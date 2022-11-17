Заезд. Трансфер в п. Мезмай. Останцы хребта Гуам. Река Курджипс

Сбор группы около памятника Ленину на железнодорожном вокзале г. Краснодара в 10:00.
Трансфер г. Краснодар – п. Мезмай (4 часа).
При подъезде к п. Мезмай осматрваем останцы хребта Гуам, посещаем смотровую площадку с видом на поселок.
Расселяемся в уютных домиках.
Здесь нас ждет ужин и долгожданный отдых.
Желающие могут самостоятельно прогуляться вдоль железнодорожного полотна осмотреть Гуамское ущелье: отвесные скалы, бурная река Курджипс, дикая первозданная природа откроется перед Вашими взорами.
Гуама – в переводе с адыгейского означает «неприятное сердцу».
Курджипс – в переводе с адыгейского – «грушевая», из-за множества дикорастущих груш вдоль реки.
Возраст Гуамского ущелья около 100 миллионов лет.
Перевод «неприятное сердцу» не без основания.
В 1717 году Адыги одержали свою знаменитую победу над турецкими завоевателями, оставив погибающими в ущелье несколько тысяч турок.
Также во время Великой Отечественной войны в 1942 году фашисты вели расстрелы в Гуамском ущелье.
Расстрелянные падали с высоты 15 – 20 метров в реку Курджипс.
Самые отчаянные прыгали в воду еще до выстрелов.
Также и наши партизаны в районе железнодорожного моста, в ущелье, через «сухую балку» произвели взрыв, в результате которого было уничтожено много фашистов.
Завтрак.
Отправление группы на маршрут в 9:00.
Большой привал для питания на маршруте (перекус, чай) у источника.
Свободное время. Ужин.
Обзор на равнинные станицы: Черниговская, Самурская, г. Апшеронск. Обзор на Орлиную скалу. Ущелье реки Алебастровая
Завтрак.
Отправление группы на маршрут в 10:00.
В лесу костер, посиделки, рассказы о природе предгорий Кавказского хребта.
По возвращении свободное время.
Экскурсия на скальную полку «Орлиной скалы» хребта Гуама
Скальная полка представляет собой уступ в скале, глубиной до 5 метров, высотой до 3 метров, с нависающим козырьком.
Отвес скалы под полкой 70 метров.
Высота над уровнем поселка 300 метров.
С полки открывается прекрасный вид на нагорье Лаго-Наки, хребет Азиш-Тау, в хорошую погоду виден Главный Кавказский хребет, п. Мезмай, г. Зауда, «Ивановы» поляны, г. Мезмай.
Скала называется «Орлиной» в честь нескольких семей орлов, обитающих выше полки.
Туристы практически всегда могут их увидеть.
Внизу, под полками, четко видны две поляны – «Ромашковая» и «Лунная», на которых обильное цветение ромашек в июне, и, как бы специально разбросанных камней весом по несколько тонн.
В этот день можно совершить дополнительную выездную экскурсию на горячие источники поселка Гуамка.
На маршруте воды нет.
При выходе на маршрут возьмите фляжки с водой не менее 1 (одного) литра.
Завтрак.
Отправление группы на маршрут в 8:00.
Питание на маршруте (два перекуса) туристы берут с собой самостоятельно.
По возвращении свободное время.
Первый хутор станицы Темнолесской выкупил Свято-духов, Тимашевский, мужской монастырь.
Так что теперь там живут не селяне, а послушники и монахи, занимаясь земледелием и скотоводством.
Пройдя Свято – духов скит, спускаемся в живописную балку с водопадиками (тут можно отдохнуть и сфотографироваться).
Из балки поднимаемся вверх по тропе в Темнолесскую.
Здесь, пока, живут станичники.
Не забудьте на окраине Темнолесской купить меда – замечательный местный целебный сувенир.
Завтрак.
Сегодня у нас очень увлекательный и интересный день.
Мы погрузимся в подземный мир пещер.
Джипинг к пещерам Сухая и Красивая.
Спуск в пещеры.
Обед в лесу.
По возвращении свободное время.
Завтрак.
Отправление группы на маршрут в 9:00.
Питание на маршруте (обед, перекус) туристы берут самостоятельно.
По возвращении отдых.
С горы Зауда открывается обзор на Нагорье Лаго-Наки, видны отроги Центрального Кавказского хребта, города Майкоп, Апшеронск, равнинные поселки.
Завтрак.
Отправление группы на маршрут в 8:00.
По возвращении освобождение номеров.
Покупка деликатесов в дорогу.
Трансфер в г. Краснодар.
По тропе вдоль волока встречаются деревья Тиса ягодного (красного дерева).
Они похожи на пихту, но хвоя гораздо мягче, ствол имеет свекольный цвет и покрыт крупными гладкими пластинками.
Проживание во время тура в гостинице в п. Мезмай. Размещение в номерах с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.
«Лесная поляна» находится в черте поселка Мезмай, на опушке леса, в 70 метрах от реки Курджипс. К Вашим услугам 6 двухместных и 2 трехместных номера. На первом этаже расположен зал и кухня. Во дворе уютная поляна, навес, мангал и автостоянка.
Вы можете самостоятельно готовить на кухне (продукты можно хранить в холодильнике). Если Вы хотите отдохнуть от приготовления еды, можете заказать питание.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Программа тура рассчитана на людей любой физической формы.