После этой прогулки в вашем телефоне останутся десятки новых фото — или сотни.
Наверняка на них будут лодка на крыше, прямой потомок дуба, посаженного Петром I, расписное подземелье, 3D-мозаика из смальты и ещё много-много красоты из экспериментальных материалов от современных российских художников. Давайте же скорее всё рассматривать и обсуждать!
Описание экскурсии
- Инсталляции из байкальского мусора.
- Мозаичные панно размером с дом и объёмная 3D-мозаика из смальты и экспериментальных материалов.
- Творческие мастерские.
- Подземелье для детей с росписями в стиле советских детских книг.
- Лодка на крыше.
- Остановка-гнездо.
- Больше 30 арт-объектов и лэнд-арт от 50 современных российских художников.
Расскажем:
- Как обычная провинциальная гостиница превратилась в крупнейшую в Бурятии арт-резиденцию.
- Как устроена работа с художниками и волонтёрами.
- Как и для чего создаются инсталляции.
- Откуда берется финансирование арт-резиденций.
- Как современные креативные индустрии влияют на развитие территорий.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Максимихе. До неё можно добраться на такси или рейсовом автобусе. Также возможен трансфер — уточняйте в переписке.
- Можно с детьми от 12 лет.
- Экскурсия пешеходная, но ходить мы будем немного — чаще стоять вокруг экспонатов.
- На время проведения участникам выдаются радионаушники.
- Прогулку проведу я или другой член нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автобусной остановке-гнезде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аня — ваша команда гидов в Максимихе
Я Анна, художник-инсталлятор, предприниматель, основатель арт-резиденции «Радуга» и арт-парка «Лес». Вместе с коллегами провожу прогулки по нашей арт-резиденции для тех, кто интересуется современным искусством, развитием малых территорий, социокультурным проектированием и любит правдивые истории о храбрых маленьких предпринимателях.