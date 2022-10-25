3 день

Свято-Михайло-Афонский монастырь. Музеи "Паноптикум" и "Сад камней"

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.

Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины – горы Физиабго, высота которой 992 м.

Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.

Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек.

Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.

Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев “Паноптикум”, “Сад камней” (входные билеты оплачиваются отдельно).

“Сад камней” – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.

Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана "Тетис", услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.