения капитана по вопросам обеспечения безопасности плавания являются окончательными и обязательными для пассажиров (туристов), находящихся на судне.
Если, по мнению капитана или судового врача, турист по какой-либо причине не может совершить путешествие, существует вероятность угрозы его безопасности и безопасности других туристов, вероятность отказа пограничных служб в разрешении туристу сойти на берег в порту, то в этом случае капитан имеет право отказать такому туристу в посадке на теплоход в любом порту, высадить туриста в любом порту следования или перевести туриста в другую каюту той же или другой категории.
При общесудовой тревоге, при пожаре в каюте или обнаружении его признаков на судне пассажир обязан не поддаваться панике, сообщить о факте задымления или возгорания экипажу судна, занять каюты согласно посадочным талонам, тепло одеться, надеть спасательный жилет и неукоснительно выполнять указания, поступающие по радиотрансляционной сети от капитана судна (лица, его замещающего) и дирекции круиза. В случае перебоев в работе радиотрансляционной сети держать дверь каюты открытой и внимательно слушать команды, подаваемые членами аварийно-спасательной группы.
Теплоход является транспортным средством повышенной опасности, и турист обязуется не оставлять без присмотра взятых в путешествие детей, а также недееспособных родственников и полностью отвечает за их поведение и здоровье во время тура.
Во время стоянок в населенных пунктах теплоход может отходить от причала для выполнения технологических операций, о чем Дирекция круиза своевременно извещает туристов.
Турист должен сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры.
Соблюдайте правила личной гигиены и безопасности:
- не пейте воду из-под крана во избежание инфекционных заболеваний;
- соблюдайте меры личной безопасности, правила этикета, не провоцируйте конфликты;
- не оставляйте детей без присмотра.
Какие правила безопасности и что запрещается на территории НПП «Ленские Столбы»?
Прежде чем вы решили куда-то пойти или поехать, внимательно ознакомьтесь с предлагаемой инструкцией, которая даст возможность хорошо отдохнуть и вернуться с отличным настроением и в добром здравии, чего мы Вам и желаем.
- перед выходом на маршруты проверьте исправность одежды, обуви, необходимого снаряжения;
- не рекомендуется выходить на маршрут в неудобной и тесной обуви и одежде.
- запрещается покидать место стоянки, сходить с маршрута без разрешения сопровождающего группы или экскурсовода;
- при пересечении участков каменных россыпей, участков с обилием валежника надо соблюдать особую осторожность при ходьбе, и если есть возможность — обходите такие места;
- инвентарь и походное имущество нужно располагать в отведенном легкодоступном месте во избежание травм и ранений;
- запрещается подъем по тропе на скалы людям с ослабленным здоровьем (больное сердце, кровяное давление, одышка и т. д.) и употребившим алкогольные напитки;
- запрещается подходить к краю обрыва и отрываться от основной группы;
- не бросайте камни и различные предметы вниз при подъеме, спуске и на вершине скал, Вы можете нанести увечья людям, находившимся внизу;
- если Вам трудно подниматься, отдохните и попросите кого-нибудь сопроводить Вас вниз;
- находясь на судне, исполняйте все указания экипажа судна, в случае опасности, угрожающей Вашей жизни, не следует поддаваться панике, не предпринимайте, без крайней необходимости, самостоятельных действий, ждите указаний экипажа либо сопровождающих Вас сотрудников парка;
- вся ответственность за несоблюдение правил в НП «Ленские столбы» и правил техники безопасности возлагается на виновное лицо: работника парка, если несчастный случай произошел по его вине, туриста — если вины работника парка в несчастном случае нет. Ответственность за соблюдение детьми правил техники безопасности несут их родители или иное ответственное лицо (при посещении парка группой детей).
На территории парка запрещается:
- распитие алкогольных, использование наркотических и токсических веществ, а также нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
покидать место стоянки, бивака, базы отдыха без разрешения руководителя (старшего) группы.
