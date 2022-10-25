Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима

Сочетание термальных источников и скандинавской ходьбы по живописной горной местности Адыгеи подарит Вам море

5
3 отзыва
Сочетание термальных источников и скандинавской ходьбы по живописной горной местности Адыгеи подарит Вам море положительных эмоций, здоровье и красоту.

А также Вас ждут интересные истории о древних дольменах, экскурсия в столицу республики и вкусный мастер-класс.
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Ближайшие даты:
10
янв
17
янв
24
янв
31
янв
7
фев
14
фев
21
фев
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Оздоровление в термах
Оздоровление в термах
Испытаем наслаждение от купания в горячих термальных источниках
Вкусный мастер-класс
Вкусный мастер-класс
Узнаем секреты приготовления Адыгейского сыра и отведаем его
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
Прогуляемся по уютным тропинкам Гузерипльского заповедника, увидим водопад и древний мегалит

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Термальные источники. Сырный мастер-класс с дегустацией

14:30 Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение на базе.

Обед.

Знакомство группы с гидом-инструктором.

Инструктаж.

15:00 Поездка на термальные источники комплекса Псыгупс.

Купание (3 часа) в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Температура воды в бассейнах до 30-37 С°.

Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной как у младенца.

Близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, поэтому купание в термальных источниках в вечернее время – просто наслаждение!

18:00 Ужин.

18:30 Мастер класс по приготовлению Адыгейского сыра с дегустацией.

Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях.

Заезд. Термальные источники. Сырный мастер-класс с дегустациейЗаезд. Термальные источники. Сырный мастер-класс с дегустациейЗаезд. Термальные источники. Сырный мастер-класс с дегустациейЗаезд. Термальные источники. Сырный мастер-класс с дегустацией
2 день

Скандинавская ходьба по Гузерипльскому заповеднику

09:00 Завтрак.

10:00 Берём снаряжение для скандинавской ходьбы и отправляемся в Кавказский государственный природный биосферный заповедник, поселка Гузерипль (входные билеты оплачиваются отдельно).

Второй, по популярности Кавказский биосферный заповедник (всемирное наследие "ЮНЕСКО") после плато “Лаго-Наки”.

В Гузерипльском заповеднике красивый лес, протекает кристальная река “Белая”, есть водопад и загадочный мегалит "Дольмен".

Заповедник оборудован для посещения тропинками, беседками, картами.

Место тихое и уютное, а атмосфера – уникальная и благостная!

17:00 Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Скандинавская ходьба по Гузерипльскому заповедникуСкандинавская ходьба по Гузерипльскому заповедникуСкандинавская ходьба по Гузерипльскому заповедникуСкандинавская ходьба по Гузерипльскому заповеднику
3 день

Свято-Михайло-Афонский монастырь. Музеи "Паноптикум" и "Сад камней"

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.

Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины – горы Физиабго, высота которой 992 м.

Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.

Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек.

Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.

Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев “Паноптикум”, “Сад камней” (входные билеты оплачиваются отдельно).

“Сад камней” – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.

Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана "Тетис", услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Свято-Михайло-Афонский монастырь. Музеи "Паноптикум" и "Сад камней"Свято-Михайло-Афонский монастырь. Музеи "Паноптикум" и "Сад камней"Свято-Михайло-Афонский монастырь. Музеи "Паноптикум" и "Сад камней"Свято-Михайло-Афонский монастырь. Музеи "Паноптикум" и "Сад камней"
4 день

Майкоп

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.

Майкоп является столицей республики, а название города “Долина Яблок”.

Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.

В городе множество интересных мест.

В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.

Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.

13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни “Мэздах”.

14:30 После обеда прогулка по городскому парку.

По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией "Крафтовое пиво".

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Купание (1 час) в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Температура воды в бассейнах до 30-37 С°.

20:00 Возвращение на базу.

МайкопМайкопМайкопМайкоп
5 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

Освобождение номеров.

09:30 Вручение подарков каждому прошедшему Активацию.

10:00 Выезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-хместноедоплата за 1-номестное
25 00012 000

Варианты проживания

Турбаза Активация

4 ночи

Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.

В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.

Турбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза Активация

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-хразовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
  • Посещение термальных источников по программе или баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д и авиа- билеты до Краснодара/Минеральных Вод/Майкопа/Ставрополя и обратно
  • Трансфер до базы в пос. Каменномостский и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Входные билеты на экскурсионные объекты:кавказский природный заповедник Гузерипль – 300 руб. экскурсия по Национальному музею – 300 руб. взрослый, 150 руб. детскийСад камней – 100 руб. Паноптикум – 150 руб.
  • Кавказский природный заповедник Гузерипль – 300 руб.
  • Экскурсия по Национальному музею – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Сад камней – 100 руб.
  • Паноптикум – 150 руб.
  • Посещение термальных источников сверх программы (предоставляется бесплатный трансфер, вход оплачивается самостоятельно) – 400 рублей /взрослый, 200 рублей / дети (от 6 до 13 лет) и пенсионеры
  • Спортивная страховка (по желанию) – 300 руб
Место начала и завершения?
Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
  • спортивную одежду для холодной погоды: куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца.
Как организован трансфер до базы отдыха и обратно?

Трансфер в день заезда оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • 4 000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
  • 1 500 руб. с/до вокзала Майкопа;
  • 6 000 руб. с/до Аэропорта Ставрополь;
  • 7 500 руб. с/до Аэропорта Минеральные воды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Какие документы нужны для заселения?

Заселение на базу граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».

Есть ли скидки в туре?
  • для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги;
  • детям до 14 лет – 10%;
  • пенсионерам – 10%
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
25 окт 2022
В моем случае все было отлично! На все вопросы ответили, всю информацию предоставили, я очень довольна, планирую ещё не раз с вами отправиться в путешествие по просторам нашей уникальной страны!
Е
20 окт 2022
Тур заказывал в первый раз через туроператора Большая Страна. Но все прошло хорошо! Предоставили всю информацию по туру. На вопросы отвечали, хоть и бывали задержки в ответах.
А
19 окт 2022
Спасибо за вашу работу, очень быстро всё оформили, помогли с выбором, поездка в Адыгею была потрясающей, обязательно обращусь повторно!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Майкопа

🚶Пешеходные🧳Многодневные туры5-дневные туры🍀Природа и пейзажиГоры🧖SPAТермальные источники

Похожие туры в Майкопе

Ежедневный Осенний МУЛЬТИТУР по горной Адыгее
5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Хижина_Чудес
Хижина_Чудес
Нет отзывов
Ежедневный Осенний МУЛЬТИТУР по горной Адыгее
Мы отправимся в один из самых старейших
Майкоп, Апшеронск, Белореченск
Сегодня
Завтра
4 ноя
5 ноя
2 500 за 1 человека
Экскурсионный Тур «Гуамка уголок Рая»+ термальные источники
5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Хижина_Чудес
Хижина_Чудес
Нет отзывов
Экскурсионный Тур «Гуамка уголок Рая»+ термальные источники
Приглашаем в эко-тур в Гуамское ущелье и Орлиная полка
Майкоп, ул. Российская
Сегодня
Завтра
4 ноя
5 ноя
2 500 за 1 человека
«Дантово Ущелье» - необычное путешествие
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Хижина_Чудес
Хижина_Чудес
Нет отзывов
«Дантово Ущелье» - необычное путешествие
Данте Алигьери описал это место в своем произведении
Майкоп, ул. Российская
5 ноя
6 ноя
12 ноя
13 ноя
3 000 за 1 человека
Поход на озеро Псенодах
2 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Поход на озеро Псенодах
Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах
Улица Мира, 7А, станица Даховская
Сегодня
Завтра
4 ноя
5 ноя
7 750 за 1 человека
Восхождение на гору Монах
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Восхождение на гору Монах
Гора Монах - это несложная для первого восхождения гора
Улица Мира, 7А, станица Даховская
Завтра
4 ноя
5 ноя
6 ноя
от 8 800 за всё до 4 чел.
Рад знакомству, город Майкоп
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.9
12 отзывов
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу самой маленькой российской республики
на центральной площади им. Ленина
4 ноя
5 ноя
6 ноя
7 ноя
2 600 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Майкопе
ХОРОШО
🧭
ТАМ