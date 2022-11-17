Мезмай - сказка из детства

Обзорный тур активного отдыха с проживанием в комфортабельных условиях

5
3 отзыва
Обзорный тур активного отдыха с проживанием в комфортабельных условиях. Маршрут проходит по живописнейшим местам Апшеронского района Краснодарского края.

Отправной точкой служит поселок Мезмай, который расположен в долине реки Курджипс при впадении в неё притока Мезмай, в горно-лесной зоне, в 35 км юго-восточнее города Апшеронск. Мезмай активно развивается, как центр горного туризма.

В окрестностях посёлка – множество природных достопримечательностей (водопады, пещеры, каньоны и пр.).

В Мезмае находится памятник истории и культуры Федерального значения «Грунтовый некрополь римского времени (Мезмайский могильник)». Наблюдательная база Астрофизической обсерватории КубГУ. Здесь находится Мезмайская пещера, в которой, в 1993 г. найден отлично сохранившийся скелет неандертальского младенца, из костей которого впоследствии удалось извлечь ДНК. Программа тура рассчитана на людей любой физической формы.
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Мезмай - сказка из детства
Ближайшие даты:
16
янв
23
янв
30
янв
6
фев
13
фев
20
фев
27
фев
Ещё
даты

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Трансфер в п. Мезмай. Останцы хребта Гуам. Река Курджипс

Сбор группы около памятника Ленину на железнодорожном вокзале г. Краснодара в 10:00.

Трансфер г. Краснодар – п. Мезмай (4 часа).

При подъезде к п. Мезмай осматрваем останцы хребта Гуам, посещаем смотровую площадку с видом на поселок.

Расселяемся в уютных домиках.

Здесь нас ждет ужин и долгожданный отдых.

Желающие могут самостоятельно прогуляться вдоль железнодорожного полотна осмотреть Гуамское ущелье: отвесные скалы, бурная река Курджипс, дикая первозданная природа откроется перед Вашими взорами.

  • Протяженность маршрута от п. Мезмай – 4,5 км
  • Максимальный набор высоты – 300 метров

Гуама – в переводе с адыгейского означает «неприятное сердцу».

Курджипс – в переводе с адыгейского – «грушевая», из-за множества дикорастущих груш вдоль реки.

Возраст Гуамского ущелья около 100 миллионов лет.

Перевод «неприятное сердцу» не без основания.

В 1717 году Адыги одержали свою знаменитую победу над турецкими завоевателями, оставив погибающими в ущелье несколько тысяч турок.

Также во время Великой Отечественной войны в 1942 году фашисты вели расстрелы в Гуамском ущелье.

Расстрелянные падали с высоты 15 – 20 метров в реку Курджипс.

Самые отчаянные прыгали в воду еще до выстрелов.

Также и наши партизаны в районе железнодорожного моста, в ущелье, через «сухую балку» произвели взрыв, в результате которого было уничтожено много фашистов.

Заезд. Трансфер в п. Мезмай. Останцы хребта Гуам. Река КурджипсЗаезд. Трансфер в п. Мезмай. Останцы хребта Гуам. Река Курджипс
2 день

Экскурсия на селевой оползень и обзорная площадка «Мезмай камня»

Завтрак.

Отправление группы на маршрут в 9:00.

Большой привал для питания на маршруте (перекус, чай) у источника.

Свободное время. Ужин.

Обзор на равнинные станицы: Черниговская, Самурская, г. Апшеронск. Обзор на Орлиную скалу. Ущелье реки Алебастровая

  • Общая протяженность – 12 км.
  • Максимальный набор высоты – 270 метров.
  • Протяженность по времени – 6 часов.
Экскурсия на селевой оползень и обзорная площадка «Мезмай камня»
3 день

Экскурсия на скальную полку «Орлиной скалы» хребта Гуама

Завтрак.

Отправление группы на маршрут в 10:00.

В лесу костер, посиделки, рассказы о природе предгорий Кавказского хребта.

По возвращении свободное время.

Экскурсия на скальную полку «Орлиной скалы» хребта Гуама

  • Общая протяженность – 7 км.
  • Протяженность по времени 4 — 4,5 часа.
  • Максимальный набор высоты над уровнем поселка – 300 м.

Скальная полка представляет собой уступ в скале, глубиной до 5 метров, высотой до 3 метров, с нависающим козырьком.

Отвес скалы под полкой 70 метров.

Высота над уровнем поселка 300 метров.

С полки открывается прекрасный вид на нагорье Лаго-Наки, хребет Азиш-Тау, в хорошую погоду виден Главный Кавказский хребет, п. Мезмай, г. Зауда, «Ивановы» поляны, г. Мезмай.

Скала называется «Орлиной» в честь нескольких семей орлов, обитающих выше полки.

Туристы практически всегда могут их увидеть.

Внизу, под полками, четко видны две поляны – «Ромашковая» и «Лунная», на которых обильное цветение ромашек в июне, и, как бы специально разбросанных камней весом по несколько тонн.

В этот день можно совершить дополнительную выездную экскурсию на горячие источники поселка Гуамка.

На маршруте воды нет.

При выходе на маршрут возьмите фляжки с водой не менее 1 (одного) литра.

Экскурсия на скальную полку «Орлиной скалы» хребта Гуама
4 день

Экскурсия в станицу Темнолесская, Свято-духов скит, к водопадам "Университетский", "Чинарев"

Завтрак.

Отправление группы на маршрут в 8:00.

Питание на маршруте (два перекуса) туристы берут с собой самостоятельно.

По возвращении свободное время.

Первый хутор станицы Темнолесской выкупил Свято-духов, Тимашевский, мужской монастырь.

