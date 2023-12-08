Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Новогодний тур в Москве

Москва люкс на Новый год

4.7
3 отзыва
Новогодняя Москва создает неповторимую атмосферу волшебства и восторга. Улицы оживают под мерцающим светом новогодних огней, а площади украшаются величественными елками.

В этой увлекательной программе мы предлагаем вам посетить Оружейную палату, прогуляться в парке Зарядье, насладиться обзорной экскурсией по известным набережным и улицам Москвы, а также полюбоваться городом сквозь панорамные окна теплохода.
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Москва в праздничном убранстве
Москва в праздничном убранстве
Очаруетесь новогодней Москвой, прогуляетесь по Красной площади, Александровскому саду и знаменитым улицам
Современный парк «Зарядье»
Современный парк «Зарядье»
Погуляете по четырем климатическим зонам и проникнетесь разнообразием Российской природы
Водная симфония столицы
Водная симфония столицы
Отправитесь на водную прогулку и полюбуетесь чарующими панорамами вечернего города
Великолепие Оружейной палаты
Великолепие Оружейной палаты
Окунетесь в атмосферу прошлого в и ощутите связь с историей нашей страны среди восхитительных образцов доспехов, оружия и украшений
Праздничные фотографии
Праздничные фотографии
У вас будет отличная возможность сделать фото невероятной красоты, которые будут выделяться в вашей галерее

Программа тура по дням

1 день

Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

12:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

13:00 Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией/Москвой.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»
2 день

Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"

Завтрак.

12:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу – «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

ДОП – Канатная дорога (во время обзорной экскурсии).

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

17:00 Прогулка по Москве – реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal») с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса – с воды. Во всей красе вашему взору предстанут Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.

Окончание программы в центре города.

Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"
3 день

Московский Кремль и Оружейная палата

Завтрак.

Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

11:00 Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Вы увидите Соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

12:00 Посещение Оружейной Палаты.

Оружейная палата – удивительный музей-сокровищница, основу собрания которого составили веками хранившиеся в царской казне драгоценный предметы, древние регалии, царскую одежду и коронационное платье, крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы русских мастеров, памятники оружейного мастерства, собрание экипажей, конское убранство и многие другие памятники декоративно-прикладного искусства России, стран Европы и Востока 5 – начала 20 века. У Вас будет удивительная возможность проникнуться эпохой, узнать много удивительных фактов и подчерпнуть для себя много новой информации.

Окончание программы в центре города не позднее 14:00.

Московский Кремль и Оружейная палатаМосковский Кремль и Оружейная палатаМосковский Кремль и Оружейная палатаМосковский Кремль и Оружейная палатаМосковский Кремль и Оружейная палата

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Марриотт Москва Гранд 5*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное23 750
Одноместное33 200
Третий в номере15 700
Двухместное (ребенок до 14 лет)21 950
Доп. место (ребенок)13 800

Варианты проживания

Марриотт Гранд Отель

2 ночи

«Марриотт Гранд Отель» расположен на центральной улице Москвы - на Тверской.

Большинство номеров укомплектованы современным телевизором с кабельными каналами, мебелью с отделкой из дерева, эргономичные матрасы.

На территории имеется два ресторана: «Гранд Александр» и «Самобранка» готовы предложить блюда русской и европейской кухни. Завтрак «шведский стол» сервируется в ресторане «Самобранка».

Марриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд Отель

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура ― шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт ― автобусы туристического класса
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.

В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Может ли измениться программа?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
8 дек 2023
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.

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