- купание вне мест, определенных для этих целей, а также купание без присутствия при этом руководителя (старшего) группы;
- оставлять и бросать мусор;
- въезд и стоянка всех видов транспорта без наличия разрешения и оплаты за въезд и стоянку транспорта;
- использование рыболовных снастей без разрешения госинспектора даже при наличии разрешения на рыбный лов;
- использование кино-, видео- и фотоаппаратов без наличия разрешения и оплаты за проведение съемок;
- курение в помещениях, на маршруте, вне отведенных для этих целей мест;
- использование не по назначению взятого на прокат имущества парка или его порча;
разведение костра вне отведенных для этих целей мест, без разрешения работников парка;
- разжигать и пользоваться печами, а также использовать их не по назначению;
- использование для разжигания печи или костра нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей;
- оставлять на местах стоянок, остановок, биваков не затушенных кострищ;
использование вблизи открытого огня средств (аэрозоли, ГСМ, лакокрасочные материалы);
- пользоваться открытым огнем для освещения помещений;
- хранить горючие и легковоспламеняющиеся вещества и материалы внутри помещений и вблизи кострищ;
- перегораживать вещами входы, выходы, проходы внутри помещений;
- без разрешения сотрудников парка использовать электробытовые приборы;
- использование самодельных электробытовых приборов, не соответствующих нормам пожарной безопасности;
- реализация алкогольных напитков вблизи баз отдыха, лагерей, мест отдыха и на самой территории парка.
Что запрещено на борту теплохода?
На борту теплохода запрещается:
- перевозить животных и птиц;
- брать напитки и еду;
- пользоваться в каютах электроприборами (кроме фена, мощностью до 800 Вт, электробритвы и зарядных устройств);
- курить в необорудованных для этого местах, в том числе в каютах и всех общественных помещениях (оборудованные места для курения предусмотрены на шлюпочной палубе);
- бросать окурки и мусор за борт теплохода;
- мусорить, разжигать костры в местах «зеленых» стоянок.
- бегать по трапам и палубам, сидеть на перилах и ограждениях, перевешиваться через поручни ограждения палубы;
- подавать ложные крики о помощи;
- кормить чаек с палуб теплохода, купаться с борта судна;
- прыгать в воду, перевозить в помещениях судна предметы, имеющие габаритные размеры свыше 150х100х50 см.;
- входить и находиться в служебных помещениях, имеющих таблички «Вход воспрещен» и в местах, где расположены судовые устройства и механизмы;
- оставлять при уходе из каюты включенными электронагревательные и осветительные приборы, открытыми окна и двери;
- подниматься на мачты, залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости спасательные круги;
- находиться на верхней палубе судна перед окнами ходовой рубки;
- использовать огневые и пиротехнические средства на судне (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты, ароматические свечи и т. п.);
- распивать спиртные напитки в салоне теплохода;
- самостоятельно включать, выключать свет в пассажирских салонах общего пользования или изменять интенсивность освещения. Для этого пассажирам следует обращаться к представителю экипажа или дирекции круиза или экипажу теплохода.
- прикреплять любые материалы, в том числе материалы рекламного характера, в судовых помещениях к стенам, потолку и полу без предварительного согласования с официальными представителями Компании.
- начинать посадку или высадку до полной швартовки судна и подачи трапа;
- перемещаться с борта судна на причал и в обратном направлении не по трапу;
- залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости спасательные круги;
- провозить алкогольную и наркотическую продукцию, огнестрельное оружие, холодное оружие, иные предметы, которые по мнению компании могут представлять опасность для туристов; В случае попытки пронести на борт указанные выше предметы, они будут изъяты и могут быть не возвращены. Туристу может быть отказано в посадке на теплоход при попытке пронести наиболее опасные запрещенные предметы (оружие, взрывчатые или токсичные вещества и т. д.).
- выносить имущество теплохода на стоянках (пастельное белье, полотенца, стаканы, пепельницы и т. д).
Что следует знать при подготовке к путешествию на теплоходе?
ПОСАДКА И ТРАНСФЕР
- Посадка на борт теплохода производится только при наличии документов, удостоверяющих личность, на каждого туриста (паспорт, свидетельство о рождении на детей). Отсутствие на руках у туриста вышеуказанных документов является основанием для отказа в круизе. Время начала регистрации и посадки указывается в посадочном талоне. Регистрация и посадка на борт заканчивается за 15 минут до объявленного времени отправления теплохода в круиз.
- Рекомендуем приобретать железнодорожные и авиабилеты с запасом времени на случай непредвиденной задержки теплохода в пути и соответственно переносом времени отправления/прибытия.
