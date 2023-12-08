Москва люкс на Новый год
В этой увлекательной программе мы предлагаем вам посетить Оружейную палату, прогуляться в парке Зарядье, насладиться обзорной экскурсией по известным набережным и улицам Москвы, а также полюбоваться городом сквозь панорамные окна теплохода.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.
12:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
13:00 Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией/Москвой.
Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Окончание программы в центре города не позднее 15:00.
Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"
Завтрак.
12:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Обзорная экскурсия по городу – «Москва праздничная».
Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
ДОП – Канатная дорога (во время обзорной экскурсии).
В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.
17:00 Прогулка по Москве – реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal») с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса – с воды. Во всей красе вашему взору предстанут Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.
Окончание программы в центре города.
Московский Кремль и Оружейная палата
Завтрак.
Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.
10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
11:00 Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Вы увидите Соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
12:00 Посещение Оружейной Палаты.
Оружейная палата – удивительный музей-сокровищница, основу собрания которого составили веками хранившиеся в царской казне драгоценный предметы, древние регалии, царскую одежду и коронационное платье, крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы русских мастеров, памятники оружейного мастерства, собрание экипажей, конское убранство и многие другие памятники декоративно-прикладного искусства России, стран Европы и Востока 5 – начала 20 века. У Вас будет удивительная возможность проникнуться эпохой, узнать много удивительных фактов и подчерпнуть для себя много новой информации.
Окончание программы в центре города не позднее 14:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Марриотт Москва Гранд 5*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|23 750
|Одноместное
|33 200
|Третий в номере
|15 700
|Двухместное (ребенок до 14 лет)
|21 950
|Доп. место (ребенок)
|13 800
Варианты проживания
Марриотт Гранд Отель
«Марриотт Гранд Отель» расположен на центральной улице Москвы - на Тверской.
Большинство номеров укомплектованы современным телевизором с кабельными каналами, мебелью с отделкой из дерева, эргономичные матрасы.
На территории имеется два ресторана: «Гранд Александр» и «Самобранка» готовы предложить блюда русской и европейской кухни. Завтрак «шведский стол» сервируется в ресторане «Самобранка».
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура ― шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт ― автобусы туристического класса
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Место начала и завершения?
- Москва
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
- В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
- Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
- Может ли измениться программа?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.