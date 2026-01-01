Соловки, Беломорканал и петроглифы. Тур в Карелию и Архангельскую область

Соловки, Беломорканал и петроглифы
Соловки — это уникальное место, где время словно останавливается. Этот остров словно машина времени, переносящая своих гостей из одной эпохи в другую.

В этом туре вы не только познакомитесь с Соловецким островом, но и осмотрите шлюз Беломоро-Балтийского канала в посёлке Повенец, посетите урочище Сандармох, отправитесь на небольшую экскурсию по Медвежьегорску, а также увидите Беломорские петроглифы.
Программа тура по дням

1 день

Заонежье. Беломорканал и петроглифы

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска и выезд на автобусе в направлении Беломорска.

Остановка и небольшая экскурсия по г. Медвежьегорску.

Осмотр шлюза Беломоро-Балтийского канала в п. Повенец и храма Святителя Николая, построенного в память о заключенных, которые погибли при строительстве ББК.

Посещение урочища Сандармох – места массовых захоронений репрессированных и узников ГУЛАГа.

13:00 Обед.

16:45 Прибытие в м. Залавруга. Здесь на островах реки Выг находятся Беломорские петроглифы. Наскальные изображения, возраст которых не менее 4,5-5,5 тысяч лет, внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переезд в г. Кемь/ п. Рабочеостровск.

22:00 Ужин.

Размещение в гостинице.

2 день

Морской переход на Соловки. Обзорная экскурсия по поселку Соловецкий. Экскурсия на гору Секирную (за доп. плату)

06:45 Завтрак в гостинице.

07:30 Посадка на теплоход.

08:00 Морской переход на Соловки. Время в пути – 2 часа.

10:00 Обзорная экскурсия по поселку Соловецкий и рассказ про Соловецкий Кремль от гида-местного жителя.

13:00 Обед.

Свободное время.

15:00 За дополнительную плату – экскурсия на гору Секирную: Свято-Вознесенский скит и уникальная церковь-маяк; смотровая площадка с панорамным видом на остров; рассказы гида о штрафном изоляторе и расстрелах заключенных в лагерные времена, Савватиевском ските и школе Соловецких юнг; остановка у озера Большое Корзино и история появления озерно-канальной системы на острове.

18:20 Сбор на причале, получение вещей, посадка на теплоход.

19:00 Отправление на теплоходе в Рабочеостровск.

21:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Завершение программы.

Обратите внимание! Уезжающие вечерними поездами с 19:00-22:00 могут отправиться на рейсе теплохода Соловки-Рабочеостровск в 16:00. Трансфер от причала в Рабочеостровске на ж/д вокзал г. Кемь включен в стоимость. При этом перерасчет стоимости тура не предусмотрен.

Проживание

Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостиницах в Кеми/Рабочеостровска.

При бронировании от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека:
  • взрослый – 34 700 руб.;
  • льготный (пенсионеры, инвалиды и ветераны боевых действий) – 32 900 руб.;
  • дети 5-12 лет – 30 500 руб.

Доплата за одном. размещение – 2 400 руб. Скидка за доп. место – 2 400 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Кемка»

1 ночь

Небольшой отель «Кемка» расположен в городе Кемь, республики Карелия. Для гостей здесь созданы комфортные условия пребывания среди первозданной природы.

В уютных номерах можно приятно отдохнуть после насыщенного дня. Индивидуальная ванная комната имеет косметические наборы, махровые полотенца. Среди стандартных удобств — холодильник, кондиционер, кабельное телевидение. Wi-Fi предоставляется бесплатно. Отель допускает размещение с домашними животными по предварительному запросу.

Недалеко работает небольшой ресторан, где можно заказать изысканные блюда по меню. Кроме того, в саду отеля есть площадка барбекю для самостоятельной готовки. В баре представлен широкий выбор напитков.

Вблизи отеля «Кемка» расположены остановки общественного транспорта, откуда можно быстро добраться до центра Кеми.

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

«Причал» — это крупнейшая гостиница в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающая 8 коттеджей.

До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак, 1 обед, 1 ужин (в Кеми) )
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Переезд на Соловки на теплоходе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Кеми
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • репеллент;
  • солнечные очки;
  • средства от морской болезни (если есть проблемы);
  • удобная обувь;
  • дождевик;
  • гигиенические принадлежности;
  • купальный костюм.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что посетим в туре?
  1. Г. Медвежьегорск;
  2. Шлюз №2 ББК;
  3. Храм Святителя Николая (г. Повенец);
  4. Урочище Сандармох;
  5. Беломорские петроглифы;
  6. Соловецкий Кремль.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