МЕДИЦИНА
- Для обращения к медработнику необходимо иметь с собой данные СНИЛС и медицинского полиса/страховки.
- На борту теплохода (главная палуба) есть медицинский работник, который окажет Вам экстренную медицинскую помощь. Туристам с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь при себе лекарства, прописанные врачом.
- Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, поездка на теплоходе не рекомендуется. Теплоход, каюты, трапы, причалы не приспособлены для передвижения по ним лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. На момент бронирования турист должен предоставить полную информацию о состоянии своего здоровья в случае, если он болен, немощен, является инвалидом или лицом с ограниченными физическими возможностями, лицом с ограниченными возможностями передвижения.
- Если хроническое или инфекционное заболевание туриста угрожает здоровью других туристов или членов экипажа, и турист не сообщил о своем заболевании сотрудникам компании при приобретении тура, то при выявлении такого заболевания он может быть снят с борта теплохода в ближайшем порту.
- Женщины со сроком беременности менее 23 недель на момент окончания круиза должны предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что они в состоянии совершить путешествие на борту теплохода с учетом дат и особенностей̆ маршрута. В случае, если срок беременности превышает 23 недели на момент окончания дальнего круиза, то туристка не сможет совершить круиз.
- Турист, состояние здоровья которого может помешать ему осуществить круиз, учитывая маршрут следования, должен получить заключение врача о возможности совершения такого рода путешествия до его бронирования. В противном случае организатор не несет ответственности за последствия. Сотрудники имеют право попросить туриста предъявить при посадке на теплоход медицинское заключение, разрешающее совершить путешествие, и имеют право отказать в посадке в случае его отсутствия. При этом денежные средства, оплаченные за круиз, будут удержаны в полном объеме
- В экстренных случаях на борту теплохода судовой медик бесплатно оказывает первую неотложную медицинскую помощь и может назначить любые медикаменты, лечение или другие медицинские процедуры, а также поместить туриста в изолятор на борту теплохода или любое аналогичное учреждение, при условии, что судовой врач сочтет такие меры необходимыми. Решение судового врача подкрепляется полномочиями капитана. Отказ пассажира от содействия в таком лечении может привести к его высадке в любом порту, при необходимости это может быть сделано с привлечением местных сотрудников полиции или других компетентных органов и при этом туроператор не несет ответственности за убытки, издержки и не выплачивает компенсации пассажиру.
- В случае заболевания туриста во время тура (травматизма, обострения хронических и иных заболеваний, требующих квалифицированного медицинского лечения и ухода), турист обязан обратиться в медицинское учреждение в ближайшем порту. В случае продолжения рейса и отказа туриста от медицинского лечения в стационарном учреждении, вся ответственность за результаты принятого решения возлагается на туриста, и туроператор не несет ответственности за последствия, вызванные заболеванием туриста, и не возмещает стоимость услуг, неиспользованных туристом вследствие заболевания. При необходимости госпитализации больного теплоход обязан сделать остановку у ближайшего оборудованного для данного типа судна причала. Претензии других туристов по изменению расписания, вызванного такой остановкой, не принимаются. Все туристы должны иметь при себе документ удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о рождении и т. д.) и полис обязательного медицинского страхования.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Перечень дополнительных услуг на борту теплохода: сауна, бильярд, массажное кресло.
- На борту находится гладильная комната доступная для всех пассажиров.
- В стойке ресепшн можно взять настольные игры, карандаши и детские раскраски.
- Возможен прокат удочек согласно программе круиза.
- Интернет: на борту теплохода wi-fi нет. Наличие сети Интернет на остановках не гарантируется.
- В каждой каюте есть душ, туалет, выдаются полотенца, гель шампунь, мыло и постельное белье. В каютах класса полулюкс и люкс дополнительно предоставляются зубные щетки, фен, халат, тапочки.
- Объявления по бортовому радио проводятся на русском языке (приглашения на приемы пищи, приглашение отправиться на экскурсию, время прибытия и отправления, и т. п.). Путевая информация по маршруту по бортовому радио не предусмотрена.
- Клиент несет ответственность за сохранность своих денег, ценностей, имущества и документов на протяжении всего круиза.
