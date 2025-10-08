Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Предлагаем отправится в тур по самой красивой дороге России - Чуйскому тракту, на круизерах-чопперах (У нас Harley-Davidson, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki). Тур 4 ездовых дня с общим пробег 1100 км по асфальту с посещениями достопримечательностей Алтая. Красивые, переливающиеся хромом, с низкой посадкой и характерным басовито-низким гулом выхлопа- эти мотоциклы мало кого оставляют равнодушными. Чопперы это как отдельная каста в мире мотоциклов, они как бы подчеркивают статус своего владельца опытного ездока, который в любой момент готов махнуть рукой на повседневность и отправиться в путь.

Группы до 10 водителей + возможность взять второго номера (пассажира). Доп. плата за второго номера 50 000р

Доп. плата за основную стоимость тура, зависит от того, какой мотоцикл вы выберите:

Honda Steed 400 - 50 000 руб.

Royal Enfield 650 Super Meteor - 85 000 руб.

Kawasaki Vn900 Vulcan - 80 000 руб.

Kawasaki Vn1500 Vulcan - 95 000 руб.

Harley-Davidson Electra Glide 1500 - 105 000 руб.

Harley-Davidson Road King 1500 - 105 000 руб.

Harley-Davidson Ultra Glide 1600 - 120 000 руб.

Indian Scout 1000 - 120 000 руб

Harley-Davidson Road Glide 1700 - 125 000 руб.

Так же, по началу тура, будет возвратный залог за мотоцикл - от 20 до 40 тыс