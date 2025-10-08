Описание тура
Предлагаем отправится в тур по самой красивой дороге России - Чуйскому тракту, на круизерах-чопперах (У нас Harley-Davidson, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki). Тур 4 ездовых дня с общим пробег 1100 км по асфальту с посещениями достопримечательностей Алтая. Красивые, переливающиеся хромом, с низкой посадкой и характерным басовито-низким гулом выхлопа- эти мотоциклы мало кого оставляют равнодушными. Чопперы это как отдельная каста в мире мотоциклов, они как бы подчеркивают статус своего владельца опытного ездока, который в любой момент готов махнуть рукой на повседневность и отправиться в путь.
Группы до 10 водителей + возможность взять второго номера (пассажира). Доп. плата за второго номера 50 000р
Доп. плата за основную стоимость тура, зависит от того, какой мотоцикл вы выберите:
Honda Steed 400 - 50 000 руб.
Royal Enfield 650 Super Meteor - 85 000 руб.
Kawasaki Vn900 Vulcan - 80 000 руб.
Kawasaki Vn1500 Vulcan - 95 000 руб.
Harley-Davidson Electra Glide 1500 - 105 000 руб.
Harley-Davidson Road King 1500 - 105 000 руб.
Harley-Davidson Ultra Glide 1600 - 120 000 руб.
Indian Scout 1000 - 120 000 руб
Harley-Davidson Road Glide 1700 - 125 000 руб.
Так же, по началу тура, будет возвратный залог за мотоцикл - от 20 до 40 тыс
Программа тура по дням
Встреча
10:30 собираемся у нас на базе(3 км от аэропорта), знакомимся, пьем чай, экипируемся, подписываем договор, выдаем экип, проводим инструктаж, выдаем мотоцикл и проводим тестовый выезд. Отправляемся в путь в село Онгудай. По пути заедем в кафе где можно попробовать местные блюда. Лесные извилистые пейзажи и Семинский перевал. Слияние рек Урсула и Катуни. Заселяемся, на тур базу, ужинаем и отдыхаем. Километраж дня 250 км.
В сердце Алтая
Утром стартуем в село Акташ, в самое сердце Алтая, самый сок Чуйского тракта, в этот день у нас много остановок на достопримечательности. На пути у нас: Перевал Чике-Таман, смотровая площадка над Катунью, Петроглифы урочища Калбак-Таш: святилище среди древних гор, Слияние Чуи и Катуни и красивейшее озеро Киделю. Вечером заселение и отдых. Пробег этого дня 200 км
До границы с Монголией
Завтрак, не выселяясь с базы мы едем до села Ташанта, по дороге у нас Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет, Курайская степь. Пальцем трогаем Монголию) обедаем, и отправляемся обратно. Самый потрясный и завораживающий день тура, снежные хребты на фоне идеального тракта. Пробег в этот день тоже 300 км.
Обратная дорога
В этот день мы едем из Акташа обратно в Горно-Алтайск, по километражу получится 350 км.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2-х местных домах Комфорт+
- Завтрак, ужин
- Бензин
- Аренда экипировки (шлем, перчатки, дождевой костюм)
- Запасной байк на случай поломки
- Машина сопровождения
Что не входит в цену
- Honda Steed 400 - 50 000 руб
- Royal Enfield 650 Super Meteor - 85 000 руб
- Kawasaki Vn900 Vulcan - 80 000 руб
- Kawasaki Vn1500 Vulcan - 95 000 руб
- Harley-Davidson Electra Glide 1500 - 105 000 руб
- Harley-Davidson Road King 1500 - 105 000 руб
- Harley-Davidson Ultra Glide 1600 - 120 000
- Indian Scout 1000 - 120 000
- Harley-Davidson Road Glide 1700 - 125 000 руб
- Перелёт
- Обед
Пожелания к путешественнику
Права категории А, опыт вождения от 2 лет