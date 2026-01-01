1 день

Заонежье. Беломорканал и петроглифы

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска и выезд на автобусе в направлении Беломорска.

Остановка и небольшая экскурсия по г. Медвежьегорску.

Осмотр шлюза Беломоро-Балтийского канала в п. Повенец и храма Святителя Николая, построенного в память о заключенных, которые погибли при строительстве ББК.

Посещение урочища Сандармох – места массовых захоронений репрессированных и узников ГУЛАГа.

13:00 Обед.

16:45 Прибытие в м. Залавруга. Здесь на островах реки Выг находятся Беломорские петроглифы. Наскальные изображения, возраст которых не менее 4,5-5,5 тысяч лет, внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переезд в г. Кемь/ п. Рабочеостровск.

22:00 Ужин.

Размещение в гостинице.