- На борту теплохода нет возможности обменять валюту. Это лучше сделать перед рейсом в городе. На теплоходе оплата производится в рублях, наличными.
- Во время круиза внимательно слушайте информацию по радиотрансляционной сети. По всем вопросам обращайтесь к директору круиза, администратору или своим бортпроводникам.
- Программа пребывания на теплоходе-пансионате предусматривает комплекс мер, направленных на снятие психоэмоционального напряжения, оказывающих на человека оздоровительное воздействие, в том числе успокаивающее, повышающее работоспособность, иммунитет и настроение, также оздоровлению способствует свежий речной воздух (оздоровительная аэробика, фиточаи).
Есть ли какие-то скидки на круиз?
Какая программа ожидает нас во второй день тура?
Обратите внимание! Возможно небольшое расхождение по таймингу.
08:00–10:15 Завтрак по сменам.
09:00–10:00 Показ мультфильмов в кинозале.
10:15–10:45 Оздоровительная аэробика на свежем воздухе под руководством инструктора (солнечная палуба).
12:00 Прибытие в с. Синск.
Отправление на лодках-водометах к месту первой локации в мини-группах по 4 человека (пассажиры обеспечиваются спасательными жилетами).
Пассажиры кают класса «люкс» и «полулюкс» отправляются группой 20 человек на судне на воздушной подушке «Нептун».
На водометах поднимаемся на 15-й километр реки Синяя, где начинается заповедная территория, и местом нашей высадки является кордон ДБР (Дирекция биологических ресурсов).
13:00 Прибытие на нашу первую локацию, где нас ждёт увлекательная мини-экскурсия и информация о Синских столбах от инспектора Министерства экологии РС(Я).
Кордон расположен в красивейшем месте, рядом со скалой высотой 220 м., на фоне которой вы можете сделать уникальные фото и видео кадры.
На кордоне мы находимся 30 минут, затем на лодках направляемся до 12 км. реки Синяя на турбазу «Поющие скалы».
14:00 Прибытие на турбазу «Поющие скалы», где активных участников ждет восхождение на Синские столбы (удобная обувь обязательна): нас ждет маршрут длиной 600 м по тропе на высоту 123 м (это как 20-этажное здание) до живописной смотровой площадки.
Тем, кто не пойдет на восхождение, мы предлагаем уникальную рыбалку на перекате, в августе рыба в этих местах идет на обратный нерест, улов почти гарантирован!
Рыболовные снасти предоставляются (в аренду), или можно просто насладиться этими дивными местами с берега, прогулявшись по турбазе.
На турбазе есть большой навес, шезлонги с зонтом, туалет, прогулочная зона.
Остановка на 1,5–2 часа.
Далее вся группа переезжает в третью локацию: «Ямщицкое подворье».
16:00 Прибытие на турбазу «Ямщицкое подворье», где мы попадем в другое измерение времени.
Будут и активности, и переодевания в одежду тех времен, и музей, и ярмарка, и концерт, и хоровод, и мастер-классы, и таёжный чай: весело будет всем — и взрослым, и детям!
База отдыха «Ямщицкое подворье».
Село Синск было основано в 1743 г. как почтовая станция, содержателей которых называли «дьаамнар» — ямщики. Они с помощью местных жителей построили станционную юрту, а сами жили в землянках. Спустя два года ямщики подали прошение о переносе станции к устью речки Синей и через несколько лет получили удовлетворительный ответ. Так и возникло село Синское.
Остановка на 2 часа.
18:00 Возвращение и веселый тематический сбор на борту нашего теплохода с фотозонами, приветственными напитками.
По желанию, познавательная лекция в кинозале о «Ямщицком Иркутско-якутском тракте», вечерняя и ночная развлекательная программа в музыкальном салоне.
19:00 Отход от стоянки «Ленские Столбы».
19:00-21:15 Ужин в ресторане по сменам.
21:30-22:30 Анимационная детская развлекательная вечерняя программа (аниматор с реквизитом) в музыкальном салоне.
22:30-23:00 Показ мультфильмов в кинозале.
23:00-01:00 Вечерняя развлекательная программа для взрослых от ведущей с участием приглашенных артистов в музыкальном салоне.
01:00-05:00 Дискотека в музыкальном салоне с ди-джеем.
Есть ли памятка?
ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Необходимые документы для совершения круиза
- Паспорт / для детей - свидетельство о рождении.
- Посадочный талон.
- Медицинский полис.
Трансфер (для туристов дальних круизов»):
по приезду в г. Якутск включен трансфер по маршруту «аэропорт-гостиница/речпорт», по окончании круиза включен трансфер в г. Якутск по маршруту «речпорт-гостиница/аэропорт»;
Посадка
Посадка начинается за 1 час до отправления в Речпорту по адресу: г. Якутск, ул. Новопортовская, 1 (причал вниз по дороге, подходите сразу на теплоход).
На посадку необходимо взять с собой паспорта/свидетельства о рождении (для детей до 14 лет)/иной удостоверяющий документ, посадочный талон и карточки на питание (если заранее приобретали).
Питание на борту
Ресторан работает до 21:00, салон-бар до 05:00.
Для удобства туристов на борту судна предусмотрены три смены питания в ресторане. Время питания, количество смен и рассадка по салонам ресторана может варьироваться в зависимости от загрузки теплохода, маршрута следования, количества туристов в рейсе:
1 смена 8:00-8:45 завтрак, 13:00-13:45 обед, 19:00-19:45 ужин
2 смена 8:45-9:30 завтрак, 13:45-14:30 обед, 19:45-20:30 ужин
3 смена 9:30-10:15 завтрак, 14:30-15:15 обед, 20:30-21:15 ужин
В коридорах на главной и шлюпочной палубах стоят кулеры с водой и кипятком. В каждой каюте есть графин со стаканами.
Ресторан предлагает сбалансированное меню с возможностью выбора вегетарианских и низкокалорийных блюд по системе «шведский стол» на завтрак, обед и ужин.
На борту теплохода возможен наличный и безналичный расчет.
Алкогольные и безалкогольные напитки, приобретенные за пределами бара, запрещается проносить в рестораны и бары теплохода.
Курение в помещениях теплохода запрещено, только в отведенном месте для курения.
Распитие спиртного в салоне теплохода запрещено.
На теплоход с питомцами нельзя.
Медицинская помощь
Для обращения к медработнику необходимо иметь с собой данные СНИЛС и медицинского полиса.
На борту теплохода (главная палуба) есть судовой медик, который окажет Вам экстренную медицинскую помощь.
Лицам с хроническими заболеваниями туроператор не рекомендует совершать круизы, в связи с особенностями некоторых маршрутов, а также оставляет за собой право отказать клиенту в совершении круиза в связи с отсутствуем возможности оказания своевременной специализированной медицинской помощи. Ответственность за извещение Компании о своем состоянии здоровья лежит на клиенте. Туристам с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь при себе лекарства, прописанные врачом.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, поездка на теплоходе не рекомендуется.
Теплоход, каюты, трапы, причалы не приспособлены для передвижения по ним лиц с нарушением функций опорнодвигательного аппарата.
На момент бронирования турист должен предоставить полную информацию о состоянии своего здоровья в случае, если он болен, немощен, является инвалидом или лицом с ограниченными физическими возможностями, лицом с ограниченными возможностями передвижения, заполнив специальную анкету, которая по запросу предоставляется ПАО «ЛОРП».
Компания ПАО «ЛОРП» вправе отказаться от принятия заказа или от посадки на теплоход туриста-инвалида или лица с ограниченными физическими возможностями, исходя исключительно из соображений безопасности.
Если хроническое или инфекционное заболевание туриста угрожает здоровью других туристов или членов экипажа, и турист не сообщил о своем заболевании сотрудникам туроператора при приобретении тура, то при выявлении такого заболевания он может быть снят с борта теплохода в ближайшем порту. При этом производится возврат уплаченной суммы за тур за вычетом фактически понесенных ПАО «ЛОРП» расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору о реализации турпродукта.
Женщина со сроком беременности менее 23 недель на момент окончания круиза должны предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что она в состоянии совершить путешествие на борту теплохода с учетом дат и особенностей маршрута. Если срок беременности превышает 23 недели на момент круиза, Компания не рекомендует совершать круизы, в связи с особенностями некоторых маршрутов, а также оставляет за собой право отказать клиенту в совершении круиза в связи с отсутствуем возможности оказания своевременной специализированной медицинской помощи. Ответственность за извещение Компании о своем состоянии и сроке беременности лежит на клиенте.
