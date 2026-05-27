Лысково — город, который сначала удивляет, а потом увлекает. С трассы вы видите храмы и высокий берег Волги — и хочется остановиться. Но по-настоящему понять это место лучше с гидом.
Вы пройдёте по тихим улочкам, где когда-то гремела Макарьевская ярмарка, попробуете воду из необычных источников и увидите памятники, связанные с грузинским княжеским родом.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Оленину гору, откуда открывается редкий пейзаж — место, где встречаются степь и тайга.
- питьевые источники Лыскова — родники с повышенным содержанием серебра — и необычный солёный ключ. Его вода действительно подходит для засолки: гид подробно расскажет об этом редком природном феномене.
- Спасо-Преображенский собор — усыпальницу князей Грузинских, которая хранит память о владельцах города и их необычной судьбе.
- ансамбль Вознесенского собора и Георгиевской церкви — один из самых выразительных храмовых комплексов на Волге.
- княжескую усадьбу Грузинских — место, где когда-то был театр и кипела светская жизнь.
- паромную переправу через Волгу — отсюда открывается путь к легендарному Макарьевскому монастырю.
- «сухой порт» Лыскова — сегодня здесь можно отдохнуть и пообедать.
- музей персидской шкатулки и балагурского замка (по желанию) — нестандартное пространство с атмосферой, которую трудно ожидать в небольшом волжском городе.
Вы узнаете:
- когда возникло Лысково и откуда появилось его название.
- как город стал центром торговли благодаря Макарьевской ярмарке.
- почему здесь появился грузинский княжеский род.
- что такое Девонское море и где его следы можно увидеть сегодня.
- в чём секрет «сухого порта» и как он работал.
- чем жили местные купцы и какие промыслы прославили край.
- какие гастрономические сувениры стоит привезти — от местного пива до колбас.
Организационные детали
- Все объекты осматриваем снаружи.
- Дополнительные расходы: обед в кафе загородного отеля «Парус» (450 ₽ за чел.).
- С вами будет гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В переулке Кадушина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Оля — ваша команда гидов в Лысково
Мы — команда гидов, организуем экскурсии в египетской Хургаде и российской глубинке — Нижегородской области.
от 6000 ₽ за экскурсию