Приглашаем вас на увлекательную аудиопрогулку по Ораниенбауму — единственному пригородному дворцово-парковому ансамблю под Санкт-Петербургом, сохранившемуся в своей подлинности.
Вы узнаете захватывающие истории владельцев резиденции, насладитесь изысканными аллеями и пейзажами, а также сможете увидеть парк после масштабной реставрации.
Вы узнаете захватывающие истории владельцев резиденции, насладитесь изысканными аллеями и пейзажами, а также сможете увидеть парк после масштабной реставрации.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание аудиогида
Ораниенбаум — это уникальная загородная резиденция под Санкт-Петербургом, которая сменила несколько владельцев, каждый из которых украшал и обогащал Ораниенбаум. Именно здесь можно увидеть самый подлинный и сохранившийся дворцово-парковый ансамбль, так как Ораниенбаум, это единственный пригород, который не был оккупирована врагом во время блокады Ленинграда. Любители парков смогут насладиться изысканными парковыми видами и аллеями, а для ценителей истории будут интересны судьбы владельцев резиденции и их гостей. Экскурсия составлена по круговому принципу, поэтому, в какой бы из 4 входов вы не вошли в парк, вы все сможете увидеть, пройдя весь круг. А история владельцев парка не сможет оставить равнодушными никого. Здесь жили и бывали люди, творившие историю. В 2023 г. в парке завершилась широкомасштабная реставрация, поэтому у вас есть уникальная возможность одними из первых увидеть парк, которому вернули его прежнее великолепие. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Режим работы касс: 10:00-18:00, Свободный вход в парк до 10:00 и после 18:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билет в Ораниенбаум
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк Ораниенбаум, Dvortsovyy Prospekt, 50
Завершение: Парк Ораниенбаум, Dvortsovyy Prospekt, 50, Sankt-Peterburg, Russia, 198412
Когда и сколько длится?
Когда: Режим работы касс: 10:00-18:00, Свободный вход в парк до 10:00 и после 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.