Турист, состояние здоровья которого может помешать ему путешествовать, учитывая маршрут следования, должен получить заключение врача о возможности совершения такого рода путешествия до его бронирования.
В экстренных случаях на борту теплохода судовой медик бесплатно оказывает первую неотложную медицинскую помощь и может назначить медикаменты, необходимые медицинские процедуры, а также поместить туриста в изолятор на борту теплохода или любое аналогичное учреждение, при условии, что судовой врач сочтет такие меры необходимыми. Решение судового врача подкрепляется полномочиями капитана. Отказ пассажира от содействия в таком лечении может привести к его высадке в любом порту, при необходимости это может быть сделано с привлечением местных сотрудников полиции или других компетентных органов и при этом круизная компания не несет ответственности за убытки, издержки и не выплачивает компенсации пассажиру.
В случае заболевания туриста во время тура (травматизма, обострения хронических и иных заболеваний, требующих квалифицированного медицинского лечения и ухода), турист обязан обратиться в медицинское учреждение в ближайшем порту. В случае продолжения рейса и отказа туриста от медицинского лечения в стационарном учреждении, вся ответственность за результаты принятого решения возлагается на туриста, и Компания не несет ответственности за последствия, вызванные заболеванием туриста, и не возмещает стоимость услуг, неиспользованных туристом вследствие заболевания.
При необходимости госпитализации больного теплоход обязан сделать остановку у ближайшего оборудованного для данного типа судна причала. Претензии других туристов по изменению расписания, вызванного такой остановкой, не принимаются.
На борту теплохода есть отдельная гладильная комната доступная для всех туристов.
Какие правила посещения Национального парка «Ленские Столбы»?
1. Настоящие Правила определяют порядок посещения особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Ленские Столбы» (далее Национальный парк), закрепляют правила поведения посетителей на территории и его туристско-рекреационных зонах.
2. Национальный парк является особо охраняемой природной территорией, в границах которой выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой не предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях.
3. Настоящие Правила разработаны на основании и в соответствии:
3.1. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.; Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.; Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» № 132-ФЗ от 24.11.1996; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Положение о Национальном парке «Ленские Столбы». Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2023 г. № 2229 "Об утверждении Правил Организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения"; ГОСТы Р56642-2021, Р57287-2021.
4. В целях обеспечения безопасности туризма время, сроки, условия посещения, специально оборудованные для туризма места и маршруты определяются с учетом погодных условий, ландшафта местности и иных факторов, а также равномерного распределения рекреационной нагрузки.
5. Национальный парк осуществляет культурно-просветительное обслуживание посетителей в соответствии с Положением о Национальном парке «Ленские Столбы», обеспечивает доступ граждан на туристско-рекреационную зону в установленные часы работы.
5.1. Туристско-рекреационные зоны открыты для посещения ежедневно с 10:00 до 19:00, без перерыва.
5.2. Организованные группы туристов посещают Национальный парк при наличии между парком и туристической фирмой договора об оказании экскурсионных услуг. В этом случае сопровождающее группу лицо обязано предъявить наряд туристической фирмы. При отсутствии вышеуказанного договора при входе предъявляются приобретенные входные билеты.
6. Сопровождающие организованные группы, отдельных туристов и экскурсантов лица обязаны довести до сведения каждого положения Правил посещения посетителями Национального парка, Правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения, информационные материалы о посещении особо охраняемой территории федерального значения.
7. Туристы, экскурсанты обязаны соблюдать законодательство в области охраны окружающей среды, в области обращения с отходами, в сфере охраны здоровья, в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности (в том числе при организации туристских стоянок), законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, а также требования Правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
8. Транспортные средства и специальное оборудование для передвижения туристов, экскурсантов при осуществлении туризма должны использоваться таким образом, чтобы это не составляло угрозы сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, отдельных экологических систем.
9. При входе на туристско-рекреационные зоны Национального парка посетители обязаны соблюдать порядок и очередность.
