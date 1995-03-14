1. Настоящие Правила определяют порядок посещения особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Ленские Столбы» (далее Национальный парк), закрепляют правила поведения посетителей на территории и его туристско-рекреационных зонах.

2. Национальный парк является особо охраняемой природной территорией, в границах которой выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой не предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях.

3. Настоящие Правила разработаны на основании и в соответствии:

3.1. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.; Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.; Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» № 132-ФЗ от 24.11.1996; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Положение о Национальном парке «Ленские Столбы». Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2023 г. № 2229 "Об утверждении Правил Организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения"; ГОСТы Р56642-2021, Р57287-2021.

4. В целях обеспечения безопасности туризма время, сроки, условия посещения, специально оборудованные для туризма места и маршруты определяются с учетом погодных условий, ландшафта местности и иных факторов, а также равномерного распределения рекреационной нагрузки.

5. Национальный парк осуществляет культурно-просветительное обслуживание посетителей в соответствии с Положением о Национальном парке «Ленские Столбы», обеспечивает доступ граждан на туристско-рекреационную зону в установленные часы работы.

5.1. Туристско-рекреационные зоны открыты для посещения ежедневно с 10:00 до 19:00, без перерыва.

5.2. Организованные группы туристов посещают Национальный парк при наличии между парком и туристической фирмой договора об оказании экскурсионных услуг. В этом случае сопровождающее группу лицо обязано предъявить наряд туристической фирмы. При отсутствии вышеуказанного договора при входе предъявляются приобретенные входные билеты.

6. Сопровождающие организованные группы, отдельных туристов и экскурсантов лица обязаны довести до сведения каждого положения Правил посещения посетителями Национального парка, Правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения, информационные материалы о посещении особо охраняемой территории федерального значения.

7. Туристы, экскурсанты обязаны соблюдать законодательство в области охраны окружающей среды, в области обращения с отходами, в сфере охраны здоровья, в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности (в том числе при организации туристских стоянок), законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, а также требования Правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

8. Транспортные средства и специальное оборудование для передвижения туристов, экскурсантов при осуществлении туризма должны использоваться таким образом, чтобы это не составляло угрозы сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, отдельных экологических систем.

9. При входе на туристско-рекреационные зоны Национального парка посетители обязаны соблюдать порядок и очередность.

10. В ходе посещения туристских объектов Национального парка посетители имеют право:

10.1. Пройти инструктаж с использованием информационных материалов о посещении особо охраняемой территории федерального значения, в том числе, ознакомиться с адресами близлежащих медпунктов, информацией о добровольном медицинском страховании, о поведении туристов, экскурсантов при случайной встрече с дикими и опасными животными;

10.2. Ознакомиться с экскурсионными объектами парка, следуя только по маршруту, обозначенному указателями и специальными знаками,

10.3. Получить экскурсионное обслуживание в соответствии с утверждённой методической документацией и с учётом практической возможности парка.

10.4. Производить видео- и фотосъёмку без вспышки любительской камерой в пределах границ, разрешённых для прохода экскурсантов, а также методами, не вызывающими беспокойство объектов животного мира и не влияющими на естественный ход природных процессов.

11. В ходе посещения туристских объектов Национального парка посетителям запрещается:

11.1. Курение (в том числе электронных сигарет) и распитие алкогольных напитков, использование наркотических и токсичных веществ, а также нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

11.2. Нарушать тишину после 23 часов пением, громким смехом, криками и другими действиями, производящими шум;

11.3. Покидать место стоянки, кемпинга, базы отдыха без разрешения руководителя (старшего) группы;

11.4. Купание вне мест, определенных для этих целей, а также купание без присутствия при этом руководителя (старшего) группы;

11.5. Оставлять и бросать мусор и другие отходы в местах пребывания;

11.6. Въезд и стоянка всех видов транспорта без наличия разрешения и оплаты за въезд и стоянку транспорта;

11.7. Использование рыболовных снастей без разрешения госинспектора даже при наличии разрешения на рыбалку;

11.8. Использование видео- и фотокамер без наличия разрешения и оплаты за проведение съемок;

11.9. Любые преднамеренные манипуляции с объектами животного и растительного мира для обеспечения лучших условий кино-, видео- и фотосъемок (пригон или вспугивание объектов животного мира, изъятие из грунта объектов растительного мира);

11.10. Производить кино-, видео- и фотосъемки, которые каким-либо образом препятствуют деятельности сотрудников, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения;

11.11. Производить кино-, видео- и фотосъемки с использованием дополнительного навесного оборудования, квадрокоптеров-дронов, софитов, световых экранов, другого оборудования и специального реквизита без предварительного согласования с сотрудниками, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения.

11.12. Использование не по назначению взятого на прокат имущества парка или его порча;

11.13. Разведение костра вне отведенных для этих целей мест, без разрешения сотрудников парка разжигать и пользоваться печами, а также использовать их не по назначению;

11.14. Реализация алкогольных напитков вблизи баз отдыха, лагерей, мест отдыха туристов и на самой территории парка;

11.15. Пребывание с травматическим, пневматическим, огнестрельным оружием на территории Национального парка;

11.16. Нанесение надписей на скалах, деревьях, стенах и т. д.;

11.17. Срывать цветы, траву и т. д., ломать кустарники и деревья, загрязнять водоёмы и прибрежную часть рек;

11.18. Выгул домашних животных (кроме собак-поводырей);

11.19. Кормление животных, находящихся на территории Национального парка;

11.20. Вывозить с территории парка предметы, объекты и т. п., имеющие историко-культурную ценность;

11.21. Повреждать или уничтожать аншлаги, стенды, информационные знаки и другие объекты инфраструктуры парка.

