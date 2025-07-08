Недельный сплав по реке Кереть с выходом в Белое море
Начало: Ст. Лоухи
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККей8 июля 2025Замечательные гиды, вкусная еда, красивая природа Карелии, добродушная атмосфера. Погода нас проверила на прочность, но проверку мы прошли. Берите в Карелию теплую одежду и побольше! Может быть жарко, а может быть совсем нет)))
- ЕЕкатерина29 июня 2025Северная природа- это что-то нереальное! Невероятные ощущения от сплава. Полное отсутствие связи и городских удобств. В такие моменты начинаешь ценить
- ДДаниил26 августа 2024Всё классно, спасибо организаторам и инструкторам!
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