10. В ходе посещения туристских объектов Национального парка посетители имеют право:
10.1. Пройти инструктаж с использованием информационных материалов о посещении особо охраняемой территории федерального значения, в том числе, ознакомиться с адресами близлежащих медпунктов, информацией о добровольном медицинском страховании, о поведении туристов, экскурсантов при случайной встрече с дикими и опасными животными;
10.2. Ознакомиться с экскурсионными объектами парка, следуя только по маршруту, обозначенному указателями и специальными знаками,
10.3. Получить экскурсионное обслуживание в соответствии с утверждённой методической документацией и с учётом практической возможности парка.
10.4. Производить видео- и фотосъёмку без вспышки любительской камерой в пределах границ, разрешённых для прохода экскурсантов, а также методами, не вызывающими беспокойство объектов животного мира и не влияющими на естественный ход природных процессов.
11. В ходе посещения туристских объектов Национального парка посетителям запрещается:
11.1. Курение (в том числе электронных сигарет) и распитие алкогольных напитков, использование наркотических и токсичных веществ, а также нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
11.2. Нарушать тишину после 23 часов пением, громким смехом, криками и другими действиями, производящими шум;
11.3. Покидать место стоянки, кемпинга, базы отдыха без разрешения руководителя (старшего) группы;
11.4. Купание вне мест, определенных для этих целей, а также купание без присутствия при этом руководителя (старшего) группы;
11.5. Оставлять и бросать мусор и другие отходы в местах пребывания;
11.6. Въезд и стоянка всех видов транспорта без наличия разрешения и оплаты за въезд и стоянку транспорта;
11.7. Использование рыболовных снастей без разрешения госинспектора даже при наличии разрешения на рыбалку;
11.8. Использование видео- и фотокамер без наличия разрешения и оплаты за проведение съемок;
11.9. Любые преднамеренные манипуляции с объектами животного и растительного мира для обеспечения лучших условий кино-, видео- и фотосъемок (пригон или вспугивание объектов животного мира, изъятие из грунта объектов растительного мира);
11.10. Производить кино-, видео- и фотосъемки, которые каким-либо образом препятствуют деятельности сотрудников, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения;
11.11. Производить кино-, видео- и фотосъемки с использованием дополнительного навесного оборудования, квадрокоптеров-дронов, софитов, световых экранов, другого оборудования и специального реквизита без предварительного согласования с сотрудниками, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения.
11.12. Использование не по назначению взятого на прокат имущества парка или его порча;
11.13. Разведение костра вне отведенных для этих целей мест, без разрешения сотрудников парка разжигать и пользоваться печами, а также использовать их не по назначению;
11.14. Реализация алкогольных напитков вблизи баз отдыха, лагерей, мест отдыха туристов и на самой территории парка;
11.15. Пребывание с травматическим, пневматическим, огнестрельным оружием на территории Национального парка;
11.16. Нанесение надписей на скалах, деревьях, стенах и т. д.;
11.17. Срывать цветы, траву и т. д., ломать кустарники и деревья, загрязнять водоёмы и прибрежную часть рек;
11.18. Выгул домашних животных (кроме собак-поводырей);
11.19. Кормление животных, находящихся на территории Национального парка;
11.20. Вывозить с территории парка предметы, объекты и т. п., имеющие историко-культурную ценность;
11.21. Повреждать или уничтожать аншлаги, стенды, информационные знаки и другие объекты инфраструктуры парка.
12. Администрация Национального парка имеет право:
12.1. Изменять продолжительность работы туристских объектов парка в сторону его увеличения или сокращения.
12.2. Отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
12.3. Закрыть туристские объекты парка в целом или отдельные объекты, в том числе на технические перерывы, санитарные дни и по иным техническим причинам.
13. Каждый посетитель Национального парка обязан соблюдать установленные Правила поведения.
14. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб Национальному парку, может быть привлечено к административной или уголовной ответственности, а также обязано возместить ущерб в полном объёме. В случае несогласия лица возместить причинённый ущерб Национальный парк осуществляет свое требование в судебном порядке.
15. Использование изображений любых объектов Национального парка, полученных во время фото-, видеосъёмки, в коммерческих целях возможно только на основе договора с Национальным парком.
16. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют сотрудники Национального парка.
17. Лица, отказывающиеся соблюдать настоящие Правила, удаляются с территории парка без возмещения стоимости входного билета.
