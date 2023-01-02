Организаторы тура были на связи 24/7. Руководство турбазы, гиды, водители-все очень большие молодцы и очень старались. Устроили приветственный ужин с шашлыком. Это было здорово! У этих ребят совсем нет проблем. «Хотим фото в папахах»-«Будут вам папахи». «Хотим попробовать халюжи»-«Сейчас заедем-поедим». Возили нас куда-то сверх программы, пытались показать что-то ещё. Что ещё очень понравилось-это доброжелательное и внимательное отношение всех членов команды. Всем спасибо!