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Найдено 1 тур в Лоухи, цена 28 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Недельный сплав по реке Кереть с выходом в Белое море
7 дней
3 отзыва
Недельный сплав по реке Кереть с выходом в Белое море
Начало: Ст. Лоухи
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Кей
    8 июля 2025
    Недельный сплав по реке Кереть с выходом в Белое море
    Замечательные гиды, вкусная еда, красивая природа Карелии, добродушная атмосфера. Погода нас проверила на прочность, но проверку мы прошли. Берите в Карелию теплую одежду и побольше! Может быть жарко, а может быть совсем нет)))
  • Е
    Екатерина
    29 июня 2025
    Недельный сплав по реке Кереть с выходом в Белое море
    Северная природа- это что-то нереальное! Невероятные ощущения от сплава. Полное отсутствие связи и городских удобств. В такие моменты начинаешь ценить
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    минимальные потребности человека: сухо, тепло, поел и не гребешь веслами. Абсолютное единение с природой и полная перезагрузка! Помимо теплой одежды и неопрена всем рекомендую брать крем с spf для лица. Солнце очень активное, если оно появляется. Мы вернулись с загаром, как из Тая. Еда на маршруте отличная. Очень вкусная тушенка. Блюда были как походные (гречка с тушенкой), так и вполне домашние(сливочный рыбный суп, гороховый суп с копченостями). На белом море набирали мидий и варили. Очень вкусно! В июне на Керети были как пороги, так и шиверы. Проходить интересно и те и другие. Инструктора знают все стоянки и подбирали лучшую для нашего отдыха. Из животных видели нерп, лебедей, бакланов. Встречались морские звезды на Белом море. В общем всем рекомендую недельный сплав по Керети! Перезагрузка и заземление от городской суеты гарантирована.)

  • Д
    Даниил
    26 августа 2024
    Недельный сплав по реке Кереть с выходом в Белое море
    Всё классно, спасибо организаторам и инструкторам!
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