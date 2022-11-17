1 день

Заезд. Трансфер в п. Мезмай. Останцы хребта Гуам. Река Курджипс

Сбор группы около памятника Ленину на железнодорожном вокзале г. Краснодара в 10:00.

Трансфер г. Краснодар – п. Мезмай (4 часа).

При подъезде к п. Мезмай осматрваем останцы хребта Гуам, посещаем смотровую площадку с видом на поселок.

Расселяемся в уютных домиках.

Здесь нас ждет ужин и долгожданный отдых.

Желающие могут самостоятельно прогуляться вдоль железнодорожного полотна осмотреть Гуамское ущелье: отвесные скалы, бурная река Курджипс, дикая первозданная природа откроется перед Вашими взорами.

Протяженность маршрута от п. Мезмай – 4,5 км

Максимальный набор высоты – 300 метров

Гуама – в переводе с адыгейского означает «неприятное сердцу».

Курджипс – в переводе с адыгейского – «грушевая», из-за множества дикорастущих груш вдоль реки.

Возраст Гуамского ущелья около 100 миллионов лет.

Перевод «неприятное сердцу» не без основания.

В 1717 году Адыги одержали свою знаменитую победу над турецкими завоевателями, оставив погибающими в ущелье несколько тысяч турок.

Также во время Великой Отечественной войны в 1942 году фашисты вели расстрелы в Гуамском ущелье.

Расстрелянные падали с высоты 15 – 20 метров в реку Курджипс.

Самые отчаянные прыгали в воду еще до выстрелов.

Также и наши партизаны в районе железнодорожного моста, в ущелье, через «сухую балку» произвели взрыв, в результате которого было уничтожено много фашистов.