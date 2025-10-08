Мототур по Алтаю на дорожных мотоциклах - чопперах

Тур на Алтай по самой красивой дороге России - Чуйскому тракту на Harley-Davidson, Yamaha и других японцах
Описание тура

Предлагаем отправится в тур по самой красивой дороге России - Чуйскому тракту, на круизерах-чопперах (У нас Harley-Davidson, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki). Тур 4 ездовых дня с общим пробег 1100 км по асфальту с посещениями достопримечательностей Алтая. Красивые, переливающиеся хромом, с низкой посадкой и характерным басовито-низким гулом выхлопа- эти мотоциклы мало кого оставляют равнодушными. Чопперы это как отдельная каста в мире мотоциклов, они как бы подчеркивают статус своего владельца опытного ездока, который в любой момент готов махнуть рукой на повседневность и отправиться в путь.

Группы до 10 водителей + возможность взять второго номера (пассажира). Доп. плата за второго номера 50 000р

Доп. плата за основную стоимость тура, зависит от того, какой мотоцикл вы выберите:

Honda Steed 400 - 50 000 руб.

Royal Enfield 650 Super Meteor - 85 000 руб.

Kawasaki Vn900 Vulcan - 80 000 руб.

Kawasaki Vn1500 Vulcan - 95 000 руб.

Harley-Davidson Electra Glide 1500 - 105 000 руб.

Harley-Davidson Road King 1500 - 105 000 руб.

Harley-Davidson Ultra Glide 1600 - 120 000 руб.

Indian Scout 1000 - 120 000 руб

Harley-Davidson Road Glide 1700 - 125 000 руб.

Так же, по началу тура, будет возвратный залог за мотоцикл - от 20 до 40 тыс

Программа тура по дням

1 день

Встреча

10:30 собираемся у нас на базе(3 км от аэропорта), знакомимся, пьем чай, экипируемся, подписываем договор, выдаем экип, проводим инструктаж, выдаем мотоцикл и проводим тестовый выезд. Отправляемся в путь в село Онгудай. По пути заедем в кафе где можно попробовать местные блюда. Лесные извилистые пейзажи и Семинский перевал. Слияние рек Урсула и Катуни. Заселяемся, на тур базу, ужинаем и отдыхаем. Километраж дня 250 км.

2 день

В сердце Алтая

Утром стартуем в село Акташ, в самое сердце Алтая, самый сок Чуйского тракта, в этот день у нас много остановок на достопримечательности. На пути у нас: Перевал Чике-Таман, смотровая площадка над Катунью, Петроглифы урочища Калбак-Таш: святилище среди древних гор, Слияние Чуи и Катуни и красивейшее озеро Киделю. Вечером заселение и отдых. Пробег этого дня 200 км

3 день

До границы с Монголией

Завтрак, не выселяясь с базы мы едем до села Ташанта, по дороге у нас Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, Курайская степь. Пальцем трогаем Монголию) обедаем, и отправляемся обратно. Самый потрясный и завораживающий день тура, снежные хребты на фоне идеального тракта. Пробег в этот день тоже 300 км.

4 день

Обратная дорога

В этот день мы едем из Акташа обратно в Горно-Алтайск, по километражу получится 350 км.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 2-х местных домах Комфорт+
  • Завтрак, ужин
  • Бензин
  • Аренда экипировки (шлем, перчатки, дождевой костюм)
  • Запасной байк на случай поломки
  • Машина сопровождения
Что не входит в цену
  • Перелёт
  • Обед
Пожелания к путешественнику

Права категории А, опыт вождения от 2 лет

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Эзен
Эзен — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
Я увлекаюсь мотоциклами и после собственного трипа по Алтаю мы решили поделится этими ощущениями с вами. Начинали мы с питбайков, а теперь у нас есть парк дорожных мотоциклов.
от 40 000 ₽ за человека