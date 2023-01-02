Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею

Проведите увлекательные выходные в Адыгее

5
3 отзыва
Проведите увлекательные выходные в Адыгее.

Насыщенная программа, вкусная еда и знаменитое адыгейское гостеприимство ждут Вас в этом коротком, но наполненном впечатлениями туре!
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Покорение 4 стихий. Осенний тур в Адыгею
Ближайшие даты:
28
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Что вас ожидает 🤩

Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Горячая высоко минерализованная вода сделает Вашу кожу нежной как у младенца
Захватывающий сплав
Захватывающий сплав
Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными!
Орлиная полка
Орлиная полка
Посетим одну из красивейших высокогорных панорамных смотровых площадок

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Конная прогулка. Термальные источники

12:30 Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение.

Знакомство группы с гидом-инструктором.

13:30 Обед.

14:30 Конная прогулка по хребту Уна-Коз (оплачивается отдельно).

Экскурсия – скала «Копилка» и уникальное «Красное» озеро.

По желанию можно посетить экстрим-парк «Мишоко».

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Температура воды в бассейнах от 24 до 40 С°.

Посещение термальных источников (1 час).

Прибытие. Конная прогулка. Термальные источникиПрибытие. Конная прогулка. Термальные источникиПрибытие. Конная прогулка. Термальные источникиПрибытие. Конная прогулка. Термальные источникиПрибытие. Конная прогулка. Термальные источникиПрибытие. Конная прогулка. Термальные источникиПрибытие. Конная прогулка. Термальные источникиПрибытие. Конная прогулка. Термальные источники
2 день

Поселок Мезмай. Орлиная полка

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в поселок Мезмай.

Поселок расположен в долине реки Курджипс при впадении в неё притока Мезмай.

С адыгейского название переводится как лес диких яблонь.

В окрестностях поселка множество природных достопримечательностей: водопады, пещеры и каньоны.

Выезжаем на одну из красивейших высокогорных панорамных смотровых площадок – “Орлиная полка”.

Здесь вы увидите водопады “Исиченко”, “Чинарский» водопад”.

Обед на маршруте (ланч-бокс).

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Поселок Мезмай. Орлиная полкаПоселок Мезмай. Орлиная полкаПоселок Мезмай. Орлиная полкаПоселок Мезмай. Орлиная полкаПоселок Мезмай. Орлиная полкаПоселок Мезмай. Орлиная полка
3 день

Рафтинг. Отъезд

9:00 Завтрак.

Освобождение номеров.

10:00 Выезд в пос. Гузерипль.

Рафтинг – это настоящая находка для проверки команды!

Сплав начинается в районе Гранитного каньона (оплачивается отдельно).

На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.

На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы.

Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными!

13:00 Обед.

14:00 Отъезд.

Рафтинг. ОтъездРафтинг. ОтъездРафтинг. ОтъездРафтинг. ОтъездРафтинг. ОтъездРафтинг. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристической базе.

Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Турбаза Активация»

2 ночи

Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.

В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.

Расчетное время заселения – 14-30, выселения – 10-00.

Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день выезда в Краснодар
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Посещение геотермальных источников(по программе)
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии
Что не входит
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до места встречи группы
  • Трансфер в день заезда
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Термальные источники (сверх программы) 400 руб/200 руб до 5 лет бесплатно
  • Рафтинг – 1 700 руб.
  • Конная прогулка – 1 500 руб.
  • Спортивная страховка(по желанию) – 300 руб
Место начала и завершения?
Республика Адыгея, посёлок Каменномостский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
  • спортивная одежда для холодной погоды, куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки;
  • рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в Адыгее?

Собираясь к нам в Адыгею имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, чтобы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Как организован трансфер?

Трансфер при заезде не входит в стоимость и оплачивается отдельно.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • 3500 руб. с/до Аэропорта Краснодара;
  • 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
  • 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;
  • 6000 руб. с/до Аэропорта Ставрополь;
  • 7500 руб. с/до Аэропорта Минеральные воды.

Трансфер в день выезда предоставляется до:

  • Ж/Д вокзала г. Краснодар;

Трансфер оплачивается отдельно по тарифу индивидуального до:

  • Аэропорт г. Мин. Воды;
  • Аэропорт г. Ставрополь.
Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка 10% детям до 14 лет;

Дети до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги;

10% – для пенсионеров.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страхование туристов организованно компанией "Согласие" на сумму выплаты до 100 000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
И
2 янв 2023
Организаторы тура были на связи 24/7. Руководство турбазы, гиды, водители-все очень большие молодцы и очень старались. Устроили приветственный ужин с шашлыком. Это было здорово! У этих ребят совсем нет проблем. «Хотим фото в папахах»-«Будут вам папахи». «Хотим попробовать халюжи»-«Сейчас заедем-поедим». Возили нас куда-то сверх программы, пытались показать что-то ещё. Что ещё очень понравилось-это доброжелательное и внимательное отношение всех членов команды. Всем спасибо!
К
2 янв 2023
Организаторы-молодцы. Продумывали все до мелочей,старались организовать отдых так,чтобы остались только хорошие воспоминания!! Так держать!!
А
28 дек 2022
Отдельное спасибо турбазе Активация - самые хорошие впечатления, ни одного минуса. Благодаря вам наш отдых состоялся, будем рады вернуться🙂

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