12. Администрация Национального парка имеет право:

12.1. Изменять продолжительность работы туристских объектов парка в сторону его увеличения или сокращения.

12.2. Отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

12.3. Закрыть туристские объекты парка в целом или отдельные объекты, в том числе на технические перерывы, санитарные дни и по иным техническим причинам.

13. Каждый посетитель Национального парка обязан соблюдать установленные Правила поведения.

14. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб Национальному парку, может быть привлечено к административной или уголовной ответственности, а также обязано возместить ущерб в полном объёме. В случае несогласия лица возместить причинённый ущерб Национальный парк осуществляет свое требование в судебном порядке.

15. Использование изображений любых объектов Национального парка, полученных во время фото-, видеосъёмки, в коммерческих целях возможно только на основе договора с Национальным парком.

16. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют сотрудники Национального парка.

17. Лица, отказывающиеся соблюдать настоящие Правила, удаляются с территории парка без возмещения стоимости входного билета.

Безопасность

1. Турист обязан строго выполнять все указания госинспектора, руководителя группы

2. До посещения парка турист вправе оформить Договор добровольного медицинского страхования.

3. Перед посещением парка ознакомиться с прогнозом погоды и подготовиться к возможным погодным изменениям

4. Во время посещения ООПТ на маршруте необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила и немедленно ставить в известность руководителя о недомогании или получении травмы, даже незначительной.

5. Остерегаться пробовать неизвестные ягоды, грибы, собирать в гербарий заведомо ядовитые растения.

6. Если гроза застигнет в лесу, не следует прятаться под высокие деревья. Особенно опасны отдельно стоящие ель, сосна. Находясь в грозу на открытом месте, лучше лечь или присесть в яму, канаву.

7. Передвигаться шагом, не бежать, не спешить. Одевать удобную по сезону и условиям нахождения обувь.

8. При ветреной и пыльной погоде надевать защитные очки для предупреждения засорения глаз.

9. Для предупреждения теплового удара не следует надевать неоправданно теплую и «душную» (не обеспечивающую вентиляцию и не впитывающую пот) одежду

10. Для предотвращения травм, связанных с ожогами, надо руководствоваться следующими правилами:

● дежурные у костра должны иметь на себе брюки, обувь и рукавицы;

● не допускать игр и развлечений с огнем;

● готовую горячую пищу следует отставлять только в то место, где на нее не могут наступить люди.

11. Перед уходом в любую погоду обязательно залить костёр водой.

12. Обязательно на маршруте у туриста должен быть головной убор, майка или рубашка с длинным рукавом, солнцезащитные очки, ветровка. В жаркую погоду употребляйте больше жидкости.

13. Строго запрещается купаться в водоемах, а также в местах быстрого течения, прыгать в воду в неизвестных местах.

14. Запрещается пить сырую воду.

15. Туристам, состояние здоровья которых требует регулярный прием лекарственных препаратов, должны заблаговременно обеспечить себя ими на все время следования по маршруту, а также поставить в известность о своем заболевании старшего группы.

16. Сообщать сотрудникам парка о любых подозрительных действиях или нарушениях.

17. Иметь при себе запасы еды и воды, а также аптечку первой помощи.

18. Будьте внимательны к

Ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства

1. В соответствии со статьей 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.

2. В соответствии со статьей 8.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил санитарной безопасности в лесах -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. В соответствии со статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.

4. В соответствии со ст. 262 Уголовного кодекса РФ нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлёкшее причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Памятка для посетителя ООПТ.

Помните!

Моментом возникновения чрезвычайной ситуации считается время неприбытия в установленный срок, на теплоход.

В таком случае сотрудниками Национального парка будут организованы Ваши поиски с привлечением соответствующих спасательных служб, а средства, потраченные на Ваши поиски, Вы обязаны будете возместить в добровольном, либо в принудительном (судебном) порядке.

Оптимальное время для принятия солнечных ванн: до 11 часов, с 15 часов. Не злоупотребляйте солнечными ваннами. Ни в коем случае не устраивайте тихий час под палящими лучами солнца. Не забывайте, что сильные солнечные ожоги могут привести к раку кожи.

Возгораемость пластмассы очень велика, многие виды пластмасс при нагреве становятся текучими.

Не кидайте в костёр пластмассу и посторонние предметы — это может привести к ожогам, последствиями которых может стать причинение тяжкого вреда здоровью. При вдыхании газов, образующихся при горении пластмассы, пластика и иных предметов, содержащих химические вещества, в организм попадают яды, вызывающие головную боль, снижение иммунитета, удушье, сухой кашель, и другие тяжкие последствия, в том числе и поражение дыхательных органов. У всех, близко сидящих к костру, могут возникнуть местные раздражения слизистой оболочки глаз, рта, носа, расстройства нервной системы и другие последствия.

Ни при каких обстоятельствах не оставляйте после себя непотушенных костров. Покидая место отдыха, убедитесь, что огонь угас, а угли уже не тлеют.

Увидев пожар, примите меры к его тушению и незамедлительно оповестите сотрудников национального парка.

Запрещается кричать, слушать громко музыку, пугать, преследовать или

Помните, что ООПТ - это не территория человека, находясь на ООПТ - Вы находитесь в гостях у дикой природы.