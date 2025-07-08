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минимальные потребности человека: сухо, тепло, поел и не гребешь веслами. Абсолютное единение с природой и полная перезагрузка! Помимо теплой одежды и неопрена всем рекомендую брать крем с spf для лица. Солнце очень активное, если оно появляется. Мы вернулись с загаром, как из Тая. Еда на маршруте отличная. Очень вкусная тушенка. Блюда были как походные (гречка с тушенкой), так и вполне домашние(сливочный рыбный суп, гороховый суп с копченостями). На белом море набирали мидий и варили. Очень вкусно! В июне на Керети были как пороги, так и шиверы. Проходить интересно и те и другие. Инструктора знают все стоянки и подбирали лучшую для нашего отдыха. Из животных видели нерп, лебедей, бакланов. Встречались морские звезды на Белом море. В общем всем рекомендую недельный сплав по Керети! Перезагрузка и заземление от городской суеты гарантирована.)