Так что теперь там живут не селяне, а послушники и монахи, занимаясь земледелием и скотоводством.

Пройдя Свято – духов скит, спускаемся в живописную балку с водопадиками (тут можно отдохнуть и сфотографироваться).

Из балки поднимаемся вверх по тропе в Темнолесскую.

Здесь, пока, живут станичники.

Не забудьте на окраине Темнолесской купить меда – замечательный местный целебный сувенир.

  • Общая протяженность – 25 км.
  • Продолжительность по времени – 8 часов.
  • Максимальный набор высоты – 300 метров.
Экскурсия в станицу Темнолесская, Свято-духов скит, к водопадам "Университетский", "Чинарев"Экскурсия в станицу Темнолесская, Свято-духов скит, к водопадам "Университетский", "Чинарев"
5 день

Джипинг к пещерам Сухая и Красивая. Спуск в пещеры

Завтрак.

Сегодня у нас очень увлекательный и интересный день.

Мы погрузимся в подземный мир пещер.

Джипинг к пещерам Сухая и Красивая.

Спуск в пещеры.

Обед в лесу.

По возвращении свободное время.

Джипинг к пещерам Сухая и Красивая. Спуск в пещерыДжипинг к пещерам Сухая и Красивая. Спуск в пещеры
6 день

Экскурсия на субальпийские, альпийские луга. Иванова поляна. Гора Зауда

Завтрак.

Отправление группы на маршрут в 9:00.

Питание на маршруте (обед, перекус) туристы берут самостоятельно.

По возвращении отдых.

С горы Зауда открывается обзор на Нагорье Лаго-Наки, видны отроги Центрального Кавказского хребта, города Майкоп, Апшеронск, равнинные поселки.

  • Общая протяженность – 16 км.
  • Максимальный набор высоты – 900 метров.
  • Протяженность по времени – 6-7 часов.
Экскурсия на субальпийские, альпийские луга. Иванова поляна. Гора ЗаудаЭкскурсия на субальпийские, альпийские луга. Иванова поляна. Гора Зауда
7 день

Экскурсия по Курджипскому ущелью, на водопад "Исиченко" и смотровую площадку Курджипского ущелья. Водопад "Пальмовый". Отъезд

Завтрак.

Отправление группы на маршрут в 8:00.

По возвращении освобождение номеров.

Покупка деликатесов в дорогу.

Трансфер в г. Краснодар.

По тропе вдоль волока встречаются деревья Тиса ягодного (красного дерева).

Они похожи на пихту, но хвоя гораздо мягче, ствол имеет свекольный цвет и покрыт крупными гладкими пластинками.

  • Максимальный набор высоты – 110 м.
  • Протяженность по времени – 3 часа.

Проживание

Проживание во время тура в гостинице в п. Мезмай. Размещение в номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:

  • при группе от двух человек – 32 750 руб.;
  • при группе от четырех человек – 28 600 руб.

Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.

Варианты проживания

Гостевой дом «Лесная поляна»

6 ночей

«Лесная поляна» находится в черте поселка Мезмай, на опушке леса, в 70 метрах от реки Курджипс. К Вашим услугам 6 двухместных и 2 трехместных номера. На первом этаже расположен зал и кухня. Во дворе уютная поляна, навес, мангал и автостоянка.

Вы можете самостоятельно готовить на кухне (продукты можно хранить в холодильнике). Если Вы хотите отдохнуть от приготовления еды, можете заказать питание.

Гостевой дом «Лесная поляна»Гостевой дом «Лесная поляна»Гостевой дом «Лесная поляна»Гостевой дом «Лесная поляна»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар – п. Мезмай и обратно
  • Троживание в гостинице, номера с удобствами
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки)
  • Прокат группового снаряжения (снаряжение турист носит сам)
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и жд билеты до г. Краснодар и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Джиппинг к пещерам Сухая и Красивая
  • Баня (по желанию)
  • Паровозик в Гуамском ущелье (по желанию)
  • Факультативная экскурсия на Горячие источники (по желанию)
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы и т. д.
  • Прокат личного снаряжения
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка или флис;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для брода (кроссовки);
  • рюкзак 20 – 25л;
  • сидушка;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Какая физическая подготовка необходима для тура?

Программа тура рассчитана на людей любой физической формы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 ноя 2022
Организатору непосредственно в Сочи - большой респект. Все удобно, поселили вообще великолепно, все очень рядом и близко, удобная транспортная развязка, питание порадовало, НО рекомендация все-таки есть: Желательно в вечерних сообщениях о планах на следующий день, более подробно сообщать, что будет происходить, сколько будет пройдено километров, рекомендации по одежде и обуви, а также что взять с собой. Для меня это была проблема. Спасибо огромное Сергею, нашему проводнику, который восполнял все эти пробелы. Грамотно, спокойно, профессионально вёл нас по маршрутам и давал все необходимые рекомендации, если бы не он, то я могла бы и в туфлях прийти.
Что касается со стороны организации Большой страны, то здесь могу отметить, что не совсем достоверная информация по сложности тура. На мой взгляд это не базовый уровень, как заявлено, а достаточно сложный, и не каждый сможет это пройти. Мне кажется, надо давать более чёткую и подробную информацию. Не просто, что пройдём 12 км, а то, что эти 12 км все время в гору, об этом не пишется. Ну, опять же, это сугубо моё мнение. А так все прекрасно, буду обращаться ещё.
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.
Т
20 сен 2022
Друзья, благодарю за организацию тура.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мезмая

🚶Пешеходные🧒Можно с детьмиВодные развлечения🧳Многодневные туры7-дневные туры🔭ОбзорныеМезмай🗽Популярные места🏡Выездные
У нас ещё много экскурсий в Мезмае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мезмае
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