В этом туре вы не только познакомитесь с Соловецким островом, но и осмотрите шлюз Беломоро-Балтийского канала в посёлке Повенец, посетите урочище Сандармох, отправитесь на небольшую экскурсию по Медвежьегорску, а также увидите Беломорские петроглифы.
Программа тура по дням
Заонежье. Беломорканал и петроглифы
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска и выезд на автобусе в направлении Беломорска.
Остановка и небольшая экскурсия по г. Медвежьегорску.
Осмотр шлюза Беломоро-Балтийского канала в п. Повенец и храма Святителя Николая, построенного в память о заключенных, которые погибли при строительстве ББК.
Посещение урочища Сандармох – места массовых захоронений репрессированных и узников ГУЛАГа.
13:00 Обед.
16:45 Прибытие в м. Залавруга. Здесь на островах реки Выг находятся Беломорские петроглифы. Наскальные изображения, возраст которых не менее 4,5-5,5 тысяч лет, внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Переезд в г. Кемь/ п. Рабочеостровск.
22:00 Ужин.
Размещение в гостинице.
Морской переход на Соловки. Обзорная экскурсия по поселку Соловецкий. Экскурсия на гору Секирную (за доп. плату)
06:45 Завтрак в гостинице.
07:30 Посадка на теплоход.
08:00 Морской переход на Соловки. Время в пути – 2 часа.
10:00 Обзорная экскурсия по поселку Соловецкий и рассказ про Соловецкий Кремль от гида-местного жителя.
13:00 Обед.
Свободное время.
15:00 За дополнительную плату – экскурсия на гору Секирную: Свято-Вознесенский скит и уникальная церковь-маяк; смотровая площадка с панорамным видом на остров; рассказы гида о штрафном изоляторе и расстрелах заключенных в лагерные времена, Савватиевском ските и школе Соловецких юнг; остановка у озера Большое Корзино и история появления озерно-канальной системы на острове.
18:20 Сбор на причале, получение вещей, посадка на теплоход.
19:00 Отправление на теплоходе в Рабочеостровск.
21:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Завершение программы.
Обратите внимание! Уезжающие вечерними поездами с 19:00-22:00 могут отправиться на рейсе теплохода Соловки-Рабочеостровск в 16:00. Трансфер от причала в Рабочеостровске на ж/д вокзал г. Кемь включен в стоимость. При этом перерасчет стоимости тура не предусмотрен.
Проживание
Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостиницах в Кеми/Рабочеостровска.
При бронировании от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.
- взрослый – 34 700 руб.;
- льготный (пенсионеры, инвалиды и ветераны боевых действий) – 32 900 руб.;
- дети 5-12 лет – 30 500 руб.
Доплата за одном. размещение – 2 400 руб. Скидка за доп. место – 2 400 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Кемка»
Небольшой отель «Кемка» расположен в городе Кемь, республики Карелия. Для гостей здесь созданы комфортные условия пребывания среди первозданной природы.
В уютных номерах можно приятно отдохнуть после насыщенного дня. Индивидуальная ванная комната имеет косметические наборы, махровые полотенца. Среди стандартных удобств — холодильник, кондиционер, кабельное телевидение. Wi-Fi предоставляется бесплатно. Отель допускает размещение с домашними животными по предварительному запросу.
Недалеко работает небольшой ресторан, где можно заказать изысканные блюда по меню. Кроме того, в саду отеля есть площадка барбекю для самостоятельной готовки. В баре представлен широкий выбор напитков.
Вблизи отеля «Кемка» расположены остановки общественного транспорта, откуда можно быстро добраться до центра Кеми.
Туркомплекс «Причал»
«Причал» — это крупнейшая гостиница в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающая 8 коттеджей.
До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь).
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (1 завтрак, 1 обед, 1 ужин (в Кеми) )
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Переезд на Соловки на теплоходе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Кеми
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- репеллент;
- солнечные очки;
- средства от морской болезни (если есть проблемы);
- удобная обувь;
- дождевик;
- гигиенические принадлежности;
- купальный костюм.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что посетим в туре?
- Г. Медвежьегорск;
- Шлюз №2 ББК;
- Храм Святителя Николая (г. Повенец);
- Урочище Сандармох;
- Беломорские петроглифы;
- Соловецкий Кремль.