Безопасность
1. Турист обязан строго выполнять все указания госинспектора, руководителя группы
2. До посещения парка турист вправе оформить Договор добровольного медицинского страхования.
3. Перед посещением парка ознакомиться с прогнозом погоды и подготовиться к возможным погодным изменениям
4. Во время посещения ООПТ на маршруте необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила и немедленно ставить в известность руководителя о недомогании или получении травмы, даже незначительной.
5. Остерегаться пробовать неизвестные ягоды, грибы, собирать в гербарий заведомо ядовитые растения.
6. Если гроза застигнет в лесу, не следует прятаться под высокие деревья. Особенно опасны отдельно стоящие ель, сосна. Находясь в грозу на открытом месте, лучше лечь или присесть в яму, канаву.
7. Передвигаться шагом, не бежать, не спешить. Одевать удобную по сезону и условиям нахождения обувь.
8. При ветреной и пыльной погоде надевать защитные очки для предупреждения засорения глаз.
9. Для предупреждения теплового удара не следует надевать неоправданно теплую и «душную» (не обеспечивающую вентиляцию и не впитывающую пот) одежду
10. Для предотвращения травм, связанных с ожогами, надо руководствоваться следующими правилами:
● дежурные у костра должны иметь на себе брюки, обувь и рукавицы;
● не допускать игр и развлечений с огнем;
● готовую горячую пищу следует отставлять только в то место, где на нее не могут наступить люди.
11. Перед уходом в любую погоду обязательно залить костёр водой.
12. Обязательно на маршруте у туриста должен быть головной убор, майка или рубашка с длинным рукавом, солнцезащитные очки, ветровка. В жаркую погоду употребляйте больше жидкости.
13. Строго запрещается купаться в водоемах, а также в местах быстрого течения, прыгать в воду в неизвестных местах.
14. Запрещается пить сырую воду.
15. Туристам, состояние здоровья которых требует регулярный прием лекарственных препаратов, должны заблаговременно обеспечить себя ими на все время следования по маршруту, а также поставить в известность о своем заболевании старшего группы.
16. Сообщать сотрудникам парка о любых подозрительных действиях или нарушениях.
17. Иметь при себе запасы еды и воды, а также аптечку первой помощи.
18. Будьте внимательны к
Ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства
1. В соответствии со статьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.
2. В соответствии со статьей 8.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил санитарной безопасности в лесах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. В соответствии со статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.
4. В соответствии со ст. 262 Уголовного кодекса РФ нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлёкшее причинение значительного ущерба, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Памятка для посетителя ООПТ.
Помните!
Моментом возникновения чрезвычайной ситуации считается время неприбытия в установленный срок, на теплоход.
В таком случае сотрудниками Национального парка будут организованы Ваши поиски с привлечением соответствующих спасательных служб, а средства, потраченные на Ваши поиски, Вы обязаны будете возместить в добровольном, либо в принудительном (судебном) порядке.
Оптимальное время для принятия солнечных ванн: до 11 часов, с 15 часов. Не злоупотребляйте солнечными ваннами. Ни в коем случае не устраивайте тихий час под палящими лучами солнца. Не забывайте, что сильные солнечные ожоги могут привести к раку кожи.
Возгораемость пластмассы очень велика, многие виды пластмасс при нагреве становятся текучими.
Не кидайте в костёр пластмассу и посторонние предметы — это может привести к ожогам, последствиями которых может стать причинение тяжкого вреда здоровью. При вдыхании газов, образующихся при горении пластмассы, пластика и иных предметов, содержащих химические вещества, в организм попадают яды, вызывающие головную боль, снижение иммунитета, удушье, сухой кашель, и другие тяжкие последствия, в том числе и поражение дыхательных органов. У всех, близко сидящих к костру, могут возникнуть местные раздражения слизистой оболочки глаз, рта, носа, расстройства нервной системы и другие последствия.
Ни при каких обстоятельствах не оставляйте после себя непотушенных костров. Покидая место отдыха, убедитесь, что огонь угас, а угли уже не тлеют.
Увидев пожар, примите меры к его тушению и незамедлительно оповестите сотрудников национального парка.
Запрещается кричать, слушать громко музыку, пугать, преследовать или
Помните, что ООПТ - это не территория человека, находясь на ООПТ - Вы находитесь в гостях у дикой природы.
