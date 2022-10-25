14:30 Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение на базе.
Обед.
Знакомство группы с гидом-инструктором.
Инструктаж.
15:00 Поездка на термальные источники комплекса Псыгупс.
Купание (3 часа) в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах до 30-37 С°.
Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной как у младенца.
Близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, поэтому купание в термальных источниках в вечернее время – просто наслаждение!
18:00 Ужин.
18:30 Мастер класс по приготовлению Адыгейского сыра с дегустацией.
Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях.
09:00 Завтрак.
10:00 Берём снаряжение для скандинавской ходьбы и отправляемся в Кавказский государственный природный биосферный заповедник, поселка Гузерипль (входные билеты оплачиваются отдельно).
Второй, по популярности Кавказский биосферный заповедник (всемирное наследие "ЮНЕСКО") после плато “Лаго-Наки”.
В Гузерипльском заповеднике красивый лес, протекает кристальная река “Белая”, есть водопад и загадочный мегалит "Дольмен".
Заповедник оборудован для посещения тропинками, беседками, картами.
Место тихое и уютное, а атмосфера – уникальная и благостная!
17:00 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины – горы Физиабго, высота которой 992 м.
Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.
Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек.
Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.
Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев “Паноптикум”, “Сад камней” (входные билеты оплачиваются отдельно).
“Сад камней” – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.
Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана "Тетис", услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
Майкоп является столицей республики, а название города “Долина Яблок”.
Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.
В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.
Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни “Мэздах”.
14:30 После обеда прогулка по городскому парку.
По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией "Крафтовое пиво".
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
Купание (1 час) в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах до 30-37 С°.
20:00 Возвращение на базу.
09:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
09:30 Вручение подарков каждому прошедшему Активацию.
10:00 Выезд.
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-хместное
|доплата за 1-номестное
|25 000
|12 000
Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.
В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
Трансфер в день заезда оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Заселение на базу граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».